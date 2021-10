–

October 13, 2021

Un año más, la pantomima de siempre, el Values Day. Pero este año NO ES IGUAL, por más que ninguno de nuestros dirigentes, con sus mensajes, obvie lo que ha ocurrido: BBVA España HA HECHO UN ERE que está significando demasiadas cosas, tanto para la plantilla que se ha ido DESPEDIDA (no prejubilada, como han querido hacer creer los firmantes –y los mediosa la opinión pública) como para la que se queda, en unas condiciones laborales infinitamente peores que las que ya teníamos por la falta de plantilla que ya padecíamos antes del ERE.

Continuamente, agresiones verbales de la clientela con visos de pasar a ser físicas, centros de trabajo antaño poco dotados de personal suficiente, ahora convertidos en unipersonales, con todos los riesgos psicosociales que entrañan y el peligro de la integridad física y psicológica de nuestras compañeras y compañeros.

Pero, a nuestra Dirección, LE SIGUE DANDO IGUAL. ¿Qué valores quieren transmitir cuando ellos están forzando la decadencia en picado de nuestra entidad y su reputación?

¿EL CLIENTE ES LO PRIMERO? Eso ya hace muchos años que se quedó en un mero eslogan. Llevamos tiempo echándoles de nuestras oficinas, forzándoles a que se les atienda por cita previa, sin personal suficiente, cobrándoles por operaciones presenciales para obligarles a que vayan a autoservicios o a la app, para que incrementen de forma obligada la DIGITALIZACIÓN que mucha parte de la plantilla afectada por el ERE ha contribuido a realizar con clientes presenciales, sobre todo de una determinada edad. ¿Esta forma de actuar es Empática, Íntegra y Soluciona las Necesidades de la clientela? NO.

PENSAMOS EN GRANDE. En eso sí que cumplimos: TENEMOS UNA CÚPULA DIRIGENTE MUY AMBICIOSA, que piensa en sus ENORMES EMOLUMENTOS y SORPRENDEMOS AL CLIENTE, cada vez más, pero muy negativamente.

¿SOMOS UN SOLO EQUIPO? Eso NUNCA ha sido así. Muy pocas personas se benefician del trabajo de otras muchas, a las que deberían mostrar su agradecimiento POR EL ENORME COMPROMISO Y ESFUERZO DEMOSTRADO, estando en la situación actual de ERE, con jornadas laborales superiores a las que se deben hacer, sin reconocerles que son EXTRAORDINARIAS, porque las prolongaciones siguen siendo HABITUALES y no registradas.

Esta forma de actuar NO GENERA que confiemos en el otro, sobre todo EN QUIENES NOS DIRIGEN.

El sentimiento de pertenencia a BBVA hace mucho que la mayoría de la plantilla NO LO TIENE. No pueden asumir como suyos unos OBJETIVOS SIEMPRE INALCANZABLES, con un afán de REPORTING de sus responsables de varias veces al día, independientemente de si estas personas están trabajando solas, asumiendo el trabajo de varios/as compañeros/as ausentes (bajas, excedencias, amortizaciones de puestos, despidos por el ERE, etc.), atendiendo reclamaciones casi de continuo o realizando trabajos en departamentos centrales con un volumen de trabajo muy superior a lo deseable en una jornada laboral adecuada. Es más, ni trabajando 24 horas al día se pueden sacar los trabajos asignados a cada puesto, ya sea de oficinas o de cualquier departamento, ADELANTE.

Que el 5 de octubre salgan fotos sonrientes de personal de BBVA con camisetas y pegatinas del Values Day sigue siendo propaganda que enmascara sistemáticamente la realidad de esta empresa a la que cada vez menos reconocemos.

CGT BBVA SEGUIMOS A TU LADO

Octubre de 2021