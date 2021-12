–

Verurteilung der Aggressionen gegen die Mapuche

Am Sonntag, den 21. November, wurde Elias Garay Cañicol ermordet, und es gab einen

Mordversuch an einem weiteren jungen Mapuche, der bis heute im Krankenhaus behandelt

wird. Dies geschah vor dem Hintergrund der Rückgewinnung des angestammten Territoriums

der Mapuche-Gemeinschaft Lof Quem Quem Trew.

Dieser Mord wurde vom Staat geplant und gesteuert. Er wurde von privaten

Interessengruppen begangen, die an Verhandlungen mit dem Territorium von Cuesta del

Ternero beteiligt sind, das wenige Kilometer von El Bolsón entfernt liegt.

Die Methode der ausgelagerten Repression ist nicht neu.

Diese Auslagerung wurde fortgeführt und später in der Stadt El Bolsón organisiert, in den

Händen der klassischen und bekannten Anführer der städtischen Gangs, die ein Fest mit

zahlreichen Besucher*innen im städtischen Sportzentrum nutzten, um ihre politischen

Interessen als Kundgebung der Bevölkerung zu tarnen. So konnten während des Festes und

vor laufenden Kameras Dutzende von Bewaffneten, die die Regierung von Bruno Pogliano in

der ganzen Stadt verteilt hatte, unbemerkt passieren. So auch die Mörder von Elías, Diego

Ravasio und Martín Cruz Fielberg, die dank der Nachsicht und Zustimmung der Polizeikette

der Spezialeinheit COER und der Polizei der Provinz Río Negro passieren konnten.

Diejenigen von uns, die am 21. November und in den Tagen danach demonstriert und den

Mord an einem jungen Mapuche verurteilt haben, werden diese ultrarechte Regierung, die

rassistischen Hass schürt, auch weiterhin anprangern, so wie auch den Staatsanwalt Francisco

Arrien, der es an diesem Tag vorzog, sich hinter seinem Schreibtisch zu verstecken und sein

Gesicht nicht zu zeigen. Er ist der lokale Vollstrecker der Vertreibungen und Komplize der

staatlich verübten Morde. Das war er schon im Fall von Coco Garrido und das ist er heute im

Fall von Elias Garay Cañicol.

Wir rufen all jene, die vor vier Jahren während der Regierung Macri die Fahnen für Santiago

Maldonado hochhielten, dazu auf, heute für Elias Garay zu demonstrieren. Die

Verschleppungen und Todesfälle durch die Regierung und das Kapital sind nicht

verhandelbar.

Wir appellieren auch an unsere Nachbar*innen, sich nicht von den Reden der Mächtigen

täuschen zu lassen. Während wir immer ärmer werden, bietet die Regierung nur Brot und

Spiele an. Während uns das Recht auf Arbeit, Wohnung, Wasser und die Grundversorgung

genommen werden, wird jede Geste der Organisierung oder Bekanntmachung unterdrückt

oder von Söldnern im Dienst der Macht massakriert. Während das Territorium in Brand

gesteckt wird, zählen die Reichen die Geldscheine und den Gewinn, den sie aus der

Katastrophe ziehen werden.

Wir machen Bruno Pogliano und seine Gemeindebeamt*innen wie die Kulturdirektorin

Gisella Guastavino, den Staatsanwalt Arrien, die Staatsanwältin Betiana Cendon und den

Staatsanwalt Martín Losada für den Kontext der Gewalt gegen die Zivilbevölkerung

verantwortlich, den sie erzeugen, indem sie das Territorium und die Bevölkerung von El

Bolsón militarisieren und den Hass zwischen Nachbar*innen schüren.

ELÍAS GARAY CAÑICOL IST UNTER UNS!

SANTIAGO MALDONADO UND RAFA NAHUEL SIND UNTER UNS!

LAND UND WASSER FÜR DIE MENSCHEN!

GEGEN REPRESSION UND FASCHISMUS SETZEN WIR ORGANISATION UND

KAMPF!

Colectivo DDHH El Bolsón

Acción Grupal Antirrepresiva

Agrupación Otoño

Lof Currache

Pu Lamien de la Comarca

Unterstützer*innen:

Frente de Organizaciones en Lucha FOL

Jorge Spindola (Poeta y docente de la UNPSJB)

Desentramando Cholila

Colectiva Comarcal Ni una menos

El Anden, espacio de construcción social y cultural ,Cipolletti

Colectiva Corazón del tiempo ,Puelmapu,Cinco Saltos

Comunidad Aime Paine de

Huergo

Kalfukurache autónomo

Comunidad Mapuche Calfu Cume Monguen

Colectivo contraimpunidad de Uruguay

Red de solidaridad con chiapas de Rosario

Red de solidaridad con chiapas de Buenos Aires

Luciana La Mapu de Comunidad Mariano Epulef Chubut

Barrio Obrero de Cipoletti

Dignidad Rebelde

Foro por la Tierra y la vivienda

Grupo Leufu

Radio Zona Libre

Familiares y Amigos de Luciano Arruga

Kurukutral Productora mapuche Futa warria BsAs

Programa Radial Es palabra akrata,Sabelo.

Liga Socialista Revolucionaria. Biblioteca Popular Emma Goldman (Rosario)

Espacio de experiencias autónomas (Rosario)

Otra Red Traslasierra (Córdoba)

