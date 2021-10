–

Guerrilleros de diferentes orígenes participan en la resistencia contra la invasión turca en las Zonas de Defensa de Medya, en las montañas de Bashur (Kurdistán iraquí). El combatiente árabe de las Fuerzas de Defensa del Pueblo (HPG), Arteş Dêrazor, llegó a la zona desde la provincia siria de Deir Ezzor. En 2015, conoció las ideas de Abdullah Öcalan y comenzó a discutirlas con miembros del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK). Cuando se enteró de que uno de sus camaradas del PKK había caído, decidió unirse al movimiento guerrillero. Dêrazor ve en las guerrillas kurdas una lucha por la libertad para todos los pueblos de Oriente Medio.

Dêrazor explicó que “al vivir en las montañas, la gente llega a conocer la naturaleza de una manera completamente diferente. Después de ir a las montañas, entendí mejor algunas cosas. Cuando un amigo cae a tu lado, esto te conecta aún más con las montañas y el partido. Por eso, damos nuestra palabra de permanecer en estas montañas hasta nuestro último aliento”.

“Cuando empiezas a leer las obras de Rêber Apo (Öcalan), cada una de sus palabras te conmueve –reflexionó-. La filosofía de Öcalan incluye a todos los pueblos de la región. Cuando leemos a Öcalan, nos damos cuenta de cuánto anhelamos el conocimiento”.

Dêrazor agregó: “A los pueblos de Oriente Medio les digo: aunque no conozcan el partido, deben conocer a Rêber Apo. Me dirijo especialmente a los jóvenes kurdos y árabes: aquí, en estas montañas, obtendrán la mejor respuesta a sus preguntas. Vengan, conozcan las montañas y descubran la lucha que estamos librando. No permitan que el fascismo tome nuestro país”.

Desde abril pasado, el Estado turco lanza bombardeos masivos contra las montañas de Bashur, donde la insurgencia tiene sus bases. Violando la soberanía de Irak y las leyes internacionales, el gobierno de Recep Tayyip Erdogan intenta ocupar el territorio para luego anexarlo a Turquía.

Durante esta jornada, se conoció aviones cazas turcos atacaron simultáneamente las aldeas de las regiones de Qandil, Pişder y Asos, en Bashur. Los objetivos de los bombardeos fueron el valle de Balayan, las aldeas de Xezne y Koyle, la montaña Bêrimke, la montaña Ehmede frente a Zînî Wertê, Serkepkan y la aldea Sêweysê, en la región de Pişder.

Hasta el momento no se conoce si los ataques dejaron víctimas fatales o heridos.

