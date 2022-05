–

Chegan as VI Xornadas Anarquistas Coruña Libertaria, organizadas polo Ateneo Libertario Xosé Tarrio e o Centro de Estudios Sociaes Germinal. Iste ano damoslle unha visión do milenarismo e as comunas xurdidas dos povos, como as suas loitas. Tamen imos falar do Congreso pola Paz no ano 1915, celebrado no Ferrol (Coruña) en plena I Guerra Mundial, o caron das guerras imperiales e das elites nacionalistas e a oposición do movimento anarquista a ditas guerras, as de onte e hoxe.

Ateneo Libertario Xosé Tarrio