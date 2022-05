Estimada/o amigo/

En marzo de 2020, durante la primera ola de la pandemia, la Consejer铆a de Sanidad de Madrid emiti贸 unos protocolos que impidieron trasladar de las residencias de mayores a los hospitales a las personas m谩s vulnerables, con dependencia o deterioro cognitivo, que necesitaron asistencia sanitaria. Como consecuencia, en estos centros murieron 7291 personas sin recibir atenci贸n hospitalaria. Hechos tan graves no han sido investigados ni, en su gran mayor铆a, juzgados. El gobierno de la Comunidad, con los votos de PP y Vox, elimin贸 la Comisi贸n de Investigaci贸n que la Asamblea de Madrid hab铆a constituido. Los fiscales no investigan y los jueces est谩n archivando las querellas presentadas por los familiares. Consideramos que, ante una situaci贸n tan dolorosa, ninguna sociedad sana puede dejar de reaccionar. La gravedad de lo sucedido es doble: por su falta de 茅tica y por sus consecuencias cotidianas. No es un asunto del pasado, sino del presente y del futuro. No se podr谩 conseguir una atenci贸n humana y digna en las residencias mientras no se depuren responsabilidades.