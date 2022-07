–

De parte de CGT Fesi Bac July 31, 2022 186 puntos de vista

¡Qué recuerdos esas sobremesas de Verano Azul, los Tour de Francia del Perico (el ciclista), el Induráin o de la sandía a 0,25 € el kilo! Esos tiempos en que éramos felices pero aun no lo sabíamos, están en serio riesgo de desaparecer y no, no es por las películas alemanas de nombre extrañamente similar (“Atracción Mortal”, no confundir con “Atracción Mortífera” ni con “Atracción Letal”… ) que atormentan nuestro relaxing cup of café con leche de después de comer.



Entonces, ¿quién es el culpable de que las siestas estivales no sean las mismas? , ¿Putin?, ¿La OTAN?, ¿Pfizer?, ¿el 5G?, ¿la inflación?…

No, el gran culpable son LOS TEAMS.

Cualquier tema parece lo suficientemente importante para concertar un Teams “voluntario” fuera del horario laboral, incluso en verano. Sesiones de coaching para tolerar el estrés, mindfulness, macramé…, en definitiva cualquier invento que se les ocurra con tal de no dejarte dormitar con los pies al fresquito del ventilador una vez terminada tu jornada.

El Acuerdo para la Desconexión Digital y Uso Eficiente del Tiempo de Trabajo es un compendio de vaguedades y propósitos fallidos que igual te garantiza el derecho a apagar todos los medios digitales de la empresa durante tus vacaciones que te dice que en caso de emergencia te llamarán para informarte a tus medios de empresa. Entonces, ¿me lo llevo a la playa o no?, ¿lo apago o no?, ¿qué se considera riesgo para las personas o potencial peligro empresarial hacia el negocio?

Lo que deja perfectamente claro el Acuerdo es que:

CAIXABANK, garantiza que el ejercicio de este derecho por parte de las personas trabajadoras no puede conllevar medidas sancionadoras ni puede influir de manera negativa en los procesos de promoción, evaluación y valoración.

Así que:

– Si te convocan a una reunión, curso, actividad o Teams voluntario fuera de tu jornada y no quieres ir, NO VAYAS. Si te presionan para acudir PONTE EN CONTACTO CON CGT (info@cgtcaixabank.fesibac.org)

– Si la reunión es fuera del horario por cuestiones de fuerza mayor, teclea el exceso de jornada, NO CONFIRMES LA JORNADA A POSTERIORI. INFORMA DE TU JORNADA REAL ya que esa reunión cuenta como tiempo efectivo de trabajo en el registro de control horario.

– Si consideras que la “fuerza mayor” no era tal fuerza mayor y que se están usando las reuniones fuera de horario como un mero seguimiento comercial, INFORMA A CGT.

– No se pueden realizar convocatorias fuera del horario general durante el mes de agosto así que, si te convocan a algún Teams en agosto fuera de tu jornada, INFORMA A CGT.

El video mató a la estrella de radio y los Teams de empresa mataron a Chanquete,… no permitas que también maten tu derecho a conciliar.

CGT, SIEMPRE DEL LADO DE LA PLANTILLA. Y DE AHÍ, NO, NO, NO NOS MOVERÁN