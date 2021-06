–

De parte de Frente De Liberacion Animal June 2, 2021 93 puntos de vista

9 de abril, Londres, Reino Unido.

«Encaramos la noche, sin saber qué podría suceder, no es lo que preferimos hacer. No es extraño sentir náuseas mientras nos preparamos para una acción y no lo vemos como un acto agradable. Sin embargo, todo esto no es más que una compulsión irracional, hay muchos factores que impulsan a alguien a acercarse a las ventanas de una carnicería en mitad de la noche con un bolso lleno de ladrillos.

En este momento, podrías pensar que no podemos seguir esperando por varias razones. Otro día más, otra investigación sale a la luz. Entra en las granjas, los establos, los laboratorios, las experiencias más dolorosas y terroríficas que puedes imaginar para ellos son sólo la punta del iceberg. Lo sabes.

Así que sal ahí fuera (y actúa).»

Via unoffensiveanimal