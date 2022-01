–

LA

PUPILA INSOMNE – 25/01/2022

Aquí el frio escarcha el

tejado y mientras hago un café vuelve la palabra Hiroshima, tal vez

porque me acosté muy tarde siguiendo las noticias sobre Rusia y los

tambores de guerra que el imperio hace sonar una vez más, sin

descanso, agónicos tambores de la muerte, mintiendo y creando el

caos para acumular más capital. Y la palabra Hiroshima vuelve porque

ese crimen contra la humanidad –que abre una época de agresiones

cada vez más brutales– nunca se juzgó y ni siquiera se condenó

el uso de excusas o falsos positivos, simples mentiras.

Desde el nacimiento de

Estados Unidos, sus guerras e invasiones han asolado el mundo en

nombre de su “destino manifiesto”, que no es más que el derecho

al saqueo y al crimen. Cada vez que bloquean, asesinan o invaden lo

hacen “en defensa de la libertad y la paz”, que es la frase clave

del armado de la falsa bandera: acuso a mis enemigos de lo que yo

hago y me sirvo de los poderosos medios de información que pago y

controlo. El negocio criminal sin limites.

Por eso hoy la palabra

Hiroshima es también una clave para desenredar el hilo y no perder

de vista que lo que se nos presenta siempre como una nueva guerra, es

la misma guerra imperialista y colonialista, que usa diversos métodos

para justificar lo injustificable. La mentira evita el juicio y

oculta al criminal, pero al mismo tiempo tergiversa la historia y los

hechos, y cuando son inocultables encarcela a quien muestra las

pruebas, como sucede con Assange.

La lista de mentiras que

acompañó siempre la guerra contra la humanidad es larga. Y las

justificaciones no pueden ocultar que el motivo ha sido siempre el

mismo. Desde el final de segunda guerra mundial los estados Unidos

han intentado dominar el mundo amparados en su destino manifiesto que

es la expansión de sus grandes negocios.

No solo tiran dos bombas

nucleares en nombre de la paz y la democracia sino que en ese mismo

1945, 50 mil marines desembarcan en China a la caza de los rojos, en

1950 la guerra de Corea deja más de tres millones de muertos, ni la

barbarie en 1954 en Indonesia, y también el mismo año la invasión

a Guatemala, luego a Panamá y Dominicana en 1965. Lo que llamaron el

incidente del Golfo de Tonkín, en 1964 sirvió de pretexto para

iniciar la guerra de Vietnam; el presidente Johnson con el apoyo del

congreso declara la guerra, “en defensa de la libertad y la paz”

sabiendo que era falso que ningún destructor americano fue atacado

por naves norvietnamitas y así crece la lista de injerencias y

agresiones sin juicio, que continua en 1983 en Líbano, 1986 Libia,

1990 guerra del Golfo, 1993 Somalía, 1995, Bosnia Herzegovina, hasta

destrucción de Yugoeslavia en 1999, para plantar allí bases y

bancos americanos. Afganistán en 2001, con nuevas excusas y falsos

positivos creados con las torres gemelas, o a Irak en 2003 con la

excusa de las armas de destrucción masiva que Sadam escondía y que

sabían que era falso, pero aun así lo ahorcaron y mataron a un

millón y medio de personas, o Libia, en 2011, con su presidente

asesinado y el país invadido, con el caos necesario para el robo,

como también en Yemen, Pakistán y Somalia o la guerra en Siria en

la que pretendieron hacer lo mismo, pero no pudieron a pesar de los

miles de millones de dólares invertidos en crear ejércitos

mercenarios macabros…En Nuestra América además de las invasiones,

se suceden golpes de estado, sabotajes, magnicidios, y como no, el

bloqueo que Cuba conoce y sufre cada día…mientras cada día

mienten que lo hacen en nombre de la democracia y la libertad, eso

que por supuesto no existe en Estados Unidos ni tampoco en su socios,

la UE, Israel y Arabia Saudi.

Sabemos que la sinrazón

de Hiroshima y Nagasaki, fue amenazar e iniciar la llamada guerra

fría contra la Unión Soviética (una vez más). Japón había hecho

una oferta de “paz negociada” a principios de agosto que no fue

aceptada y las bombas se lanzaron el fatídico 6 de agosto en

Hiroshima y el 9 en Nagasaki.

La gran empresa que

colaboró con Hitler en la guerra, está ahí: Allianz, BASF, Bayer,

BMW, Daimler-Chrysler, el Deutsche Bank, Friedrich-Krupp,

Krupp-Hoesch, Hoechst, Siemens, Ford, Volkswagen y el Dresdner Bank,

IBM, Nestlé, Adidas, Hugo Boss, IG Farben, banca Rockefeller y

muchas más recicladas siguen siendo parte del gran capital

guerrerista actual, muchas de ellas levantadas con el trabajo esclavo

de los prisioneros… “sigue la ruta del dinero y llegaras al

ladrón..”, pero no es fácil porque si algo sabe hacer el

capitalismo es opacar esa ruta clave en su dominación.

Me sigue rondando la

palabra Hiroshima mientras tomo los primeros sorbos de café y

escribo, porque la falsa bandera y la justificación de tanta muerte

hoy ya no se sostiene más que por la mala fe y la ignorancia

programada o por una decidida complicidad con la empresa

armamentístico-financiera. Y esa complicidad se nutre de dinero y de

irracionalidad y es muy peligrosa.

La tergiversación de la

historia, también forma parte de la guerra imperialista. La

intoxicación informativa en Europa es proporcional a la ignorancia

lograda en este continente gracias a una maquinaria implacable

engrasada para hacer infeliz pero obediente y sobre todo despojar de

horizonte político y humano. Y este desgraciado sometimiento, nacido

del desconocimiento de la verdad y de la historia, impide las

respuestas y la transformación del ser humano en humano; esto

explica también en cierta manera el crecimiento de los nazis que ven

el camino despejado. Ucrania evidencia este proceso, y como no, el

gobierno de España envía barcos y aviones al Mar Negro mientras

promueve la histeria anti-rusa en todos los medios.

No olvidemos que la

segunda guerra mundial se hizo contra la URSS, que occidente colaboró

con Hitler porque sabía que el enemigo principal era la revolución

soviética y que en esta guerra 27 millones de soviéticos dieron su

vida defendiendo al mundo contra el nazismo y vencieron. Mientras el

señor Churchill y el señor Truman por debajo intentaban pactar con

jefes nazis, hacían bonitas declaraciones sobre la democracia y la

paz.

Una vez más, y digo con

toda claridad una vez más, Occidente hace sonar los tambores de

guerra contra Rusia, como sonaron sin cesar desde la gloriosa

revolución bolchevique de los soviets en 1917. Esta supuesta guerra

de Rusia contra Ucrania es nuevamente un argumento de falso positivo,

porque Rusia solo ha dicho que respeten su seguridad, que la OTAN no

siga sembrando de armas sus fronteras y ha exigido que lo hagan por

escrito, porque jamás han cumplido un acuerdo, que probablemente ni

por escrito cumplirán ahora tampoco. Es imposible convencer a los

EE. UU. y la OTAN de que Rusia no tiene la intención de atacar a

Ucrania. Y no porque Occidente crea en la posibilidad de tal ataque

(y un creyente no puede ser persuadido por argumentos racionales).

No, Occidente no cree en esto en absoluto, simplemente lo usa para

lograr sus objetivos. Una vez mas mienten y utilizan el terror de

masas para sus fines.

Según algunos analistas,

continuará el cerco por todos lados de las tropas de la OTAN y sus

aliados y más «sanciones». La respuesta escrita coherente

prometida a las preocupaciones fundamentales de Rusia no ha sido, y

no parece ser en el futuro previsible. Y Rusia no se decidirá por

una reacción «técnico-militar», Occidente está seguro de ello.

Pero con este ruido

tratan de ocultar que lo que siempre han buscado es destruir a Rusia

y luego destruir a China, a Irán, a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua y

a todo pueblo que resista la barbarie imperialista.

La gran empresa que

colaboró con Hitler en la guerra y participo también en Hiroshima y

Nagasaki y todos los crímenes que siguieron, no deben olvidarse:

Allianz, BASF, Bayer, BMW, Daimler-Chrysler, el Deutsche Bank,

Friedrich-Krupp, Krupp-Hoesch, Hoechst, Siemens, Ford, Volkswagen y

el Dresdner Bank, IBM, Nestlé, Adidas, Hugo Boss, IG Farben, banca

Rockefeller y muchas más recicladas siguen siendo parte del gran

capital guerrerista actual, levantadas con el trabajo esclavo de los

prisioneros… “sigue la ruta del dinero y llegaras al ladrón..”,

pero no es fácil porque si algo sabe hacer el capitalismo es opacar

esa ruta clave en su dominación.

La historia nos enseña

que hoy más que nunca, el imperio, herido de muerte, no tiene otra

salida que la guerra, las sanciones y los bloqueos y nuestra

obligación en cada rincón del planeta es levantar la bandera de la

paz sin concesiones, contra la política del caos y la guerra que

solo beneficia a las corporaciones financiero militares que necesitan

la guerra y dominan las políticas de los desgobiernos occidentales.

Nuestra paz, la paz del

socialismo es paz con justicia y equidad, no la paz de los

cementerios que el imperialismo pretende imponer.

Por eso una vez más No a

la guerra , No a la OTAN, y como siempre No al bloqueo!

Patria o Muerte,

Venceremos!



