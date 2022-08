Verschiedene Kollektive rufen auf zu Aktionstag(en) für die Autonomie und den Widerstand unserer Pueblos

–

Verschiedene Kollektive rufen auf zu Aktionstag(en) f眉r die Autonomie und den Widerstand unserer Pueblos

August 2022.

An den Ej茅rcito Zapatista de Liberaci贸n Nacional 鈥 EZLN.

An die Comisi贸n Sexta der EZLN.

An die Sexta Nacional und Internacional.

An den Congreso Nacional Ind铆gena 鈥 CNI.

An den Indigenen Regierungsrat 鈥 CIG.

An Mar铆a de Jes煤s Patricio Mart铆nez 鈥 Sprecherin des CNI-CIG

An diejenigen, die sich antikapitalistisch und antipatriarchal verstehen.

An die Netzwerke des Widerstands und der Rebellion.

An die Pueblos Mexikos und der Welt.

An die unabh盲ngigen, alternativen Medien 鈥 oder wie immer sie sich nennen m枚gen.

Aktionstag(e) f眉r die Autonomie und den Widerstand unserer Pueblos

August 鈥 12. Oktober 2022

Mexiko-Stadt, in der Casa de los Pueblos y Comunidades Ind铆genas 禄Samir Flores芦

Aus Anlass der Aktionstage f眉r die Autonomie und den Widerstand unserer Pueblos 鈥 die am 9. August 2022, dem 19. Jahrestag der Gr眉ndung der Zapatistischen Caracoles, beginnen und am 12. Oktober 2022 enden, dem 2. Jahrestag der Besetzung der B眉ror盲ume des Verr盲ters Adelfo Regino Montes (*), dem ehemaligen Nationalen Institut der Indigenen Pueblos (INPI), welches jetzt die Casa de los Pueblos y Comunidades Ind铆genas 禄Samir Flores芦 ist 鈥 mit freudiger Rebellion und mit einem: Malt, zeigt den gegenw盲rtigen, vergangenen oder zuk眉nftigen schlechten Regierungen Eure kleinen Caracoles 鈥 geben wir bekannt 鈥

EINLADUNG

An die sozialen, zivilen, politischen Organisationen; die Kollektive; an die Pueblos originarios und indigenen Gemeinschaften, Gemeinden; an die Netzwerke der Rebellion und des Widerstands; an die M盲nner und Frauen guten Herzens in Mexiko und der Welt, die f眉r das Leben k盲mpfen:

Wir laden Euch ein, uns zu begleiten und teilzunehmen 鈥 entsprechend Euren Modi, Kalendern und Geografien 鈥 an den Aktionstagen f眉r die Autonomie und den Widerstand unserer Pueblos:

Compa帽er@s, was wir Euch heute vorschlagen, besteht darin, Euch einzuladen, mitzumachen und diese Initiativen gemeinsam zu schaffen. Wer sich entscheidet, kollektiv oder individuell teilzunehmen, sollte sich unter der folgenden E-Mail-Adresse anmelden: communicacionotomi@gmail.com 鈥 und dort seine*ihre Teilnahme anzeigen, auf welche Art und Weise Ihr teilnehmen werdet 鈥 und, falls Ihr so entscheidet, welche Aktion(en) es sein werden. Diese Aktivit盲ten werden in Pr盲senz und virtuell in der Casa de los Pueblos y Comunidades Ind铆genas 禄Samir Flores芦 stattfinden. F眉r die Beitr盲ge/Teilnahme wird ein Link verschickt.

AKTIVIT脛TEN

Dienstag, 9. August 2022, 11 Uhr

Forum: Caracoles Zapatistas 鈥 19 Jahre Autonomie und Widerstand gegen die schlechte Regierung

Internationaler Tag der Pueblos originarios: Es gibt nichts zu feiern.

Samstag, 13. August 2022

Dezentrale Aktion: 501 Jahre seit Beginn des Widerstands unserer Pueblos 鈥 禄SIE HABEN UNS NICHT EROBERT.芦 Wir existieren, weil wir Widerstand leisten.

(Wir schlagen vor, Aktionen gegen die Mega-Projekte des Todes, gegen den Kapitalistischen Krieg und den Raub der Mutter Erde umzusetzen.)

Samstag, 27. August 2022, 11 Uhr

Forum und Anklage: Der Raub des Wassers der Indigenen Pueblos 鈥 Eine Kriegserkl盲rung gegen das Leben.

Vergangene Regierungen, die jetzige Vierte Transformation und die transnationalen Unternehmen sind die Verantwortlichen der Auspl眉nderung.

Samstag, 24. September 2022, 11 Uhr

Gespr盲ch: Die VERANTWORTLICHKEIT der Armee im Fall AYOTZINAPA

8 Jahre Straflosigkeit, 8 Jahre ohne Wahrheit und Gerechtigkeit.

Lebend haben sie sie uns genommen, lebend wollen wir sie zur眉ck!

Montag, 3. Oktober 2022, 11 Uhr

Treffen: Das Recht auf Wohnung

Internationaler Habitat-Tag 鈥

Internationaler Tag des Rechts auf eine w眉rdige, anst盲ndige Wohnung.

Weil sie uns NICHT wahrnehmen, uns NICHT zuh枚ren, mit uns NICHT sprechen, haben wir das INPI besetzt.

Mittwoch 12. Oktober 2022, 11 Uhr

Politisch-kulturelle-t盲nzerische Aktion: 2. Jahrestag der Besetzung des ehemaligen INPI

2 Jahre, in denen der Verr盲ter Adelfo Regino Montes (*) seine B眉ror盲ume nicht nutzen kann.

Pressekonferenz, Politische Erkl盲rung, Gr眉脽e, Essen, Kultur-Festival, Musik, Tanz, Flohmarkt, Verkauf von Kunsthandwerk, Kuchen und noch viel mehr.

Hochachtungsvoll.

F眉r die vollst盲ndige Rekonstituierung unserer Pueblos!

Zapata lebt, der Kampf geht weiter!

Samir lebt, der Kampf geht weiter!

Es leben die Zapatistischen Caracoles!

Es leben die R盲te der Guten Regierung!

Es leben die Frauen, die k盲mpfen!

Lebend haben sie sie uns genommen, lebend wollen wir sie zur眉ck!

Es lebe der CNI, es lebe der Indigene Regierungsrat, es lebe die EZLN!

Niemals mehr ein Mexiko und eine Stadt ohne uns!

Comunidad Ind铆gena Otom铆, wohnend in Mexiko-Stadt 鈥 Mitglied des Congreso Nacional Ind铆gena 鈥 Indigener Regierungsrat 鈥 und der Coordinaci贸n Metropolitana, Anticapitalista y Antipatriarcal mit dem CIG.

Mexiko-Stadt, 3. August 2022.

Anmerkung der_die 脺bersetzerin:(*) Adelfo Regino Montes war Mitbegr眉nder des CNI, ist jedoch zur schlechten Regierung 眉bergelaufen.

