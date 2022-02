–

February 17, 2022

C茅sar Manzanos. Doctor en Sociolog铆a

En este mundo, la vida de unas personas no vale lo mismo que la de otras. Son incontables las privadas del derecho al trabajo cuando no sometidas a la miseria de la precariedad y de la explotaci贸n esclavista. Se cuentan por cientos de millones las personas desplazadas y refugiadas cuando no exterminadas o ahogadas en el mar. Existe la exportaci贸n de la pobreza y los da帽os ecol贸gicos a los pa铆ses empobrecidos para garantizar el bienestar de las minor铆as privilegiadas en los pa铆ses enriquecidos. Hay para铆sos fiscales y mafias empresariales y financieras que controlan los estados. Existe la tortura policial y carcelaria. Se practica la lobotom铆a con la publicidad televisiva. Operan los escuadrones de la muerte. Nos gobierna un complejo militar-industrial que mueve la econom铆a mundo, organiza las guerras y financia la mayor铆a de la producci贸n cient铆fica y tecnol贸gica鈥 Todas estas y muchas otras son verdades que existen independientemente de quien las nombre. Sin ellas no ser铆a posible el actual 鈥渙rden social鈥.

Para desenterrarlas, resulta necesario ignorar qui茅n las nombra pues si ahondamos en la biograf铆a de quienes refieren estas verdades, descubrimos que la intencionalidad al hacerlo, la interpretaci贸n de su g茅nesis y consecuencias a menudo sirven de justificaci贸n para utilizarlas, convirti茅ndolas en objeto de consumo y dominaci贸n. Es decir, para secuestrarlas y hacer pagar una deuda permanente a las incontables v铆ctimas de los genocidios institucionalizados que provocan, conden谩ndolas al olvido y la manipulaci贸n.

Pero las verdades existen m谩s all谩 de qui茅n y para qu茅 se nombren y, por suerte, cuando se desvelan y se las libera de sus secuestradores, es cuando se hace imparable su capacidad de actuar como revulsivos transformadores que se imponen. Act煤an m谩s all谩 de cualquier intenci贸n y posibilidad de asesinarlas, de venderlas como cruel mercanc铆a pol铆tica o publicitaria que trata de continuar produci茅ndolas y reproduci茅ndolas a trav茅s de espejismos supuestamente humanitarios, reformadores y buenistas.

