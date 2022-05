–

De parte de SAS Madrid May 3, 2022 231 puntos de vista

Desde que la Organizaci贸n Mundial de la Salud (OMS) alert贸 de la variante XE de Covid-19, esta mutaci贸n se intenta abrir paso entre los nuevos casos de contagios. Se trata de una combinaci贸n de 脫micron y sus sublinajes, de ah铆 su gran similitud de s铆ntomas y cuadros cl铆nicos. En Espa帽a, seg煤n el 煤ltimo informe del Ministerio de Sanidad, est谩 presente en menos del 2 por ciento de los pacientes con este virus.

En cuanto a sus s铆ntomas, Mar铆a del Mar Tom谩s Carmona, m茅dico microbi贸loga del Hospital A Coru帽a, Investigadora del Instituto de Investigaci贸n Biom茅dica (Inibic) y portavoz de la Sociedad Espa帽ola de Enfermedades Infecciosas y Microbiolog铆a Cl铆nica (Seimc), apunta que los principales s铆ntomas de la variante XE son la fiebre, la tos, la mucosidad, el cansancio y el dolor de cabeza. “El comportamiento cl铆nico parece ser semejante a 脫micron”, afirma la especialista.

Entonces, 驴qu茅 es lo que diferencia a la variante XE? Para empezar, la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA, por sus siglas en ingl茅s) ha indicado que su periodo de incubaci贸n es similar, de alrededor de tres d铆as. Sin embargo, la OMS ya ha subrayado que es 10 por ciento m谩s contagiosa que la 脫micron Silenciosa (BA.2).

No obstante, Tom谩s apela a la calma. “Estudios preliminares indicar铆an que la variante XE podr铆a ser m谩s transmisible, pero no provoca cuadros cl铆nicos de mayor gravedad, por ello no debemos asustarnos”, sostiene. Por el momento, la experta se帽ala que su similitud con 脫micron permite “no estar con alarma”, pero s铆 con “vigilancia cl铆nica y epidemiol贸gica”.

Prevalencia de 脫micron

Los expertos observan la evoluci贸n de la variante XE desde que se comenzaron a detectar los primeros casos en Reino Unido en el mes de enero. Sin embargo, no ha habido una explosi贸n de contagios como ocurri贸 con 脫micron, aunque s铆 que se espera que se incremente su incidencia en algunos pa铆ses europeos.

“Es probable que las variantes con mayor capacidad de transmisi贸n se conviertan en dominantes, pero, en un principio, podr铆an ser m谩s leves que las variantes originales del SARS-CoV-2″, indica Tom谩s.

En esta misma l铆nea, la 煤ltima actualizaci贸n de la situaci贸n epidemiol贸gica de las variantes de SARS-CoV-2 en Espa帽a detalla: “En el momento actual circulan tambi茅n varios linajes recombinantes que combinan en su genoma fragmentos de otros linajes de las variantes Delta y 脫micron o de diferentes linajes de 脫micron. Entre ellos destaca el linaje XE, recombinante de BA.1 y BA.2 que comparte el gen de la esp铆cula con este 煤ltimo y que, de acuerdo con los 煤ltimos informes de Reino Unido, crece en las 煤ltimas semanas a un ritmo superior al de BA.2″.

Enlace relacionado RedacionMedica.com (01/05/2022).