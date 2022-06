–

De parte de Acracia June 22, 2022 105 puntos de vista

En su perspectiva liberadora, y en su cr铆tica a toda dominaci贸n, los movimientos anarquistas han tenido una visi贸n diversa, y en muchas casos ambivalente, sobre la tecnolog铆a. Lo que es cierto, como ya hemos dicho en otras ocasiones, es que vincular el progreso t茅cnico con el social en el mundo pol铆tico y econ贸mico actual es, cuanto menos, ingenuo a estas alturas.

Los detractores libertarios de la tecnolog铆a, m谩s o menos radicales en esa postura, aseguran que, lejos de contribuir a la emancipaci贸n de los hombres, contribuye a la deshumanizaci贸n y a unas relaciones de explotaci贸n y opresi贸n. Lo que es cierto, al menos en su mayor parte, es que los anarquistas han construido sus propias redes tecnol贸gicas de comunicaci贸n e informaci贸n, por lo que habr铆a que considerar posible la instrumentalizaci贸n libertaria para lograr la deseada emancipaci贸n. No podemos negar lo mucho que influye la tecnolog铆a sobre nuestra percepci贸n en incluso actuaci贸n sobre la realidad. Desde ese punto de vista, la tecnolog铆a no es nunca neutral y los conocedores de la utilidad de un determinado medio pueden manipular la comunicaci贸n para un fin muy concreto. De forma m谩s amplia, podemos considerar la ciencia y el conocimiento como neutrales, si se quiere, pero no as铆 su aplicaci贸n para un objetivo u otro.

Ya Paul Goodman, hace d茅cadas, advirti贸 sobre esas condiciones deshumanizadoras de las sociedades modernas. La enorme presi贸n social y tecnol贸gica, mayor si cabe en el siglo XXI, acaba determinando nuestra conducta. Otros autores, como Murray Bookchin, advert铆an no obstante sobre el peligro de caer en ning煤n tipo de fatalismo tecnol贸gico. Los anarquistas, en sus diferentes visiones, se帽alan continuamente la jerarquizaci贸n como una de las causas de muchos de los males sociales. La presi贸n tecnol贸gica, al servicio de esa sociedad construida desde arriba, a diferencia de la libertaria, contribuye a unas condiciones deshumanizadoras: enajenaci贸n, delincuencia, patolog铆as mentales, falta de valores鈥 Al igual que la econom铆a, la tecnolog铆a, a la cual nunca vamos a renunciar, deber铆a estar al servicio de la felicidad de la humanidad. Es muy posible que, en la sociedad actual, cualquier t茅cnico realice su trabajo desprovisto, de forma consciente o m谩s o menos inconsciente, de toda condici贸n cr铆tica y 茅tica. La sociedad libertaria, gravemente preocupada por cuestiones humanas y sociales, deber铆a dar lugar a una tecnolog铆a que proporcione los medios y los bienes que aseguren ese deseado bienestar. No podemos considerar, bajo ninguna perspectiva, que cient铆ficos, t茅cnicos e innovadores sociales de todo tipo sean neutrales en relaci贸n con los valores.

Desde un punto de vista libertario, creemos que los trabajadores de todo tipo, y ah铆 hay que incluir a cient铆ficos e investigadores, deben tener una responsabilidad en la utilizaci贸n de su trabajo. Los anarquistas creemos en la descentralizaci贸n en todos los 谩mbitos de la vida, en el poder decidir de forma grata y efectiva sobre los asuntos vitales que nos afectan. En el mundo de la investigaci贸n y el desarrollo debemos propiciar igualmente esa situaci贸n, por lo que ahora resulta tan selecto y aparentemente complejo gestionado por una minor铆a, puede ser muy efectivo a trav茅s de numerosos centros innovadores autogestionados. En la sociedad jerarquizada y centralizada actual parecemos abocados a repetir determinados patrones, a caer en manos de una burocracia incapaz de elegir v铆as innovadoras. La deseada descentralizaci贸n libertaria, tambi茅n en el campo de la ciencia y la tecnolog铆a, debe exigir una mayor inteligencia e innovaci贸n. Adem谩s, esos grupos locales de no demasiadas personas, en contacto con una realidad concreta, pueden gestionar de manera m谩s efectiva, con una mejor comunicaci贸n y una menor presi贸n social tantas veces en nombre de valores cuestionables.

Si en los inicios de la modernidad, la fe en el progreso tecnol贸gico se convirti贸 pr谩cticamente en una nueva religi贸n liberadora, los inicios de la posmodernidad estuvieron determinados por esa cr铆tica a una raz贸n cient铆fica meramente instrumental. Teniendo en cuenta esa perspectiva, no creemos que haya que considerar el abandono de la civilizaci贸n industrial, cient铆fica y tecnol贸gica, sino apostar por reformarla de modo radical. Los anarquistas, como no puede ser de otro modo, trabajan por esos cambios radicales, utilizando la tecnolog铆a para acabar o paliar en la medida de lo posible el sufrimiento humano. No hay que pensar que los cient铆ficos y t茅cnicos actuales, la mayor parte al servicio de una sociedad que causa enormes problemas, sean meramente hip贸critas o personas malvadas. Desgraciadamente, dentro de la condici贸n humana tambi茅n est谩n la desidia, el conservadurismo e incluso la estupidez, que nos determinan a seguir viviendo en un mundo intolerable. No obstante, si esta civilizaci贸n ha creado todas estas innovaciones incre铆bles a un nivel t茅cnico, debe haber esperanza para la reforma radical tambi茅n a un nivel humano y 茅tico. No se trata de cambiar, ni mucho menos idealizar, al ser humano, ya que hay que tener en cuenta esas condiciones mezquinas que tambi茅n nos acompa帽an, pero es deseable y posible estimular su conciencia para potenciar otros valores. El desarrollo de la modernidad y de la civilizaci贸n industrial y tecnol贸gica han marcado un rumbo que favorece la alienaci贸n, la rutina, la uniformidad, la perdida de la personalidad y la escasa capacidad innovadora. La sociedad libertaria deseable, que cobra realidad en m煤ltiples proyectos actuales, a pesar de los numerosos obst谩culos, apuesta por la descentralizaci贸n, la educaci贸n, los valores humanos, la individualidad y la autogesti贸n en todos los 谩mbitos de nuestras vidas.

Capi Vidal