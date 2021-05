–

De parte de ANRed May 31, 2021 9 puntos de vista

Luego de haber informado que Argentina no ser铆a sede del torneo debido a la crisis sanitaria, la Conmebol inform贸 de manera sorpresiva que el evento se realizar谩 en Brasil: un pa铆s que tiene tambi茅n un alto 铆ndice de contagios y que tuvo una mayor cantidad de muertes cada mill贸n de habitantes por Coronavirus. El decisi贸n se dio despu茅s de una jornada con masivas movilizaciones contra el gobierno de Jair Bolsonaro denunciado la mala gesti贸n de la pandemia. El gobierno de Pernambuco, una de las sedes asignadas ya comunic贸 que no dar谩 lugar al evento porque no est谩n dadas las condiciones epidemiol贸gicas. Por ANRed.

En una decisi贸n que parece mas una broma, la Conmebol inform贸 que la Copa Am茅rica se va a jugar en Brasil. Ayer, pr la noche, se hab铆a dado a conocer que finalmente la copa no se jugar铆a en Argentina, pero que se estaban pensando en otras opciones. La decisi贸n fue pol茅mica, no por bajar a Argentina, donde las condiciones sanitarias tampoco est谩n garantizadas, sino por el hecho de querer jugarla 芦si o si禄.

La CONMEBOL informa que en atenci贸n a las circunstancias presentes ha resuelto suspender la organizaci贸n de la Copa Am茅rica en Argentina. La CONMEBOL analiza la oferta de otros pa铆ses que mostraron inter茅s en albergar el torneo continental. 鈥 CONMEBOL.com (@CONMEBOL) May 31, 2021

Durante la noche de ayer en distintos medios deportivos se barajaron posibilidades. Se hablo de Paraguay, Uruguay, y hasta Qatar. Nadie pens贸 que el segundo pa铆s con mas cantidad de personas fallecidas en el mundo, que actualmente tiene reportados a mas de un mill贸n de infectados, y que adem谩s tiene mas de 2100 personas fallecidas por mill贸n de habitantes sea el elegido. All铆 se desarrollaron nuevas y mas contagiosas cepas, como la conocida 芦Cepa de Manaos禄.

隆Brasil recibir谩 a la CONMEBOL @CopaAmerica 2021! El mejor f煤tbol del mundo llevar谩 alegr铆a y pasi贸n a millones de sudamericanos. La CONMEBOL agradece al Presidente @jairbolsonaro y su equipo, as铆 como a la Confederaci贸n Brasile帽a de F煤tbol @CBF_Futebol, 鈥 CONMEBOL.com (@CONMEBOL) May 31, 2021

Ya el gobierno de Pernambuco, una de las sedes designadas, inform贸 que no dar谩 lugar al evento porque no est谩n dadas las condiciones epidemiol贸gicas. Lo que ya muestra el primer problema organizativo a pocos minutos del anuncio y a dos semanas de su supuesto inicio.

El pasado s谩bado se realizaron masivas movilizaciones a lo largo y ancho del pa铆s para protestar contra la gesti贸n de la pandemia del gobierno de Jair Bolsonaro. Las protestas se realizaron en mas de 200 ciudades, teniendo una presencia masiva en muchas de ellas.

#Hoy #29M en #Brasil se desarrollaron masivas movilizaciones en todo el pa铆s repudiando el destrato de Jair Bolsonaro con la pandemia, como se ve en este video en la avenida Paulista en la ciudad de San Pablo

Video: @MidiaNINJA#29MPovoNasRuas #ForaBolsonaro #29MForaBolsonaro pic.twitter.com/2UVzj0yaaH 鈥 ANRed #25A帽os (@Red__Accion) May 29, 2021