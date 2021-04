Es precisamente sobre la base de la defensa de nuestra soberan铆a econ贸mica que puede reconstruirse, a su vez, nuestra soberan铆a pol铆tica

驴Cu谩ndo fue la 煤ltima vez que usted sinti贸 genuino inter茅s por leer alguna nota relacionada con la pol铆tica venezolana? Parece m谩s que evidente que viene tomando cuerpo un creciente desinter茅s de las mayor铆as populares por la pol铆tica.

Hasta no hace mucho me parec铆a claro que nuestra situaci贸n describ铆a el rechazo de las mayor铆as politizadas a un tipo espec铆fico de ejercicio de la pol铆tica que cre铆amos superado, si bien no completamente. Pero de aquel rechazo al actual desinter茅s hay un trecho que puede estar conduciendo a la despolitizaci贸n.

Bien entrada la segunda d茅cada del siglo XXI, hablar de mayor铆as despolitizadas en Venezuela a la vuelta de unos pocos a帽os era algo simplemente impensable. Pero es importante tomar nota: los tiempos est谩n cambiando.

Por supuesto que la clase pol铆tica tiene una alta cuota de responsabilidad. Pero no basta con emprenderla de modo gen茅rico contra la clase pol铆tica, gesto que ciertamente resume, con raz贸n, el signo de los tiempos.

M谩s all谩 de las m煤ltiples causas que puedan estar en el origen de este fen贸meno de despolitizaci贸n, creo necesario poner el 茅nfasis en la cuesti贸n econ贸mica, y m谩s espec铆ficamente en el progresivo deterioro de las condiciones materiales de existencia de la gente.

Suele afirmarse que el desinter茅s de las mayor铆as por la pol铆tica tiene que ver con el hecho cierto de que la gente est谩 ocupada, fundamentalmente, en resolver el d铆a a d铆a, y que por tal raz贸n no tiene tiempo para otra cosa. Y en la medida en que tal afirmaci贸n refiere a una situaci贸n de hecho, pasa como una verdad indiscutible.

Sin embargo, a mi juicio, sucede justo lo contrario: el desinter茅s de las mayor铆as por la pol铆tica se relaciona, sobre todo, con el hecho de que 茅sta ha dejado de significar el ejercicio de una actividad que le permita a la gente resolver sus problemas m谩s elementales. Pero esto todav铆a ser铆a una verdad a medias.

La otra parte de la explicaci贸n es que dif铆cilmente pueda haber alg煤n inter茅s en la pol铆tica si no est谩 asociada a una idea de horizonte. El supuesto de que la gente, por regla general, es no solo tan pragm谩tica, sino adem谩s tan c铆nica como para involucrarse en pol铆tica exclusivamente para resolver sus necesidades materiales m谩s inmediatas, es en s铆 mismo muy c铆nico. Es, por cierto, la idea que los pol铆ticos de la peor ralea tienen de la gente.

La Venezuela de principios de este siglo es un buen ejemplo de que las mayor铆as se involucran en pol铆tica en la medida en que hacen suya la perspectiva de cambio favorable a corto, mediano e incluso largo plazo. No solo la situaci贸n econ贸mica de las clases populares no vari贸 significativamente con la llegada de Ch谩vez al poder, sino que al cabo de cuatro a帽os hab铆a empeorado dr谩sticamente.

En tales circunstancias, con todas las apuestas en contra, las mayor铆as siguieron convencidas de que solo tendr铆an un mejor futuro junto con Ch谩vez. Entre otras razones, porque hab铆a una idea clara de horizonte: un proyecto de pa铆s que ser铆a realizable mediante la participaci贸n de la gente y, m谩s que eso, con su protagonismo.

Dicho sea de paso, no es el precio del petr贸leo lo que permite comprender aquel convencimiento colectivo, como suele repetirse hasta la saciedad hoy d铆a, con el agravante de que esta falsa premisa es suscrita por buena parte del chavismo oficial.

Y ya que hablamos de petr贸leo, lo que s铆 es cierto es que dif铆cilmente pueda reconstruirse una idea de horizonte si se insiste en que la tarea del presente es avanzar en la direcci贸n de una econom铆a post-petrolera. En Venezuela, la idea de horizonte para las mayor铆as populares es indisociable de la existencia de una robusta industria petrolera, lo que pasa por la plena soberan铆a sobre nuestros recursos energ茅ticos.

En buena medida, es precisamente sobre la base de la defensa de nuestra soberan铆a econ贸mica que puede reconstruirse, a su vez, nuestra soberan铆a pol铆tica, no en el sentido liberal cl谩sico, de autoridad que se delega, sino en tanto autoridad ejercida por el 煤nico due帽o originario del poder soberano que es el pueblo, que la ejerce para transformar el actual estado de cosas.

