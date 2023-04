–

La vasectom铆a es una t茅cnica para evitar la concepci贸n menos invasiva que el DIU o la p铆ldora. En el Estado dobla a la ligadura de trompas, pero ambos m茅todos son residuales. Al parecer, pocos la hacen por motivos antipatriarcales.

鈥淰asectom铆zate鈥. 鈥淢e hice la vasectom铆a: hay que deconstruir al macho inseminador鈥. 鈥溾楴o quita la hombr铆a鈥 驴Hay machismo en el temor a la vasectom铆a?鈥. Son los titulares de tres reportajes publicados en los 煤ltimos cinco a帽os en revistas latinoamericanas (Anfibia, Infobae y Espejo, respectivamente). Parten de datos como que en 2017 se hicieron en Argentina 102 ligaduras de trompas por cada vasectom铆a, y contrastan esa realidad con la de Estados Unidos, donde la esterilizaci贸n de los hombres es el segundo m茅todo contraceptivo en parejas heterosexuales. La realidad en el Estado espa帽ol est谩 a medio camino: atendiendo a distintas clasificaciones de los m茅todos anticonceptivos m谩s usados por las mujeres espa帽olas (encabezadas por el cond贸n y la p铆ldora), la vasectom铆a dobla a la ligadura de trompas, pero el peso de ambos m茅todos definitivos es residual.

Sin embargo, los medios de comunicaci贸n espa帽oles llevan d茅cadas dando una imagen de normalizaci贸n. Ya en 1984, El Pa铆s public贸 un reportaje titulado Las parejas espa帽olas prefieren la vasectom铆a como m茅todo de esterilizaci贸n. Tres d茅cadas despu茅s, 驴qu茅 discursos afloran en torno a esta pr谩ctica? Hemos preguntado a hombres vasectomizados, a expertos en masculinidades y a una ur贸loga.

El fantasma de la castraci贸n

Jos茅 脕ngel Lozoya es sex贸logo jubilado y uno de los impulsores del movimiento de hombres por la igualdad. Cofund贸 la emblem谩tica cl铆nica sevillana Los Naranjos, que empez贸 a practicar vasectom铆as en 1983. Ten铆an referencias previas en Valencia y en A Coru帽a, donde un m茅dico hab铆a vasectomizado a doscientos trabajadores de los astilleros de Ferrol. Cuenta que, al principio, los hombres llegaban a cuentagotas y asustados: 鈥驴Se me seguir谩 levantando? 驴Saldr谩 semen cuando me corra? 驴Me dejar谩n de gustar las mujeres o me empezar谩n a gustar los hombres? 驴Engordar茅 y me volver茅 manso, como los bueyes? 驴Tendr茅 la voz como un castratti? Todos hac铆an las mismas preguntas, algunos con un lenguaje m谩s culto y otros m谩s llano鈥.

El movimiento feminista de entonces era esc茅ptico ante la acogida de ese prometedor m茅todo, mucho m谩s r谩pido, sencillo e inocuo que la ligadura de trompas: 鈥淐ompart铆amos la idea de que a los hombres les costar铆a aceptar que les tocasen los test铆culos; que lo vivir铆an como una castraci贸n鈥, dice Lozoya. Sin embargo, los m谩s avezados comprobaron que dol铆a menos que sacarse una muela y emepezron a recomendarla: 鈥淒os a帽os despu茅s, cada vasectomizado nos mandaba a tres amigos鈥.

Lozoya atend铆a a los hombres en la revisi贸n previa, en la posterior, y les acompa帽aba durante la operaci贸n. Colaba en el proceso pildoritas de educaci贸n sexual: 鈥淟a intervenci贸n duraba diez minutos y la explicaci贸n previa una hora. Les hablaba de la anatom铆a de la respuesta sexual, de la composici贸n del semen eyaculado鈥 Les dec铆a que no iba a cambiar su orientaci贸n sexual, 隆a no ser que les sirviera como excusa para salir del armario!鈥.

Hasta 2006, la sanidad p煤blica espa帽ola solo cubr铆a las esterilizaciones por indicaci贸n m茅dica, algo que se daba fundamentalmente en mujeres (por haber tenido abortos espont谩neos o presentar miomas en el 煤tero, por ejemplo). En Los Naranjos promocionaron la vasectom铆a, adem谩s del diafragma y el preservativo: 鈥淟es d谩bamos un folleto a todas las mujeres que ven铆an, para sus maridos o sus amigos鈥.

鈥淓so no se toca鈥

En la cuadrilla de Unai, la mitad de hombres est谩n vasectomizados. 鈥淗ablamos de ello entre risas, no le damos importancia鈥, dice. Cumplen con el perfil habitual: varones casados, con dos o m谩s criaturas. Cuando 茅l fue al ambulatorio, le sorprendi贸 la afluencia: 鈥淓se d铆a fui el quinto que entr贸 a operarse, y hab铆a otros tres hombres detr谩s de m铆. Eso que para ti es importante, en realidad es muy rutinario鈥. A su pareja no le hab铆an sentado bien ni la p铆ldora ni el DIU as铆 que, despu茅s de que naciera la segunda criatura, estuvieron de acuerdo en que prefer铆an la vasectom铆a a seguir con el preservativo: 鈥淣o hay que verlo como un sacrificio. Favorece la espontaneidad en la vida sexual鈥.

La historia de Ander es similar, pero con varios a帽adidos: su mujer pas贸 dos embarazos dif铆ciles (el segundo de gemelos), dos partos prematuros y traum谩ticos. Ella mencion贸 la vasectom铆a en alguna conversaci贸n pero, de entrada, Ander no se mostr贸 por la labor: 鈥淟e dije en tono de broma que soy un cagado para lo m茅dico y que prefer铆a seguir con el cond贸n. No me daba cuenta de lo relevante que era esa conversaci贸n para ella. Un d铆a me dijo que los condones fallan y que le aterrorizaba la idea de quedarse embarazada. Al d铆a siguiente, llam茅 para pedir cita鈥.

Unai y Ander ven superados en su entorno miedos como que cortar los conductos por los que los espermatozoides viajan de los test铆culos a la uretra afecte a las erecciones o provoque cambios hormonales. Por el contrario, creen que el hecho de que la intervenci贸n no est茅 m谩s generalizada se debe al miedo al dolor y a la verg眉enza: 鈥淓l apuro de desnudarte en la consulta y someterte a una exploraci贸n es un anatema para los hombres. Ah铆 s铆 se nota el patriarcado鈥, opina Ander. 鈥淐uando he sacado el tema, alg煤n padre me ha respodido que eso no se toca. 隆Como si hablase de un cetro dorado!鈥, cuenta Unai.

Ambos atribuyen esas reacciones a una cultura androc茅ntrica y faloc茅ntrica. 鈥淎lgunos no entienden ni la parte anat贸mica; les tienes que aclarar que esto no va de penes sino de test铆culos鈥, ironiza Ander, y a帽ade: 鈥淪i consigui茅ramos desmitificar el pene y la sexualidad masculina, ser铆a m谩s sencillo promover la vasectom铆a鈥.

Lore Agirreazaldegi, ur贸loga en el Hospital de Mendaro (Gipuzkoa), confirma que pocos hombres le han expresado miedos sobre si la vasectom铆a afectar谩 a su sexualidad. 鈥淢e preguntan sobre el posoperatorio inmediato, cu谩ndo van a poder volver a hacer deporte鈥︹. Sin embargo, matiza que muchos de sus pacientes han accedido a vasectomizarse 鈥減orque las mujeres han dicho basta鈥 despu茅s de a帽os usando el DIU o anticonceptivos hormonales. 鈥淟a vasectom铆a es mucho menos invasiva, y es definitiva. Apenas hay complicaciones y son leves: infecciones o hematomas. Es una manera de que los hombres asuman su responsabilidad en cuanto a la reproducci贸n鈥, concluye.

Arrepentimiento fugaz

Cuando Ander le dijo a su ur贸logo que quer铆a vasectomizarse, el m茅dico le cuestion贸 con un 鈥樎縋or qu茅?鈥 impertinente. Tambi茅n le pregunt贸 qu茅 pasar铆a si cambiaba de pareja y esta quisiera ser madre. 鈥淟e contest茅 que no ten铆a que darle explicaciones y que me lo hab铆a planteado todo, porque soy un adulto. Insisti贸 mucho en el arrepentimiento y en que la reversibilidad es relativa鈥. El cuestionamiento es mayor cuando el hombre interesado en esterilizarse no tiene criaturas, seg煤n cuenta David (nombre ficticio): 鈥淓l ur贸logo me pregunt贸 si lo hab铆a pensado bien, que yo todav铆a era v谩lido para la sociedad鈥.

Agirreazaldegi confirma que, al menos en Osakidetza (el sistema vasco de salud) no hay restricciones por edad, no se exige haber tenido criaturas y tampoco hay un protocolo que imponga un periodo de reflexi贸n, como pasa con el aborto. La ur贸loga tiene claro que no hay justificaci贸n legal para cuestionar la decisi贸n de un adulto, tenga la edad o la motivaci贸n que tenga: 鈥淣os sorprende porque asumimos que todo el mundo quiere tener hijos. No es nuestro papel convencer de nada. Ya firman un consentimiento en el que pone que es un m茅todo irreversible鈥.

Lozoya recuerda enfrentamientos con m茅dicos de su equipo por haber accedido a esterilizar a veintea帽eros sin hijos. Ha conocido a hombres que se intentaron recanalizar los conductos deferentes o adoptaron criaturas, pero no le parece un drama: 鈥淪on decisiones que uno toma, y los profesionales de la salud no debemos ejercer de jueces morales鈥.

David nunca ha querido ser padre. Accedi贸 a intentar dejar embarazada a su novia de entonces y, finalmente, se oper贸 como forma de reafirmarse en su ausencia de deseo. No le dio miedo arrepentirse en el futuro: 鈥淟os espermatozoides no pintan tanto como los 贸vulos, y la ciencia avanza tanto鈥︹. Tanto que, adem谩s de la cirug铆a de reconexi贸n (llamada vasovasostom铆a), existe la posibilidad de realizar una punci贸n testicular para obtener espermatozoides y usarlos para una fecundaci贸n in vitro. Esto 煤ltimo es lo que acept贸 hacer con su pareja actual: 鈥淗icimos un intento y no sali贸. Ella ha decidido seguir adelante; yo me he bajado del barco鈥.

El caso de Soren es especialmente llamativo: este alem谩n se vasectomiz贸 con solo 21 a帽os. Despu茅s de recibir la negativa de seis o siete m茅dicos, se hizo pasar por un amigo mayor, y col贸. 鈥淓staba en una fase de politizaci贸n en la que quer铆a romper con todo, incluida la familia nuclear. La referencia de mis padres era nefasta鈥. 25 a帽os despu茅s, siguen teniendo sentido para 茅l las mismas motivaciones que entonces, que van desde el feminismo a un antinatalismo reforzado por la pandemia.

Soren reconoce que ha sentido un 鈥渁rrepentimiento fugaz鈥, cuando se ha visto rodeado de criaturas, de amigas embarazadas, o cuando ha salido con mujeres que quer铆an ser madres: 鈥Tuve una pareja que quer铆a tener una criatura 鈥榙e los dos鈥, y eso motiv贸 nuestra ruptura. Llegu茅 a informarme sobre la cirug铆a de reconexi贸n, pero costaba 3.000 euros, ten铆as que esperar un a帽o hasta que funcionara y la tasa de 茅xito era del 50 por ciento. No me convenci贸. Me parec铆a m谩s l贸gico buscar otro tipo de parentesco fuera del marco tradicional鈥.

Lo intent贸 en dos ocasiones: por un lado, acompa帽贸 en el parto y la crianza a su mejor amiga hasta que esta se mud贸 a otra ciudad. Por otro lado, su 煤ltima pareja accedi贸 a buscar un embarazo con donante de semen: 鈥淟e dije que no me identificaba con la figura de padre, pero que estar铆a con ella y asumir铆a un papel. Al final no se dio, por otros motivos鈥. Ahora, con 46 a帽os, se declara en paz con no tener criaturas, aunque no descarta la acogida temporal.

驴Por equidad o para no usar cond贸n?

Soren es el 煤nico de los entrevistados que enmarca su vasectom铆a en un compromiso antipatriarcal. En Alemania estaba de moda entre las feministas y hombres antisexistas un libro de 1978: La esterilizaci贸n masculina, el menor de los males, de Norbert Ney. Le sirvi贸 de asidero te贸rico para confirmar lo que le ped铆an las tripas: 鈥Hab铆a acompa帽ado a algunas amigas a abortar y me impact贸 mucho. Yo no quer铆a que ninguna compa帽era pasase por eso鈥. A帽ade que el hecho de no tener una sexualidad heteronormativa ayud贸: 鈥淟a polla o la eyaculaci贸n no eran s铆mbolos centrales para m铆; experimentaba con otras cosas鈥. Un cuarto de siglo despu茅s, lamenta que la idea de la vasectom铆a como pr谩ctica feminista no haya calado, y que tampoco se hayan comercializado a煤n los anticonceptivos hormonales para varones: 鈥淪oy cr铆tico con estos f谩rmacos, pero ahora les toca a los hombres鈥.

Lozoya acudi贸 en los ochenta a un congreso mundial de anticoncepci贸n en el que una empresa china anunci贸 una p铆ldora anticonceptiva para hombres con una eficacia similar a la femenina. 鈥淟os efectos secundarios eran menores, pero los laboratorios no tuvieron inter茅s鈥. Desde la consultor铆a Masculinidades Beta tambi茅n hacen referencia a esa promesa eterna: 鈥溌縌u茅 pasa con la p铆ldora masculina que nunca termina de salir al mercado?鈥. Seg煤n recoge Infobae, la falta de voluntarios para los ensayos cl铆nicos ha retrasado a 2023 el lanzamiento del primer gel inyectable: 鈥淟a negativa de los varones a someterse a los efectos secundarios 鈥攓ue padecen las mujeres de manera cl铆nica y socialmente aceptada鈥 parece ser otro freno鈥.

Con esos precedentes, los expertos consultados no ven que los varones est茅n pensando en la vasectom铆a en clave antipatriarcal, ni tan siquiera en los grupos de hombres por la igualdad. Al contrario, creen que una de las principales motivaciones es eludir el uso del cond贸n. 鈥淟os hombres siempre han tenido mucha resistencia a hacer concesiones en t茅rminos de placer y espontaneidad en las relaciones con penetraci贸n鈥, dice Lozoya. Masculinidades Beta da un paso m谩s en ese razonamiento: 鈥淟a vasectom铆a puede propiciar que algunos presionen a las mujeres para tener relaciones sexuales sin protecci贸n ante las infecciones de transmisi贸n sexual鈥.

Ra煤l, impulsor de la cuenta en redes sociales Masculinidades Subversivas, relaciona esas resistencias al cond贸n con 鈥una construcci贸n cerrada de la sexualidad en la que los hombres tienen miedo al gatillazo porque sienten que les invalida; un ideario que tambi茅n es capacitista鈥.

Como planteaba Ander, Ra煤l aboga por promover una educaci贸n sexual que rompa con el coitocentrismo y que 鈥渘o se enfoque en el peligro, sino en las mil maneras en las que se puede explorar el cuerpo鈥. En la misma l铆nea, desde Masculinidades Beta defienden que la promoci贸n de la vasectom铆a solo tiene sentido si se enmarca en pol铆ticas de educaci贸n sexual de calidad para la poblaci贸n joven y adulta: 鈥淓s la gran asignatura pendiente; la 煤nica v铆a de generar un cambio social鈥.

Este reportaje fue publicado inicialmente en la edici贸n en papel del El Salto.

