De parte de SAS Madrid November 2, 2022 48 puntos de vista

Asociaciones de vecinos y organizaciones medioambientales han vuelto a acusar al Ayuntamiento de Madrid de actuar con negligencia y falta de transparencia en el caso de la contaminaci贸n provocada por la Incineradora de Valdemingomez. Despu茅s de que el pasado 19 de octubre Federaci贸n Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Ecologistas en Acci贸n y el Grupo de Acci贸n para el Medio Ambiente (GRAMA) presentasen denuncia ante Servicio de Protecci贸n de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Rivas-Vaciamadrid por el esparcimiento de cenizas de sacas rotas, operarios del vertedero de la incineradora habr铆an empezado a enterrar dichas sacas sin que se haya balizado la zona contaminada ni establecido un protocolo de descontaminaci贸n.

La denuncia ante el SEPRONA y este 鈥渆ntierro鈥 de las sacas de cenizas rotas son el 煤ltimo episodio de un largo episodios de protestas vecinales y ecologistas contra la Incineradora de Valdemingomez, oficialmente Centro de Tratamiento Las Lomas, situado en el distrito de Vallecas. Un complejo en funcionamiento desde 1996, que gestiona la concesionaria Urbaser 鈥攁ntigua filial de ACS vendida en 2016 a un grupo chino y desde 2021 propiedad del fondo estadounidense Platinum鈥 e incluye una planta de clasificaci贸n de residuos, la propia incineradora, la antigua planta de compostaje y el vertedero de la incineradora denunciado oficialmente en esta ocasi贸n, que tambi茅n han llevado ante la Fiscal铆a de Medio Ambiente los grupos pol铆ticos de Unidas Podemos, M谩s Madrid y Alianza Verde. Tambi茅n en el pleno municipal se pidi贸 un an谩lisis de las cenizas y vertidos que han alcanzado zonas habitadas.

鈥淣o hay una acci贸n de descontaminaci贸n ni un plan para proteger el resto de sacas en el menor tiempo posible鈥, denuncia Enrique Villalobos

La rotura de las sacas del vertedero habr铆a supuesto el esparcimiento por los alrededores de cenizas y residuos de los sistemas de depuraci贸n del Centro de Tratamiento por las zonas de Vallecas o los lim铆trofes municipios de Rivas y Getafe, aunque m谩s all谩 de los testimonios de los vecinos no ha habido forma de medirlos. El pasado febrero se public贸 el primer informa parcial de un estudio sobre instalaciones de este tipo de toda Europa realizado por Zero Waste Europe y en el que participa GRAMA que calific贸 las concentraciones de contaminantes de las muestras recogidas en el entorno de Valdeming贸mez como las m谩s altas de las detectadas en todas las estudiadas, incluyendo las de pa铆ses como Lituania y Rep煤blica Checa.

Enrique Villalobos, presidente de la FRAVM, atendi贸 a El Salto para calificar como 鈥渦na barbaridad鈥 la medida y que 鈥減arece m谩s un intento de ocultar pruebas que de atajar el problema鈥. Aunque celebra que haya alg煤n tipo de medida de contenci贸n para impedir que se dispersen a煤n m谩s cenizas, 鈥渘o sabemos cu谩ntas han ca铆do fuera del recinto, porque el viento habr谩 hecho su labor. No hay una acci贸n de descontaminaci贸n ni un plan para proteger el resto de sacas en el menor tiempo posible. Y adem谩s se deber铆a comunicar a la ciudadan铆a qu茅 tipo de actuaciones se est谩n llevando a cabo鈥.

La FRAVM considera que el Ayuntamiento est谩 cayendo en la dejaci贸n de funciones al alegar, en sus declaraciones p煤blicas estos d铆as tras las denuncia, que el vertedero se encuentra en una zona privada o 鈥減asar la pelota鈥 a la Consejer铆a de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. 鈥淣uestra denuncia al SEPRONA se basa en que se estaba incumpliendo la Ley de Residuos al no haber comunicado el vertido鈥, explica Villalobos. 鈥淓ntendemos que en el momento que hay un vertido el procedimiento a seguir ser铆a balizar la zona contaminada, comunicarlo a la autoridad competente y que dicha autoridad comunique un protocolo de descontaminaci贸n y abordaje del problema. Podr铆amos entender que hubieran echado tierra encima de las cenizas a modo de protecci贸n para que no siguiese vertiendo, pero tendr铆a que estar balizado y comunicado el acto a la CAM, que por lo que dice la propia CAM, no ha sido as铆鈥.

鈥淟a exposici贸n a esos contaminantes durante a帽os y a帽os m谩s el aire que est谩n respirando procedente de la incineradora es alarmante鈥, denuncia Ra煤l Urquiaga

A pesar de la insistencia de este medio, ni el Ayuntamiento de Madrid ni la Consejer铆a de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid han respondido a nuestras solicitudes de informaci贸n al respecto. El presidente de las asociaciones de vecinos considera que el consistorio no est谩 ejerciendo la labor de vigilancia ambiental de su territorio al que est谩 obligado al ser un municipio de m谩s de 50.000 habitantes en la medida en que 鈥渄urante a帽os鈥 no ha chequeado el Centro de Las Lomas, pero adem谩s apunta a que 鈥渞esulta extra帽o鈥 la propia CAM no detectase en sus inspecciones 鈥渦na monta帽a de sacas de diez alturas, sin protecci贸n, que los vecinos vemos y olemos perfectamente鈥. Tambi茅n apunta a la contradicci贸n de que el Ayuntamiento de que el vertedero est谩 en una zona privada 鈥渃uando la propia autorizaci贸n ambiental integrada municipal identifica como propietario鈥 al propio Ayuntamiento. O han vendido el terreno con nocturnidad o hay algo raro ah铆. El Ayuntamiento es el generador de esos residuos y la competencia de la vigilancia ambiental. Deber铆a velar porque no se gestionasen de esa manera鈥.

Ra煤l Urquiaga, portavoz de los ecologistas de GRAMA, recuerda que cualquier municipio de la zona es susceptible de ser afectado seg煤n el viento. 鈥淧erales del R铆o est谩 a escasos cinco kil贸metros, aunque los vientos dominantes no van en esa direcci贸n, es una posibilidad鈥. Ha habido denuncias desde municipios como Pinto aunque 鈥渃omo no se han hecho ning煤n tipo de mediciones, ni lo sabemos ni lo vamos a saber a nunca鈥. El ambientalista recuerda que 鈥渢odo esto tambi茅n afecta a los asentamientos de la Ca帽ada Real, que est谩 a escasos cientos de metros. La situaci贸n nos consta que no es nueva, debe llevar varios a帽os a tenor de la cantidad de sacas acumuladas. La exposici贸n a esos contaminantes durante a帽os y a帽os m谩s el aire que est谩n respirando procedente de la incineradora es alarmante鈥.

Existen dos plataformas contra el Centro de Tratamiento de Las Lomas: La Alianza Incineradora de Valdeming贸mez No, formada por m谩s de 40 entidades ecologistas y vecinales de la zona, que existe desde 2017 y ya llev贸 los hechos antes Fiscal铆a en 2021, y la Mesa de Trabajo por el Cierre de la Incineradora de Valdeming贸mez, que integra entre otras a la FRAVM y GRAMA. Ambas denunciaron en 2020 el fin del contrato con Urbaser, que no se renov贸 hasta mediados de este a帽o, de manera que la incineradora estuvo funcionando casi dos a帽os en un limbo legal.

Tanto la FRAVM como GRAMA han comunicado que est谩n estudiando ampliar la denuncia ante el SEPRONA con las pruebas del 鈥渆nterramiento鈥 de las sacas. Ra煤l Urquiaga a帽ade que 鈥渘o nos vale que lo est茅n enterrando ah铆 de prisa y corriendo de cualquier manera. Vamos a hacer un seguimiento de lo que ocurre en ese vertedero y, si siguen, volveremos a denunciarlo o veremos otras v铆as鈥.

