–

De parte de Tejiendo Historia December 27, 2022 296 puntos de vista

Imagen de la pel铆cula V de Vendetta, basada en la novela 1984, de George Orwell.

Mi madre lee todas mis columnas de Historia pero nunca me comenta nada. Solo dice que le encantan y cambia la conversaci贸n hacia temas m谩s actuales. Siempre es as铆 salvo el otro d铆a: 鈥淓l vecino me ha dicho que eres de izquierdas. Yo le he dicho que no pero 茅l te lee todos los viernes y est谩 seguro. Pero hijo, 驴t煤 eres de izquierdas?鈥. Aquello me alegr贸 la tarde. Fue una prueba evidente de que mis textos son tan transversales que ni mi santa madre sabe la ideolog铆a que tengo.

Todo esto no lo hago para confundir sino para cumplir con lo que me ense帽aron en la universidad: que los periodistas e historiadores deben contar la verdad para que la sociedad sea m谩s libre. Y contar la verdad implica relatar todos los hechos relevantes con la misma contundencia verbal, molesten a quien molesten. Por eso, mis columnas tratan tanto sobre los desmanes de derechas como los de izquierdas. Mi objetivo es narrar algo desconocido y que el lector se forme su propia opini贸n. Eso no es equidistancia, es cumplir con la funci贸n social del periodista e historiador.

Soy consciente de que la objetividad pura no existe. El historiador ingl茅s Edward H. Carr afirm贸 que los hechos nunca llegan en estado puro porque sufren una distorsi贸n al pasar por la mente de quien los recoge. No obstante, debemos acercarnos a la realidad con honestidad y huir de las verdades a medias. Omitir es mentir, y pienso que llevamos muchos a帽os omitiendo muchos hechos.

En Baleares habr谩 alrededor de 30 historiadores que publican sobre Contempor谩nea. Bien, pues que yo sepa, entre todos ellos solo hay uno de derechas, el cual no procede del 谩mbito universitario. Los dem谩s, los otros 29, son todos de izquierdas, sobre todo de izquierda soberanista. No hay m谩s que seguirles un poco para saberlo. No se esconden. Algunos directamente militan en un partido y hasta han sido diputados. No s茅, a m铆 esto no me parece normal.

Esto en el mundo del periodismo es impensable. Como dijo el gran maestro de la escuela de El Pa铆s, Miguel 脕ngel Bastenier, 鈥periodismo y militancia pol铆tica son incompatibles. Lo que no niega que como persona el profesional tenga sus preferencias鈥. Un periodista que se presente a diputado no puede volver a la profesi贸n porque tendr铆a comprometida su independencia. En EEUU algunos medios proh铆ben incluso a los periodistas acudir a manifestaciones pol铆ticas y opinar demasiado en Twitter. 驴Por qu茅 lo hacen? Para evitar que sus lectores piensen que est谩n condicionados a la hora de contar las historias y no son capaces de identificar la gravedad de los hechos.

Orwell ya avis贸 de que 鈥渜uien controla el presente, controla el pasado, y quien controla el pasado, controlar谩 el futuro鈥. El Franquismo control贸 el pasado durante 40 a帽os y ahora nosotros no podemos hacer lo mismo pero al rev茅s. Como dijo el historiador Santos Juli谩, 鈥渦n Estado democr谩tico no puede recordar a unos y olvidar o volver invisibles y excluir a otros, como fue el caso de la dictadura, por la simple raz贸n de que una democracia no es una dictadura vuelta del rev茅s鈥.

.wordads-ad-wrapper {

display:none;

font: normal 11px Arial, sans-serif;

letter-spacing: 1px;

text-decoration: none;

width: 100%;

margin: 25px auto;

padding: 0;

}

.wordads-ad-title {

margin-bottom: 5px;

}

.wordads-ad-controls {

margin-top: 5px;

text-align: right;

}

.wordads-ad-controls span {

cursor: pointer;

}

.wordads-ad {

width: fit-content;

margin: 0 auto;

}