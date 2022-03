–

Alcira está embarazada y continúa detenida en el penal en Alto Comedero,Jujuy desde el 3 de marzo cuando se movilizó para protestar por las necesidades que padecen los barrios populares. También sus dos hijos, Marisol de 26 y Facundo de 19 años están detenidas, al que igual que su compañero, Daniel Flores. Aquel día junto al MTR Votamos Luchar, organización en la que participa sosteniendo un comedor, Alcira, marchó para reclamar la falta de entrega de alimentos que está comprometido a entregar el gobierno de Morales. En el momento de su detención avisó a las policías “No me golpeen estoy embarazada”, la respuesta fue: “Vas a abortar a golpes”. Mientras son 7 manifestantes que permanecen detenidos. Por ANRed.

El pasado jueves 3 de marzo el Frente Piquetero de Lucha movilizó en toda la provincia para reclamar alimentos y políticas contra el hambre. La protesta terminó con un operativo represivo lanzado por el gobierno de Morales, con persecuciones policiales y ataques de tipo mafiosos como el incendio de un auto de uno de los referentes de la protesta.

Los hechos principales de represión se dieron en San Pedro. Las denuncias de persecución, espionaje y represión contra activistas y organizaciones sociales en Jujuy son conocidas. No olvidemos el reciente caso de un policía infiltrado en el medio comunitario Radio Pueblo.

Hasta el día de hoy los siete detenidos de aquella jornada continúan encarcelados y sin recibir visitas con la acusación de “resistencia a la autoridad, lesiones agravadas, y entorpecimiento del tránsito en la vía pública”.El juez que había dado la orden de detención, Marcelo Ibáñez fue apartado y en reemplazo tomó el caso el juez Nilo Fernández. Esta sería la excusa para que permanezcan las detenciones más allá de los 5 días indicados por ley.

ANRed dialogó con la hermana de Alcira, Carmen quien nos relató, “Mi hermana sigue detenida junto con mis sobrinos y mi cuñado por este gobierno corrupto que reprime cuando salimos a pedir alimentos para los merenderos. Nos amedrenta a las mujeres mientras hace acto sobre la mujer”.

Entre llantos, Carmen nos contó que Alcira es sensible y una mujer muy solidaria “ella no se merece estar ahí. Está embarazada y tengo miedo que pierda su embarazo. Cuando la detuvieron, la golpearon, no les importo nada. Ella es una mujer que vende sus cositas en la calle para juntar un pesito”.

En el momento de la detención Carmen explicó que Alcira fue a pedir que liberen a su sobrina Marisol de 27 años quien había sido reducida por efectivos policiales por estar filmando el operativo represivo y en ese momento fue detenida Alcira quien gritaba “No me golpeen estoy embarazada” y que ella escuchó como una mujer policía le decía “vas a abortar a golpes, hija de puta”.

Al finalizar el relato, Carmen expresó emocionada que en este día internacional de las mujeres debemos pedir por la liberación de las presas y de Alcira que es una mujer luchadora y buena. Seguiremos pidiendo que la liberen. En este día especial queremos que suelten a todos los compañeros”.