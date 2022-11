Valoraci贸 jornada de vaga 15-Oct a l鈥檈nsenyament p煤blic

Valoraci贸 del cap de setmana: circ combatiu a La Candela + taula rodona de La Polilla

Exigeixen un canvi de pol铆tiques econ貌miques i socials “al servei de la vida dig

Per la reobertura de la l铆nia entre Utiel i Conca, per un servei de rodalies a Val猫ncia, Castell贸 i Alacant i per unes inversions econ貌miques destinades als serveis que utilitza la ciutadania i no a infraestuctures innecess脿ries

M茅s de 600 persones en la concentraci贸 per la reobertura de la l铆nia de tren convencional entre Utiel i Conca, per un servei de rod脿lies a Val猫ncia, Castell贸 i Alacant i per unes inversions econ貌miques destinades als serveis que utiliza la ciutadania i no a infraestructures innecess脿ries

Appel 脌 une action mondiale contre la militarisation et la guerre capitaliste et patriarcale envers les peuples de tout le mexique et du monde, envers l鈥檈zln et les communaut脡s zapatistes, et envers les peuples autochtones du mexique

Appel 脌 une action mondiale contre la militarisation et la guerre capitaliste et patriarcale envers les peuples de tout le mexique et du monde, envers l鈥檈zln et les communaut脡s zapatistes, et envers les peuples autochtones du mexique.

Trabajadoras de residencias: 鈥淣osotras les cuidamos. Vosotros les rob谩is鈥

Nous luttons tous les jours et aujourd鈥檋ui encore plus contre toutes les formes de violence de genre

Iniciativa Ciutadana Europea per la supressi贸 de les patents assoleix les primeres 100000 signatures

Les Jornades Llibert脿ries de CGT Val猫ncia comencen cridant a la mobilitzaci贸 i analitzant les lleis de seguretat

L’Audi猫ncia de Barcelona rebaixa les fiances per les anarquistes en pres贸 preventiva tot i l’oposici贸 de l’Ajuntament