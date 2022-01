–

Desesperadamente, los l铆deres de la variopinta derecha venezolana, piden nuevos libretistas ante la renovada etapa iniciada con la decisi贸n de la administraci贸n de Joe Biden de jugar a un repligue en la agresiva e injerencista pol铆tica hacia Venezuela, tras los sucesivos fracasos de su antecesor Donald Trump de cambiar el gobierno por las malas.

Sin situarse en ese punto de partida de esta nueva carrera, no se puede comprender las inc贸gnitas que dejaron las elecciones regionales realizadas entre diciembre y enero. Repliegue no significa abandonar el fin que tanto Trump como Biden quieren alcanzar (derrocar el gobierno constitucional, volver al neoliberalismo, reinsertar a Venezuela en su zona de influencia), ni el marco general de las operaciones que incluyen los objetivos de largo plazo.

La grave crisis econ贸mica y financiera provocada por EEUU que asol贸 a la poblaci贸n venezolana durante los 煤ltimos a帽os 鈥揺n los que el gobierno (muchas veces de la mano de asesores de la supuesta izquierda europea) no logr贸 morigerarla siquiera y marc贸 retrocesos notables respecto a los primeros a帽os de la Revoluci贸n Bolivariana- da un respiro, mientras la administraci贸n de Nicol谩s Maduro fomenta el regreso de las viejas formas empresarias de acumulaci贸n, despu茅s que las recientes elecciones revelaran una disminuci贸n del n煤cleo duro chavista y, al mismo tiempo, la fragmentaci贸n opositora.

Hubo un camino de acercamiento entre gobierno y derecha en 2021. Un nuevo poder Electoral, con tres magistrados chavistas y dos opositores, fue seguido en agosto por los di谩logos en M茅xico, que tuvieron entre sus resultantes el anuncio de participaci贸n electoral de los partidos nucleados en el conocido G4: Voluntad Popular, una parte de Acci贸n Democr谩tica, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo, ausentes en las urnas desde las presidenciales del 2018.

Solo quedaron por fuera y sin fuerza algunos dirigentes, como Mar铆a Corina Machado, quien sostiene que la salida no debe ser electoral sino de fuerza debido a que enfrenta un 鈥渞茅gimen criminal鈥.

El presidente Nicol谩s Maduro abri贸 la puerta a la posibilidad de retomar el di谩logo pol铆tico suspendido el 16 de octubre, con el retiro de la delegaci贸n del gobierno despu茅s de la ilegal extradici贸n del empresario y diplom谩tico 脕lex Saab, desde Cabo Verde a EEUU por ser presunto “testaferro” de Maduro. Washington 鈥渟e hab铆a comprometido a respetar el estatus diplom谩tico de 脕lex Saab鈥, a帽adi贸.

En cuanto a la derecha, Maduro subray贸 que 2021 fue un gran a帽o para vencer la conspiraci贸n prolongada y permanente que pretende una dualidad desestabilizadora de poder, en referencia a la autoproclamaci贸n del t铆tere Juan Guaid贸 como presidente encargado, cargo fantasma que auparon EEUU y su coherte de aliados.

La suspensi贸n de los di谩logos de M茅xico en octubre no signific贸 el retiro de los reinsertos en la v铆a electoral. El 28 de octubre lleg贸 a Caracas la Misi贸n de Observaci贸n Electoral de la Uni贸n Europea (UE) tras 15 a帽os de ausencia. La presencia europea, junto al Centro Carter, Naciones Unidas, as铆 como enviados del Parlamento del Mercosur, y la participaci贸n de la casi totalidad de las derechas, dieron a la elecci贸n un nuevo marco pol铆tico.

Y nuevamente Colombia quiso meter baza en los problemas internos venezolanos. El canciller F茅lix Plasencia rechaz贸 las declaraciones del mandatario colombiano Iv谩n Duque, quien cuestion贸 los esfuerzos por reactivar el proceso de di谩logo con sectores de la derecha en Venezuela, mientras contin煤e en la presidencia Nicol谩s Maduro.

芦No es de extra帽ar que un pol铆tico de su cala帽a, incapaz de respetar lo pactado en los Acuerdos de paz en Colombia, se exprese de esa forma sobre los enormes esfuerzos que todas las partes involucradas han venido haciendo a favor de promover el consenso entre las y los venezolanos禄, escribi贸 el canciller.

Sectores derechistas intentan avanzar por otro camino, el del referendo revocatorio del mandato presidencial. El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) Enrique M谩rquez consider贸 que su activaci贸n se puede tornar 鈥渕uy complicada鈥 actualmente, y llam贸 a la clase pol铆tica a evaluar si este es el momento o no de su activaci贸n.

El rector indic贸 que probablemente el reglamento que se use para iniciar el proceso del referendo revocatorio ser谩 el que rigi贸 durante 2016; dada la falta de normas concretas, de una ley que implique realizar el proceso del referendo en sus diferentes modos (consultivo, abrogatorio, aprobatorio y revocatorio).

M谩rquez record贸 que como paso previo a la activaci贸n del revocatorio, se debe cumplir con la recolecci贸n de unos dos millones de firmas. 鈥淯na vez aprobadas y facultadas, pasan a la segunda fase que es la recolecci贸n de cuatro millones de r煤bricas para ver si se inicia o no el revocatorio鈥, explic贸.

En su opini贸n, el revocatorio no se presenta actualmente como la mejor herramienta para construir elementos de confianza y coincidencia en el pa铆s, y, en su lugar, apuesta por la reactivaci贸n de las negociaciones en M茅xico.鈥淓s un buen escenario que permite el entendimiento y la conversaci贸n, en donde podr铆a entrar este tema del revocatorio y discutirse en el m谩s alto nivel鈥, expres贸.

驴Un nuevo camino?

El repliegue es un movimiento derechista delineado para retroceder con el fin de recuperar fuerzas exiguas pero, sobre todo, de reordenar los mandos, tras los sucesivos fracasos de la estrategia estadounidense, lo que se tradujo en nula capacidad de realizar movilizaciones, creciente desconfianza en los liderazgos, falta de contacto con la poblaci贸n (y su realidad) y con la ello la ca铆da de los respaldos y del caudal electoral.

En junio de 2019, luego del fracaso del intento de golpe militar de abril, el secretario de Estado de Trump, Mike Pompeo, confes贸 en Nueva York que uno de los problemas m谩s serios para la operaci贸n adelantada por la Casa Blanca en Venezuela consist铆a en las divisiones de las fuerzas al interior del pa铆s.

Lo que olvid贸 decir es que era su estrategia la que se segu铆a, sin sopesar que las derrotas en episodios pol铆tico-subversivos como el reiniciado en 2019 no solo afectan la atracci贸n de seguidores, sino que desordenan las estructuras de conducci贸n, desmoralizan a cuadros intermedios, dan lugar a disensiones y, lo m谩s grave, fracturan las l铆neas de mando del liderazgo previamente establecido.

Es as铆 como el autoproclamado 鈥減residente interino鈥 Juan Guaid贸 perdi贸 la poca autoridad simb贸lica inicial, el Frente Amplio que Washington intent贸 imponer se disolvi贸, los diputados se dividieron y cada partido comenz贸 a tener planes particulares.

Pero los problemas no eran s贸lo pol铆ticos. Eran y son tambi茅n financieros, y los dirigentes opositores est谩n en la puja por quedarse con los dineros que Washington invierte para derrocar al gobierno constitucional y en la administraci贸n de recursos venezolanos en el exterior incautados (pirateados) por EEUU, Colombia y Gran Breta帽a, entre otros, para adjudic谩rselo al gobierno fantasma.

芦Nuestro dilema, que ha sido mantener unida a la derecha, ha resultado ser tremendamente dif铆cil禄, reconoci贸 Pompeo, de acuerdo al reportaje del Washington Post. 鈥淪er铆an m谩s de 40 personas las que se creen que son el leg铆timo heredero de Maduro禄. Tambi茅n inform贸 Pompeo que desde que se convirti贸 en director de la CIA en 2017 tuvo la tarea de unificar la derecha. Fracas贸 estruendosamente.

James Story, el nuevo embajador estadounidense en Venezuela que atiende en Bogot谩, no solo hered贸 el desastre de 2019 que describe Pompeo, debi贸 asumir una tarea m谩s dif铆cil a煤n: unificar el mando al interior de las fuerzas derechistas, a sabiendas que si no las operaciones no funcionan.

A Story le ordenaron preservar la figura de Guaid贸, aun cuando est谩 muy debilitado y sin credibilidad. Era el referente que hab铆a que preservar, el m谩s obediente. Y para preservarlo se decidi贸 que no participara en las elecciones parlamentarias de 2020 ni en la de gobernadores 煤ltima. Craso error.

Repliegue

Ahora, Story re煤ne a los principales dirigentes de derecha en Bogot谩 y se redefinir谩n membres铆as, procedimientos, jerarqu铆as. Joe Biden (o sus asesores) opt贸 por conservar la figura del presidente interino, quiz谩 para continuar un repliegue ordenado y disimular el fracaso.

El polit贸logo Leopoldo Puchi se帽ala que para zurcir la rotura y alcanzar la reinserci贸n social, el repliegue apunta a la reincorporaci贸n de las fuerzas pol铆ticas en la vida pol铆tica legal, en lugar de persistir en acciones de car谩cter subversivo, para lo cual se considera prioritaria la participaci贸n en la vida institucional y, sobre todo, en los procesos electorales.

La participaci贸n en las elecciones de gobernadores no representa la adopci贸n de un camino espec铆fico para el cambio de gobierno, asunto que se ver谩 m谩s adelante, sino que es un escenario para la reinserci贸n social. Tambi茅n deb铆a servir para poner orden y ver cu谩l de los tantos sectores debiera estar al mando, m谩s all谩 de consensuar un camino electoral o subversivo.

