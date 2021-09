Entrevista con Eduardo Pi帽ate, ex ministro y candidato a gobernador por el Estado Apure

En este importante momento de transici贸n para la revoluci贸n bolivariana, que est谩 dialogando con la oposici贸n golpista, ante las megaelecciones del 21 de noviembre, entrevistamos a uno de sus cuadros pol铆ticos m谩s representativos, el exministro Eduardo Pi帽ate, miembro de la Direcci贸n Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, candidato a gobernador por el Estado Apure, donde naci贸.

Estuviste tres a帽os en el Ejecutivo, en varios puestos gubernamentales. A帽os en los que el ataque a Venezuela se ha intensificado, tanto interna como externamente. 驴Cu谩les fueron las estrategias del proceso para contrarrestar este ataque y c贸mo est谩n las cosas?

Efectivamente, estuve un poco m谩s de tres a帽os en el Ejecutivo Nacional; 2 a帽os y 11 meses como Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo y 3 meses como Ministro del Poder Popular para la Educaci贸n y Vicepresidente Sectorial para el Socialismo Territorial y Social. Ahora el camarada presidente Nicol谩s Maduro me ha encomendado nuevas tareas y responsabilidades y las estoy asumiendo con el compromiso revolucionario y el entusiasmo de siempre.

En ese per铆odo se intensific贸 la agresi贸n imperialista contra Venezuela. Una guerra multifactorial, total: econ贸mica, pol铆tica, social, cultural, ideol贸gica, psicol贸gica, medi谩tica y militar; en la cual han habido intentos de invasi贸n al pa铆s, actos de terrorismo -incluido el magnicidio frustrado contra el presidente Nicol谩s Maduro y la direcci贸n pol铆tica-militar del pa铆s el 4 de agosto de 2018-, ataques cibern茅ticos contra industrias estrat茅gicas del pa铆s, entre otras cosas. Todas las hemos derrotado. La clave de nuestra resistencia victoriosa es la conciencia patri贸tica y revolucionaria de nuestro pueblo y la unidad f茅rrea, indestructible, en torno al proyecto revolucionario, socialista bolivariano, al legado del Comandante Ch谩vez y el liderazgo del presidente Maduro. Tambi茅n en este per铆odo nos atac贸 la pandemia de la Covid 19.

Nuestra estrategia y nuestra t谩ctica se basa en varias premisas:

a) Mantener permanentemente informado al pueblo acerca de todos los eventos, las pol铆ticas, las dificultades y los avances. Eso fortalece la conciencia y la unidad.

b) La movilizaci贸n permanente del pueblo en todos los espacios.

c) La estrecha vinculaci贸n del liderazgo revolucionario, del gobierno y del PSUV al lado del pueblo.

d) La uni贸n c铆vico-militar-policial como la gran fortaleza de la Revoluci贸n Bolivariana. Desde el golpe de Estado del 11 de abril de 2002, pasando por el foquismo urbano y los intentos insurreccionales de la oposici贸n al servicio del imperialismo en 2014, 2016 y 2017; el intento de invasi贸n del 23 de febrero de 2019, el sabotaje el茅ctrico de marzo de ese mismo a帽o, el intento de golpe del 30 de abril de 2020 o la llamada Operaci贸n Gede贸n en mayo de ese a帽o, o los recientes eventos en la Cota 905 y sus alrededores en Caracas, en los cuales bandas delincuenciales al servicio de la ultraderecha fascista, pretendieron establecer control territorial en esa zona de la capital de la Rep煤blica. Todas fueron derrotadas con nuestro pueblo unido, pueblo civil y pueblo uniformado: la uni贸n c铆vico-militar-policial.

驴C贸mo est谩n las cosas? Favorables al pueblo y la revoluci贸n, derrotamos la pol铆tica insurreccional de la ultraderecha fascista, dirigida por el imperialismo y su punta de lanza en el narcogobierno asesino de Iv谩n Duque en Colombia. Ese sector extremista, que quiso ba帽ar de sangre al pa铆s, que propici贸 golpes de Estado y la invasi贸n de Venezuela, que pidi贸 el bloqueo y las sanciones que tanto da帽o nos ha hecho; est谩 hoy sentado en una mesa de di谩logo con el gobierno del presidente Nicol谩s Maduro, con la facilitaci贸n de Noruega y el apoyo del gobierno de M茅jico y ya anunci贸 que participar谩 en la mega elecci贸n del 21 de noviembre de este a帽o. Haberlos tra铆do al terreno de la democracia, al reconocimiento de las instituciones y del presidente Maduro, es una victoria neta de la revoluci贸n y de la resistencia del pueblo venezolano.

Hoy la Revoluci贸n Bolivariana est谩 mas fuerte y las oposiciones m谩s d茅biles. Derrotamos la pol铆tica de Trump y sus lacayos. No tengo ninguna duda que obtendremos una esplendorosa, contundente e inapelable victoria en la mega elecci贸n del 21 de noviembre de este a帽o.

Es posible recuperar el retroceso que se produjo como resultado de las medidas coercitivas unilaterales a los principales logros sociales de la Revoluci贸n Bolivariana y de qu茅 manera?

Las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela nos han impactado negativamente, sobre todo en la econom铆a, no obstante, la pol铆tica social de la revoluci贸n se ha mantenido en lo fundamental. Una pol铆tica social basada en dos premisas: la garant铆a de todos los derechos sociales (educaci贸n, salud, vivienda, empleo, recreaci贸n, seguridad social y otros) y la protecci贸n social para todos, con 茅nfasis en los sectores m谩s vulnerables de la sociedad. Eso lo hemos mantenido con una serie de pol铆ticas y planes, por ejemplo: los CLAP [Comit茅s Locales de Abastecimiento y Producci贸n], para garantizar el alimento subsidiado a mas de 6 millones de familias, el sistema de bonos solidarios con la plataforma 芦Patria禄, que atiende a m谩s de 20 millones de venezolanos, venezolanas y de otras nacionalidades que habitan en Venezuela, programas como 芦Parto Humanizado禄 y 芦lactancia materna禄, que atienden a millones de mujeres embarazadas y lactantes; el bono de 芦Hogares de la Patria禄 que atiende a millones de familias y cuyo monto var铆a de acuerdo con el n煤mero de miembros del grupo familiar.

Tenemos una matr铆cula escolar de poco m谩s de 8 millones de estudiantes entre educaci贸n inicial y secundaria y tenemos la segunda mayor matricula de educaci贸n universitaria de la regi贸n y la quinta del mundo. Todos reciben una educaci贸n gratuita y de calidad. Nuestro sistema p煤blico nacional de salud es muy poderoso, lo hemos demostrado en la batalla contra la Covid 19, tenemos los 铆ndices de contagios y de defunciones m谩s bajos de la regi贸n y el 铆ndice de recuperados de los m谩s altos. En Venezuela, las pruebas, las vacunas y el tratamiento contra la Covid 19 son totalmente gratuitos. Apenas un 2% de los contagiados son atendidos por centros de salud privados.

Estos son solo algunos indicadores. El salario fue muy golpeado por la guerra econ贸mica, en la medida que cay贸 el ingreso nacional. El gobierno del presidente Nicol谩s Maduro desarroll贸 una l铆nea de defensa del salario por la via de aumento del salario m铆nimo y las tablas salariales de la administraci贸n p煤blica, m谩s las convenciones colectivas y actas convenios en el sector privado. Entre junio y julio de este a帽o se firmaron las actas convenio de los trabajadores de la salud, de la educaci贸n media y los del sector ferroviario (que incluye todos los sistemas de 芦Metro禄 del pa铆s) y la convenci贸n colectiva de los trabajadores de la educaci贸n universitaria. Todos ellos del sector p煤blico. Y hace apenas unos d铆as se firm贸 el acta convenio con los trabajadores de la construcci贸n y las c谩maras empresariales del sector.

Es decir, la guerra nos ha afectado en algunos indicadores, ha logrado ralentizar algunos programas, pero no nos ha paralizado. Apoy谩ndonos en la clase obrera y en todo el pueblo, en nuestra capacidad de crear, de innovar e inventar; con nuestra conciencia y unidad y con una direcci贸n revolucionaria que form贸 el Comandante Ch谩vez y encabeza Nicol谩s Maduro, estamos venciendo.

Ahora mismo ha sido postulado por el presidente para gobernador en el estado Apure, una zona de alto conflicto, separada de Colombia solo por el r铆o Arauca. 驴En qu茅 t茅rminos se manifiesta el ataque a la revoluci贸n bolivariana en esta 谩rea y qu茅 est谩 haciendo el gobierno bolivariano para contrarrestarlo? 驴Cu谩l es el nivel de participaci贸n del pueblo y cu谩l ser铆a tu proyecto en ese sentido?

Realmente el estado Apure es importante por mucho mas que eso. Apure es uno de los principales productores de alimentos (carne, queso, pescado, lacteos y tambi茅n provenientes de la agricultura vegetal, como ma铆z y frijoles), su vocaci贸n hist贸rica ha sido la de productor de ganado bovino y en las 煤ltimas d茅cadas bufalino. Para el desarrollo del modelo econ贸mico productivo que estamos construyendo en Venezuela, el estado Apure tiene un potencial para aportar mucho m谩s (por ejemplo, en la agroindustria y el turismo) y ese es uno de los desaf铆os inmediatos a encarar. Tambi茅n tiene una gran riqueza cultural y una larga tradici贸n hist贸rica de lucha; la participaci贸n de los apure帽os y las apure帽as en la lucha por la Independencia fue determinante para la derrota del imperio espa帽ol. Son famosas las cargas de caballer铆a de P谩ez y sus lanceros, que brillaron en todo el continente suramericano.

Tambi茅n Apure tiene importancia geopol铆tica por su larga frontera con Colombia, delimitada por el r铆o Arauca en una parte (unos 300 km aproximadamente) y por otros rios y/o accidentes naturales. Es sabido que en los 煤ltimos a帽os los gobiernos de Colombia han sido hostiles contra Venezuela (herencia olig谩rquica anti bolivariana y anti venezolana) y muy particularmente, el actual narcogobierno de Iv谩n Duque se convirti贸 en la punta de lanza del imperialismo para agredir a Venezuela, bien sea directamente o a trav茅s de los grupos narcotraficantes o paramilitares, como aconteci贸 hace pocos meses.

Entonces, en ese aspecto nuestra tarea es preservar la integridad del territorio venezolano, la independencia y la soberan铆a nacional, con la fuerza de la uni贸n c铆vico-militar-policial, con el trabajo pol铆tico permanente y profundo del PSUV, con el fortalecimiento de la organizaci贸n y el Poder Popular y todo ello basado en la conciencia y el protagonismo del pueblo.

A nivel internacional, uno de los argumentos utilizados para atacar el proceso bolivariano es el de los 芦DDHH禄. En Apure, por un lado se acusa a la FANB de violar los DDHH, por el otro se le acusa de narcotr谩fico y connivencia con la disidencia de las FARC. 驴C贸mo est谩n las cosas?

Yo dudo que haya pa铆s y gobierno del mundo m谩s respetuoso de los DDHH que Venezuela y el gobierno bolivariano. En Venezuela todos los DDHH, no solo los pol铆ticos, tambi茅n los econ贸micos, los sociales y los culturales, est谩n total y absolutamente garantizados. No son letra muerta en la Constituci贸n, como era en la IV Rep煤blica burguesa y proimperialista; en la Venezuela Bolivariana, los DDHH est谩n, como dec铆a Bol铆var refiri茅ndose a la igualdad: establecidosny practicados. Eso en primer lugar.

Todas las acusaciones contra nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como violadora de los DDHH, o de complaciente con el narcotr谩fico o cualquier grupo irregular, son falsas. Ni lo uno ni lo otro, la FANB junto a los 贸rganos de seguridad del Estado, de seguridad ciudadana y el pueblo que habita en el Alto Apure (donde se concentra la extensi贸n mas amplia de la frontera de Apure con Colombia) son la m谩s grande garant铆a de la defensa de la integridad del territorio, la independencia y la soberan铆a. Nuestra respuesta siempre ha sido contundente y por eso nos atacan con mentiras e infamias.

Para atacar al socialismo y los pa铆ses que se refieren a 茅l, la burgues铆a utiliza los medios de comunicaci贸n y la batalla de ideas para volcar los conceptos del marxismo a su favor. Dirige una herramienta de an谩lisis y orientaci贸n como el Bolet铆n. 驴Qu茅 importancia tiene la lucha ideol贸gica en estos momentos y qu茅 nivel de claridad tienen los j贸venes del PSUV?

Coincido contigo en que la burgues铆a utiliza los medios de comunicaci贸n y su manipulaci贸n para atacar el socialismo. Su papel es el de distorsionar la realidad, cosa que han hecho siempre, desde que la sociedad se dividi贸 en clases y los explotados y oprimidos comenzaron a luchar por emanciparse de la explotaci贸n y la opresi贸n de las clases dominantes en todas las 茅pocas. Creo que fue Lenin quien afirm贸 que 芦solo la verdad es revolucionaria禄, y yo agrego, pero no siempre se pudo imponer a la mentira reaccionaria. Son muchos los casos que podemos poner como ejemplos, pero por las consecuencias tr谩gicas que tuvieron, solo recordemos como se impuso el nazismo en la Alemania del per铆odo inter b茅lico y nos dio ese engendro llamado Adolfo Hitler; o la campa帽a que en Chile culmin贸 con el derrocamiento de Allende y la instauraci贸n de la dictadura de Augusto Pinochet.

Con esto quiero decir que la pol铆tica es raz贸n y fuerza. Nosotros en la izquierda venezolana tuvimos la raz贸n, pero carec铆amos de la fuerza hasta la irrupci贸n del Comandante Ch谩vez y el Programa Bolivariano el 4 de febrero de 1992. A partir de ah铆, comenzamos a cambiar la historia pues ten铆amos el lider y el programa. Con esos instrumentos ganamos la lucha ideol贸gica y pol铆tica al r茅gimen bipartidista e imperialista y comenzamos a construir la fuerza popular que nos ha tra铆do hasta aqu铆. Me preguntas de la importancia de la lucha ideol贸gica y yo te digo que es fundamental, que es una de las formas principales de la lucha de clases, junto a la lucha econ贸mica, la lucha pol铆tica y la lucha militar cuando es necesaria para defender la paz, como hemos hecho en Venezuela.

Una de las principales estrategias implementadas por el imperialismo contra la Revoluci贸n Bolivariana fue construir un falso gobierno paralelo apoyado por instituciones internacionales artificiales como el grupo de Lima. Un modelo que EEUU tambi茅n quisiera imponer a Cuba a trav茅s de un esquema similar de desestabilizaci贸n interna. 驴Cree que este modelo se volver谩 permanente en la guerra h铆brida del imperialismo contra el pueblo que no se arrodilla?

Aqu铆 les fue muy mal con ese modelo, no lograron el objetivo del cambio de r茅gimen que se propusieron con 茅l. Y eso que el pretendido 芦gobierno interino禄 (que no gobern贸 ni un mil铆metro de territorio dentro del pa铆s) no solo fue apoyado por organismos artificiales como el grupo de Lima, sino por un grupo de gobiernos en el mundo, incluido el de los EEUU y de la 芦vieja y culta Europa禄, que se supone que son gobiernos serios. Total, que la estrategia fue un total y absoluto fracaso y hoy est谩n sentados en la Mesa de di谩logo con los representantes del gobierno del presidente Nicol谩s Maduro, van a participar en las elecciones convocadas por el CNE electo por la Asamblea Nacional que dec铆an desconocer. Esto es una victoria neta de la revoluci贸n y de Nicol谩s Maduro.

Siendo as铆, no creo que les vaya a funcionar en Cuba tampoco. Y no se que est谩n pensando los yanquis para enfrentar a los pueblos que no nos les arrodillamos, pero con lo que vengan los vamos a derrotar.

Resumen Latinoamericano