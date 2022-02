–

Faltaban varios a帽os para el 2000. Era enero en Holgu铆n, provincia oriental de Cuba. La Revoluci贸n estaba cumpliendo 35 a帽os de vida. Era el motivo que me hab铆a llevado a viajar los 8 mil kil贸metros entre el Buenos Aires, sur de Am茅rica y la bella y hermosa isla del caribe. La Revoluci贸n fue tambi茅n el impulso que justificase trabajar 8 o 10 horas diarias en una f谩brica de alfajores y luego concurrir a esos primeros cursos de la Facultad. Juntar el dinero para el sue帽o motiv贸 diversas y complejas tareas. La Revoluci贸n era y es el sue帽o eterno. Y en esos a帽os de adolescencia y juventudes la Revoluci贸n era Cuba.

En Holgu铆n pude conocer escuelas. Recuerdo una tremenda escuela de deportes. Una experiencia alucinante y envidiable. El deporte como derecho humano b谩sico sigue siendo un anhelo irrenunciable. En una de las escuelas primarias me recibieron con un amor y un cari帽o desbordante. Podr铆a decir que desproporcionado con quien soy y era. Un acto con todos los grados en el patio central. Pero eran tiempos del per铆odo especial. Y eso implicaba un enorme agradecimiento de las mayor铆as del pueblo con cualquiera que realizaba peque帽os actos de solidaridad. Recuerdo una foto junto a maestras y estudiantes con sus cl谩sicos uniformes blancos y rojos.

La Revoluci贸n Cubana fue, en esos a帽os noventa, el 煤nico faro de resistencia y esperanza en medio de la tormenta neoliberal que azoraba al continente. Y, adem谩s, su m煤sica, su arte, las y los artistas, su m铆stica ganada a trav茅s de a帽os de luchas y el cari帽o de su gente. Todo eso, sumado a la inalterable firmeza de Fidel y el legado guevarista hac铆an de Cuba un lugar 煤nico.

Sobre finales de siglo, Silvio Rodr铆guez cantaba en vivo una canci贸n que nunca fue grabada en estudio. Un fragmento dice lo siguiente:

Cuando ni帽o yo saque la cuenta

de mi edad por el a帽o dos mil

(el dos mil sonaba como puerta abierta

a maravillas que silbaba el porvenir)

Pero ahora que se acerca saco en cuenta

que de nuevo tengo que esperar,

que las maravillas vendr谩n algo lentas

porque el mundo tiene a煤n muy corta edad鈥

Y el a帽o 2000 pas贸. Y hay injusticias y desigualdades que persisten. El nuevo siglo y las luchas populares trajeron mejores gobiernos a gran parte de nuestro continente. Y en muchos rincones se vivieron mejoras humanas y materiales so帽adas. Un poco acotadas a veces, pero mejoras al fin y al cabo. Igualmente, el neoliberalismo y sus pol铆ticas despiadadas no desaparecieron. Y vaya si lo sabemos y sufrimos en Argentina.

Durante estos a帽os mucha migraci贸n cubana empez贸 a llegar lentamente a nuestras tierras del sur. Muchas y muchos no son gusanos antirrevolucionarios que vienen hasta este rinc贸n del mundo a dise帽ar planes de invasiones y derrocamientos. Muchas y muchos son profesionales extra calificados. Otros y otras con estudios b谩sicos. Otras y otros son artistas o deportistas. Todas y todos formados por la Revoluci贸n. Los y las empezamos a cruzar en innumerables lugares de la vida cotidiana. Buscan mejoras materiales de su vida diaria. O ayudar con alg煤n billete que puedan mandar a sus familias de la isla. La vida eterna de las migraciones econ贸micas a lo largo de la historia. Nada que no conozcamos. Nada que no sepamos.

Desde hace tiempo estas escenas me generan innumerables preguntas. Interrogantes sobre las eficacias de los procesos sociales emancipadores. Sobre el consumo. Sobre la utop铆a socialista. Sobre las necesidades materiales b谩sicas. Esas que aprendimos con las primeras y m谩s elementales lecturas del marxismo. Preguntas imprescindibles para quienes abrazamos insistentemente a la Revoluci贸n Cubana. Preguntas necesarias cuando hay cosas que no salieron bien. 驴Cu谩nto hay de errores propios? 驴Qu茅 cosas se hicieron mal? 驴Qu茅 cosas se hicieron bien con resultados magros? 驴Es todo culpa de la agresi贸n norteamericana? 驴Qu茅 sue帽os son posibles en medio de una guerra econ贸mica? 驴Cu谩nto habr谩 de injusticias propias? 驴Qu茅 horizontes contiene actualmente la utop铆a socialista?

Hace un tiempo vengo conversando con gente amiga estas cosas. Un poco en voz baja y un poco solo en confianza. Porque siempre est谩n al acecho los due帽os de una pseudo moral revolucionaria dispuestos a incendiarte en la hoguera de sus frustraciones, siempre en nombre de un ideal inexistente. Adem谩s, porque son dolores que vamos asumiendo lentamente. Y porque quienes seguimos teniendo horizontes anticapitalistas, sabemos que hay cosas que no siempre se pueden hablar con todas y todas.

Tengo la sensaci贸n que la Revoluci贸n Cubana no pudo abrazar otras experiencias del continente en estas 煤ltimas d茅cadas. Dejarse permear un poco por esos movimientos contradictorios y limitados. Permitirse la influencia de algunas cuestiones que pueden ser interesantes. Empaparse de nuevas lecturas y procesos sociales. Observar que hay contradicciones que se mantienen en el tiempo. Y otras que pueden resolverse con m谩s amor que dogmas. Y as铆 se fue un poco alejando cuando los tiempos favorecieron. Son sensaciones que cruzan el pensamiento, muy lejos de cuestionamientos injuriosos. Quiz谩s su tit谩nica lucha con el imperio no le permiti贸 ver otras experiencias del continente. O la l贸gica de la guerra fr铆a persisti贸 en este siglo XXI.

Pienso en la Revoluci贸n Cubana y no quiero sentirme lejos. Y no quisiera que se la vea con la misma actitud de hace dos o tres d茅cadas: un para铆so con problemas producto de la agresi贸n de los malos. Creo que la larga lucha de las y los cubanos y su Revoluci贸n no merecen tama帽a ingenuidad. Y creo que hay que poder expresar tantas preguntas como ejercer solidaridades.

Llevo en mi piel los colores rojo y negro que conoc铆 por el Movimiento 26 de julio. Tengo plena conciencia de la tremenda agresi贸n que Cuba sufre por la principal potencia del planeta. A esa misma potencia la puedo seguir denominando imperialismo yanki sin ninguna verg眉enza. Los aborrezco. Los odio. Tambi茅n creo que la Revoluci贸n logr贸 la sociedad con mayor justicia social de nuestro continente. Y eso es una haza帽a inconmensurable. Sigo convencido que Fidel ha sido el mayor l铆der de la liberaci贸n de nuestro continente en el siglo XX y el presente y, adem谩s, el m谩s solidario. Y que, sin la existencia del Che Guevara en nuestra historia, la humanidad seria peor.

As铆 de concreto. As铆 de b谩sico siguen siendo algunos de mis razonamientos. Pero algo lleva a escribir sobre estos dilemas que hace a帽os est谩n dando vueltas en la cabeza. Y en el coraz贸n. Estamos haciendo una mudanza. Contratamos una mini empresa. Un cami贸n con chofer y dos personas que ayudan a cargar y acomodar las cosas. En general les dicen peones, pero no puedo dejar de observar lo despectivo esa denominaci贸n. Apenas empezamos a levantar las cosas sus acentos migrantes irrumpen en el espacio. Mi compa帽era me comenta algo con dolor. Seguimos con la tarea. Despu茅s de un rato el camioncito est谩 lleno de una vida que mutar谩 en una nueva vida llena de esperanzas y proyectos. Sentado en un escal贸n, en una peque帽a pausa antes de arrancar, les pregunto de d贸nde son. Los tres son cubanos. De Holgu铆n. Y se produce un peque帽o di谩logo. Uno lleg贸 hace dos a帽os y medio. Otro vino despu茅s. Y el 煤ltimo y m谩s veterano lleg贸 hace una semana. Y hace un gesto t铆pico de Cuba. Se pasa el dedo 铆ndice por el cuello. Me dice que la cosa esta tremenda. Candela. Y hace un juego con las palmas de la mano. No hablamos de la revoluci贸n ni nada de pol铆tica. Aunque lo sabemos, todo di谩logo tambi茅n es pol铆tico.

El cami贸n se va lentamente, la cabeza estalla y el coraz贸n se estruja. Hago las cuentas de mi edad cuando conoc铆 Holgu铆n. Las cuentas de la edad de dos de ellos. Hay altas probabilidades de que sean profesionales gan谩ndose la vida en el sur del mundo con lo que aparezca 驴Y si alguno estuvo en esa escuela que visit茅 y donde me recibieron amorosamente? Creo que no quiero averiguar m谩s. Por las dudas. 驴Qu茅 hacer con esa par谩bola de la vida? 驴Qu茅 hacer con eso que ya es una gran paradoja existencial? Las preguntas vuelven insistentes. 驴Podemos dejar de hacernos preguntas? 驴Podemos seguir callando las cosas que nos duelen? 驴Existe la posibilidad de proyectos pol铆ticos emancipadores sin estos interrogantes? Leo a Silvio. En una entrevista de hoy nos dice que 鈥淪i en 60 a帽os no pudimos desarrollar una creatividad que supere el bloqueo, estamos mal鈥. 驴Se puede seguir so帽ando una revoluci贸n y obviar estas realidades? 驴Podr谩 la izquierda y el campo popular hablar abiertamente de estos asuntos sin falsas acusaciones? Cuestan las respuestas totalizadoras. Prefiero ensayar una intuici贸n: sin alguna de estas preguntas y cuestionamientos es dif铆cil pensar que pueda haber revoluciones鈥

Im谩genes: Kaloian

