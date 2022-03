–

Ahora que la Uni贸n Europea se dispone a gastarse hasta el 煤ltimo c茅ntimo en planes de futuro que combinan promesas de sostenibilidad ambiental con proyectos de interconexi贸n virtual de todo, hasta de los m谩s nimios detalles de la vida, procede preguntarse si el sue帽o de ese mundo, a la vez verde y digital, es realizable. La respuesta es que no lo es, y establecer esa respuesta y asumir las consecuencias va a ser uno de los nudos m谩s dif铆ciles de deshacer de la pr贸xima d茅cada.

驴Por qu茅 no lo es? En pocas palabras: porque la hiperconexi贸n exige m谩s electricidad de la que podr谩 producirse. Si, para producirla, se recurre a los combustibles f贸siles, como ha sido el caso en las 煤ltimas d茅cadas, en las que el carb贸n ha sido la fuente de energ铆a que m谩s ha crecido, los efectos combinados del calentamiento global y el pico de los hidrocarbonos amplificar谩n la crisis ecol贸gica y acelerar谩n la trayectoria hacia el colapso. Si se depende exclusivamente de las energ铆as renovables, las limitaciones de espacio, metales y estabilidad de las redes convertir谩n la superdigitalizaci贸n en un fiasco. El mundo puede ser o verde o digital, pero no ambas cosas a la vez.

La realidad es que la 鈥sociedad de la informaci贸n鈥 explica en buena medida que en el mundo haya 1.600 centrales t茅rmicas en proyecto, o, dicho de otra manera, que no haya redes sin quemar carb贸n. Gras y Dubey constatan, en un libro tan oportuno como bien informado, que las previsiones del consumo de electricidad dependen en buena medida de la demanda de los centros de datos, esos 鈥monstruos devoradores de electrones鈥 (p. 150). El visionado de v铆deos en l铆nea en el mundo produce ya tantos gases de efecto invernadero como todo el Estado espa帽ol (p. 217). El ciberespacio se mantiene gracias a 430 cables submarinos desplegados sobre un mill贸n de kil贸metros (p. 219).

La servitude 茅lectrique es una socioantropolog铆a hist贸rica de la electricidad, escrita seg煤n el m茅todo caracter铆stico del CETCOPRA, el centro de investigaci贸n fundado hace d茅cadas por Gras. Explica, con todo lujo de detalles, las razones de la ilusi贸n de limpieza, de inmaterialidad, que contin煤a hoy nutriendo la promesa del 鈥todo el茅ctrico鈥. Los tres 谩mbitos b谩sicos del desarrollo de la electricidad, la luz, el motor y los signos, la victoria sobre la oscuridad, la movilidad sin contaminaci贸n in situ y la comunicaci贸n ultrarr谩pida a largas distancias, han compartido un aura m谩gica desde su entrada en la sociedad industrial. El impacto que reflej贸 Villiers de l鈥橧sle-Adam, en 1886, al imaginar la protagonista, aut贸mata con rasgos f铆sicos e intelectuales humanos, de esa peculiar mezcla de ciencia-ficci贸n y misoginia aguda que es la novela La Eva futura. El impacto que expres贸 Raoul Dufy al denominar 鈥El hada electricidad鈥 a su gigantesca pintura de encargo para la Exposici贸n de 1937 en Par铆s. Dubey y Gras entrelazan referencias art铆sticas como 茅stas con informaciones t茅cnicas y cient铆ficas, comentarios sobre los cambios en la vida cotidiana e implicaciones pol铆ticas, para hacer bien visible uno de los principios constitutivos de su enfoque te贸rico: que toda tecnolog铆a opera en un determinado marco institucional, moral y est茅tico.

El libro permite seguir la relaci贸n entre la electricidad, el confort dom茅stico y el urbanismo, desde la iluminaci贸n de la ciudad de Buffalo y las realizaciones pioneras de Edison hasta el planeta perpetuamente iluminado que describen hoy las fotograf铆as a茅reas. Y hasta la insaciable demanda energ茅tica de los sistemas de climatizaci贸n a todas las escalas, que consumen ya el 10% de toda la electricidad del mundo. Aporta, en definitiva, mucha profundidad hist贸rica, recordando que, en 1900, los taxis de Nueva York eran el茅ctricos, que hasta 1908 se produjeron m谩s veh铆culos el茅ctricos que de combusti贸n (p. 189), que los condicionantes asociados a las bater铆as son muy anteriores a la actual铆sima competencia por el litio y, en definitiva, que los factores socioecon贸micos que marginaron hace m谩s de un siglo la movilidad a pilas contin煤an siendo poderosos, abriendo un panorama de veh铆culos de eficiencia limitada y menos al alcance de todo el mundo. Comercialmente, la promoci贸n, fuertemente subvencionada, de toda clase de veh铆culos con motor el茅ctrico, desde los coches todoterreno hasta los velomotores disfrazados de bicicleta y los e-scooters (tambi茅n conocidos como patinetes), se apoya en las viejas ilusiones de una energ铆a limpia (es decir, de la energ铆a que produce contaminaci贸n en otra parte, m谩s o menos alejada). Hoy como ayer, desde la prehistoria o desde el siglo XIX, la luz, el calor y el movimiento vienen del fuego, que quema los 鈥渃ombustibles鈥濃 (p. 43).

El tercer 谩mbito de acci贸n del hada electricidad es la informaci贸n, la grabaci贸n de la voz y la imagen, la transmisi贸n de signos en gran cantidad, a larga distancia y con suma rapidez. Una vez m谩s, desde el fon贸grafo al smart-phone, Gras y Dubey narran la prodigiosa ruptura con la estabilidad que, durante muchos siglos, hab铆a limitado la velocidad de transmisi贸n de mensajes a la de los correos a caballo. Las 贸rdenes urgentes en las batallas de Napole贸n no circularon m谩s deprisa que en las de Julio C茅sar. Entre eso y la transmisi贸n instant谩nea desde una punta a otra del planeta la diferencia es abismal. Es f谩cil entonces olvidarse de que la magia se acaba en cuanto falla la corriente. Como hace tiempo apunt贸 Odum, no hay nada tan costoso en energ铆a como la informaci贸n.

Para mantener todo esto, y para ampliarlo con el 5G y lo que venga, hace falta electricidad. Y si se pretende que todo sumado sea ambientalmente sostenible, la electricidad deber铆a producirse sin recalentar m谩s a煤n el planeta. El lobby pronuclear se frota las manos: est谩 claro que no alcanza, pero al menos se pueden exprimir unos a帽os m谩s los beneficios econ贸micos obtenidos de centrales vetustas (驴qu茅 eso aumenta el peligro? s铆, claro, pero 驴acaso no es muy emocionante?). Y, por fin, tras d茅cadas de espera, parece haber llegado el gran momento de las renovables (de momento, de las estructuras no renovables capaces de captar una parte de los flujos renovables de luz solar y viento). La servitude 茅lectrique ofrece mucha informaci贸n relevante para comprender las limitaciones que afectan a las esperanzas puestas en esta direcci贸n. Los problemas conocidos, la necesidad de mucho espacio, el consumo de metales cr铆ticamente escasos para fabricar los equipos, las intermitencias derivadas del hecho de que hay d铆as nublados y de que el viento no sopla siempre, los requisitos para la acumulaci贸n y la transmisi贸n a larga distancia, se amplifican dram谩ticamente cuando se trata de proyectos a gran escala. Los conflictos t茅cnicos se mutan en conflictos sociales y, as铆, asistimos a m煤ltiples movilizaciones en contra de estaciones fotovoltaicas o e贸licas. Suprema paradoja: por todas partes hay ecologistas rechazando las placas solares. (S铆, ya se sabe, no todas sino s贸lo esas placas solares, esas tan grandes, que ocupan tanto espacio y alteran tan visiblemente el paisaje鈥). En fin, la cosa viene de lejos: Jevons ya explic贸 con una claridad ejemplar por qu茅 el destino de la civilizaci贸n fosilista ser铆a necesariamente el decrecimiento y por qu茅 ninguna fuente alternativa ser铆a suficiente para alterar dicho destino. Toda la gente que, en la actualidad, compra alegremente ese nuevo b谩lsamo de Fierabr谩s llamado hidr贸geno verde, deber铆a leer las pocas p谩ginas que bastaron a un estudioso de hace siglo y medio para desmontar no pocas de las fantas铆as al respecto.

Gras y Dubey dedican la 煤ltima parte del libro a criticar la 鈥渃谩rcel digital鈥 que todos los poderes de la Tierra aspiran a construir sirvi茅ndose de la hiperconexi贸n permanente. Una vez convertidas todas las personas en 鈥渉abitantes del reino de la electricidad鈥 (Villiers dixit) llega el choque con la realidad: 鈥淟a asimilaci贸n de la m谩quina a la vida desemboca as铆 en la instauraci贸n de un r茅gimen de alternancia brutal entre la ilusi贸n de controlarlo todo y la imposibilidad de decidir nada鈥 (p. 259). La digitalizaci贸n se programa pues como la m谩xima realizaci贸n de la tendencia de la sociedad industrial al desarrollo de macrosistemas t茅cnicos, que se han impuesto siempre a las esperanzas de descentralizaci贸n y autonom铆a, haciendo que la vida cotidiana dependa de los mismos en todos sus detalles. Todos los componentes del equipo del CETCOPRA, y Gras en particular, han dedicado mucha atenci贸n a los diferentes aspectos de la dependencia de la vida respecto a esos macrosistemas, desde el transporte por carretera hasta la aviaci贸n civil, el control a茅reo o Facebook.

Dubey y Gras concluyen abriendo una puerta, se帽alando un punto de ruptura, apoy谩ndose precisamente en las caracter铆sticas de la electricidad generada con renovables que suelen presentarse como sus puntos d茅biles. Seguramente, sostienen de forma razonable, la transici贸n a energ铆as renovables se va a producir de todos modos, puesto que no existe otra alternativa. Y la transici贸n traer谩 consigo, inevitablemente, en mayor o menor grado, los rasgos que hasta ahora han venido frenando la expansi贸n de esas tecnolog铆as: intermitencia, relocalizaci贸n, dificultades para los megadesarrollos. Algo que les permite apuntar una esperanza: la de que, de esta manera, se abran fisuras que permitan escapar de la c谩rcel digital, puesto que los macrosistemas no pueden funcionar s贸lo de vez en cuando鈥 El hada digital promete m谩s o menos lo mismo que su madre, el hada electricidad: un mundo despegado del suelo, finalmente liberado del peso y las contaminaciones terrestres (p. 17). Y, sin embargo, su dependencia de las energ铆as renovables, dependencia que seg煤n todos los indicios no podr谩 eludir, la puede reconvertir en vida humana sobre la tierra, con leves soplos de libertad.

El libro recurre continuamente al contrapunto de las informaciones t茅cnicas y las observaciones antropol贸gicas. Se enriquece, de esta manera, con connotaciones mucho m谩s variadas y complejas que las que son habituales en la discusi贸n sobre estos temas. No tiene como objetivo expl铆cito el cuestionamiento del Pacto Verde europeo, pero, indirectamente, pone de relieve, con profusi贸n de detalles y de matices, uno de los puntos en que ese programa tiene los pies de barro: que, incluso en sus manifestaciones m谩s actuales y sofisticadas, la luz depende del fuego. Que todos los macrosistemas t茅cnicos dependientes de la electricidad son resultados de una opci贸n civilizatoria b谩sica por las m谩quinas t茅rmicas. Y que, fuera de eso, no hay m谩s remedio que concebirlo todo de otra manera.

