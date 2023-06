–

“…dif├şcilmente habr├í una filosof├şa reaccionaria en que no se contenga una cierta dosis de irracionalismo”

(G. Lukacs, El asalto a la raz├│n)

Solo unas peque├▒as notas para “digerir” lo indigerible.

Las l├şneas pol├şticas del nuevo ayuntamiento de Valladolid parecen estar marcadas por el retroceso social, la ideolog├şa de la derecha rancia y ultracat├│lica y una visi├│n de la ciudad antigua, egoista e individualista.

El acuerdo que ha trascendido es un catálogo de los tópicos más rancios:

– Supresi├│n de las pol├şticas de igualdad, incluidas en las de “familia y derechos sociales” como algo totalmente residual.

– Reversi├│n de las pol├şticas de movilidad, favoreciendo de nuevo al veh├şculo privado, abogando por quitar carriles bici ya hechos y por reducir la zona de bajas emisiones al m├şnimo.

– Patada hacia delante del “proyecto de soterramiento” con la consiguiente paralizaci├│n de pasos y t├║neles que ya se estaban ejecutando o se iban a ejecutar en breve.

– Apertura de una “escuela taurina” y fomento de los toros desde el ├írea de Cultura dependiente de VOX…

Les recordamos solo un dato, antes de que nos vengan con estupideces: la abstenci├│n en Valladolid fue mayoritaria -sobre todo en las zonas obreras- y la “victoria” de las derechas es m├ís bien cortita (y solo se ha producido en el centro y nunca en los barrios obreros del este y el norte). Los n├║meros son tozudos. Pero a├║n as├ş parecen querer cambiar el rumbo de la ciudad completamente sin tener en cuenta a toda esa gente que no votamos o han votado en contra de ellos.

Empezando por el final: una escuela taurina en una ciudad que no va a los toros… porque el coso municipal jam├ís se llena y el museo del toro se cerr├│ por no tener visitantes. Pero ya sabemos, lo importante no es la realidad sino la apariencia. M├ís all├í del apoyo a la econom├şa dependiente del toro (que tiene su importancia) el asunto est├í inscrito en la potenciaci├│n de la imagen de “espa├▒a”: una espa├▒a tradicional, casi carlista, en la que los h├ęroes son los toreros… el problema no es solo este, el verdadero problema llegar├í cuando el dinero de la cultura se quede en los toros y no llegue a otros sectores: el teatro, el cine, la m├║sica… o s├ş, pero solo a un teatro (casposo, ┬┐qu├ę ser├í de la programaci├│n del LAVA o del TAC), un cine (religioso, “como debe ser y no esos izquierdista del cine espa├▒ol”) y la m├║sica… de Taburete o cualquier otro de los “artistas” de la cuerda. La regresi├│n en cultura puede ser brutal… si les dejamos.

El soterramiento es, de nuevo, el gran enga├▒o. Pero a├║n as├ş nos tememos lo peor: aprobar el soterramiento llevar├í a muchas partes de la zona este de Valladolid al abandono progresivo a la espera de unas obras improbables y si acaso, y despu├ęs de a├▒os, a otros 10 o 20 a├▒os de obras que separar├şan aun m├ís a esta zona de la ciudad… solo la irracionalidad ligada a los intereses econ├│micos de unos pocos puede defender que esta obra se hace por los barrios. La realidad es otra: la burgues├şa vallisoletana quiere ampliar el centro a costa de expulsarnos un poco m├ís lejos… la inversi├│n en infraestructuras sirve para dar soporte a sus propias empresas y para generar un negocio redondo a bancos y constructoras. O sea, “contigo avanza”… lo suyo, que es lo ├║nico importante: el inter├ęs econ├│mico de unos pocos pretende condicionar la vida de todos durante a├▒os. Pero los palmeros del soterramiento estar├ín felices de volver… a los a├▒os 80.

Lo mismo sucede en la cuesti├│n de la movilidad. No estamos a favor de una zona de bajas emisiones con multas e imposiciones… pero est├í claro que todo el centro de la ciudad deber├şa ser peatonal y que hay que reducir el tr├ífico al m├şnimo para reducir la contaminaci├│n si queremos, al menos, sobrevivir… Y sin embargo su discurso del coche se impone. Y de nuevo, como en los toros, es la burgues├şa m├ís reaccionaria la que impone su visi├│n y su inter├ęs econ├│mico.

Llegamos, as├ş, a extremos de absoluta irracionalidad y falta completa de conocimiento y de sentido hist├│rico: el nuevo ayuntamiento quiere revertir el carril bici de Isabel la Cat├│lica y afirma que junto al r├şo “hay mucho espacio”. O sea, que quien tiene miedo a pasar por un t├║nel pretende que los que van en bici vayan por el lado m├ís oscuro del r├şo … pero eso no da miedo (con la de palos que se dan en las moreras…). Y no solo eso: el antiguo “paseo del Espol├│n”, se├▒oros, es patrimonio cultural e hist├│rico de los vallisoletanos.

┬┐Van a cementar el paso junto al Pisuerga?

┬┐Las “riberas del Pisuerga bellas” que cant├│ Cervantes se convertir├ín en pistas de cemento y hormig├│n?

No son retr├│grados sin m├ís… SON IRRACIONALES.

Y por supuesto: Nos tendrán en frente.