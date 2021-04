En todas partes parece que vuelve a aumentar el n煤mero de contagios, vuelven las cuarentenas, los confinamientos y dem谩s, 驴pero realmente la situaci贸n est谩 empeorando o estamos igual que antes y toca volver a encerrarse?

Da la sensaci贸n de que se han intentado reabrir las econom铆as y los comercios m谩s por miedo a una crisis enorme que por que en alg煤n momento haya mejorado la situaci贸n y la seguridad de poder volver a nuestras vidas con normalidad. Y en parte es l贸gico, 驴Qu茅 comercio aguanta un a帽o sin gente por las calles? Pero al final parecemos borregos a los que se nos asusta o tranquiliza seg煤n les parezca. Tambi茅n es cierto que parec铆a que las vacunas iban a darle un giro de 360潞 a la situaci贸n, y que por retrasos log铆sticos la situaci贸n se est谩 prolongando m谩s de lo que pens谩bamos en enero.

Hay miles de fuentes en Google con estad铆sticas de c贸mo hubieran sido los contagios al principio de esta pandemia si se hubiesen aplicado los m茅todos de identificaci贸n actuales. Y a nadie le sorprender谩 que los datos de contagios de los primeros meses hab铆an sido infinitamente superiores. En esas mismas estad铆sticas se muestra c贸mo si aplic谩semos los mismos sistemas de identificaci贸n del virus desde hace un a帽o, estar铆amos claramente mejor un a帽o despu茅s, con muchos menos contagios.

Y por otra parte, a nuestro juicio, sigue sin existir control. Es decir, salvo en vuelos a茅reos internacionales, a nadie que se monte en un avi贸n, tren o autob煤s se le exige una PCR o un test r谩pido para viajar. As铆 que 驴porqu茅 volvemos a encerrarnos en lugar de aumentar los controles? Obvio que tiene un coste, y que no tiene sentido pedir una PCR para todo, pero que menos que un test r谩pido, que ya ha demostrado fiabilidades superiores al 90% y apenas cuesta $15. Si alguien va a acceder a un espacio cerrado con m谩s de 10 personas durante m谩s de una hora, deber铆amos estar seguros de que no va a contagiar a todos, porque si no, desde luego que esto no va a terminar nunca.

No cesan de surgir teor铆as conspiratorias respecto a todo lo que est谩 pasando y en nuestra opini贸n no es para menos. Ya ha pasado m谩s de un a帽o, y quienes nos dirigen parecen igual de perdidos que cuando comenz贸. O eso, o existen motivos que desconocemos detr谩s de cada confinamiento