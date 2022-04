–

Luego de casi dos años de lucha después del desalojo de la toma de tierras en Guernica, vecinos y vecinas recibieron promesas de adjudicación de lotes para solucionar el problema habitacional que padecen. Sin embargo denuncian que las promesas fueron incumplidas. Por eso éste jueves se manifestarán frente al Ministerios de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires para exigir una reunión con el Ministro Andrés Larroque. «Tras haberse cortado el dialogo por parte del ministerio las y los vecinas aun nos encontramos en una situación de no saber si nos van a entregar las tierras o se las va a quedar Blanca Cantero para sus punteros. NO tenemos aun garantía de donde serán y para cuando estaría su entrega. El año pasado las autoridades ministeriales nos prometieron la firma de un acta con nombre de la persona que recibirá el lote, numero de lote, catastro etc. Nada de ello aun esta» explicaron mediante un comunicado.

El próximo jueves vecinos y vecinas desalojados de la toma de tierras en Guernica en el año 2020 se manifestarán frente al Ministerios de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires para exigir una reunión con el Ministro Andrés Larroque.

Tras dos años de lucha y luego de las promesas incumplidas por parte del Estado que aún no entrega los lotes que se comprometió a otorgar, las familias continúan luchando para conseguir una tierra para vivir.

«Tras haberse cortado el diálogo por parte del Ministerio las y los vecinos aún nos encontramos en una situación de no saber si nos van a entregar las tierras o se las va a quedar Blanca Cantero (intendenta del Municipio de Presidente Perón) para sus punteros. No tenemos aun garantía de donde serán y para cuando estaría su entrega. El año pasado las autoridades ministeriales nos prometieron la firma de un acta con nombre de la persona que recibirá el lote, numero de lote, catastro etc. Nada de ello aun esta» explicaron los vecinos mediante un comunicado.

Asimismo informaron que han querido entablar diálogo con la intendenta Cantero pero no recibieron respuestas a sus solicitudes.

«No nos dan respuesta, no hay un compromiso serio y respetado. Solo medidas que son parches ante un problema estructural. Por ello nos estaremos encontrando el día jueves 7 una vez más , para exigir que las autoridades ministeriales y municipales nos garanticen el derecho básico de la vivienda» finalizaron.