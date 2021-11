–

Hablamos con distintos referentes de pueblos ind铆genas del pa铆s. Originarios, organizaciones de derechos humanos y partidos pol铆ticos que acompa帽an la lucha por el territorio se encuentran desde hace semanas frente al Congreso hasta el 23 de noviembre en reclamo por la pr贸rroga de la Ley de Emergencia Territorial 26160. Por Melina S谩nchez



芦Lo que necesitamos es que la sociedad tambi茅n acompa帽e, porque si falta el agua, el agua va a faltar para todos.禄 N茅stor Jer茅z, Pueblo Ocloya, OPINOA.

Buenos Aires:

Un acampe de referentes ind铆genas de comunidades del norte del pa铆s y m煤ltiples organizaciones de derechos humanos, sociales y pol铆ticas, se lleva adelante frente al Congreso desde hace tres semanas. Hay 芦2000 comunidades ind铆genas preexistentes en la Argentina que quedan sujetas a la decisi贸n de la c谩mara de diputados禄, nos dice N茅stor Jer茅z. 芦Es importante leer la ley y comprender que protege a las comunidades con y sin personer铆a jur铆dica porque habla de la preexistencia.禄

Desde este momento el acampe se ha declarado en alerta, movilizaci贸n y asamblea permanente. La informaci贸n se ir谩 modificando en el minuto a minuto, dado que quedan contadas horas para el vencimiento de la ley de emergencia territorial.

芦Desde las organizaciones de Pueblos ind铆genas de la Regi贸n NOA, OPINOA, que acampamos frente al Congreso hace tres semanas, reafirmamos nuestro pedido de urgente sesi贸n de la C谩mara de Diputados antes del 23 de noviembre, para tratar y aprobar la Pr贸rroga de la Ley 26160, entendiendo que nosotros hemos caminado las puertas de cada uno de los diputados y tambi茅n en el territorio y el n煤mero de qu贸rum da, da tambi茅n el n煤mero de diputados que est谩n acompa帽ando y adhiriendo a la pr贸rroga de ley 26160. solamente falta la voluntad pol铆tica del presidente de la c谩mara de diputados y de los presidentes de los bloques partidarios. Hacemos ese llamado a que tomen conciencia y convoquen a sesi贸n de la c谩mara de diputados antes del 23 de noviembre para que se trate, porque corresponde al Congreso de la Naci贸n. Este decreto es muy peligroso, como lo est谩n sacando, le est谩n dejando servido al poder, a la derecha, a las multinacionales a q avancen sobre nuestros territorios, y los bienes naturales, para continuar con el saqueo y la destrucci贸n a la madre tierra, porque lo est谩n sacando antes de tiempo cuando no se han agotado las instancias en el Congreso de la Naci贸n, en este seguido, como nosotros lo entendemos, en peso, no es lo mismo un decreto que una ley. Exigimos que se trata la Pr贸rroga de la Ley 26160 antes del 23 de noviembre, corresponde al Congreso de la Naci贸n.禄 Esto comunica uno de los audios que ha puesto OPINOA.

Para el 23 de noviembre los pueblos originarios junto con las organizaciones que apoyan han acordado ya, una movilizaci贸n inamovible, de acuerdo a los resultados en relaci贸n con la pr贸rroga se le dar谩 el contenido.

Son muchas las comunidades e ind铆genas urbanos que se manifiestan por estos d铆as en toda Argentina para que se apruebe la pr贸rroga de la Ley de Emergencia Territorial 26160. Es cierto que peligran muchos territorios en todo el pa铆s.

Chaco:

Ana Leiva, reconocida artesana qom, camina por los l铆mites del campo que siempre habit贸 su familia, y no puede creer que donde desde su ni帽ez hubo 谩rboles y vegetaci贸n que los Leiva conservaron desde generaciones ancestrales, hoy el grupo racista Fuerza criolla, que hace unos meses atr谩s atac贸 f铆sicamente a ella y a su hermana, levanten casas de ladrillos, y tendido el茅ctrico, violando la propiedad comunitaria y ancestral, con connivencia del intendente de Miraflores y del gobernador Capitanich, aun cuando la jueza del Juzgado en lo civil y comercial de Juan Jos茅 Castelli prohibi贸 a los criollos innovar y le aplic贸 una multa al gobierno provincial por cada d铆a de atraso en la entrega de los papeles de Propiedad Comunitaria a la familia Leiva, probada habitante ancestral de las 300 hect谩reas sobre las que hoy avanzan con violencia personas ajenas al territorio. Ana llora, no encuentra palabras en castellano para transmitir lo que le est谩n haciendo. Es cosa de locos, le est谩n usurpando su casa. La pelea jur铆dica que ha dado su abogada Carolina Aquino, contra el estado chaque帽o, es inmensa e hist贸rica, ha logrado reunirse con el gobernador y distintos ministros por 煤ltima vez en diciembre de 2020, aun as铆, no hay mesa de di谩logo que haya respetado el ejecutivo. La primera acci贸n de amparo que se promueve en el lote 88, parte del hogar y territorio de los Leiva fue promovida en 2012. Los qom llevan esperando casi 20 a帽os una reparaci贸n, y lejos de mejorar, la cosa empeor贸 porque los criollos en connivencia con el ejecutivo municipal y provincial avanzaron con las modificaciones sobre el territorio en pandemia.

Salta:

Salvador Mazza est谩 a 50 kil贸metros del l铆mite con Bolivia. Desde ayer se encuentran acampando a un costado de la Ruta 34, miembros de siete comunidades ind铆genas (guaran铆, chan茅 y colla): todos tienen personer铆a jur铆dica y relevamiento, pero no as铆 las carpetas t茅cnicas. El a帽o pasado han sufrido amenaza de desalojo al menos tres de estas comunidades. Los terratenientes de la mano de los pol铆ticos de turno son siempre los responsables de estos atropellos que viven los hermanos. El municipio de Salvador Mazza est谩 ahora intervenido. El aviso de desalojo les lleg贸 por parte del ex intendente. 芦Los que somos pobres peleamos con los papeles lo que es justo pero los que son ricos no鈥β, dice Luc铆a Iba帽ez, mburuvich谩 de la Comunidad Guaran铆 Tuicha Ku帽a Ikavi, en su comunidad hay cerca 80 familias. Las otras comunidades presentes son: Milagro guaran铆, cuya mburuvich谩 es Mariela Salgado; Ipor谩 Sauzal, de la cual es mburuvich谩 Margarita Miranda; la Comunidad colla churqui pampa, cuya autoridad es Crist贸bal Lea帽o; La mburuvich谩 Claudia Barrios pertenece a la comunidad Lucero del Alba; Miguel Humberto es cacique de la Comunidad Chan茅 Iquira, y Alejandra Salas pertenece a la Comunidad Lapacho. Milagro Guaran铆 y el resto de las comunidades tienen todas entre 25, 30 y 35 familias cada una. Centran su reclamo actual en la cuesti贸n territorial y en que se haga efectiva la titularizaci贸n de la propiedad comunitaria, porque 芦sin tierra no somos nada禄. Otros miembros de estas comunidades han viajado al acampe en Buenos Aires, y algunos de los que se encuentran hoy en Salvador Mazza, tambi茅n esperan viajar antes del 23 de noviembre porque creen que es importante acompa帽ar la pr贸rroga frente al Congreso.

***

En la desterritorializaci贸n de las comunidades ind铆genas inciden muchos elementos, no uno solo, y participan muchos intereses tambi茅n, p煤blicos y privados, religiosos y pol铆ticos, en torno a los recursos naturales. El derecho es una de las herramientas por medio de las cuales la defensa territorial puede llevarse a cabo, y as铆 tambi茅n, si bien considera elementos plurinacionales y diversos, si est谩 escrito forma parte de la tradici贸n del derecho occidental, que defiende en primer t茅rmino las acciones de los estados naci贸n y las prioriza, no las de las naciones sin estado, situaci贸n en la que se encuentra la gran mayor铆a de los pueblos originarios a lo largo del mundo, con escasas excepciones como las de algunas islas, o el Estado Plurinacional de Bolivia. Algunos referentes ind铆genas, y aliados de los pueblos preexistentes entre personas de la sociedad civil, iglesias y Ong麓s fueron encontrando a lo largo de muchas d茅cadas recovecos legales que primero les permitieron defender a las comunidades en la arena jur铆dica en los t茅rminos en los que los estados usurpadores mismos lo planteaban, y posteriormente, esbozar aspectos que se pod铆an modificar en el plano legal, a nivel local y global, para ir, de a poco a lo que se llama pluralismo jur铆dico, que en algunos pa铆ses se implementa m谩s efectivamente -aunque siempre con los contratiempos que conlleva a los ciudadanos ind铆genas y a sus comunidades, organizaciones y representantes, intentar el di谩logo con los estados cuya constituci贸n es desde el inicio de tinte racista y por lo mismo extractivista-, y en otros todav铆a se est谩 en camino hacia la sensibilizaci贸n del conjunto de la poblaci贸n y de los organismos e instituciones oficiales.

Ese es el camino, de sensiblilizaci贸n del resto de la sociedad no ind铆gena en el que est谩 hoy Argentina. En ese punto nos encuentra este nuevo vencimiento de pr贸rroga de la Ley de Emergencia Territorial 26160, cuatro a帽os despu茅s de la desaparici贸n y muerte de Santiago Maldonado a manos de gendarmer铆a nacional en una comunidad mapuche que estaba precisamente defendiendo su derecho al territorio, cuatro a帽os despu茅s del asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel en otra comunidad que se encontraba defendiendo sus derechos, cuatro a帽os despu茅s tambi茅n de que en los meses previos al vencimiento de pr贸rroga anterior se dieran muchos desalojos y vejaciones que dieron por resultado una triste oleada de referentes ind铆genas de sur a norte del pa铆s que pusieron por primera vez en agenda en Argentina la problem谩tica de los presos pol铆ticos originarios, y evidenciaron as铆, como nunca antes, la persecusi贸n y el ensa帽amiento del estado argentino hacia las comunidades, sus referentes y cualquier forma de organizaci贸n ind铆gena por la defensa de los territorios ancestrales.

Con frecuencia un problema social no forma parte de la agenda hasta que no sea muy grave. Adem谩s, cierta idiosincrasia occidental en la que crecimos las generaciones de m谩s de 30 a帽os en esta parte del planeta, que es a su vez, de alguna manera 芦el sentido com煤n禄 de muchas de las pr谩cticas de los estados nacionales usurpadores y de las iglesias, ha tenido desde siempre una tendencia al menosprecio de algunas de las consignas del movimiento ind铆gena, como aquella por la cual consideramos al fuego, al agua, y a los 谩rboles, parientes, y por ello mismo los protegemos, o como esa otra que plantea que los pueblos originarios somos aut贸nomos. Son esos mismos planteos los que hoy ya no se discuten, sino que, tras largas d茅cadas, hemos logrado que aparezcan en el centro del debate.

驴Qu茅 camino resta entonces? Es el de la batalla m谩s concreta, en todos los frentes: filos贸fico, educativo, ambiental, pol铆tico, territorial, que resuma que ninguna de nuestras culturas se puede concebir fuera del territorio, porque fuera del territorio no hay vida, como pudimos comprobar durante lo que va de la pandemia 2020-2021. Y territorio, es TODO, mas esta interpretaci贸n, no est谩 re帽ida con ning煤n habitante, porque el hecho de que se entienda el territorio como la totalidad se corresponde con una consideraci贸n filos贸fico pol铆tica que prioriza lo comunitario, la conservaci贸n de todas las especies y la sustentabilidad.

Mientras tanto, al cierre de esta nota, nos llega este comunicado:

Gacetilla de prensa 18 de nov. de 21

Se har谩 efectivo el despojo a trav茅s del desalojo

El CAI, Consejo Asesor Ind铆gena, organizaci贸n de base del pueblo

mapuche, aut贸noma y de pensamiento libre, informa: el Estado avanza en la expulsi贸n definida de los integrantes de la comunidad Carrilafqu茅n del territorio.

Ayer 17 de noviembre se realiz贸 la audiencia para reafirmar la sentencia de desalojo a Mar铆a y a los dem谩s integrantes de la comunidad Carrilafqu茅n.

Dictada por el juez Juan pablo Larousse reafirmada por el juez Marcelo 脕lvarez Meliger.

LA COMUNIDAD SER脕 DESALOJADA HOY 18 DE NOV. DE 21 A LAS 12:00 HS.

El poder judicial rionegrino realizar谩 un acto administrativo y proceder谩 a un desalojo en contra de un decreto presidencial emitido el d铆a 17 de noviembre, en el que se habla espec铆ficamente de la suspensi贸n de todo tipo de desalojo porque van en contra del cumplimiento de los derechos de los pueblos originarios como lo especifican las leyes vigentes.

La polic铆a local anoche ya se hizo presente en el lugar. Colocando un ret茅n. Para evitar el ingreso y egreso de toda persona.

A煤n no sabemos si se garantizar谩n o no la seguridad de la comunidad, qui茅nes ser谩n los veedores que van a observar la operaci贸n del desalojo, qui茅nes garantizar谩n los derechos de la comunidad tampoco lo sabemos.

隆!!Marichi Weu Marichi Weu Marichi Weu!!!

CAI 鈥 Consejo Asesor Ind铆gena Puel Mapu 鈥 (Argentina)

Para contacto: CAI. H. Chacho Liempe. 294-4455409

Mar铆a Antual 294 4916940