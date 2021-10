驴Ser谩 que podemos recuperar la capacidad de hacer pol铆tica de calle? Esa pol铆tica, y no otra, es la que sue帽a, vibra y abre paso al cambio radical

El gobierno de Venezuela se estuvo reuniendo en M茅xico con una de las nueve fracciones de la derecha, estrechamente vinculada al gobierno estadounidense. Un acuerdo puede abrir las compuertas para volver a la pol铆tica centrada en la gente y que la pol铆tica de los pol铆ticos deje de hegemonizar la cotidianidad de los y las venezolanas.

Venezuela es una molestia para las 茅lites latinoamericanas y occidentales. Y esto porque se atrevi贸 a plantear una ruta distinta al capitalismo neoliberal en un momento en el que se anunciaba el triunfo del pensamiento 煤nico. Las 茅lites 鈥攍ocales y extranjeras鈥 han hecho hasta lo imposible por destruir tal iniciativa.

La violencia pol铆tica auspiciada desde el exterior ha incorporado un elemento a la vida democr谩tica desconocida en el pa铆s en las 煤ltimas d茅cadas. La mayor esperanza que emerge de las negociaciones de M茅xico es que se conjure la violencia como opci贸n pol铆tica, se retome a la normalidad de la institucionalidad democr谩tica y se levanten las criminales sanciones econ贸micas, que solo han servido para causar sufrimiento al pueblo, enroscar al gobierno en la peor de sus facetas y nutrir el discurso acerca del fracaso el camino socialista. Lamentablemente, en la agenda de M茅xico no est谩 incluida la urgencia de mejorar las condiciones salariales y de vida de quienes viven de su trabajo.

Despu茅s del fracaso de las negociaciones de Oslo, ahora, con el auspicio de los gobiernos de M茅xico, Noruega y el acompa帽amiento de Rusia, se reinstala una nueva mesa de conversaciones. Pero esta no es continuidad de la anterior, sino un nuevo cap铆tulo. El gobierno venezolano se re煤ne en la sede del Museo de Antropolog铆a con una de las nueve fracciones de la derecha venezolana, estrechamente vinculada al gobierno norteamericano. Un acuerdo puede abrir las compuertas para volver a la pol铆tica centrada en la gente y que la pol铆tica de los pol铆ticos deje de hegemonizar la cotidianidad de los y las ciudadanas.

Pol铆tica, econom铆a y geopol铆tica

La mayor铆a de los an谩lisis que se hacen al respecto sobrestiman la dimensi贸n pol铆tica nacional, sin tomar en cuenta las din谩micas econ贸micas y geopol铆ticas asociadas a este proceso. Por ello, se quedan atascados en la bipolaridad de acuerdo o desacuerdo y les cuesta entender lo que est谩 pasando como proceso.

La actual crispaci贸n pol铆tica venezolana es el resultado de no haber podido resolver en el plano pol铆tico la crisis econ贸mica que estall贸 hace casi cuarenta a帽os (1983), social (Caracazo, 1989) y geopol铆tica (globalizaci贸n e internacionalizaci贸n del capital) generada en los a帽os ochenta del siglo XX. La alternativa sist茅mica (Caldera, Chiripero), contestataria (Causa R) y antisistema (MBR 200) resultaron incapaces de construir un camino de soluci贸n a esta situaci贸n en la d茅cada de los noventa.

El triunfo electoral de Ch谩vez (1998), resultante de una alianza amplia, se construy贸 en base a la posibilidad de resolverla. Durante los tres primeros a帽os de gobierno, Ch谩vez hizo 茅nfasis en el aspecto social de la crisis, teniendo menos posibilidades en el plano econ贸mico y top谩ndose con serias dificultades en el geopol铆tico.

El sector de la burgues铆a importadora que hab铆a acompa帽ado a Ch谩vez se sinti贸 amenazado por las leyes aprobadas en materia de tenencia de la tierra, control de la renta petrolera y redefinici贸n del papel de las instituciones del Estado. El golpe de Estado de 2002, la insurgencia popular para retornar a Ch谩vez al poder y la ruptura con el sector burgu茅s que hab铆a acompa帽ado a Ch谩vez crearon una nueva situaci贸n: de quiebre de la cadena Estado-burgues铆a, tan necesarias en un pa铆s en el que una parte muy importante de lo que se consume se importa.

Se produce, as铆, un fen贸meno que no ocurr铆a desde el periodo de Juan Vicente G贸mez (a comienzos del siglo XX), en el cual el Estado le otorga licencias de importaci贸n a sectores cercanos a la burocracia gubernamental para intentar resolver el abastecimiento de productos, amenazado por la ruptura generada con el golpe de Estado de abril de 2002. Esto va generando un nuevo entramado de acumulaci贸n de ganancias y formas perversas de relaci贸n con el Estado que va conformando, en los a帽os subsiguientes, una nueva burgues铆a, ahora asociada al proceso de transformaci贸n bolivariano.

No obstante, algunos grupos burgueses de la cuarta rep煤blica 鈥攃omo el Grupo Mendoza o Cisneros鈥 siguieron recibiendo incentivos y apoyos ante la imposibilidad de la nueva burgues铆a importadora de producir mercanc铆as en el propio pa铆s o como resultado del intercambio de informaci贸n por acceso a una porci贸n de la explotaci贸n petrolera. Agreguemos que esto tiene episodios de contradicci贸n entre el rumbo socialista formulado a finales de 2004 y las castas burguesas (de la cuarta y quinta rep煤blica), que por razones de espacio no podemos desarrollar aqu铆.

A la crisis abierta en los a帽os ochenta del siglo XX se a帽ade este nuevo elemento: las contradicciones (2002-2012) entre la burgues铆a de la cuarta y la quinta rep煤blica, para quienes la disputa del poder tiene una raz贸n fundamentalmente econ贸mica que se expresa p煤blicamente con ribetes ideol贸gicos. Esto pasa pr谩cticamente desapercibido por la mayor铆a de los sectores populares, que apuestan por una profundizaci贸n socialista del proceso y para quienes Ch谩vez intenta construir un entramado institucional y de apoyos que cada vez amenazan m谩s a la vieja y nueva burgues铆a.

Mientras Ch谩vez impulsa pol铆ticas que reviertan la deuda social acumulada, paralelamente promueve una inserci贸n geopol铆tica del pa铆s que no solo es antimperialista (fundamentalmente antinorteamericana), sino que renueva l贸gicas de los no alineados a trav茅s de las alianzas con gobiernos progresistas, consolidando adem谩s una alianza estrat茅gica con Cuba. Este es un factor que rompe con la relaci贸n dependiente y privilegiada que tuvieron EEUU y Venezuela en el siglo XX, un aspecto que incide hoy en las negociaciones en M茅xico y que no debe pasar desapercibido.

Ch谩vez no arbitra la crisis abierta en los ochenta ni asume un papel mediador entre las fracciones burguesas, sino que apuesta por una radicalizaci贸n del proceso desde abajo, dejando que surja una nueva burgues铆a como parte de una estrategia econ贸mica de sustentabilidad. Su enfermedad y posterior muerte se producen cuando el 芦juego禄 a煤n estaba abierto y en pleno desarrollo; cuando ninguna fracci贸n burguesa se hab铆a impuesto, ni la realidad social hab铆a dado tiempo para que se afiance una nueva correlaci贸n de fuerzas intraclase. Las llamadas finales de Ch谩vez al 芦golpe de tim贸n禄 y 芦comuna o nada禄 reiteran que su apuesta era por una salida desde el campo popular.

As铆, la llegada de Maduro al poder se da de manera pr谩cticamente inesperada, en medio de una brutal ca铆da de los precios del petr贸leo que pone en jaque el modelo rentista, de acumulaci贸n y conformaci贸n de burgues铆as a partir de la apropiaci贸n de las divisas extranjeras generadas por la industria petrolera. Los factores pol铆ticos asociados a la vieja burgues铆a entienden lo que implica esta ca铆da de ingresos como posibilidad de generar una ruptura que permita retomar el control del gobierno.

Entre 2014 y 2017 tienen lugar distintas actividades insurreccionales cruzadas con agitaciones y movilizaciones que, sin embargo, no logran desplazar del poder a Maduro. Los gobiernos de Trump, Duque y Pi帽era estuvieron detr谩s del mayor peligro de invasi贸n a la patria e inicio de una guerra civil; los incidentes de C煤cuta de 2019 fueron el punto m谩s 谩lgido de una escalada de violencia.

Si hay algo seguro, es que resulta imposible construir pol铆tica centrada en la gente en medio de una espiral de violencia y con la polarizaci贸n pol铆tica a flor de piel. La crisis migratoria, especialmente desde 2014 a 2021, afect贸 mucho m谩s a la derecha en t茅rminos pol铆ticos, al hacerle perder parte importante de su capacidad de movilizaci贸n. No obstante, es incorrecto se帽alar que 芦todos los que se marchan son opositores禄; la mayor铆a son ciudadanos que buscan sobrevivir a los estragos econ贸micos de la crisis.

Maduro el hombre fuerte de la pol铆tica venezolana

Maduro, a diferencia de Ch谩vez, no solo asume el rol de 谩rbitro y mediador entre las fracciones burguesas para estabilizar la situaci贸n pol铆tica, sino que trabaja escenarios y modelos de articulaci贸n del capital nacional con el trasnacional. Se equivocan quienes valoran a Maduro como un personaje de reparto. Maduro no ser谩 un hombre culto, pero es un pol铆tico sagaz: ha impuesto la l贸gica de la burocracia sindical a la pol铆tica venezolana.

Desde su llegada al poder, paso a paso, se ha venido convirtiendo en el hombre fuerte, alejando cualquier sombra. Primero, debilitando y fragmentando a la derecha al combinar 芦zanahoria禄 (acuerdos con fracciones de los partidos, apoyos a disidencias, judicializaci贸n de la pol铆tica) y 芦garrote禄 (ilegalizaci贸n de organizaciones, inhabilitaci贸n, prisi贸n de opositores rebeldes a la negociaci贸n).

Segundo, alejando de la estructura de los partidos y el gobierno a las figuras morales de referencia del chavismo 鈥攈asta llevar a algunas de ellas al terrible error de reunirse con el l铆der de la derecha que lideraba un intento de invasi贸n al pa铆s鈥, vaciando con ello la posibilidad de construir una referencia 茅tica chavista tradicional con opci贸n pol铆tica real. Tercero, expulsando de su entorno 鈥攜 obligando al exilio europeo鈥 al arquitecto financiero de la burgues铆a bolivariana, alejando su sombra y consolidando su liderazgo en este sector. Cuarto, bajando progresivamente el volumen a otros liderazgos del partido de gobierno, quienes de aspirantes a relevo pasaron a ser comodines (las recientes elecciones internas del PSUV as铆 lo demostraron, reduciendo las fuentes reales de poder en el gobierno a cuatro: Maduro, Delcy y Jorge Rodr铆guez, Diosdado).

Quinto, estableciendo un nuevo modelo de control militar en las Fuerzas armadas, consolidando el liderazgo de un militar no carism谩tico pero h谩bil Fouch茅 de la estructura armada. Sexto, convirti茅ndose en 芦la mano que mece la cuna禄 de las oposiciones: todas las oposiciones gravitan hoy alrededor de lo que dice o hace Maduro, pr谩cticamente sin ninguna capacidad real de iniciativa. S茅ptimo, desarrollando casi con total impunidad un modelo de autoritarismo sobre quienes protestan ante los efectos terribles de la crisis econ贸mica, especialmente sobre dirigencia y sectores de base de la clase obrera. Octavo, usando el criminal bloqueo norteamericano contra Venezuela a su favor, como justificaci贸n de las pol铆ticas de arbitraje interburgu茅s que procura desarrollar.

Noveno, construyendo una narrativa que se presenta como continuidad del chavismo, pero que en realidad expresa un intento por resolver desde el Estado la crisis burguesa generada en los ochenta. D茅cimo, instrumentalizando la desesperanza ante los efectos de la inflaci贸n desmedida, la devaluaci贸n astron贸mica de la moneda y la p茅rdida casi total del poder adquisitivo del salario. D茅cimo primero, logrando que en la mayor铆a de la izquierda latinoamericana prive la solidaridad autom谩tica, alejando la capacidad cr铆tica sobre lo que ocurre. Ciertamente, Maduro pierde apoyos en la izquierda radical; pero en la izquierda ortodoxa y progresista el debate sobre lo que ocurre en el mundo del trabajo en Venezuela est谩 aun pendiente. D茅cimo segundo: ha desarrollado un programa de ajuste estructural de la econom铆a venezolana con profundo impacto social y en materia salarial que es justificado con las sanciones. De levantarse las sanciones ser谩n los gremios y sindicatos debilitados quienes tendr谩n que luchar por una recomposici贸n importante de acuerdo a los intereses del mundo del trabajo.

Ha tenido a su favor la migraci贸n masiva de venezolanos y venezolanas, que dej贸 sin una parte importante del ejercito de protesta (y base de votos) a casi todos los partidos pol铆ticos de derecha. Cierto es que apenas un peque帽o grupo de quienes emigraron se pueden ubicar en la periferia de los partidos de derecha, pero s铆 eran su base fuerte de movilizaci贸n.

Maduro es el hombre fuerte de la pol铆tica venezolana, y su delegaci贸n va a las negociaciones de M茅xico con una agenda clara: a) desmontar las sanciones norteamericanas sobre la econom铆a venezolana para poder cumplir cabalmente con su papel de 谩rbitro de las burgues铆as y factor determinante en la contenci贸n social; b) generar con los distintos sectores de la burgues铆a un acuerdo de cohabitaci贸n que aleje la conflictividad pol铆tica y social; c) al haber conocido durante estos a帽os que la derecha cojea de la pata econ贸mica, intentar谩n llegar un acuerdo de nuevas reglas del juego pol铆tico a cambio de convertir al Estado en garante econ贸mico de sus actividades; d) alejar la posibilidad de una convocatoria desde la derecha del revocatorio (ello, por hacerle entender a la derecha que en estas elecciones se concentren en alcald铆as y concejal铆as y no en gobernaciones); e) construir en el imaginario social que ahora son las m煤ltiples oposiciones, quienes se han dividido tanto, las culpables de que no exista recambio pol铆tico.

En M茅xico, Maduro comienza a construir otra aproximaci贸n geopol铆tica, m谩s cercana a la socialdemocracia que al viejo concepto de no alineados; la idea del socialismo ha quedado conjurada para el gobierno, m谩s all谩 de algunas declaraciones para tranquilizar a sectores internos. No es de extra帽ar que en un 鈥攈asta ahora鈥 hipot茅tico proceso refundacional, el PSUV cambie su nombre borrando la palabra socialismo para liquidar la 煤ltima resistencia del establishment norteamericano para levantar las sanciones. Ello no implica un alejamiento de Cuba; por el contrario, puede estar haci茅ndolo con la venia de la isla.

Las oposiciones venezolanas

Las derecha venezolana est谩 fragmentada y, en muchos casos, incluso carece de puentes entre sus distintas variantes. Todas est谩n ancladas de manera reactiva a la agenda del gobierno, sin capacidad de iniciativa propia y cada vez m谩s desprestigiadas en sus bases por el doble discurso que combina radicalidad verbal con conciliaci贸n permanente en el plano de la acci贸n.

La primera de las oposiciones es la conformada por los factores hoy reunidos en M茅xico, cercanos a las fracciones pol铆ticas originales de Primero Justicia (Borges-Capriles), Voluntad Popular (Leopoldo L贸pez-Guaid贸), Nuevo Tiempo (Manuel Rosales) y Acci贸n Democr谩tica (Allup). Se trata de partidos que han sido intervenidos por la v铆a judicial y cuyas autoridades han sido designadas ad hoc; de hecho, uno de los puntos de negociaci贸n es la devoluci贸n de las siglas, cuentas y propiedades de esos partidos. A esta derecha se la denomina 芦G-4禄.

En su mayor铆a (salvo AD), son expresiones pol铆ticas renovadas de los intereses de la vieja burgues铆a cuarta republicana. Su agenda est谩 profundamente vinculada a la relaci贸n de sus intereses de clase con el capital trasnacional; procuran la integraci贸n arm贸nica entre capital nacional y capital trasnacional, una tarea que ha tenido dificultades desde los ochenta. Ante el nuevo reparto geopol铆tico en el mundo buscan controlar el Estado (o una fracci贸n de 茅l) para capturar la renta producto de la exacerbaci贸n extractivista que le ha asignado el capital a la regi贸n en el marco de la cuarta revoluci贸n industrial y del consumo de bienes importados. Es un sector sin proyecto productivo capitalista alternativo al extractivismo.

La segunda es una derecha empresarial que act煤a como su propia representaci贸n ya que no conf铆a en las mediaciones pol铆ticas que pretenden representarla. Su cara m谩s visible es Lorenzo Mendoza, quien no descarta ser una opci贸n presidencial.

La tercera aparece conformada por la llamada Alianza Democr谩tica, que re煤ne a Avanzada Progresista (Henry Falc贸n) y los llamados 芦alacranes禄 (autoridades designadas por la intervenci贸n judicial de partidos) de Acci贸n Democr谩tica (Bernab茅), Primero Justicia (Primero Venezuela), Voluntad Popular, COPEI, Venezuela Unida, Movimiento ecol贸gico de Venezuela, Unidad Visi贸n Venezuela, Compromiso Pa铆s, Bandera Roja, UPP89, Opina, Soluciones (Claudio Ferm铆n), Movimiento Republicano, NVIPA, Prociudadanos, MAS, Min-Unidad, Alianza Centro. Este grupo de la derecha es el que m谩s acuerdos y negociaciones parciales con el gobierno ha realizado; por ello, son considerados por el G-4 como una derecha relacionada al gobierno.

En la cuarta est谩n los factores m谩s radicales (Mar铆a Corina Machado, Antonio Ledezma y Andr茅s Vel谩squez), quienes promueven la aplicaci贸n del TIAR y la invasi贸n norteamericana. Est谩n pr谩cticamente aislados despu茅s del abandono del republicanismo en la Casa Blanca.

La quinta es la Alternativa Popular Revolucionaria (APR), liderada por el Partido Comunista, y de la cual hacen parte una larga lista de exintegrantes de partidos que fueron intervenidos, como el PPT (Patria Para Todos) y Tupamaros, pero tambi茅n el Partido REDES, Izquierda unida, Nuevo Caminos Revolucionario (NCR) y una pl茅yade de organizaciones locales y regionales que acompa帽aron hasta hace poco al gobierno de Maduro.

Es una disidencia por izquierda, es decir, que busca empalmar con el mundo del trabajo. Desde su conformaci贸n, la APR no ha podido mostrar capacidad de movilizaci贸n ni de articulaci贸n de su discurso con la izquierda latinoamericana, raz贸n por la cual no ha construido fuerza real para ser factor a favor del mundo del trabajo en la negociaci贸n.

La sexta derecha viene conformada por los factores acad茅micos e intelectuales que se estructuran alrededor de la Plataforma en Defensa de la Constituci贸n (PDC) y Pensamiento Cr铆tico. Se suele aludir a ella como 芦chavismo disidente禄, aunque no representan a todas las expresiones de este grupo. Este grupo no tiene capacidad alguna de movilizaci贸n que les habilite para ser tomados en cuenta en una negociaci贸n.

La s茅ptima re煤ne a sectores de la izquierda que articulan desde el movimiento social ecol贸gico, ind铆gena, feminista y educacional en defensa a los dirigentes obreros presos, de la comunicaci贸n alternativa, entre otros. Este sector, aunque desarticulado en el presente, es el m谩s din谩mico y creativo. Una convergencia de sus fuerzas pueden ser factor determinante en la habilitaci贸n de una opci贸n pol铆tica con presencia real en los territorios. Pero hasta ahora no se ven signos claros en ese sentido.

Un punto aparte es lo que ocurri贸 en las recientes elecciones del PSUV, donde emergieron nuevos liderazgos locales y regionales 鈥攎uchos de ellos alimentados por las Comunas鈥 que en algunos casos fue respetada su elecci贸n y en otros invalidada. El movimiento de las Comunas puede significar un despertar del esp铆ritu constituyente.

La octava es la izquierda radical trotskista, muy d茅bil. Despu茅s de haber producido un reagrupamiento significativo a comienzos del siglo XXI, se fracturaron a ra铆z de la valoraci贸n del gobierno de Ch谩vez. En la actualidad, en el caso de Marea Socialista y el PSL vienen acompa帽ando luchas puntuales, pero con profundas debilidades para insertarse en movimientos de masas; no han logrado construir un polo de referencia. En el caso de LUCHAS, escisi贸n de Marea Socialista, su labor se ha centrado la propaganda, con precaria inserci贸n en la lucha social.

La novena derecha es muy marginal: una derecha fundamentalista y ultraconservadora, liderada por el exministro de planificaci贸n de Ch谩vez, Felipe P茅rez Mart铆, que pareciera ser en el mediano plazo el germen de una derecha al estilo de Trump o Le Pen, con el a帽adido del mesianismo religioso.

La geopol铆tica como factor determinante

En la cita de M茅xico, una agenda oculta estar谩 dada por confirmar a los Estados Unidos, a la Uni贸n Europea y a sus pa铆ses aliados que Venezuela no representa un peligro comunista, algo en lo que Maduro ha venido trabajando en los 煤ltimos a帽os. La separaci贸n del Partido Comunista y de los aliados con pasado izquierdista de la coalici贸n gubernamental y de la primera l铆nea de gesti贸n ha sido una se帽al clara e inequ铆voca en ese sentido. Ahora, en M茅xico, la delegaci贸n oficial mostrar谩 que no solo se puede construir una ruta amplia y democr谩tica para las megaelecciones del 21 de noviembre, sino que Maduro es factor determinante en el arbitraje y acuerdo entre las distintas fracciones burguesas.

La di谩spora y desarticulaci贸n de las oposiciones venezolanas confirma el hecho de que Maduro es hoy el hombre fuerte de la pol铆tica venezolana. Su gobierno y su forma de relacionarse y negociar con la oposici贸n de derecha, subalternizando su trabajo, se constituyen en garant铆a para la articulaci贸n de capital trasnacional con el nacional.

El problema real de la actual negociaci贸n

La reuni贸n de M茅xico puede ser el inicio de un nuevo r茅gimen de cohabitaci贸n y de relaci贸n entre el gobierno de Maduro y la derecha del G-4. Ello le traer铆a algunas fricciones menores con sectores de la llamada Alianza Democr谩tica (opositora). Esta tensi贸n y la manera en que se resuelva la misma podr铆a facilitar o impedir la construcci贸n de un nuevo acuerdo de gobierno de larga duraci贸n (que, eso s铆, no contempla la alternancia presidencial).

Pareciera que 鈥攃ontrario a lo que pregonan algunos鈥 esto se expresar谩 modestamente en los resultados electorales de noviembre; en las actuales circunstancias, la derecha podr铆a obtener importantes alcald铆as y concejal铆as pero menguados resultados en las gobernaciones.

La suspensi贸n progresiva, gradual y sostenida de las sanciones norteamericanas, ser谩 un factor determinante en la estabilizaci贸n pol铆tica y el fortalecimiento del cesarismo de Maduro para la convivencia y articulaci贸n de las distintas fracciones burguesas.

Sin embargo, la paz de las principales representaciones partidarias burguesas puede significar la ebullici贸n de la creciente inestabilidad social: el pueblo ha sufrido una p茅rdida de calidad de vida y de poder adquisitivo de los salarios in茅dita y dram谩tica.

驴Y el mundo del trabajo?

Las decenas de dirigentes obreros judicializados y detenidos muestra los signos de la paz en curso. Con salarios mensuales que no superan los dos d铆gitos, una inflaci贸n acumulada que supera el mill贸n por ciento y la devaluaci贸n sostenida del Bol铆var (se acaba de anunciar que le quitar谩n nuevamente seis ceros a la moneda) es previsible que las luchas de la clase trabajadora, empleados p煤blicos y asalariados en general comiencen a hacer saltar por los aires las restricciones impuestas.

La tendencia puede dirigirse hacia la profundizaci贸n del camino autoritario del gobierno o al tr谩nsito hacia una negociaci贸n sostenida con los gremios y sindicatos en pos de una recuperaci贸n sustantiva de la calidad de vida. El problema para el gobierno es que la nueva camada de dirigentes obreros que emerge pareciera estar alejada tanto de las oposiciones como del gobierno, quienes en ambos casos poseen maquinarias burocr谩ticas que parecieran no contar con la capacidad de contener la ebullici贸n social en marcha.

驴Hay transici贸n?

No hay transici贸n en el corto plazo del gobierno de Maduro. Por el contrario, lo que se consolida es su capacidad de control de la situaci贸n pol铆tica. Las oposiciones no lucen con la suficiente fortaleza para crear condiciones favorables para la transici贸n. Lo que puede darse es el inicio de una cohabitaci贸n pol铆tica, con el consiguiente reparto de cuotas de poder entre el gobierno y las oposiciones de derecha.

Las alternativas de izquierda, por su parte, atraviesan una crisis propia. Ni la plataforma en defensa de la Constituci贸n Nacional ni la izquierda radical cuentan con una articulaci贸n social importante como para poder revertir la actual situaci贸n en el corto plazo. La Alternativa Popular Revolucionaria gener贸 expectativas superiores a las que ha podido ejecutar, atrapada como qued贸 en la l贸gica del partido revolucionario y los frentes de masas.

Ninguna opci贸n a la izquierda del 芦madurismo禄 ha logrado constituirse en un factor relevante de movilizaci贸n. Ni siquiera han logrado clarificar a la izquierda regional lo que pasa realmente en Venezuela. Se puede argumentar la deriva autoritaria del gobierno como factor determinante, pero incluso en situaciones de dictadura la izquierda no hab铆a perdido antes su capacidad de movilizaci贸n de masas.

En este contexto, las luchas sociales democr谩ticas juegan un papel fundamental en la recomposici贸n democr谩tica del panorama pol铆tico, econ贸mico y social. Por ello, la izquierda radical, m谩s que preocuparse por consolidar microaparatos partidarios, deber铆a abrirse a nuevas y ca贸ticas formas de organizaci贸n que les permita relacionarse con el rizoma de resistencia que se teje en la sociedad.

驴Qu茅 hacer?

Es hora de recomponer la izquierda a partir de los territorios. Urge salir de las discusiones bizarras sobre teoremas pol铆ticos y reconstruirse a partir de las luchas, dejar a un lado la epistemolog铆a de partido de vanguardia y recuperar la humildad del acompa帽amiento y el aprendizaje de la lucha social concreta. La izquierda siempre ha reinventado la esperanza desde las catatumbas. Es hora de volver a hacerlo.

La recuperaci贸n de la esperanza y la capacidad democr谩tica movilizadora hoy est谩 mucho m谩s localizada en la actividades comunitarias, sociales y alternativas que en los partidos pol铆ticos de derecha o izquierdas; es all铆 donde pareciera resignificarse la vida nacional.

La migraci贸n puede ser el factor que incline la balanza en los pr贸ximos a帽os. Millones de venezolanos y venezolanos han tenido que partir del pa铆s para sobrevivir y en ese proceso han conocido la barbarie del neoliberalismo, pero tambi茅n la mano amiga de la gente sencilla en otros territorios. En la medida que las sanciones sean levantadas y se conjure la violencia pol铆tica muchos(as) regresar谩n y, potencialmente, podr谩n constituirse en un factor determinante para otra Venezuela posible, una Venezuela de justicia social, equidad, solidaridad y democracia.

驴Ser谩 que podemos recuperar la capacidad de hacer pol铆tica de calle? Esa pol铆tica, y no otra, es la que sue帽a, vibra y abre paso al cambio radical.

