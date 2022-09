–

Este viernes 23 de setiembre este jubilado de los astilleros de 67 años va a juicio acusado de “atentado contra la autoridad”

“Si los pobrecitos de abajo estamos luchando es por algo”

“En Cádiz hay mucho paro. El turismo es pan para hoy y hambre para mañana”

“Lo poco que tenemos y queda son los astilleros”

Este viernes 23 de septiembre se ve la causa contra Vicente Reyes Gamaza de 67 años en el juzgado de lo penal número 1 de Cádiz a las 10:00 horas. Está prevista una concentración de apoyo desde las 9:00 de la mañana. La Policía le golpeó repetidamente a Vicente Reyes en una manifestación que se llevó a cabo a finales de noviembre de 2021 en repulsa por la entrada de tanquetas en el pueblo Río San Pedro dentro de la huelga del Metal en la Bahía de Cádiz. Sin embargo, la acusación que pesa sobre él es de “atentado contra la autoridad”.

Hablamos con este jubilado de los astilleros de Cádiz y no entiende la acusación “un policía de dos metros y ni le llegué a tocar. Ellos a mí sí me dieron muchos porrazos”. Está registrado en vídeo, pero Vicente Reyes se enfrenta a “quince meses de prisión para arriba”. Ya prestó declaración ante el juez y fiscal en diciembre de 2021, tras ser detenido, y aportó un vídeo de una carga policial.

Por otro lado, el juicio contra Raquel Rodríguez, la mujer que se enfrentó precisamente a la tanqueta que entró en el pueblo, se ha pospuesto hasta el 11 de Octubre.

¿Qué recuerdas de aquella manifestación de noviembre de 2021?

Qué voy a recordar, vino toda la Policía contra nosotros. La verdad que me sorprendió mucho el interrogatorio que me hicieron el Fiscal y la jueza (en diciembre), que no habían visto ningún vídeo más que la fotografía mía cuando me defendía de sus porrazos y empujones.

¿De qué te acusan exactamente?

De atentado contra la autoridad, pueden ser de 15 meses para arriba, según me ha dicho el abogado. A ver qué ocurre en el juicio.

¿Por qué acudiste a la manifestación?

En apoyo de los trabajadores. Sí era la manifestación porque unos días antes habían llevado la tanqueta hasta Río San Pedro (Cádiz). Hubo una gran manifestación. Tuve que ir al dentista y dejé la manifestación, y cuando salí, me reincorporé otra vez. Y enseguida se lió la bronca. Les dije [a los policías] qué ocurría con tanto despliegue policial, que no habíamos cometido ningún crimen. Tranquilos, les dije.

Pero no fue tranquilo. ¿Qué piensas de todo aquello?

Que ya está bien, si los pobrecitos de abajo estamos luchando es por algo. Ellos van a defender sus intereses nada más, como siempre, no tienen en cuenta a los trabajadores. Está bien hombre, estamos en una democracia. Necesitamos una oportunidad creo.

¿Perteneces al Movimiento de Luchas contra el Desempleo y la Exclusión Social?

Sí, soy uno más de ese movimiento. Hemos estado unos años yendo a los plenos del Ayuntamiento de Cádiz, porque José María González Santos, conocido popularmente como Kichi, no ha hecho nada. Me puso dos multas de 600 euros por no hacer caso a los guardias cuando les dijimos que íbamos a estar una hora, después de acabar el pleno. Pedimos una explicación, pero Kichi llamó a la Policía municipal y nos echaron a la calle. Llamaron a la ‘poli’ y pusieron una multa increíble a mi, y a dos más.

¿El alcalde?

El Kichi, tanto que se dice anticapitalista, pero de anticapitalista tiene poco, más bien capitalista.

¿Cómo está la situación del desempleo?

En Cádiz hay muchísimo paro, hombre. Es una vergüenza. Ahora con el turismo se están dando propaganda, pero el turismo es pan para hoy y hambre para mañana. Tenemos que conseguir infraestructuras industriales y si no que el Ayuntamiento colabore en crear puestos de trabajo, que se puede hacer. Desde ahí se pueden crear muchos empleos. Tiene que mirar por tu gente.

¿La huelga del Metal fue para garantizar los salarios y hacer frente a despidos?

Claro. Lo poco que tenemos y queda son los astilleros. Ya portuarios no hay a penas, nos quitan los astilleros, pues nos quedamos sin nada. Yo trabajé en los astilleros y me tuve que ir a Tenerife. Me tiré 18 años trabajando. La alcaldesa que había entonces no dio solución. Coticé, que es lo importante. He estado en huelga en los astilleros, pero las empresas de antes no dieron ninguna solución. Me tuve que ir para poder subsistir, me tuve que ir. Aquí hay un paro que no veas, lo que ocurre es que con la guasa de los carnavales y guasa de la Semana Santa lo tapamos todo y no es así. Hay un futuro muy negro.

¿Qué les dirías a los jóvenes?

Que se tienen que involucrar más. Nadie ha plantado cara a los ‘pistoleros’ que defienden al patrón, la juventud cuando llegó disparando la Policía salieron corriendo. Yo me quedé allí en la calle. Fui a hablar con el Policía tranquilo, pero por detrás me vino otro a dar palos.

El caso es que te van, a juzgar a ti, no al policía o policías que te pegaron. ¿Tienen la sartén por el mango?

Al policía que va, si dijo que ha estado siete días de baja con ibuprofeno. Y ni le llegué a tocar.

¿El policía ha justificado que ha estado siete días de baja?

Claro y ha habido una indemnización, pagada antes del juicio. Hemos tenido que ingresar 150 euros. Porque dice que se ha visto intimidado. Que diga eso un policía que medía dos metros, por favor, hombre. Cumplir siempre la ley es para el más desgraciadito. Así vamos.

¿Te pegan y les tienes que indemnizar?

Así es, una vergüenza.