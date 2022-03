A pesar de que el r茅gimen de Biden intent贸 tapar la metida de pata, el v铆deo no miente

La cadena estadounidense de televisi贸n Fox News transmiti贸, el 9 de marzo de 2022, parte de una audiencia de la Comisi贸n del Senado de EEUU para las Relaciones Exteriores, donde la subsecretaria de Estado Victoria Nuland reconoci贸, el 8 de marzo, que EEUU est谩 implicado en programas de 芦investigaci贸n biol贸gica禄 militar en Ucrania.

A pesar de esa declaraci贸n de Nuland ante la comisi贸n senatorial, el Departamento de Estado emiti贸, al d铆a siguiente, un comunicado donde afirma que 芦EEUU no posee ni explota laboratorios qu铆micos o biol贸gicos en Ucrania, respeta plenamente sus obligaciones a la luz de la Convenci贸n sobre las Armas Qu铆micas y la Convenci贸n sobre las Armas Biol贸gicas y no desarrolla ni posee armas de ese tipo en ning煤n lugar禄.

El programa de Tucker Carlson, transmitido por Fox News el 9 de marzo de 2022. Ver el fragmento a partir de los 3 minutos 45 segundos (en ingl茅s).

Your browser does not support HTML5 video.

Transcripci贸n del fragmento

Senador Mark Rubio: 驴Ucrania posee armas biol贸gicas o qu铆micas

Subsecretaria de Estado Victoria Nuland: Ucrania tiene… instalaciones de investigaci贸n biol贸gica. Tememos que las tropas rusas traten de tomar el control [de esas instalaciones]. Por consiguiente tratamos, con los ucranianos, de asegurarnos de que ese material de investigaci贸n no caiga en manos de las fuerzas rusas si se acercan.