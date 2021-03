Los venezolanos estamos sufriendo fuertemente por las medidas de guerra econ贸mica que toma el r茅gimen de EEUU contra la Rep煤blica Bolivariana

Por ejemplo, los pescadores tienen problema para obtener gasolina y por tanto disminuyen sus faenas de pesca, entonces llega menos pescado al mercado; ergo, sube el precio del pescado. Ejemplos como este los hay en casi todos los rubros alimenticios.

Ahora viene escasez de di茅sel porque EEUU est谩 bloqueando a Venezuela la adquisici贸n de di茅sel o de los aditivos necesarios para obtenerlo; consecuencia, el transporte de camiones que usan di茅sel disminuye sus movimientos de transporte de alimentos y de medicinas y de otros rubros necesarios para las f谩bricas. Venezuela no ha podido pagar 300 millones de d贸lares a la OPS para vacunas contra Covid-19 porque el Banco de Londres se niega a entregarnos el dinero de nuestro oro que all铆 nos tiene secuestrado. Los logros sociales alcanzados por Venezuela hasta 2013 han sido destrozados por la agresi贸n de EEUU. Vea el libro Venezuela en cifras, febrero 2015, que puede bajar de la p谩gina del Ministerio de Planificaci贸n (www.mppplanificacion.gob.ve), y apreciar all铆 todos los n煤meros, los logros que alcanzamos, cumplimos la meta del milenio de la ONU antes que otros pa铆ses; en agua, en electricidad, en educaci贸n, en salud, en salario, en fuerza de trabajo ocupada, en viviendas, mejoramos el coeficiente de Gini, en fin, desde 1999 a 2014; pagamos la deuda social que dej贸 la 4陋 Rep煤blica con el pueblo venezolano.

Pero a partir de all铆, fue recrudeciendo el ataque de los gobiernos de EEUU, primero Obama, despu茅s Trump. Y nos destrozaron los logros sociales. Hoy tenemos una situaci贸n bastante dif铆cil porque no podemos vender nuestro petr贸leo debido al bloqueo estadounidense lo cual conlleva no producir porque 驴d贸nde almacenamos el petr贸leo que no podemos vender? Y si alguien intenta comprarnos el petr贸leo, es chantajeado, amenazado y “sancionado”, compradores, transportadores, bancos, aseguradoras, todos en la cadena, y eso hace imposible la llegada de divisas a Venezuela. Y el petr贸leo es solamente un ejemplo que est谩 referido a la columna vertebral de nuestros ingresos. Ocurre en todos los rubros, es bloqueo econ贸mico y financiero es fiero, brutal, intenso. Entonces, el Gobierno hace malabares para tener ingresos de modo de cubrir los programas sociales y el mantenimiento del Estado. Es dif铆cil la situaci贸n de Venezuela hoy. Debemos recomenzar, ahora en condiciones muy desfavorables. Pero hay que hacerlo y lo haremos.

M脕S LOGROS DE LA PATRIA

A 3.499.479 viviendas entregadas lleg贸 la GMVV, s煤mele un poco m谩s de 600.000 construidas antes de 2011 y tendremos m谩s de 4 millones de viviendas construidas por la Revoluci贸n bolivariana, 4 millones de familia que hoy tienen vivienda; y Nuevo Barrio Tricolor entreg贸 el t铆tulo 1.103.077;

LEYENDO LA CONSTITUCI脫N

Art铆culo 299. El r茅gimen socioecon贸mico de la Rep煤blica Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, protecci贸n del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad. El Estado, conjuntamente con la iniciativa privada, promover谩 el desarrollo arm贸nico de la econom铆a nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la poblaci贸n y fortalecer la soberan铆a econ贸mica del pa铆s, garantizando la seguridad jur铆dica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la econom铆a, para lograr una justa distribuci贸n de la riqueza mediante una planificaci贸n estrat茅gica democr谩tica, participativa y de consulta abierta.

VARIEDADES

1. Detenidos tres sujetos que robaban las luminarias de la avenida Boyac谩 (Cota Mil) en Caracas, fueron identificados como Jonathan Josue Acosta Gonz谩lez, (43), Jean Carlos Valera Humbria (40) y Jimmy Jhoan Rosas Robles (34). Miserables ladrones, destructores de la propiedad de la naci贸n.

2. La corrupci贸n no es asunto nuevo, de hoy, en tiempos de la colonia, las autoridades espa帽olas deb铆an preocuparse por el combate a los corruptos que robaban los ingresos de la Corona. Hay bastantes evidencias al respecto en actas de aquel entonces. Tambi茅n los patriotas debieron accionar contra los ladrones que robaban las municiones, armas, los abastecimientos y las ropas de la tropa para negociarlas. M谩s de uno fue fusilado por esa raz贸n, sin embargo, el Libertador se queja en varios documentos de que a pesar de todas las medidas tomadas, la apropiaci贸n indebida y los robos de los bienes de la tropa, no cesaban. Hoy sigue tambi茅n ese flagelo sigue causando da帽o, a las arcas y sobre todo a la moral. Felizmente observamos un combate sostenido seg煤n lo que publica el Ministerio P煤blico en su p谩gina, son miles los procesados por diversos delitos de corrupci贸n. Pero es un mal en el planeta, no hay pa铆s libre de ese delito. No es consuelo, es una realidad.

3. El n煤mero anterior se nos olvid贸 colocar la orden a la que pertenec铆an las monjas asesinadas en El Salvador por la GN salvadore帽a. Eran de la orden Mariknoll, Las violaron y las asesinaron el 2 de diciembre de 1980. Sus nombres: Ita Ford y Maura Clarke, Ursulina Dorothy Kazel y la voluntaria Jean Donovan.

4.La masacre de Cantaura fue ejecutada el 4 de octubre de 1982. All铆 fueron asesinadas por cuerpos policiales y militares 23 personas, la mayor铆a j贸venes, entre esos 23 varias mujeres. Hace poco nos encontramos con una persona que nos dijo que 茅l era Guardia Nacional en la 茅poca, destacado en Ciudad Bol铆var y que en esos d铆as, les ordenaron ir a Cantaura a una misi贸n especial, el grupo de GN a quienes se les orden贸 ir no sab铆an cu谩l era la misi贸n especial aunque sab铆an hab铆a una operaci贸n militar en Anzo谩tegui. La misi贸n especial era limpiar el terreno de cad谩veres y arreglarlo de la manera que le indicaron a fin de eliminar todo vestigio de la masacre, que todo apareciera como un choque. La operaci贸n de limpieza era orquestada por la DISIP que en aquel entonces dirig铆a Remberto Usc谩tegui. El ministro de defensa de Luis Herrera Campins era el general Vicente Narv谩ez Churi贸n que tiempo despu茅s, descubierto en actos de corrupci贸n en la FAN huy贸 del pa铆s, no sabemos si regres贸 o sigue en el exterior.

5.El objetivo de robar armas de los parques de la FANB que est谩 promoviendo el gobierno colombiano es una operaci贸n para causar desmoralizaci贸n, descomposici贸n, corrupci贸n de nuestra oficialidad y de nuestros soldados. Forma parte del objetivo de destruir a la FANB como parte de la destrucci贸n del pueblo venezolano que tiene como objetivo el imperialismo estadounidense. Desde Colombia dirigen y coordinan esa acci贸n, usando a desertores de la FANB. Y pareciera que es una operaci贸n dentro de un plan militar mayor.

6.En 1812, cuando Napole贸n Bonaparte atac贸 a Rusia con 600.000 soldados y pretendi贸 someter a ese pa铆s, al llegar a Mosc煤 se encontr贸 con que la ciudad hab铆a sido incendiada, todas las casas hab铆an sido incendiadas, los habitantes prefirieron quemar la ciudad antes que cayera en manos de Bonaparte. Fue un acto de resistencia total, de heroicidad del pueblo ruso frente a la invasi贸n francesa. Napole贸n se sinti贸 inmensamente frustrado pues solamente encontr贸 cenizas. Lea m谩s en La campa帽a de 1812, de Karl von Clausewitz.

7.Si un gerente fracasa repetidamente, mostrando incapacidad gerencial, 驴por qu茅 es ratificado en el cargo? 驴Por qu茅 si lo cambian a otra empresa y fracasa de nuevo, lo ratifican nuevamente? Este es el caso del gerente de L谩cteos Los Andes, seg煤n investigaci贸n de La Tabla. Debemos entonces buscar a qui茅n lo respalda que viene a resultar el incapaz, 驴por qu茅 lo ratifica?

8.A nosotros nos parece que gran h茅roe de Carabobo fue el coronel Tom谩s Farriar, jefe de La Legi贸n Brit谩nica que enfrent贸 rodilla en tierra, a cielo abierto, el fuego realista, para que la Divisi贸n de P谩ez pudiera entrar a la sabana de Carabobo por el paso de La Mona, 煤nica forma de atacar con 茅xito al Ej茅rcito realista. Much铆simos de los integrantes de la Legi贸n Brit谩nica murieron all铆 en esa acci贸n, entre ellos sus dos jefes, Farriar y Davy. As铆 la Divisi贸n de P谩ez pudo recuperarse y entrar con la caballer铆a a la sabana para arrollar a las fuerzas realistas; a un costo enorme en verdad pues por el paso de La mona solamente pod铆a pasar un caballo con su jinete y a medida que sal铆an eran objeto del fuego realista. Sin embargo, el Libertador dijo que el h茅roe era P谩ez y lo ascendi贸 a general en jefe.

9.Estando en Achaguas, en proceso de desarrollo la Campa帽a de Carabobo, el Libertador ordena un luto de 20 d铆as por el fallecimiento del vicepresidente Juan Germ谩n R贸scio Neves. Buscaba el Libertador que los soldados sintieran tambi茅n la acci贸n de los jefes civiles, se trataba de inculcar esa cultura en el Ej茅rcito patriota.

10. En junio de 1821, al tiempo que se libraba la Campa帽a de Carabobo, las clases gobernante peruana estaba en conversaciones con los realistas y con San Mart铆n para acordar el nombramiento de un pr铆ncipe o cualquier otra figara que dejara el poder en manos de los espa帽oles y que no triunfaran los patriotas. Fue el Libertador Sim贸n Bol铆var quien frustr贸 esos planes. Desde entonces, las clases gobernantes peruanas tiene fobia contra los venezolanos. Esa clase social intent贸 hacer acuerdos con los realistas para conservar el poder. Hoy esa clase social y pol铆tica es m谩s corrompida que nunca. Recordemos que el general Velasco Alvarado descubri贸 que el entonces presidente Fernando Belaunde Terry hizo un acuerdo secreto con una petrolera gringa para entregar el petr贸leo peruano, por eso el general Velazco lo derroc贸. Luego tiene usted a seis presidentes peruanos enjuiciados, presos o huyendo de la justicia por corruptos, incluso uno se suicid贸. Esa es historia permanente.

11. M谩s nombres del territorio Esequibo tomados del mapa de 1777 de creaci贸n de la Capitan铆a General de Venezuela: r铆o Burobure, r铆o Suparuni, r铆o Ireng o Ma煤; el r铆o Mazaruni en cuya desembocadura est谩 el Fort铆n espa帽ol. La mayor铆a de los venezolanos no conocen estos nombres de sierras y de r铆os, son nuestros, est谩n ubicados en nuestro Esequibo. Conozcamos nuestro Esequibo.

12. Brasil tiene fronteras con: Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Guayana francesa. Y Brasil tiene una cepa del Covid-19, reg谩ndose por Suram茅rica. Cepa altamente agresiva.

13. EEUU aumentar谩 la presi贸n internacional contra Venezuela. Vale decir que la agresi贸n aumentar谩, nos apretar谩 m谩s, tratar谩 de impedir que algo llegue a Venezuela. Prepar茅monos pues para mayores dificultades. Querremos llamar a Trump que parecer谩 un ni帽o de pecho frente a lo que har谩 Biden.

14. Lo que EEUU llama elecciones justas y libres en Venezuela son elecciones donde no participe el chavismo, y si le permiten participar, no se reconozca el resultado si el chavismo gana.

15. EEUU est谩 perdiendo la carrera espacial. Rusia hoy tiene m谩s capacidades espaciales que EEUU, la clase gobernante en EEUU lo sabe y est谩 preocupada por eso.

16. Hace 20 a帽os, en Venezuela solamente nos inform谩bamos del mundo mediante AFP, Reuters, Efe y otras agencias de la red estadounidense y de la europea. Hoy contamos con otros servicios de informaci贸n como Rusia Today, Hispan TV, Telesur, Prensa Latina, Telam, hemos aumentado nuestra capacidad medi谩tica. No estamos nombrando las llamadas redes sociales que son propiedad de dos o tres personas (驴ser谩 cierto que son dos o tres sujetos?). En todo caso, tambi茅n en el terreno medi谩tico el imperialismo va perdiendo espacio.

17. Nos gust贸 el discurso de Lula del mi茅rcoles 10, vuelve Lula. Es una gran ganancia para Nuestra Am茅rica, para relanzar a Celac y Unasur; y los BRICS podr铆an retomar el camino.

18. Una persona que vino del exterior, nos dijo, “este pa铆s est谩 regalado”, aqu铆 se puede comprar de todo muy barato. La electricidad se paga uno o dos d贸lares; por el agua 20 centavos de d贸lar; por el tel茅fono 1 d贸lar; el celular dos d贸lares; se compran alimentos baratos si uno tiene d贸lares y se obtiene ganancia de m谩s del 100 por ciento, la obra de mano se paga en 10 d贸lares y est谩 bien pagado si se le compara con el salario m铆nimo. Creo que vendr茅 a montar un negocio”, estoy comprando unas propiedades, barat铆simas.

19. Si Nuestra Am茅rica negociara en bloque, por ejemplo, con Celac, o con Unasur, podr铆a comprar m谩s vacunas, a mejor precio, para m谩s cantidad en cada pa铆s y, por supuesto, habr铆a m谩s vacunados. No poder hacerlo por la destrucci贸n de esos organismos es uno de los da帽os a las personas que han hecho los presidentes de Colombia, Moreno de Ecuador, Macro de Argentina y Bolsonaro de Brasil, por ejemplo. Ojal谩 los pueblos de Nuestra Am茅rica capten esa situaci贸n para que, en el futuro, voten por candidatos que desarrollen las organizaciones de la integraci贸n de nuestros pa铆ses.

20. El pueblo espa帽ol deber铆a saber cu谩ntos muertos, cu谩ntos heridos, cuantas casas y cu谩ntas carreteras han sido destruidas en Yemen con las armas y municiones, con las bombas, que los Gobiernos espa帽oles han vendido a Arabia Saudita para que 茅ste pa铆s ataque al peque帽o pa铆s que es Yemen. Eso deber铆a investigarlo la Uni贸n Europea; pero no, son c贸mplices, porque tambi茅n Francia, Alemania, Inglaterra tienen su cuota de da帽os a 脕frica. El pueblo espa帽ol deber铆a saber y actuar, 驴o est谩n de acuerdo con esa agresi贸n a Yemen?

21. Julio Borges, Leopoldo L贸pez, Juan Guaid贸, Antonio Ledezma, Carlos Vecchio, Luis Florido, integran una banda de ladrones que han logrado el 茅xito al robar millones de d贸lares del pueblo venezolano y no ser cuestionados por los poderes del mundo ni que sean alcanzados por la justicia. Al contrario, son respaldados por los Gobiernos de EEUU y de la Uni贸n Europea.

22. Exist铆a una secci贸n secreta de la CIA cuya misi贸n consist铆a en ayudar a encontrar tapaderas, como, por ejemplo, las funciones que utiliz谩bamos para nuestras operaciones -explicaba Tom Braden-. Yo no prestaba atenci贸n a los detalles. El Departamento Financiero se ocupaba de todo y hablaba con el encargado de las tapaderas. Era simplemente un mecanismo que se utilizaba sin m谩s. La CIA y la guerra fr铆a cultural, Stonor Frances, p193. Las tapaderas son las ONG, el gran fil贸n que construy贸 la CIA para montar organizaciones fantasmas que le sirven en el mundo, que promueven los valores del imperio estadounidense y ejecutan pol铆ticas contra los Gobiernos que EEUU no ve con buenos ojos, por ejemplo, el Gobierno de Maduro, o el de Cuba, o el de Nicaragua. En La telara帽a imperial Eva Golinger y Romain Migus nos presentan ejemplos de esas ONG y denuncian con nombres y apellidos las ONG y sus ejecutores que dependen de la USAID y de la NED. All铆 ver谩, por ejemplo, a: S煤mate, Cesap, Rumbo Propio, Asociaci贸n Civil Liderazgo y Visi贸n, Foro Penal, Organizaci贸n de Venezolanos en el Exterior, 驴qui茅n las financia? 驴A qui茅n sirven?

23. Iv谩n Alexis Pern铆a D谩vila, fue privado de libertad por el Tribunal 1潞 de Control T谩chira en abril de 2017 se帽alado de ser el autor del asesinato de Paola Andre铆na Ram铆rez Gonz谩lez en las cercan铆as de la plaza de Las Palomas, en San Crist贸bal, estado T谩chira. Pern铆a D谩vila es miembro de Vente Venezuela, el grupo pol铆tico de Mar铆a Corina Machado; asesin贸 a esa joven en las acciones violentas, terroristas, que sectores opositores desarrollaron esos d铆as en San Crist贸bal. 驴Est谩 Pern铆a D谩vila en la lista de “presos pol铆ticos” que reclama EEUU”? 驴Estar谩 a煤n preso o habr谩 sido liberado en “acto de buena voluntad”? 驴Es uno de los “presos pol铆ticos que reclama Bachelet? No sabemos si a煤n est谩 preso, esperemos que s铆 y sea sentenciado como debe ser. Pero casi toda la lista de “presos pol铆ticos” que reclama EEUU, la Uni贸n Europea y Bachelet como operadora est谩 formada por casos como este. Son delincuentes, terroristas, conspiradores, asesinos.

24. Un listado general de v铆ctimas de la represi贸n de la 4陋 Rep煤blica, entre 1960 y 1998 da cuenta de 10.071 v铆ctimas que sufrieron diferentes da帽os como c谩rcel, torturas o heridas. No est谩n todas pues miles de personas no fueron a declarar ante la Comisi贸n contra el silencia y el olvido. Adem谩s, en el mismo per铆odo se contabilizan 1.412 asesinados de diferentes maneras por los cuerpos represivos, civiles y militares; en esta lista de asesinados no est谩n contabilizados los de El caracazo ni todos los de masacres como las de Car煤pano en mayo de 1962, ni Puerto Cabello en junio de 1962 en los dos alzamientos c铆vico militares reprimidos a sangre y fuego con remate de heridos y ametrallamientos indiscriminados. Busque el libro Contra el silencio y el olvido.

25. En 1841, cuando discut铆amos con Inglaterra los l铆mites en Guayana, el c贸nsul interino de Inglaterra, en Caracas, era Daniel Florencio O’Leary, quien fue edec谩n del Libertador. El mismo que escribi贸 el diario publicado por Sim贸n Bol铆var O’Leary, porque Florencio O’Leary bautiz贸 Sim贸n Bol铆var a su hijo.

26. Cuando escuchamos “del pueblo por el pueblo y para el pueblo”, nuestra mente va Abraham Lincoln, que figura como defensor de los esclavos. Es falso que Lincoln fuera defensor de los esclavos. Busque el libro de Vladimir Acosta, El monstruo y sus entra帽as, un estudio cr铆tico de la sociedad estadounidense, lea en la p谩gina 211 lo que dijo Lincoln sobre la esclavitud. Vamos a terminar con una dependencia cultural construida por los supremacistas estadounidenses, vamos a desenmascararlos para que no enga帽en m谩s a los pueblos.

27. Escuchando a Michel Bachelet, la Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, nos damos cuenta que esa se帽ora lo que hace es leer todo lo que las ONG opositoras al Gobierno venezolano y al servicio de EEUU; hace un reporte con eso. 驴No sabe ella que incluso defiende delincuentes, como las bandas que destruy贸 el FAES en enero 2021 en la cota 905 y en La Vega, en Caracas? Catorce delincuentes abatidos y numerosos detenidos de bandas de secuestradores, que ten铆an azotado a esos sectores. Y as铆 Bachelet hace la defensa de otros delincuentes a quienes la oposici贸n tambi茅n defiende y presenta como presos pol铆ticos siendo la verdad que est谩n procesados por ladrones o por hechos de violencia, incluso con asesinatos. Pero a la Bachelet solamente le ocupa atacar al presidente Maduro para servir al objetivo de EEUU.

28. 隆Buena noticia! El Tribunal Africano (CEDEA), m谩ximo tribunal de 脕frica, se pronunci贸 contra la extradici贸n de Alex Saab a EEUU y orden贸 su libertad inmediata. Veremos si Cabo Verde cumple.

FRASE

El militar est谩 obligado a saberse orientar en el laberinto de los problemas pol铆ticos, econ贸micos y t茅cnicos, a comprenderlos justamente y a prever su posible influencia en la teor铆a y en la pr谩ctica militares, en la guerra en su conjunto, en la operaci贸n y en el combate.

MARISCAL SERGU脡I SHTEMENKO

El Estado Mayor General sovi茅tico durante la Gran Guerra Patria

COLOMBIA

1. Cada vez hay m谩s evidencias en Colombia de la vinculaci贸n de Iv谩n Duque en la agresi贸n militar a Venezuela. Para los colombianos y para los escu谩lidos en Venezuela. El resto de venezolanos saben muy bien, conocen, est谩n informados de la acci贸n del Gobierno colombiano contra Venezuela. 驴Tiene Colombia la orden de EEUU de buscar el enfrentamiento militar con Venezuela como pretexto para que EEUU invada Venezuela como ha hecho con Siria?

2. 驴Por qu茅 en Colombia no detectan las aeronaves del narcotr谩fico y luego penetran a Venezuela? Son m谩s de cien las aeronaves del narcotr谩fico procedentes de Colombia que han sido detectadas y capturadas o derribadas en Venezuela. Sin contar las que han huido y logrado llegar nuevamente a territorio colombiano donde parece que tienen santuario.

3. La periodista Jenith Bedoya reclama acci贸n de la Comisi贸n de Derechos Humanos dado que en Colombia no consigue justicia que atienda la violaci贸n y abuso sexual de la cual fue objeto. Nadie, ni los tribunales ni la Fiscal铆a, se han ocupado del caso.

4. Otros 9 cad谩veres NN consiguieron en el cementerio Dabieba en Antioquia. Desde 2019 son 80 los cad谩veres NN encontrados en ese cementerio. En realidad, Colombia es un centro universal de violaci贸n de derechos humanos, sin embargo, Michelle Bachelet, la Alta Comisionada de la ONU no se da por enterada.

EEUU

1. El nombramiento de la teniente general Laura Richardson muestra que las mujeres tambi茅n saben atacar pa铆ses, matar y causar da帽o a los pa铆ses de Nuestra Am茅rica. Triste papel para la mujer y lo hizo en el D铆a de la Mujer. De paso, tal vez cuando tengamos que responder las agresiones del Comando Sur acusen al Gobierno venezolano de cualquier cosa contra la mujer. As铆 funciona el aparato medi谩tico del imperialismo estadounidense.

2. Diecisiete a帽os tiene el clan de Juan Manuel Hern谩ndez, actualmente presidente de Honduras llevando coca铆na a EEUU, es lo que ha declarado uno de los implicados. En todos esos a帽os el Gobierno gringo no ha accionado contra Hern谩ndez, a pesar de todas las denuncias contra ese sujeto. Ahora, EEUU ha decidido que ya Hern谩ndez no le sirve y hay que sacarlo del juego. Acaban de iniciarle juicio en EEUU, esperemos que no invadan a Honduras como hicieron a Panam谩 en diciembre de 1989 para secuestrar a Noriega. Este es uno m谩s de los presidentes del “patio trasero” delincuente, aliado de USA que 茅ste usa hasta que no le sirve.

3. Biden ha ordenado robar el trigo sirio para lo cual sus fuerzas de ocupaci贸n asaltaron un convoy de 10 camiones cargados de trigo y los rob贸 para estrangular por hambre al pueblo sirio.

4. El Departamento de Salud de EEUU presion贸 a Brasil para que no adquiriera la vacuna Sputnik V. Lo dice en un informe oficial. La acci贸n trata de bloquear la penetraci贸n de Rusia en Am茅rica seg煤n lo dice el informe. Quiere decir que el Gobierno de EEUU, en la guerra de las vacunas, da prioridad a sus empresas farmac茅uticas en contra de la salud de los pueblos, el brasile帽o en este caso.

