Se dar谩 a conocer este mi茅rcoles 15 de febrero, a partir de las 9, en los Tribunales de San Mart铆n. Un jurado popular deber谩 definir si los polic铆as de la Bonaerense, Rodrigo Canstatt y Sergio Montenegro, son culpables del asesinato de Diego y del intento de homicidio de otros siete j贸venes que viajaban en la camioneta baleada el 19 de mayo de 2019 en Tres de Febrero. Familiares y amigues convocan en la puerta del tribunal, ubicado en Avenida 101 Dr. Ricardo Balbin 1753. Previamente se escuchar谩n los alegatos de la fiscal Mar铆a Fernanda Billone, las querellas encabezadas por Fernando Sicilia y el CELS, y las defensas de los imputados, el defensor oficial Fernando Lagares y el particular Diego Raid谩n. Luego, el jurado popular integrado por 12 personas deliberar谩 para dar su veredicto. Para que haya una condena se necesita que 10 de les 12 integrantes est茅n de acuerdo. Por Red Eco Alternativo.

Juicio Cagliero: perites confirman que el polic铆a Rodrigo Canstatt mat贸 a Diego

Adem谩s, se comprob贸 que el otro agente de la Bonaerense imputado, Sergio Montenero, dispar贸 el proyectil que hiri贸 de gravedad a Mauro Tedesco. Las conclusiones se desprenden del testimonio del perito bal铆stico oficial encargado de estudiar las armas reglamentarias y las pruebas obtenidas en la escena del crimen. Fue en la octava audiencia en los tribunales de San Mart铆n.

En la pantalla se muestra el proyectil que mat贸 a Diego Cagliero. El perito oficial, Mauro G贸mez Foresta, se帽ala con un puntero l谩ser y explica que las marcas caracter铆sticas impresas en el plomo pertenecen a una de las pistolas peritadas, da el n煤mero de referencia legal de la pistola reglamentaria Bersa Thunder 9 mil铆metros secuestrada por orden de la justicia a personal policial. Entonces, a pedido de las partes, el juez Marcelo Machado ley贸 de qui茅n era esa pistola utilizada el 19 de mayo de 2019: el arma pertenec铆a al oficial Rodrigo Canstatt.

Adem谩s, Balbina de Jes煤s Cristaldo, alf茅rez de la Gendarmer铆a Nacional, licenciada en criminal铆stica en la Divisi贸n Bal铆stica del Laboratorio de Criminal铆stica de la GNA, confirm贸 lo dicho por Foresta y determin贸 que el oficial Sergio Montenegro, el otro imputado en esta causa, hiri贸 a Mauro Tedesco con un disparo en la zona p煤bica.

Durante la octava audiencia, en la que los peritajes bal铆sticos coparon la escena, distintos profesionales determinaron que existi贸 al menos una persona m谩s que dispar贸 contra la camioneta Fiat Ducato tipo furg贸n en la que viajaban Diego, Mauro y seis amigos. Una vaina servida y un proyectil extra铆do del frente de la camioneta fueron analizados y el resultado fue contundente: la oficial Micaela Fretes, que no est谩 imputada, fue la tercera tiradora.

G贸mez Foresta, perito oficial en el Instituto de Ciencias Forenses de Lomas de Zamora, especialista en bal铆stica, analiz贸 tambi茅n las armas plantadas por la polic铆a: confirm贸 que el rev贸lver calibre .32 ten铆a sus cartuchos intactos y que el arma r茅plica de aire comprimido, por su funcionamiento, no puede dejar residuos de disparo bajo ninguna circunstancia. Tambi茅n confirm贸 que toda la evidencia bal铆stica analizada corresponde al calibre 9 mil铆metros, compatible con las armas policiales.

Indicios que dan certezasLa doctora Patricia Paniagua, m茅dica especialista en medicina legal de la Direcci贸n de Criminal铆stica y Estudios Forenses de GNA, sostiene el expediente y le muestra una foto a les jurades: Diego yace sobre el asiento de la parte trasera de la camioneta. A partir de esa foto y de la autopsia que determin贸 que una bala calibre 9 mil铆metros entr贸 al cuerpo de Diego por el hombro, le atraves贸 una v茅rtebra caus谩ndole la muerte en el acto para terminar alojada en los m煤sculos cerca del cuello, la doctora logr贸 recrear la posici贸n en la que viajaba Diego en el instante en el que fue asesinado. Inclinado hacia adelante en un claro gesto defensivo, cubri茅ndose de los disparos que ya atravesaban la camioneta, la bala disparada por Canstatt perfor贸 la chapa y entr贸 a su cuerpo. Por otro lado, respecto al an谩lisis del disparo que caus贸 la herida de Mauro Tedesco, la perito determin贸 que el autor fue Montenegro.

Estas pericias se completaron con el an谩lisis interdisciplinario encabezado por la alf茅rez de GNA Cristaldo y la perito de parte Silvia Bufalini, que particip贸 de las pericias en representaci贸n del CELS. Las dos fueron claras y contundentes en la explicaci贸n que dieron a les jurades sobre c贸mo ocurrieron los hechos aquel domingo de mayo. Las vainas dicen que Castatt dispar贸 por lo menos diez veces su arma reglamentaria y que uno de esos disparos mat贸 a Diego Cagliero. Mientras que Montenegro hizo lo propio por lo menos tres veces y que uno de esos disparos hiri贸 de gravedad a Mauro Tedesco. Bufalini fue quien perit贸 el arma de la tercera tiradora y la que confirm贸 que la oficial Fretes tambi茅n dispar贸 sobre la camioneta.

Por 煤ltimo, este an谩lisis interdisciplinario de toda la evidencia bal铆stica determin贸 tres momentos de disparos. El primero corresponde a un disparo efectuado por Montenegro; el segundo 鈥攗nos metros m谩s adelante鈥 est谩 relacionado con tres disparos: dos de Montenegro y uno de Fretes; mientras que el tercero corresponde a los diez disparos efectuados por Canstatt, uno de ellos es el que le quit贸 la vida a Diego.

Juicio Cagliero: Un chofer de patrullaje del municipio dijo que no vio armas

Se trata del conductor de un m贸vil del Centro de Operaciones y Monitoreo, que intervino en el operativo que termin贸 con el asesinato de Diego Cagliero. Adem谩s, declar贸 脕ngel Bramajo, quien manejaba la camioneta en la que viajaban las v铆ctimas. Fue durante la s茅ptima audiencia en los tribunales de San Mart铆n.

Adri谩n Sol茅 Pizarro es empleado municipal. Trabaja como chofer en el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de Tres de Febrero. El 19 de mayo de 2019, manejaba la camioneta que intent贸 interceptar a una Fiat Ducato que fue marcada por las c谩maras como sospechosa. Con 茅l iba la polic铆a Carla Yanina S谩nchez. Seg煤n declar贸 frente al jurado, cuando intercept贸 la camioneta quedaron de frente y 茅l observ贸 al conductor para ver qu茅 hac铆a con sus manos. Sol茅 Pizarro asegur贸 que no vio a nadie en la Ducato que lo apuntara con armas y que su compa帽era 鈥攓ue s铆 iba armada鈥 no dispar贸 en ning煤n momento.

Esto se dio en un domingo inusual en los Tribunales de San Mart铆n, mientras las calles mostraban la postal desierta de cualquier fin de semana, la sala de audiencias estaba llena por el p煤blico que asist铆a a la s茅ptima audiencia del debate oral que tiene como imputados a dos polic铆as del Comando de Patrullas de Tres de Febrero por el asesinato de Diego Cagliero y el intento de homicidio de otros siete j贸venes.

Antes de Sol茅 Pizarro declar贸 la oficial S谩nchez. Inc贸moda y esquiva en todo momento, cont贸 que en el momento de los hechos, trabajaba en el COM de Tres de Febrero y que despu茅s del mediod铆a recibieron un alerta por radio. En el mensaje se mencionaba a 鈥渙cho masculinos armados鈥 que hab铆an cometido un robo en un supermercado. Adem谩s, seg煤n declar贸 S谩nchez, se inform贸 que se mov铆an en una camioneta tipo Traffic blanca con el logo de la empresa Aysa.

S谩nchez relat贸 con muchos blancos lo que recordaba de aquel operativo. Dijo que la camioneta iba 鈥渇uerte鈥, que los choc贸 al intentar escapar, que escuch贸 disparos, que se acerc贸 cuando ya hab铆an frenado y vio que los ocupantes fueron detenidos. Tambi茅n relat贸 que despu茅s se dedic贸 a cortar la calle porque en el lugar 鈥渉ab铆a muchos compa帽eros y era todo un revuelto鈥. Adem谩s, S谩nchez confirm贸 que ella no vio que ninguno de los ocupantes de la camioneta hubiera tenido armas.

Sin embargo, parte de su relato entr贸 en crisis cuando el representante de la familia de Diego Cagliero, Fernando Sicilia, pidi贸 la palabra para preguntarle en base a sus dichos. Apoyado con los videos del propio COM -donde se ve con claridad la camioneta Ducato avanzando por avenida M谩rquez a la misma velocidad que el resto de los autos- el abogado le pregunt贸 respecto a sus dichos sobre la velocidad del furg贸n. La mujer titube贸 y solo reconoci贸 que efectivamente la camioneta avanzaba con normalidad cuando el juez Marcelo Machado le record贸 que estaba bajo juramento de decir verdad.

Igual secuencia ocurri贸 cuando Sicilia le pidi贸 que dijera si ve铆a o no a efectivos policiales subiendo o bajando de la camioneta ya detenida, luego de la balacera. Luego de varias evasivas reconoci贸 que al menos tres efectivos subieron y bajaron del furg贸n.

鈥淓n la hipot茅tica situaci贸n de ir con un compa帽ero tambi茅n armado, solo por el alerta de la radio y sin haber visto armas usted hubiera disparado鈥, pregunt贸 Sicilia. La respuesta de S谩nchez fue corta y sencilla: 鈥淣o鈥.

鈥淪i yo frenaba nos mataban a todos鈥澝乶gel Bramajo se sent贸 frente al micr贸fono, dijo que el resto de los chicos que estaban con 茅l en la camioneta aquel 19 de mayo eran sus amigos y despu茅s jur贸 decir la verdad. Entonces, la fiscal Mar铆a Fernanda Billone le pidi贸 que contara qu茅 pas贸 aquel d铆a: 鈥淎sesinaron a Diego Cagliero鈥, respondi贸 脕ngel y enseguida sigui贸 contando que su supervisor le hab铆a prestado la camioneta para que pudiera ir al velorio de un amigo, que as铆 lo hizo y ah铆 se encontr贸 con sus amigos. Declar贸 que ellos fueron en caravana al cementerio y despu茅s volvieron al barrio Los Altos de Podest谩. Ah铆, seg煤n su relato, decidieron hacer un asado para despedir al amigo fallecido y por eso fueron a comprar en la camioneta de su trabajo al supermercado D铆a de Mart铆n Coronado.

鈥淓staciono la camioneta, se bajan los chicos, yo le hab铆a dado dinero a Diego鈥 A los cinco minutos me abre la puerta trasera alguien que no conoc铆a, entonces me bajo y ah铆 veo que estaban discutiendo y que mis amigos les devolv铆an una caja de hamburguesas鈥, cont贸 脕ngel y aclar贸 que 茅l se enoj贸 mucho con sus amigos por lo que estaba pasando: 鈥淢e enoj茅 con ellos porque estaba usando la camioneta de mi trabajo, yo siempre cuid茅 mi trabajo鈥.

Pasado el incidente, 脕ngel puso en marcha la camioneta y sigui贸 camino: 鈥淰amos por M谩rquez, cuando est谩bamos llegando a Gabino Ezeiza, donde est谩 la Shell, veo un patrullero saltando los bulevares como queri茅ndome atropellar, no sab铆a por qu茅 era, miro a mi costado y ten铆a tres polic铆as apunt谩ndome con armas, me asusto, volanteo y acelero鈥, cont贸 脕ngel y sigui贸 con la secuencia que ya relataron sus amigos que en las audiencias pasadas pasaron por el estrado: 鈥淐ruzo el sem谩foro en verde, acelero y escucho muchos disparos. M谩s de diez seguro. Escuchaba la chapa, como (los proyectiles) pasaban la camioneta. Ah铆 escucho a Mauro que le pegaron un tiro. Freno, pongo el freno de mano, y bajamos con las manos en alto鈥.

Entonces es cuando los esposan boca abajo, 脕ngel cuenta ante el tribunal que miraba para los costados y ve铆a a sus amigos pero no a Diego. 鈥淓mpec茅 a preguntar d贸nde est谩 Diego, d贸nde est谩 Diego. Recib铆 una patada en la boca y me dijeron: 鈥楥err谩 el orto, la concha de tu madre鈥. Tambi茅n en ese momento, el testigo cont贸 que empezaron a preguntarle de qui茅n era la Taurus 40. 鈥淣ada que ver, nada que ver鈥 Nadie estaba armado鈥, respondi贸 脕ngel en ante les jurades recreando sus palabras de aquel domingo.

脕ngel tambi茅n pudo escuchar pisotones en la camioneta, pisotones que identific贸 como de gente que sub铆a y bajaba de la camioneta.

La abogada del CELS B谩rbara Ju谩rez tambi茅n interrog贸 al testigo. Pidi贸 precisiones sobre el momento en el que apareci贸 la polic铆a: 鈥溌縀n alg煤n momento la polic铆a los persigui贸 de atr谩s鈥, pregunt贸; 脕ngel respondi贸 que no, que nunca hubo persecuci贸n. Adem谩s, confirm贸 que ninguno de sus amigos llevaba armas y que por lo tanto nadie exhibi贸 ni dispar贸 un arma contra la polic铆a.

A su turno, el defensor oficial Fernando Lagares, representante del imputado Sergio Montenegro, le pregunt贸 al testigo por qu茅, si hab铆a tenido miedo, en vez de frenar la camioneta, aceler贸. 鈥淩eaccion茅 con miedo y aceler茅鈥 Si yo frenaba nos mataban a todos鈥, contest贸 脕ngel y confirm贸 que los disparos que mataron a Diego e hirieron a Mauro fueron en ese momento.

Juicio Cagliero: 鈥淢e arruinaron la vida鈥, declar贸 una de las v铆ctimas

La frase pertenece a Rodrigo Garc铆a y se refiere a los polic铆as que dispararon contra la camioneta en la que viajaba junto a Diego Cagliero y otros seis j贸venes. Tambi茅n declar贸 Mauro Tedesco, que fue herido de gravedad ese mismo d铆a. Fue en la sexta audiencia en los tribunales de San Mart铆n.

La sexta audiencia del juicio oral y p煤blico que tiene como imputados a dos polic铆as del Comando de Patrullas de Tres de Febrero por el asesinato de Diego Cagliero y el intento de homicidio de otros siete j贸venes tuvo en el estrado a Mauro Tedesco y a Rodrigo Garc铆a, dos de las v铆ctimas del operativo policial del 19 de mayo de 2019. Adem谩s, declar贸 un perito de Gendarmer铆a que confirm贸 que la presencia de residuos de disparos en las manos de tres de las v铆ctimas no implica que efectivamente hayan disparado un arma.

El ingreso de Rodrigo a la sala fue en absoluto silencio. En los ojos se le notaba ya el dolor de lo vivido y los nervios por tener que recordarlo. Vestido con camisa blanca, se sent贸 frente al micr贸fono para que el presidente del Tribunal Oral Criminal 1 de San Mart铆n, Marcelo Machado, pudiera tomarle juramento.

Rodrigo es alba帽il, sanjuanino, y en la cadencia de su voz se siente el origen de su dolor: 鈥淟os polic铆as me pon铆an los pies en la cabeza como si fuera un animal鈥 despu茅s me cargaron en una camioneta acus谩ndome de que ten铆amos armas.. que 茅ramos un grupo armado que 铆bamos a robar鈥 yo ven铆a del velorio de mi primo鈥.

Pero su relato empez贸 por el principio: aquel domingo de mayo estaba en Buenos Aires porque dos d铆as antes su primo Pablo hab铆a muerto por un ataque de asma. Apenas su t铆a lo llam贸 para darle la mala noticia, Rodrigo junt贸 el dinero necesario para los pasajes de ida y vuelta. 鈥淧ablo era mi hermano. No de la misma madre, pero mi hermano鈥 Viaj茅 solo, no pod铆amos pagar otro pasaje, hicimos mucho esfuerzo para pagar mi pasaje鈥, cont贸.

Fue en el velorio de Pablo que conoci贸 a Diego Cagliero y al resto de los chicos con los que despu茅s del entierro decidieron ir a la plaza del barrio Los Altos de Podest谩 a comer un asado en honor a su primo. Rodr铆go s铆 conoc铆a a 脕ngel Bramajo, 茅l hab铆a viajado a San Juan alguna vez con Pablo y hab铆an parado en su casa. Fue 脕ngel el que lo convenci贸 para que se sumara al asado. 鈥淰amos a despedir a Pablo como a Pablo le hubiera gustado鈥, le dijo y a Rodrigo eso le alcanz贸.

鈥淓llos juntan plata para hacer las compras鈥 脕ngel me pide que lo acompa帽e. Vamos en una traffic a comprar. Llegamos a un supermercado, se bajan los chicos a comprar y yo me quedo con 脕ngel charlando. De repente veo que salen discutiendo con una persona que no sab铆a qui茅n era. Los chicos le devuelven algo. Ah铆 脕ngel se baja y los reta: 鈥楤oludos, dejens茅 de joder, es la tr谩fic de mi laburo鈥欌, cont贸 y aclar贸 en m谩s de una oportunidad que 茅l no se baj贸 nunca de la camioneta.

Rodrigo es claro, se entrecorta para tomar agua, para tratar de tranquilizarse, pero sigue: 鈥淓n un momento salimos a M谩rquez鈥 cuando vamos llegando a una esquina, un patrullero choca a 脕ngel, y 脕ngel intenta esquivar鈥 de repente la polic铆a empieza a los tiros. Much铆simos鈥 m谩s de 15 disparos鈥 empiezan a disparar. Me tiro hacia la falda de 脕ngel para cubrirme. Era como que tiraban piedras a la chapa. Uno de los chicos estaba herido, se agarraba la panza pidiendo ayuda enchastrado en sangre, atr谩s m铆o veo a Diego recostado sobre los asientos ya sin vida鈥.

Seg煤n record贸 Rodrigo frente al jurado, la camioneta fren贸 a unos diez metros, entonces la polic铆a los hizo bajar: 鈥淣os empiezan a amenazar: 鈥榪u茅date quieto o te mato, tirate al piso鈥, me dijeron y me agarraron de los pelos, me patearon, me esposaron, me quebraron dientes, me rompieron la boca鈥, dijo llorando.

鈥淎lguna vez utiliz贸 armas de fuego鈥, le pregunt贸 la abogada del CELS, Agustina Lloret y Rodrigo no dud贸: 鈥淛am谩s en mi vida he tenido armas de fuego. Nadie dispar贸. Jam谩s vi que alguno de los chicos tuviera un arma de fuego鈥, dijo.

En la audiencia tambi茅n declar贸 Alicia Dominga Montenegro, t铆a de Rodrigo, madre del chico fallecido por asma. En su testimonio confirm贸 el relato de su sobrino y dio detalles sobre el v铆nculo personal que ten铆a Diego Cagliero y 脕ngel Bramajo, otro de los j贸venes que iba en la camioneta, con su hijo fallecido.

鈥淪ent铆a que me mor铆a鈥滿auro Tedesco al igual que Rodrigo iba en la camioneta Fiat Ducato tipo furg贸n que fue baleada por la polic铆a aquel 19 de mayo. Una de esas balas asesin贸 a Diego Cagliero. Otra le dio a Mauro en el abdomen. En la quinta audiencia, un perito m茅dico hab铆a explicado que las heridas causadas por ese disparo pusieron en riesgo la vida de Mauro. 脡l no necesitaba esa confirmaci贸n, fue algo que sinti贸 apenas not贸 que estaba herido. 鈥淟e dije a Emanuel que le diga a mis hijos que los amo, sent铆a que me mor铆a鈥, dijo.

En su declaraci贸n, Mauro cont贸 el episodio del supermercado, la discusi贸n con el guard铆a de seguridad por una caja de hamburguesas y la salida en la camioneta hacia Los Altos de Podest谩. Despu茅s, la balacera: 鈥淔ueron mil茅simas de segundo, escuch茅 rafagazos de bala, varios disparos鈥 Balas que entraban por todos lados de la camioneta. Siento un disparo en el cuerpo, entonces le pido 脕ngel que frene que me sent铆a herido de bala鈥. Seg煤n cont贸 Mauro, la bala le ingres贸 en la zona de la ingle. Ensangrentado baj贸 de la camioneta como pudo y se tir贸 al piso por 贸rden de la polic铆a. 鈥淟es pido que no me hagan nada porque estaba herido鈥 Ah铆 vi a Emma y me desmay茅. Fue todo muy r谩pido鈥.

Mauro recuper贸 el conocimiento en la ambulancia solo por un instante. Volvi贸 a despertarse a los dos o tres d铆as. En ese momento se enter贸 de que lo hab铆an operado y la gravedad de las lesiones. Todav铆a hoy sufre las secuelas: una hernia en el est贸mago que le impide conseguir trabajo ya que no pasa ning煤n examen preocupacional.

鈥溌緼lgo m谩s que usted recuerde de aquel d铆a?鈥, le pregunt贸 la fiscal Mar铆a Fernanda Billone. 鈥淢e mataron a un amigo鈥, contest贸 Mauro.

M谩s peritos que abonan la idea de armas plantadasEn el inicio de la jornada, declar贸 el perito de Gendarmer铆a, Fernando Mart铆n B谩ez, que en 2019 trabajaba en la Direcci贸n de Criminal铆stica y Estudios Forenses, m谩s precisamente en el Departamento Fisicoqu铆mico Instrumental. Como tal, fue quien realiz贸 las pericias con la t茅cnica de microscopio de barrido electr贸nico sobre las muestras de adhesivo de carbono tomadas por la propia Gendarmer铆a de las manos de siete de las v铆ctimas.

Seg煤n declar贸, tres de esas muestras dieron positivas para part铆culas compatibles con disparo de arma de fuego. Sin embargo, B谩ez fue claro al explicar que eso no significa necesariamente que esas personas hubieran disparado armas. 鈥淪i disparo y voy y le pongo esposas a una persona es posible que le transfiera las part铆culas鈥, dijo y explic贸 que la contaminaci贸n por contacto es una posibilidad a tener en cuenta cuando este tipo de pericias dan positivas.

Otra testigo que declar贸 en la sexta audiencia fue Paola Noelia Figueroa, m茅dica legista y forense en la morgue judicial de Lomas de Zamora. Ella estuvo a cargo de la autopsia que se le practic贸 a Diego Cagliero. A trav茅s de una videoconferencia, la doctora declar贸 que en el cuerpo de Diego hall贸 un solo orificio de arma de fuego, en la cara posterior del hombro izquierdo y que el proyectil realiz贸 una trayectoria de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, de atr谩s hacia adelante, para terminar alojado en los m煤sculos paravertebrales del lado derecho. En ese recorrido, la bala atraves贸 la columna y cort贸 la m茅dula espinal caus谩ndole la muerte a Diego en el acto. Adem谩s, Figueroa explic贸 que del an谩lisis del cuerpo se determin贸 que el disparo fue a distancia.

