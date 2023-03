–

De parte de Briega March 29, 2023

Reclaman amparo pol铆tico y judicial para hacer frente a las actuaciones de las empresas promotoras del pol铆gono e贸lico, que han demostrado 鈥no respetar nada鈥

Vecinos del territorio afectado por el PE El Escudo se han personado ayer martes en el puerto, alertados por la presencia de grandes m谩quinas de una subcontrata de Biocantaber, que realizaba prospecciones sin los permisos necesarios.

La alcaldesa ped谩nea de Resconorio, Lidia Ru铆z Mart铆nez, all铆 presente, llam贸 a la Guardia Civil tras constatar que maquinaria pesada hab铆a atravesado montes de su junta vecinal sin permiso, afectando a los caminos.

Adem谩s, los vecinos, que entend铆an que la empresa no ten铆a permiso del Ayuntamiento de Campoo de Yuso, donde estaban realizando esas prospecciones, han constatado que se estaba sondeando en una zona de turberas, cuando la Declaraci贸n de Impacto Ambiental les impide hacerlo. En concreto, la Declaraci贸n de Impacto Ambiental del pol铆gono e贸lico proh铆be expresamente cualquier tipo de actuaci贸n en un radio de 50 metros alrededor de los h谩bitats de turbera. Representantes de la asociaci贸n Territorio C谩ntabro y vecinos de Campoo de Yuso y Luena han constatado que a menos de 25 metros de la ubicaci贸n de la m谩quina hab铆a encharcamientos con esfagnos (musgos de turbera) que, junto con los c谩rices, como el Carex flacca, son indicativos de la presencia de los h谩bitats de turbera de inter茅s comunitario HIC 7130 o 7140. Por si esto no fuera suficiente, tambi茅n han comprobado a escasos 15 metros de la m谩quina, e incluso en la pista por la que ha pasado la oruga, comunidades de esfagno y el brezo h煤medo Erica tetralix, especie en peligro de extinci贸n. Estas comunidades conforman un h谩bitat de inter茅s prioritario para la Uni贸n Europea, por lo cual su destrucci贸n es absolutamente ilegal. Las turberas son ecosistemas de gran singularidad que retienen grandes cantidades de CO2 de la atm贸sfera; destruirlas para instalar macroproyectos e贸licos es una insensatez y no tiene nada de sostenible.

Por ello, tras mostrar a los agentes desplazados del Seprona todas las irregularidades administrativas y medioambientales cometidas, as铆 como la documentaci贸n que prueba la ilegalidad de cualquier acci贸n de sondeo en estos momentos en los terrenos del Escudo, han presentado denuncia de los hechos, a la espera de que las autoridades competentes tomen cartas para impedir estas graves afectaciones.

No es la primera vez que esto sucede, pues ya el pasado febrero de 2022, los ayuntamientos de Aguayo y Molledo tuvieron que paralizar, de manera similar, los sondeos ilegales que otra subcontrata de esta promotora estaba realizando en sus terrenos: 鈥lo cierto es que incluso en estas actuaciones est谩n trayendo empresas de fuera, con trabajadores que desconocen la problem谩tica con los leg铆timos propietarios del territorio, las juntas y concejos鈥, se帽ala la alcaldesa de Resconorio.

Esta situaci贸n ha evidenciado tambi茅n que Iberdrola, Ocyener y el Banco Santander faltaban a la verdad en su comunicado de la semana pasada, pues la mayor parte de las entidades locales no apoya el proyecto: 鈥Demuestran no tener ning煤n respeto por la voluntad vecinal, la verdad y la legalidad, adem谩s de por el patrimonio natural y cultural鈥, ha se帽alado Alejandro, de la Asociaci贸n Territorio C谩ntabro.

Este reincidente proceder, pasando por encima de todos los controles y permisos, debiera ser sancionado por las autoridades del Gobierno auton贸mico, que de momento est谩n trabajando p煤blica y privadamente para saltar por encima de esas garant铆as, en lugar de para exigirlas. Sin embargo, los vecinos se han mostrado dispuestos a interponerse con sus propios cuerpos si fuera necesario, en caso de que contin煤en impunemente las agresiones al territorio.