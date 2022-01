–

No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo -que el poeta Mario Benedetti enarboló como un principio.

Únete a la lucha de los contrarios` ven y cuéntalo!

Escribo el por qué no quiero seguir despidiendo a lo farsa la fiesta de fin de año, y año nuevo, cual si no pasara nada en chepa de camellos que se disparan sobre un mar violento en desgaste del aguante, sobre otro año más incrustado, de amenazas en manos serviles de mente imperial. Los yacimientos del capitalismo en cadena siguen sin interrupción sus cauces. Con orgullo vemos sus flamantes serviles prender la cerilla, arruinando nuestras vidas; peligroso es el que, en su sistema viva mejor que nunca, en desarrollo propio y de sus hijos donde lo deslavado y más que centrifugado ofrecen como formación profesional en sustancia de futuro ¡Qué bárbaro da que dudar! Al pensar en los pozos de carroña hondear el curso de su ponzoña, materializando siglos de objetivos, desgarrando a los desposeídos, irreparable la destrucción de sus vidas y de sus casas como institución de historia, idiosincrasia y cultura ancestral e idioma arrasados como sus ríos, sus valles, idas y avenidas, aplastadas por mente criminal. Su amenaza en garras de sumisión otea el dominio absoluto como un impuesto más a la vida. Para seguir sumiendo en la nada que tú, yo y otras, entre otros contrarios existimos, con sus deformes gobiernos a la madrileña tanto o más que en Marruecos, que ya sea en clave, o metáfora, es mucho el decir y hasta ser atrevida en lo que involucra de despotismo en esclavitud y dominio de conquistas entre guardaespaldas de la CIA en democracias europeas, Tío Sam y sionismo impuesto a Palestina. Gobiernos y poderosos del mundo avanzando juntos, la propiedad privada, con sus eléctricas por bandera alumbrando el apagón total de culturas, pues eso reconcilia y no molesta al neoliberalismo imperial, imponiendo al caminar, el arrastre de trancas y barrancas. Resistiendo pues seguimos, en resistencia infinita, contra la civilización social impregnada de asesinatos que imponen de género y ajustes de cuentas entre mafias del mundo, a pata suelta, acampando de este lado del sol “como cultura europea” (¡que no es emigración diga el gobierno lo que quiera!), en la que los medios nos hablan de elecciones, en Chile, como del gran triunfo de las izquierdas, hasta arrasar de por vida si es preciso al propio Salvador Allende; de lo mal que se vive en Venezuela, Nicaragua y hasta de la falta de expresión y demás derechos en Cuba, del desarrollo económico a bloquear en China, y del bélico, en que siguen viendo lo que de URSS fuera, cuando el poder que ha ellos les consienten en son de paz, quemara más allá de la calva de Lenin y del mostacho del fierro Stalin; hablar nos habla y de qué modo, de lo poco dócil de su rollo en desarrollo propio pues desfila y escupe investidas, constante, ¡constantemente y sin ningún derecho!, según los que creer se creen si no amos sí los representantes del gran imperio -imperial- sobre Corea del Norte y el mundo (entero). Finalizando pues el año, ¡tiernos ellos como piernas de corderito, balando su pregón caritativo!, con los huracanes de medidas transitorias y definitivas sobre ajustes, en pactos de pandemias y sus variantes estratégicas, clavadas como espina en el corazón. Avanzan meticulosos los puñales jodedores imperiales sobre la cadena de los poderosos, enfrascado el neoliberalismo cual nubarrón deforme firmemente anclado, sobre la cima, del capitalismo absoluto. Así es como va forjando, el beneplácito modélico del izquierdismo de nuestros días, cual la izquierda redentora de los Pactos de la Moncloa, que abrió la avanzadilla, imponiendo por igual desatinos en desajustes y desmadres, ajenos a toda lógica democrática, el pregón embustero. Con astucia en superior altura, en Chile, avanzan nuevos días, estos días tras las elecciones y siempre, de ese lado incondicional, al parecer ya, que lo mismo da que da lo mismo en principios inalienables, asentando imagen intocable al pulpo de los demócratas, en mano de la rapiña, acorralando el mundo en un pañuelo de seda perforado de ajustes en sorpresas terroríficas.

¿Acaso se ha convertido más allá de un imposible defender en metáfora Benedetti ‘la alegría’, como una trinchera, defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables, de las ausencias transitorias y las definitivas? Si esa es la sentencia a la que someten sus usías: Traten pues otros del gobierno del mundo y sus monarquías, mientras gobiernan mis días mantequillas y pan tierno, y las mañanas de invierno naranjada y aguardiente (”y ríase la gente”). Que entretener quiere, riéndose en son de una extraña alegría que sentir no siento, tomando el pelo cual plebeyos, sino sus perros, sus cerdos, o el hueco donde defecar pudieran. Sin duda alguna otra es de Gongora, su defensa, lo que a ambos une, no postrarse ni cuadrarse a los pies del mundo y sus monarquías, pues de defender se trata con ahínco y como un principio, defenderla de los neutrales, y de los neutrones, de las dulces infamias y los graves diagnósticos. Sumando juventud antagónica a la emblemática que aludieran los poetas de la Generación del 27, caso de Miguel Hernández como ejemplo evidente en potencia de futuro, más como embriones de ejércitos incuestionables las generaciones serviles, puntualmente reforzadas sobre la banca como técnicos de un sistema de clase monetaria hacia la cima de la cúpula banquera, expertos en nuevas tecnologías y ética de servidumbre, cual sus bolsillos suenan como sonajeros encantados pues vivir de la política o sindicato lo inventó el imperio para mejor dividir, lo contrario a los verdaderos líderes como Recabarren por un ideal, como Durruti por un sindicalismo de clase, o como el poeta de la juventud nombrado sobre las líneas escritas o el propio Antonio Machado muertos uno de miseria sobre tortura en mazmorras o de ausencia de amor y pan ‘en un exilio’ imponiendo lo irreconciliable apuntándoles con el dedo como si de escoria se tratara. Modernas ellas, y ellos, en físico conservador del márquetin especulador las generaciones, de la política de la ratonera, desfilan pasarelas y platós ajenos, y años luz, a la verdadera izquierda “terrorista”, de pasión y amor inquieto, que el fascismo así calificó por hacer la vida imposible al amo, que al fascio, crea y paga. Desfilan sobre un lenguaje ajeno, que ellos “creen” de la izquierda, sobre Congresos, Parlamentos, Campañas electorales… Fuera de toda lógica como gobiernos del pueblo y para el pueblo incrustando sobre él las garras del amo bancario nazional e internazional. Clavos a medida, cristales rotos útiles e hirientes, clavando con sus cortantes puntas el horror de sus atrocidades, en diferentes ajustes, de su caminar diario. Desgarradas medidas sobre el mensaje del rey de la navidad ostentosa en mira “ajena” a los púlpitos que la pregonan como humilde y receptiva, hiriendo la moral del más humilde comensal, que derecho debería tener festejar como rey la Navidad por ser el pueblo real sufridor y no leyenda ficticia. Bárbaro y ajeno a todo ejemplo educativo, es exigir pues lo que uno no está dispuesto a entregar en honradez alguna en muestra de dignidad, pretendiendo no ver ni sentir siquiera el rebote de piedras sobre las amplias capas de la sociedad más marginal, como si tropiezos para acompañar los garbanzos del cocido se trataran.

¿De qué respeto y lealtad hablan pues sus usías en alumbramiento de un pregón como mesías de un trono, del tronco navideño tan ajeno al humilde establo y al sebo por alimento, del campesino y obrero, alumbrando luces que ni siquiera permiten degustar la humilde sopa de ajo tradicional? Fuera de toda lógica se empeñan en salvar la carne repelente impostora e imposible de camuflar, su hedor sobre los fogones en pantalla, que debiera cuanto menos ser pecado su grandeza lujuriosa indigna, lanzada a destajo como danza moderna viniendo como viene de la gusanera del sebo, más que rancio de la historia. Eso sí, flamante de “honestidad”, según los medios de la trampa que dicen de ella, saludable, siendo desleal el ultraje pues poco aviva su descomposición en imagen por otro lado condenable, en desleal su linaje, en cabalgadura al antojo de botones, cremallera entrepierna y peligro de obscenidad. Además de adulterada, en poderío, que conlleva por fuerza mayor a la insumisión en reniego del vasallaje, dando cancha las leyes en renacimiento oriental de la trampa sobre el portal de Belén, en hedor vomitivo de siglos de espanto. Nada que ver con el estiércol, de burros y bueyes, para nada igualable a tan noble olor a campo; ajeno a las haciendas del gran amo inquisidor donde ‘Los santos inocentes’, inconscientes, apuran una sobremesa de investidas en medidas de gobierno -como si de comer se tratara la pierna del cordero- en espera del tuerto doblón del vino sobre la mesa y de la gran marquesa, unas pesetillas de aguinaldo, del señor amo de sus vidas. Se multiplican los serviles, el capitalismo vence sobre las urnas, gracias a la gama del amplio “ultraizquierdismo”, de la libertad postrada ,desprovista de conciencia y por ende de valor, pues las sumas eléctricas agujereando ojos avanzan sus lecturas. Y, yo, y, tú, bajo la vela en penumbra dejándote ciego el guiño de tus, o mis ojos, electroconvulsivamente a calambrazos gubernamentales y hasta democráticos de “ultraizquierda”. Según los jefes liberados de uno y otro sindicato, en servicio del patrón, la electroconvulsoterapia es necesaria para calmar nuestra tos disonante en una España democrática de derecho, y tras las elecciones en Chile, se suma por mismo derecho el todo va bien, sobre ruedas, entorno a la fe ciega. La dependencia imperial aumenta abundante de cristiandad papal insulsa y generosa en obras de caridad, que a la mesa no llegan sino promesas que siguen domesticando, y en ello nadie como el maestro Atahualpa Yupanqui destapando promesas mostrando el camino a coger, por lo que, no me desvío ni de él ni de otro abuelo y padre mío campesino, de una inteligencia hoy mal vista, pues verídicamente cierto lo que afirmo por los que le conocieron el que diría de pregones y fiestas impuestas ¡¡Abajo el clero y el madero que no sirve para hacer leña para la escuela del pueblo!! O sea que iros a la real academia que os forma y asesora, a prostituir la palabra, que sabemos cómo y sobre dónde y qué regir nuestras vidas que en eso nuestros padres y abuelos hicieron escuela.

Desde que los portadores de los intereses económicos de Chile y la Casa Blanca, decidieron la hora exacta y día de excomunión dejar atrás a Pinochet, como si de un cuento de negra leyenda se tratara, otro dictador por igual me vino a la mente, Franco; grandes amigos, en legado colaborador de crímenes por lo que no permite espera defender ‘la alegría’ como un destino contra el aporte en carga del mismo sistema en defensa de sus herederos el bastón en posesión de coronas y dictaduras en endémico modélico campechanismo defendido por demócratas “izquierdistas”, en desgaste de paciencia, hasta la seda filtradora en prensa el blanqueo de la degradación, imprimida en leyes absolutas, en favor de la balanza de las multinacionales determinando el márquetin comercial internacional, que enarbola, la política del pavo Pentecostés en colofón de hermandad y corona. Por lo que me lanzo al abordaje pasando del brindis de reyes y coronas, en reniego del vasallaje, que yo en mi pobre mesilla quiero más una morcilla que en el asador reviente, ¡y ríase la gente!. Entre aplausos y elecciones, el fascio junto al imperio invoca a los pueblos a la farsa, disputándose entre ellos las “izquierdas” más allá de mi humilde mesilla, del asador y la morcilla, llenar sus cofres personales sin esfuerzo de sudor y su ego inflado como pavo trasgénico, en distinción de don, donde deshabita el buen amor entre el cruce de fronteras de la trampa y el falso pregón del crimen, donde ni a los herederos se juzga ni siquiera tener en cuenta la cal que habita en sus cuerpos, ni el olvido ni el perdón pues a estas alturas, que ambas dictaduras persisten, no podría negar yo, disputándose las “izquierdas” encontrar en hora buena el mercader mayor, en nuevos soles tras las elecciones, que en Transición floreara de su España los enjambres de la inquisición, y hoy de Chile, que decir yo, pues junto a Gongora, me animo disfrutar conchas y caracoles entre la menuda arena, escuchando mejor a Filomena, sobre el chopo de la fuente a defender la alegría como una bandera, aunque se ría la gente. Defenderla de los ingenuos y de los canallas, de la retórica y los paros cardíacos, de las endemias y las academias, pues en Chile, se levantó similar torbellino sin juicio ni castigo sino aplicando las mismas leyes. Que sostener, pretenden, por cambio un giro a la izquierda, en reconciliación con los genocidas ¡Pardiez! ¡Hace tálamo una espada, do se junten ella y él (capitalismo y democracia), entre amorosos descocados del fondo monetario que a beneficio cuida y repara mucho mejor que el jabonoso Perlan: lava crímenes, purifica viandas y fertiliza la visión sobre el trino del doblón, redentor, de las tres marías en águila de guerra imperial!!!

Las convulsiones parlamentarias provocan arcada, la venganza de las eléctricas se vengan, y el gobierno se evangeliza, entre multinacionales, como subida a los cielos donde la caridad de los Santa asoma, acorralando, sus redes nebulosas en posición a las sombras tenebrosas. Van lanzando una a una las medidas contra la pandemia, como nubes borrascosas sobre el apagón del siglo, que se impuso en cuarentena, involucrando víctimas al pago de su tarifazo cuantos más despidos, cuanto más cientos y más miles llegan de otros países a la misma cola del paro -si de trabajo se trata de buscar- pues estas bases de estos pactos, de futuro, más incierto que proclamar al unísono el comunismo ni siquiera el anarquismo, como paso intermedio si de comunismo libertario se tratara. Forman pues, parte de la España Real como los mentados Pactos de la Moncloa, en solución de pandemia capitalista, como del que masca coca entre raya y raya definiéndose como milagro en bienvenido tío Sam patrón de la visión divina; o como el alcalde, de Vigo, en que a forma de aviso ríe y carcajea como rey de las eléctricas, fulminando a los indefensos, entre rayos y misiles a distancia. Como si de tratar se tratara, de ultimar, ciegos de luz donde encuadran los millones, volcar su odio a zurriagazo limpio contra las jilgueras laboriosas entre miles de canarios, hijos de la luz natural, y más millones de pichones, nietos del sol y la vida ajena al bolígrafo mágico que alumbra los milagros. De ahí que el entuerto de la Navidad de ceguera estéril en ‘comunicación’ de los medios, hechos a medida en doble golpe de estado a la inteligencia, se sumen más que nunca a ellos otros sectores al timón golpista a favor de los magnates dueños de las eléctricas, junto al hoy, y el todo por el morro y por el lodo y lo que de dinero produzca el estraperlo en base económica (como Bases Nucleares), de los pactos que conformaron como futuro aberrante. Se imponen el cierre de todas nuestras posibles vías, de seguir reafirmando cimientos tenebrosos personalizando, privatizando, electrocutando e insistiendo los herederos de la democracia y alzados del fascismo, del mismo clan en simulacro de hacinamiento al poder del sindicato de los pobres, junto a los embelesados en pañuelos palestinos sobre el feminismo en cuaresma como última parida del Estado, “feminizando la democracia”, capitalista, a porfía en vivas a la presidenta de la patronal, de la caña del madero por, ‘libertad’, eso sí, a la madrileña en plegarias a la caña de cerveza, y viva la Pepa, el Rosario, la Macarena y la Asunción ¡Todo es democracia! ¡¡Todo es libertad mientras no sea revolución!! Ni obrero alguno se ha de quejar ante la divina pastora, Ayuso; Madrid, tiene y tendrá libertad gracias a Franco y a las eléctricas entre las que se encuentra el que dio paso a la entrada de esa España suya a la OTAN entre endemias económicas. ¿A qué esperas? A la calle, a la calle que ya es hora!!!

Una parte del pueblo muy ínfima ríe, otra un pelín numérica superior creen que se trata de humor, ríen también, y otra muy superior en número, la impotencia le llora aunque crea que no es eso lo que siente, una forma de no querer reconocer que la impotencia la ha impuesto, y muy directamente en la clase obrera, los partidos y sindicatos a los que ha pertenecido, a los que muy muchos pertenecieron y entregaron todo tipo de sacrificios hasta la vida misma. Hoy impotentes y desarmados se encuentran frente algo, que en otro tiempo, se hubiera desgarrado y lanzado barranco abajo contra el tarifazo que electrocutados al gobierno les tiene entre vivas en manos “izquierdistas”, que les sigue alumbrando en estela ajena de ese lado de la “dulche vita”, en viva, gora, visca y aleluya a la libertad de mercado. Van reduciendo, eliminando, los puestos del agricultor en puestos de alcoholemia como saludo saludable al turismo ‘joven’ masivo eterno del buen vivir ‘sin que trabajo ni estudios sufran desgarros’ ni en producción los mercados municipales pletóricos de copas de cava y rioja, y muy poca verdura, entre decenas de patas colgadas de jamón a ración, cinco jotas señores!!! Endesa registró un beneficio neto de 1394 millones de euros, en 2020, lo que supone multiplicar por ocho las ganancias de 171 millones, del año anterior cuyo beneficio bruto de explotación, alcanzó 3783, millones de euros. ¡¡Cuando cubra las montañas, Gongora, de blanca nieve el enero, tenga yo lleno el brasero, de bellotas y castañas!! Pues negar, no pienso, y menos nombrar negro el falso lavado en Blanco España o Perlan, lo que fue la roja sangre, en derrame de siglos por la ‘gracia’ del poder colosal que hoy transformista, en Chile, pretende purificar sobre el transito ideológico modélico impactante y descomunal de alumbramiento a voces, en menos tiempo que el canto de un gallo pariendo una cruel realidad, encadenada si a Europa si a la Casa Blanca si a ambas a base de Gallina Blanca ¡Quía, me voy pa` Chile dicen que ganó la izquierda!!! –¿Que ganaron las izquierdas?.– ¡Propongo celebrarlo como el poeta, la alegría, defendiéndola del óxido y la roña, de la famosa pátina del tiempo del relente y del oportunismo de los proxenetas de la risa. No nos deja otra, sus elecciones (como lección), o las nuestras en hito de historia!!!.

La otra familia oligarca, Iberdrola; de ella, informan los voceros de la mafia empresarial, que ha conseguido esquivar las consecuencias de un año marcado por la ‘¡¡bienvenida pandemia!!’, alcanzando un beneficio neto sabrosón récord en 3.610,7 millones de euros, en 2020; lo que representa, elevar un 4,2% las ganancias de 2019, y, pa` lante con el reloj que marcan las horas de la explotación en siglo de las luces. ¿Este siglo aciago se volvió mágico gracias a la pandemia, con la complicidad y alevosía del gobierno, batiendo en revoluciones de récord histórico sin apagón? Se porta bien la “izquierda”, que el capitalismo, envía por las ondas transmisoras que previenen la pobreza. En los medios se ensalza el fascismo en control de normas, hormonas y orgías de luz, como el alcalde de Vigo, deslumbrando y desafiando de optimismo capitalista. Quedan pues los dictadores y herederos, de ambos genocidios, eternamente contentos y en paz sus espaldas bien guardadas, sus costillas en tierra y cara al sol siguen babeando la estela de su espíritu colonial del moco tendido a pata suelta, con más sustancia en doblones hoy a sus herederos, que los que aportó la falsa costilla de Adán y caramelo sobre manzana en elixir de amor libre de Eva ¡Quía, donde va a parar la castrada gusanera, de dictadores, y sus popes, ante la inyección transitoria del circo mágico sin guerras, aportando en creces panes y peces para la fertilidad de las eléctricas, y otros embriones, al son de la cabra en legión legionaria de trompetas y cañones, bajo batuta gringa, y demás inris de la banca Capuleto ¡Unidos por un solo imperio! Y a su vez, en el Estado español, unidos al gran Estado nazional, por mismos intereses sus usías, de las autonomías, fruto de paz y amor por un capitalismo más firme en medidas no contemplativas que en la historia de las calvas y bigotillos, de ambos genocidas; mucho más neoliberal, y más acorde, con la oferta ensanchando fascismo internazional. Es lo que tiene el poder de la banca siempre se sale con la suya. Y la izquierda que de verdad pareciera que se iba a comer el mundo, quedó así, como mirando de lado sin dar un paso al frente, y ya tu sabes que sin lucha, no existe, no es nada, disecada en un brazo más del pulpo capitalista imperial. Y, por igual, forzado y fundido como europeo único, lo que fuera todo un continente, alumbrando presidentes ‘democráticos’, a por fía; cerrando en el siglo lo que de izquierda, pudiera aún tintinear en algunos casos aislados como luciérnagas en la noche, contra el apagón, que pretender quiere enterrarlos de una vez por todas, y, es que la metafísica demócrata capitalista siempre anda preñada de anti-ciencia y natura, de ahí, el triunfo de las “eléctricas”!!!.

Decía Antonio Machado: ”Si hubiera diez, entre cien que pensaran, hasta podríamos hacer la revolución” (Cráneo privilegiado el maestro y poeta). A mi mente dolorida llega el mágico y simbólico garrotazo limpio y preciso que nos describe el genial pintor aragonés Francisco Goya al que me aferro para mejor ver la luz desde la cima del monte. El crimen se encuentra en los cuellos blancos y duros de la economía bancaria y de los que se aprovechan de ella que chorrea totalitario. La avaricia insondable descompone todo derecho y sentimiento de los que para ellos valen menos que un bombillo de luz. Su razón se encuentra en el brazo que dispara y en el otro que estrangula en la voz que se impone desnaturalizando al que menos tiene, y en el que de más bajo arraigo, les sostiene, siembra la impotencia engañando, por igual con la ley amputando alas de libertad perpetuando el poder redentor de vienes para la castración de la clase trabajadora, y mientras tanto tu, tanto yo… ¿Seguiremos paseando por el callejón del gato para mirarnos la barriga sobre los espejos cóncavos que a exproceso popularizo Valle-Inclán, pues de recuperar la dignidad y no lo contrario se trata, o somos acaso culturas de pueblos pendejos, deformes consentidores de parásitos, gracias al choriceo millonario de Estado, con sus ‘niñas y más niños a la madrileña’, donde no hay lugar para el ingenio ni para la conciencia del trabajador, donde el gran y genial Valle-Inclán que culmina en la creación del esperpento, con esa grandiosa técnica de desmitificación que revolucionó inmortal su teatro adelantó su visión alumbradora <<Somos la decadencia, que vistos desde fuera parecemos un esperpento… sólo puede prosperar en esta sociedad la canalla y la infamia>>. La luz en los hogares como en centros de enseñanza, casas de trabajadores con esos sueldos que tu, y yo conocemos, junto a otros centros públicos debería ser un derecho, de pobres no de ricos, no un lucro en abordaje del pillaje de lo privado asumido por el Estado y los otros pequeños estados de las por igual podridas autonomías de ladrones estraperlistas, vendepatrias capitalistas del atraco a mano armada donde reina los reyes de la piratería. País de la España, y autonomías, donde noventa y nueve cabezas embisten y una piensa, y otra de cada diez, trabaja con y sin contrato a tiempo parcial.

Maité Campillo (actriz y directora d` Teatro Indoamericano Hatuey)