鈥Antes de que los l铆deres de masas se apoderen del poder para hacer encajar la realidad en sus mentiras, su propaganda est谩 caracterizada por su extremado desprecio a los hechos como tales鈥.

Hannah Arendt

En una democracia que no fuera meramente formal las campa帽as electorales deber铆an servir para debatir p煤blicamente sobre los problemas, las cuestiones y retos del 谩gora, esa esfera com煤n donde se toman las decisiones que afectan a la vida de la ciudadan铆a y a su futuro no solo inmediato, porque lo responsable ser铆a tener en cuenta a las generaciones venideras que no pueden comparecer todav铆a en el 谩gora pero que se ver谩n afectadas por lo que los vivos de hoy decidamos.

25 de marzo

25 de Marzo, la Extremadura por crear



Un repaso indispensable por la historia inmediata de una Extremadura que pelea, de sus problemas y enemigos, de la centralidad de la Reforma Agraria, con la mirada puesta en el pr贸ximo 25 de marzo.

Por el contrario, en la reci茅n acabada campa帽a electoral hemos asistido, con una mezcla de tristeza e indignaci贸n, al escamoteo y ocultaci贸n en el debate pol铆tico de una serie de verdades que inevitablemente nos van a afectar en los pr贸ximos cuatro a帽os y m谩s all谩 incluso. Los motivos de este intento de enga帽arnos son varios: el primero es que nuestro modelo de gobernanza dista mucho de ser una verdadera democracia, aunque formalmente lo aparente. Ni el origen del r茅gimen del 78 ni las m谩quinas de los partidos ni los medios de comunicaci贸n son democr谩ticos, sino que est谩n controlados, financiados o vigilados por sectores, intereses y pr谩cticas olig谩rquicas. En segundo lugar, los dirigentes de los partidos pol铆ticos o bien ignoran las verdades que vamos a enumerar a continuaci贸n porque viven aislados de la realidad del com煤n de los mortales, o bien las ocultan porque no les interesa que sepamos la verdad ya que eso pondr铆a en peligro sus privilegios de clase (o de casta). Todos, en general, coinciden en tratar a la ciudadan铆a como si fu茅ramos tontos o menores de edad, a los que hay mantener enga帽ados, y adolecen de una especie de 鈥減opulismo paternalista鈥 por el que apelan a nuestro voto cont谩ndonos s贸lo aquello que nos es agradable de escuchar y digerir: 鈥渢odo va a salir bien鈥, 鈥渧amos a seguir creciendo鈥, 鈥渧amos a ser mejores, m谩s guapos y vivir eternamente鈥, etc.

A continuaci贸n, y de un modo muy esquem谩tico vamos a enumerar algunas de esas verdades inc贸modas de las que no nos hablaron en campa帽a (o si lo hicieron fue de pasada, superficialmente u obligados, por ejemplo, por resoluciones del Tribunal Supremo) y que, sin embargo, con seguridad s铆 van a estar en la agenda pol铆tica de esta regi贸n en los pr贸ximos a帽os.

Hay que acometer el desmantelamiento de Almaraz

El cierre acordado entre el Ministerio Transici贸n Ecol贸gica y las el茅ctricas del reactor 1 de Almaraz est谩 previsto en 2027 y el del 2 en 2028, as铆 que los trabajos para el cese de actividad y desmantelamiento deben empezar muy pronto. Eso requiere que la o el que vaya a ocupar la Presidencia de la Junta, as铆 como el resto de las fuerzas pol铆ticas, se dejen de demagogias y acometan de una vez un plan para que el impacto en el empleo y la econom铆a del Campo Ara帽uelo sea lo m谩s amable y suave posible.

Hay que ser conscientes de que no hay ninguna actividad del sector primario o del industrial que pueda regar de millones la comarca para acallar voces cr铆ticas y comprar voluntades como lo ha hecho el monocultivo nuclear, ninguna industria va a tener en n贸mina a tantos representantes municipales como lo ha hecho Almaraz. Hay mucha gente que tendr谩 que asumir que el chollo se ha acabado, y aunque el desmantelamiento de la central at贸mica a煤n dar谩 empleo durante muchos a帽os, se necesita dise帽ar e implementar un modelo econ贸mico alternativo para las comarcas afectadas.

Nuclear

Almaraz: el cementerio nuclear que viene



An谩lisis del horizonte en Extremadura ante el combustible consumido y los propios elementos centrales de los reactores at贸micos, un peligro para la vida durante miles de a帽os.

Tambi茅n hay que afrontar la patata caliente que nos va a dejar la org铆a at贸mica de estos 40 a帽os: en Almaraz adem谩s de dos reactores at贸micos envejecidos y peligrosos hay un cementerio nuclear llamado ATI que alberga un mont贸n de residuos de uranio supercontaminantes y peligrosos, a los que hay que a帽adir toda la chatarra contaminada que originar谩 el desmantelamiento de la central, basura radioactiva para la que no hay soluci贸n t茅cnica viable y cuyos descomunales gastos de gesti贸n y vigilancia van a endosarnos a lo p煤blico, una vez las el茅ctricas salgan corriendo de Almaraz despu茅s de haber amasado enormes fortunas. Nuestros pol铆ticos, si tuvieran decencia, deber铆an ponerse a buscar soluciones lo menos malas posibles (buenas no las hay) a este grav铆simo problema de la chatarra radioactiva.

Hay que demoler Valdeca帽as



No lo decimos nosotros, no lo dicen los ecologistas, lo dice y lo repite el Tribunal Supremo, y presumiblemente lo va a ratificar el Tribunal Constitucional, que en un Estado de Derecho son instancias que est谩n por encima de cualquier presidente auton贸mico. Y ya puede escribir en el peor peri贸dico de Extremadura sus arrogantes proclamas el presidente en funciones Fern谩ndez Vara, pero la realidad es que la larga historia de especulaci贸n urban铆stica, prevaricaci贸n administrativa y abuso de poder de la urbanizaci贸n para las 茅lites for谩neas de Valdeca帽as est谩 llegando a su fin. Esta cara aventura y las indemnizaciones que conllevar谩n las deber铆an pagar de sus bolsillos Ibarra, Vara, Monago y todos los parlamentarios auton贸micos del PSOE y del PP que un谩nimemente prevaricaron para acomodar las leyes a los intereses espurios del urbanismo ilegal, pero por desgracia nos endosar谩n el pago del derribo y de las indemnizaciones (como el de la gesti贸n de los residuos at贸micos) a los contribuyentes, y en cierto modo tendremos que asumirlo: es el precio que tenemos que pagar por llevarles votando 40 a帽os.

Hay que asumir que la normalidad clim谩tica no va a volver

Tenemos pol铆ticos que niegan la evidencia cient铆fica e irrefutable de la disrupci贸n clim谩tica, otros la aceptan, pero se ponen de perfil como si no fuera con ellos, o hacen como si la sequ铆a fuera una cosa pasajera y siguen hablando del crecimiento econ贸mico y del desarrollo econ贸mico como si no pasara nada, o fuera a aparecer alguna soluci贸n milagrosa o tecnout贸pica que deje los peores efectos de la crisis clim谩tica al otro lado de nuestras fronteras. As铆, tanto a nivel estatal como regional se ha decretado la 鈥渆mergencia clim谩tica鈥, pero esta declaraci贸n se ha quedado en un mero papel mojado mientras las pol铆ticas econ贸micas y ambientales siguen acelerando las emisiones de gases de efecto invernadero y la devastaci贸n ecol贸gica para que el negocio contin煤e.

Por desgracia hemos cruzado un punto de no retorno y la estabilidad clim谩tica en la que vivieron nuestras sociedades no va a volver, es algo que el Panel Intergubernamental del Cambio Clim谩tico lleva certificando desde hace lustros sin que los gobiernos del mundo hayan tomado nota. Esta ruptura irreversible del equilibrio clim谩tico del Holoceno nos traer谩, nos est谩 trayendo ya, incrementos de fen贸menos extremos y catastr贸ficos como sequ铆as, inundaciones, megaincendios, etc., pero el impacto m谩s grave que ya estamos empezando a sufrir es el que tiene sobre el sector agroalimentario y la producci贸n primaria. Algo que ilustra con dramatismo las p茅rdidas en el cereal de secano a causa de la sequ铆a, seguido inmediatamente de las p茅rdidas en la fruta de hueso por las lluvias torrenciales del final de la primavera.

Toda pol铆tica decente pasa hoy por hoy por asumir esta dura realidad, hacer pedagog铆a de la necesidad de adaptarse a la urgencia e implementar cambios estructurales encaminados a disminuir radicalmente las emisiones de CO2 y a paliar los peores efectos de la crisis clim谩tica empezando por el sector agroganadero. De aqu铆 se derivan las siguientes tres verdades inc贸modas que nadie supo o quiso contarnos en la campa帽a.

Hay que decrecer



No hay modo de reducir las emisiones de CO2 sin reducir el tama帽o de la econom铆a. Dejando para otra ocasi贸n la mentira que encubre un indicador econ贸mico como el del PIB, que al sumar valores objetivamente negativos con positivos provoca que, como ocurre ahora mismo, la gente viva objetivamente peor pese a que el PIB siga creciendo. Es innegable que es urgente, necesario y deseable reducir las emisiones de CO2 y otros GEI de modo dr谩stico si queremos evitar escenarios dantescos en un futuro muy cercano, si no queremos dejar a nuestros hijos e hijas un mundo infernal. Y reducir las emisiones contaminantes pasa por transformar y adelgazar la econom铆a, por austeridad material, por reducir el consumo, el transporte y el lujo de nuestro modo de vida, por sacrificar comodidades y eliminar consumos suntuarios.

Hemos tocado techo en la producci贸n de petr贸leo y gas que es la base energ茅tica de nuestro modo de vida (la electricidad apenas representa un 20% de nuestro gasto energ茅tico, y por mucha propaganda 鈥渞enovable鈥 que hagan no hay modo de mover camiones, barcos y tractores con ella)

Esta pol铆tica de decrecimiento no va a ser popular a corto plazo, pero si es acompa帽ada de pedagog铆a y, sobre todo, si los sacrificios se reparten justamente (decrecimiento redistributivo: que decrezcan m谩s los que m谩s tienen, y menos los que menos tienen), ser谩 socialmente aceptado. De todos modos, no queda otra que decrecer por las buenas o por las malas: no s贸lo obliga el clima, es que adem谩s hemos tocado techo en la producci贸n de petr贸leo y gas que es la base energ茅tica de nuestro modo de vida (la electricidad apenas representa un 20% de nuestro gasto energ茅tico, y por mucha propaganda 鈥渞enovable鈥 que hagan no hay modo de mover camiones, barcos y tractores con ella). Tambi茅n estamos chocando contra los l铆mites de la producci贸n de metales como el cobre y otros recursos minerales, con lo que en el futuro veremos un inevitable encarecimiento y una aguda reducci贸n de la oferta de crudo y minerales b谩sicos que inevitablemente contraer谩 nuestras econom铆as. Cuanto antes lo aceptemos y nos preparemos para ello menos sufriremos.

Hay que reestructurar completamente el sector agroalimentario



El caos clim谩tico, la menor disponibilidad de energ铆a barata, la escasez lacerante de agua nos va a obligar a una transformaci贸n radical de la agricultura, de la ganader铆a, de la distribuci贸n y el consumo de alimentos. El actual modelo de agricultura industrial e intensiva est谩 a todas luces quebrando y en un futuro pr贸ximo colapsar谩 totalmente.

Hay que imponer una moratoria en los regad铆os; ni siquiera vamos a contar con recursos h铆dricos para los regad铆os que ya tenemos, mucho menos para los nuevos desarrollos como los de Tierra de Barros

Hay que imponer una moratoria en los regad铆os; ni siquiera vamos a contar con recursos h铆dricos para los regad铆os que ya tenemos, mucho menos para los nuevos desarrollos como los de Tierra de Barros. Hay que transitar a nuevos modelos de producci贸n agraria que usen menos maquinaria, menos fertilizantes, menos fitot贸xicos. Ya ni siquiera basta con agriculturas ecol贸gicas que minimicen los impactos sobre el agua y los ecosistemas, hay que ir m谩s all谩: hay que curar, hay que reparar, hay que regenerar la fertilidad de los suelos con pr谩cticas agroecol贸gicas regenerativas, combinadas con reforestaci贸n y renaturalizaci贸n de 谩reas salvajes en las lindes de los campos cultivados, hay que hacer un gran esfuerzo colectivo para la recuperaci贸n de los cauces fluviales y de los acu铆feros. Hay que poner coto a la ganader铆a industrial de macrogranjas y sustituirla masivamente por modelos ganaderos familiares, extensivos y complementarios con la producci贸n agr铆cola. Hay que reducir la caba帽a ganadera. Hay que quebrar el poder oligop贸lico de las grandes superficies y distribuidoras del sector agroalimentario, en su caso expropi谩ndolas. Y en cuanto al consumo: hay que poner en nuestras mesas menos alimentos lejanos, ex贸ticos y procesados, menos carne, y sustituirlos por alimentos de cercan铆a, de temporada, sin intermediarios. La patria se hace y se defiende m谩s y mejor comiendo lo que se produce cerca que poniendo banderitas (tejidas en China) rojigualdas o verdiblancanegras.

Hay que hacer una Reforma Agraria integral y agroecol贸gica



Esta verdad inc贸moda no es nueva, lleva m谩s de un siglo en la agenda de las deudas hist贸ricas de este pa铆s y espec铆ficamente de esta regi贸n que tiene el triste r茅cord de tener el peor reparto de la tierra de Europa. Todas las pol铆ticas de la Junta de estos 煤ltimos 40 a帽os se han esforzado por extirpar esta vieja reivindicaci贸n popular del imaginario pol铆tico, pero se pongan como se pongan los terratenientes, las c煤pulas de las organizaciones agrarias, los partidos del r茅gimen del 78 y los poderes f谩cticos, esta regi贸n no puede encontrar una salida a su postraci贸n semicolonial sin un reparto m谩s justo de la propiedad de la tierra, y el nudo del problema no s贸lo se sit煤a en el latifundio de origen feudal mayormente de la provincia pacense y del sur de C谩ceres, sino que debe incluir la reversi贸n de las desamortizaciones de finales del siglo XIX y principios del XX que privatizaron muchos montes comunales en las monta帽as del norte de C谩ceres.

La reforma agraria que necesita esta regi贸n en el siglo XXI debe, adem谩s, estar orientada no s贸lo por criterios insoslayables de justicia social e hist贸rica, sino que debe hacerlo en un contexto muy cr铆tico de disrupci贸n clim谩tica, de crisis energ茅tica y de erosi贸n brutal de la biodiversidad, al tiempo que se ponen las bases para caminar a la soberan铆a alimentaria y la soberan铆a energ茅tica de las comunidades rurales y urbanas regionales, y eso s贸lo se puede lograr mediante una re-evoluci贸n agroecol贸gica que articule virtuosamente agricultura, ganader铆a, y silvicultura, renaturalizaci贸n y regeneraci贸n de suelos y ecosistemas enteros.

Hay que poner freno al extractivismo

Hay que impedir que Extremadura siga siendo zona de sacrificio de la nueva ronda de acumulaci贸n capitalista dizque 鈥渃ircular y verde鈥, y zona de evacuaci贸n de los desechos y basuras metropolitanas. Los desarrollos urban铆sticos meramente especulativos, de los que Elysium es el ejemplo m谩s delirante, han de ser enfrentados tanto por v铆a judicial como por la presi贸n social.

Presa de Valdecaballeros

Valdecaballeros, Vara y su punto



Un recorrido con ilustraciones y muchas preguntas al presidente para intentar entender, y explicar, qu茅 pasa con la presa de Valdecaballeros tras su firme anuncio de que esta no se va a derribar.

La lucha de Salvatierra contra su macrovertedero es un ejemplo de que se puede parar los pies a la devastaci贸n. La oposici贸n a la mina de Valdeflores de C谩ceres es otro referente de lucha en una regi贸n que, pese a tener todo en contra, tiene una brillante historia de victorias en la defensa popular del territorio (la refiner铆a, la central nuclear de Valdecaballeros鈥), victorias que hay que seguir labrando pese a unas instituciones regionales que han puesto las riquezas naturales y los recursos territoriales en venta para beneficio de grandes empresarios, las m谩s de las veces, for谩neos.

Hay que quitar el hormig贸n de los r铆os

Aunque sea un poco contraintuitivo, la crisis h铆drica en la que hemos irreversiblemente ingresado no se soluciona embalsando m谩s agua de los exhaustos r铆os. En la pol茅mica artificiosa y banal en torno a la in煤til y ruinosa presa de Valdecaballeros hemos asistido al triste espect谩culo de un populismo imb茅cil: el consenso ins贸lito entre todos los partidos pol铆ticos que han coincidido en esto con los sectores 鈥渃onspiracionistas鈥 y paranoicos que deliran su estulticia por las redes. Este consenso espurio ilustra o bien la ignorancia o bien el oportunismo de nuestra casta pol铆tica que ha renunciado a hacer pedagog铆a o incluso a desertado de cualquier razonamiento ilustrado y cient铆fico en su despiadada carrera por los votos.

Cortocircuitar el ciclo del agua, ahorcar los r铆os, ocupar sus orillas, sobreexplotarlos y regularlos intensivamente no evita ni las sequ铆as, cuando ni nieva ni llueve

Los r铆os de la regi贸n est谩n literalmente estrangulados y su nivel de embalsamiento es el mayor de Europa y del mundo, pero pese a ello estamos comprobando que de poco sirve tanto embalse cuando el caos clim谩tico nos somete a sequ铆as cada vez m谩s duras y prolongadas. Cortocircuitar el ciclo del agua, ahorcar los r铆os, ocupar sus orillas, sobreexplotarlos y regularlos intensivamente no evita ni las sequ铆as, cuando ni nieva ni llueve, ni las avenidas catastr贸ficas cuando llueve torrencialmente. Necesitar铆amos mucho espacio para explicar que los r铆os no son, no deber铆an ser, canales de riego y cloacas d贸nde evacuar residuos urbanos, agr铆colas e industriales, son meta-ecosistemas, organismos vivos, que se autorregulan con mucha m谩s inteligencia de la que nosotros en nuestro antropocentrismo somos capaces de alcanzar, y que necesitan fluir y renaturalizarse precisamente para recuperar su funcionalidad ecosist茅mica, que es el 煤nico modo de desandar el camino que nos lleva al abismo de la devastaci贸n y el desastre clim谩tico. La tarea de recuperar los r铆os extreme帽os es inmensa y colisiona con muchos intereses como el de la oligarqu铆a el茅ctrica que los tiene secuestrados y privatizados, pero hay que dar los primeros pasos para una extender una nueva cultura comunitaria y bio-c茅ntrica del agua, hay que derribar los azudes abandonados y las presas in煤tiles como la de Valdecaballeros, no s贸lo porque lo recojan las directivas europeas de aguas, sino porque la restauraci贸n integral del ciclo del agua es la 煤nica garant铆a de supervivencia de nuestra especie, digan lo que digan los eco-ignorantes de los partidos y los 鈥渃u帽ados鈥 psic贸ticos de las redes.



Extremadura no es pa铆s para r铆os



Extremadura no es una tierra seca, aunque el t贸pico de 鈥渆xtrema鈥 y 鈥渄ura鈥 sigue sobreviviendo en muchas mentes ajenas. Por el contrario, es de las comunidades aut贸nomas que m谩s r铆os 鈥渢iene鈥, mejor dicho: 鈥渜ue m谩s r铆os pasan por sus tierras鈥.

Hay que combatir la desigualdad social: Renta B谩sica y defensa de los servicios p煤blicos

Una regi贸n que tiene al 30% de su poblaci贸n bajo el umbral de la pobreza y las tasas de paro estructural m谩s altas de Europa no puede seguir creyendo que los grandes beneficios de las 茅lites van a permear hacia las clases bajas. Llevamos 40 a帽os (por no decir siglos) poniendo alfombras rojas a proyectos multimillonarios que prometen empleo y riqueza para todos, pero aqu铆 abajo no llegan ni las migajas (ni siquiera en la comarca del Campo Ara帽uelo el monocultivo nuclear implica una reducci贸n significativa de la tasa de paro cr贸nica), as铆 que mientras llega la necesaria, y a la larga inevitable, transformaci贸n radical, decolonial y poscapitalista de la econom铆a extreme帽a, es necesaria tanto una Renta B谩sica de Ciudadan铆a como la defensa del 鈥渟alario indirecto鈥 que representan los servicios p煤blicos universales de la educaci贸n, la sanidad, las pensiones y los cuidados a la dependencia. Este es el 煤nico modo de combatir la pobreza secular, de dignificar la vida de la gente y de construir cohesi贸n social y convivencia amable en nuestras comunidades. Ninguna fuerza pol铆tica que no ponga esto en el centro de su programa es de izquierdas o, simplemente, digna.

Conclusi贸n: este m铆nimo programa que hemos esbozado aqu铆 es evidente que no va a entrar por las buenas en la agenda de la ensimismada casta pol铆tica extreme帽a. Solo la presi贸n y la lucha social puede avanzar en que se concreten estas propuestas y, aunque la coyuntura es adversa, no queda m谩s remedio que insistir, hacer pedagog铆a, tejer redes y alianzas, organizarse y protestar. No es ya s贸lo una cuesti贸n de deseos leg铆timos de emancipaci贸n social y justicia, es cuesti贸n de supervivencia, habitamos un tiempo de crisis multidimensional, atravesamos un umbral hist贸rico en el que el viejo mundo est谩 muriendo y para que el nuevo que nazca no sea peor, o incluso ominoso, se requiere toda la energ铆a comunitaria y popular, todos los saberes y experiencias, todos los brazos y los corazones. Ojal谩 la manifestaci贸n de los Colectivos en Lucha extreme帽os del pr贸ximo s谩bado 10 de junio en C谩ceres sirva para expresar la necesidad y la posibilidad de un cambio social que necesitamos tanto como respirar para, entre otras cosas, respirar.