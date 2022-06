Entrevista a Nicole, vocera de la Asamblea Permanente de Guernica

Solamente exigimos lo que nos prometieron

Mario Hernandez

-Estamos en comunicación con Nicole de la Asamblea Permanente de Guernica. Buenos días, Nicole.

-Hola, buen día. ¿Cómo están?

-Muy bien. Nicole, ustedes están convocando el próximo 21 de junio, el martes que viene a una movilización junto a otras organizaciones de La Plata porque siguen en la lucha por la tierra, la vivienda y el trabajo cuando se suponía que esta situación iba a estar resuelta a esta altura del año. ¿Qué es lo que motiva entonces esta nueva movilización de los vecinos de Guernica el próximo martes?

-Bueno, el 21 vamos a estar en La Plata a las 10:00 yendo al ministerio de Desarrollo de la Provincia a hacer nuevamente el reclamo porque la verdad es que ya pasaron 2 años de la pelea de Guernica. Nosotros venimos de una mesa de negociación con los funcionarios del ministerio de Desarrollo hace varios meses ya, años y medio aproximadamente, donde el mismo ministro, Larroque, nos hizo firmar al conjunto de los vecinos unas actas legales donde se comprometían a entregarnos lotes con servicios en un plazo de 180 días.

Como sabrás eso ya se venció hace un año y ninguno de nosotros tiene el lote todavía. Estas últimas semanas el gobierno de Kicillof sale a hacer un anuncio diciendo que se van a entregar un total de 160 viviendas en Guernica, pero van a ser ellos los que definan quiénes van a entrar y quiénes no.

O sea, primeramente ese es el problema. El gobierno va a decidir quién entra o no en esa vivienda. Nosotros no tenemos garantía de que realmente sea la gente de Guernica la que ingrese. Además, también es ilógico en un total de 1.500 familias que firmamos el acta solamente van a entregar 160 viviendas. Tampoco hay garantías de nada, no se sabe cuándo, no se sabe cómo, de qué manera se van a entregar. Lo único que se sabe es que ellos por lo visto pretenden hacer campaña electoral y la verdad es que dejan al conjunto de los firmantes de las actas a la deriva, a la espera de esos lotes que prometieron.

La verdad es una situación muy desesperante, venimos de dos años de dar muchas peleas, hemos movilizado a La Plata, a Puente Pueyrredón y en Guernica mismo precisamente para hacer visible nuestro reclamo y que se garanticen los lotes con servicios que se prometieron. No queremos más y no exigimos más, solamente lo que nos prometieron, lo que nos firmaron. Exigimos eso.

-Ahora, ¿esos lotes ya fueron adquiridos por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires?

-Sí, ahí está la trampa. ¿Qué hicieron ellos? Ellos dijeron que iban a comprar el terreno, el mismo del que nos habían desalojado. Lo compraron. Una vez que lo compraron en lugar de entregarlo a los vecinos lo entregaron al Municipio de Presidente Perón, a la señora Blanca Cantero. Blanca Cantero fue la que estuvo demorando la entrega para que las familias que tomamos un terreno en Guernica recibamos ese terreno. Entonces hace meses que nos vienen demorando con esa firma y hace un par de semanas nos enteramos por los medios de comunicación, como te vuelvo a repetir, que Kicillof salió a hacer un anuncio y que realizarán una entrega por 160 viviendas.

Entonces, la excusa en medio de la interna peronista que ellos tienen, porque es así, y nosotros estamos en el medio. Es increíble. Pasaron las tierras que compraron a Blanca Cantero y Blanca Cantero decidió no entregarnos los lotes a nosotros, sino que en vez de eso se van a construir unas 160 viviendas y el resto no se sabe.

-Nicole recordanos la actividad del próximo martes.

-Vamos a estar en La Plata. Vamos a salir desde la estación de La Plata hasta el ministerio de Desarrollo de la Provincia a las 10:00. Nosotros somos la Asamblea Permanente de Guernica, pero también vamos a estar con el resto de los compañeros de la organización Del Frente de Recuperación de Tierras de Guernica que también siguen peleando. Pedimos todo el apoyo para esa fecha. Después, en el caso de que todavía no se resuelva esto tenemos pensado continuar con una acción el mes que viene también seguramente en el Puente Pueyrredón.