De parte de La Corda May 16, 2022 275 puntos de vista

Aquest cap de setmana hem omplert el cotxe a rebentar i hem fet quil貌metres per a participar de dues trobades on hem pogut parlar de la pres贸 a una gran diversitat de persones.

El dissabte vam estar a La Candela, a Santa Susanna, a la sisena trobada de circ combatiu. L鈥檈xperiencia va ser enrriquidora sobretot per la possibilitat de poder dirigir-nos a un p煤blic bastant diferent del que sol venir a les nostres activitats. Unes 20 persones van assistir a la xerrada i van veure la performance sobre el treball a les presons. L鈥檈ndem脿 vam anar cap a Gr脿cia (Barcelona) a la taula rodona que havia organitzat La Polilla, i que es feia a la mateixa pla莽a del quisoc okupat. L鈥檃ssistencia de persones externes va ser molt reduida, pero aix貌 va propiciar transformar l鈥檃cte en un espai m茅s intim d鈥檌ntercanvi de reflexions entorn a diversos temes, i tamb茅 ens va donar l鈥檕portunitat de con猫ixer-nos personalment i compartir opinions i experi猫ncies tant amb persones de La Polilla com del col路lectiu Fuig, l鈥檃ltre grup participant de la taula rodona. El debat va girar entorn a temes com l鈥檃n脿lisi de punts forts i punts febles de la lluita anticarceraria, com donar una perspectiva anarquista a aquesta lluita o com evitar relacions no horitzontals amb les persones preses, entre d鈥檃ltres. Tamb茅 vam tornar a realitzar la performance del dia anterior i vam muntar la paradeta amb l脿mines art铆stiques, poemes de presxs, llibrets, enganxines i material vari de difusi贸.

Molt cansades per貌 tamb茅 contentes de veure l鈥檌mportancia de poder fer arribar el missatge a espais diversos i segurament m茅s allunyats de la realitat carceraria, i per altra banda de crear v铆ncles i lla莽os amb persones tamb茅 inmerses en aquesta lluita.