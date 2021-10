Miles de manifestantes recorrieron el 22 de octubre las calles de Valencia para protestar contra el macroproyecto de ampliaci贸n norte del puerto, convocados por la Comissi贸 Ciutat-Port y Joventut pel Clima-Fridays for Future de Valencia.

En una jornada de borrasca, la acci贸n unitaria comenz贸 en el paseo de l鈥橝lbereda y concluy贸 en la Plaza del Ayuntamiento con la lectura de un manifiesto firmado por cerca de 200 colectivos.

Tambi茅n el 22 de octubre, Joventut pel Clima y sindicatos como el Bloc de l鈥橢studiantat Agermanat (BEA) y la asociaci贸n Sa贸-UV convocaron una jornada de huelga estudiantil en el contexto del D铆a Global de Acci贸n por el Clima.

Numerosos carteles y pancartas reproduc铆an en la manifestaci贸n 鈥搃ncluso en may煤sculas fluorescentes- el lema de la convocatoria: Pensem global, actuem local: no a l鈥檃mpliaci贸 del port! Otros carteles afirmaban Lluitem per la nostra Mediterr脿nia o se preguntaban con iron铆a Qu猫 m鈥檈st脿s container? Algunos, artesanales, rechazaban el proyecto de Zona de Actividades Log铆sticas (ZAL) del Puerto; y tambi茅n alertaban sobre el impacto para la salud de la macroampliaci贸n: Aire net i el port quetet.

Asimismo pod铆a leerse No m茅s fragmentaci贸 del Sud (por el efecto de las sucesivas ampliaciones portuarias en esta zona de la ciudad); o Protegim l鈥橝lbufera. 鈥溌o, no, no a l鈥檃mpliaci贸!鈥, fue un grito escuchado en muchos de los tramos.

La movilizaci贸n transcurri贸 en un ambiente l煤dico y festivo, al ritmo del tabal y la dol莽aina que interpretaron El Cant dels Maulets (Obrint Pas y Al Tall); La Muixeranga (himno del Pa铆s Valenciano) o la canci贸n popular Ramonet, si vas a l鈥檋ort. Los carteles de la convocatoria anunciaban la presencia y actuaciones del actor Xavi Castillo; la rapera valenciana Tesa; el m煤sico Biano; el cantautor Joe Pask; la Jove Muixeranga de Val猫ncia que construye 鈥撯渆n com煤n y desde la base鈥- torres humanas; y la colla Estrela Roja de tabalet y do莽aina.

Cerca de la cabecera caminaba F.L., de 65 a帽os, vecino del Grao de Valencia, que desde que ten铆a cinco ha frecuentado las playas de la Malvarrosa y el Caba帽al, pegadas a las instalaciones portuarias. 鈥淨uiero que las generaciones venideras contin煤en disfrutando de estas playas, el puerto est谩 ya sobresaturado y es un desprop贸sito plantear una ampliaci贸n; he visto 鈥揳 lo largo de los a帽os- c贸mo el puerto ha crecido, much铆simo鈥. Adem谩s 鈥渟e han ido perdiendo muchas zonas que antes eran de uso p煤blico, y que hoy se dedican a la carga y descarga de mercanc铆as o los cruceros鈥.

Conduciendo una bicicleta, le acompa帽a otro residente de los Poblados Mar铆timos, B.G., de 67 a帽os, ya jubilado y miembro de la Asociaci贸n de Vecinos Vilanova del Grao.

驴Por qu茅 rechaza el proyecto de ampliaci贸n? 鈥淭endr谩 unos efectos muy negativos para el litoral y adem谩s se trata de una operaci贸n especulativa鈥, responde.

La Comissi贸 Ciutat-Port es un movimiento ciudadano del 谩rea metropolitana de Valencia, respaldado por m谩s de un centenar de organizaciones y colectivos, entre otros la plataforma vecinal El Litoral Per Al Poble; Acci贸 Ecologista Agr贸; la Associaci贸 de Ve茂ns i Ve茂nes de Natzaret; Per l鈥橦orta; Ecologistes en Acci贸; Intersindical Valenciana, CGT y CCOO-Educaci贸.

Activistas de la Comissi贸 y de Joventut pel Clima repartieron octavillas a los asistentes, en las que se resum铆an los motivos de la protesta. Uno de los argumentos centrales es que, en tiempos de colapso clim谩tico, se contin煤e con las 鈥渄in谩micas destructivas鈥 del siglo XX y otorgue prioridad a los intereses econ贸micos (鈥淣uevo boom inmobiliario: 200 promotores impulsan 19.600 viviendas en la Comunitat鈥, titulaba el 23 de octubre la edici贸n digital del peri贸dico Levante-EMV, con datos de la consultora Activum).

Adem谩s de la ampliaci贸n portuaria, las hojas volantes mencionaban otros proyectos de infraestructuras 鈥渜ue ponen en peligro nuestro territorio鈥; por ejemplo la prolongaci贸n de la carretera CV-60 en la comarca de La Safor, promovida por la Conselleria de Pol铆tica Territorial (PSPV-PSOE) y que seg煤n Per l鈥橦orta podr铆a destruir 614.109 metros cuadrados de huerta hist贸rica.

Tambi茅n la ampliaci贸n de la autov铆a A-7 (baip谩s de Valencia), proyectada por el Ministerio de Transportes (PSOE); las obras de ampliaci贸n de la autov铆a V-21 (acceso a la ciudad de Valencia por el norte) que desarrolla el Ministerio de Transportes con un impacto sobre 60.000 metros cuadrados de huerta; y advert铆an de los impactos, tambi茅n sobre zona de huerta, del tren de alta velocidad (AVE).

鈥淪alimos a la calle para decir 鈥榥o鈥 a que los intereses privados se sit煤en por encima del inter茅s general鈥, afirmaron vecinos y activistas (La multinacional naviera MSC-TIL fue seleccionada en 2019 por la Autoridad Portuaria para la construcci贸n y explotaci贸n de la nueva terminal norte de contenedores del puerto de Valencia; y Balearia, en noviembre de 2020, para la nueva terminal de pasajeros).

Los manifestantes se opusieron a estos proyectos que amenazan l鈥橝lbufera (laguna de 2.100 hect谩reas declarada Parc Natural en 1986, que forma parte de la Red europea Natura 2000 y est谩 ubicada a 10 kil贸metros de Valencia); y pondr铆an en riesgo playas al sur de la ciudad como las de El Saler y Pinedo (el crecimiento del puerto ya destruy贸 la playa de Natzaret).

En defensa del medio ambiente, vecinos y asociaciones apelaron al criterio de los cient铆ficos; el informe Unidos en la ciencia 2021, coordinado por la Organizaci贸n Meteorol贸gica Mundial de la ONU, apunta que la temperatura media mundial en superficie -entre 2017 y julio de 2021- se halla 鈥渆ntre las m谩s c谩lidas jam谩s registradas鈥; adem谩s se sit煤a, seg煤n las estimaciones, entre 1,06潞C y 1,26潞C por encima de los niveles preindustriales (1850-1900).

Dos d铆as antes de la manifestaci贸n, los colectivos convocantes presentaron en el Congreso de los Diputados una Proposici贸n No de Ley (PNL) que instaba al Gobierno de Espa帽a 鈥搇a Autoridad Portuaria de Valencia depende del Ministerio de Transportes- a que desistiera de la ampliaci贸n portuaria; tambi茅n de la nueva terminal de cruceros; y de infraestructuras como el Acceso Norte al puerto; demandaron, por otra parte, el desmantelamiento del Dique Norte.

La PNL exhortaba al ejecutivo de Pedro S谩nchez a la recuperaci贸n de la ZAL 鈥損revista en la pedan铆a de La Punta- como espacio verde para uso ciudadano (se halla desde este verano en lo que el Ministerio de Transportes denomina 鈥渙bras de acondicionamiento鈥). Figuran, entre las formaciones que respaldaron la PNL, Unidas Podemos, Comprom铆s, M谩s Pa铆s, Verdes Equo, ERC, la CUP y Nueva Canarias.

El 15 de octubre se celebr贸, frente al Palau de la Generalitat, el acto de presentaci贸n de la jornada de huelga y manifestaci贸n. Finalizada la rueda de prensa, los activistas pidieron por escrito al presidente de la Generalitat, Ximo Puig (PSPV-PSOE), que renunciara a la macroampliaci贸n, le hicieron llegar el manifiesto de la Campa帽a y volvieron a solicitar 鈥搒in lograrlo- una reuni贸n con el pol铆tico socialista.

Junto a integrantes de la Comissi贸 Ciutat-Port y Joventut pel Clima, en el acto estuvieron presentes entidades de la sociedad civil como la Federaci贸 d鈥橝ssociacions de Ve茂ns de Val猫ncia o la Federaci贸 de Mares i Pares d鈥橝lumnes (FAMPA) de la provincia de Valencia, adem谩s de otras como la red EntreBarris, Amics de la Malva, Cuidem Cabanyal Canyamelar o la Alian莽a per l鈥橢merg猫ncia Clim脿tica.

En las fechas previas a la manifestaci贸n del 22-O, se desarrollaron otras acciones; por ejemplo conferencias, el despliegue 鈥揳 finales de septiembre- de grandes pancartas (鈥淣o a l鈥檃mpliaci贸 del port鈥) en puntos estrat茅gicos de Valencia y el 谩rea metropolitana: puentes, avenidas o el entorno del puerto; la proyecci贸n del documental Freightened. El precio real del tranporte mar铆timo; una protesta en las puertas del Congreso estatal del PSOE, celebrado en Feria Valencia; o un paseo explicativo en bicicleta desde el puerto hasta las playas de El Saler.

A los actos reivindicativos se sum贸 el velero Diosa Maat, de Ecologistas en Acci贸n; los activistas informaron -el 21 de octubre, en las redes sociales- de que agentes de la guardia civil identificaron a los tripulantes de la embarcaci贸n, as铆 como a vecinos que se acercaron al velero.

