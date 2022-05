–

Acapulco, Guerrero, a 13 de mayo de 2022. 芦Me voy nuevamente con las manos vac铆as porque no encontramos a mi hermano Vicente Su谩stegui禄, comenta Marco Antonio Su谩stegui, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota, despu茅s de las b煤squedas en las comunidades afros del puerto de Acapulco.

Los recorridos se realizaron por las huertas de palmeras, en la comunidad de Bella Vista Papagayo, en la rivera del r铆o Papagayo. Hoy las b煤squedas fueron en tierras 芦tenebrosas禄 de la UPOEG. La comunidad de Medanitos Perros de Agua es un lugar abandonado. Unas cuantas redes de pescar se aprecian en las casas hechas con palma de coco, ah铆 se rastre贸 el lugar, pero no se encontr贸 nada. Algunas personas se acercaban con sus rostros sorprendidos por la caravana de b煤squeda. Contaron que en las noches pasan carros desconocidos.

En la zona de b煤squeda se encontraron indicios de la presencia de grupos armados. Las ventanas de las casas abandonadas a su suerte presentaban disparos de arma de fuego. En ese lugar se respira el temor, d贸nde tambi茅n acecha la muerte.

鈥淔uimos al r铆o que tanto defendi贸 Vicente durante los 煤ltimos 20 a帽os, a buscar alguna pista de vida. Aqu铆 se encuentra una narco gravillera que ha desplazado a muchos campesinos. Hay rumores de que han hecho una gran narco fosa鈥, relata Marco Antonio Su谩stegui.

鈥淶oyamiche es un pueblo fantasma, desintegrado a consecuencia del desplazamiento de todos sus habitantes. S贸lo quedaron terrenos deshabitados. Ah铆 opera el grupo criminal de la UPOEG. Adem谩s aprovechan para explotar material p茅treo, desde hace m谩s de 50 a帽os禄.

Por la voz populi el r铆o Papagayo est谩 a punto de la extinci贸n, siendo socavado por la familia Cadena Almanza. La gravillera est谩 ligada a los grupos criminales y protegida por la UPOEG, tiene que salir de ah铆 porque est谩 en la ilegalidad, haci茅ndole un grave da帽o al pueblo de Cacahuatepec y en particular al pueblo de Bella Vista Papagayo, donde est谩n cercados por monta帽as de grava, piedra y arena.

El d铆a jueves 12 y viernes 13 de mayo fue la primera vez que los polic铆as de la UPOEG no siguieron la caravana de b煤squeda. S贸lo quedaron de espectadores.

Marco Antonio Su谩stegui, declar贸 que las autoridades han sido inoperantes en la b煤squeda de su hermano, 鈥渟on elefantes blancos en los que los ciudadanos gastamos miles de millones de pesos con nuestros impuestos. No hay una sola pista que hayan dado para encontrar a Vicente. En las b煤squedas ni siquiera caminan, ni siquiera nos acompa帽an. Es algo pat茅tico y da mucho coraje. Deber铆an desaparecer estas fiscal铆as y crear otro tipo de instituciones dirigidas por gente profesional, que tenga un compromiso social, pero sobre todo gente que haya vivido en carne propia la desaparici贸n. No tiene caso que hayan llegado 600 militares. Eso no va a cambiar los cr铆menes, ni desapariciones, ni disminuir谩 la delincuencia organizada. Los delincuentes andan sueltos, disfrazados y con licencia para levantar, para desaparecer y para matar gente aqu铆 en Guerrero, sobre todo en la zona rural de Acapulco. El gobierno municipal, estatal y federal no est谩n haciendo nada, est谩n siendo rebasados por el crimen organizado, quien realmente es el que gobierna en Acapulco y en Guerrero. Queremos que nuestra voz pase las fronteras ante el grito desesperado por encontrar a nuestros familiares desaparecidos.

Marco Antonio Su谩stegui hace un llamado 鈥渁l pueblo a una gran organizaci贸n, a una gran revoluci贸n de conciencia, de ideas y de valores. Es el momento en que la gente pierda el miedo. Yo invito a la gente de las comunidades, de las ciudades a que pierda el miedo, a que levanten la voz y a que seamos capaces de organizarnos, como se est谩n organizando la CRAC, los compa帽eros ind铆genas all谩 en la Monta帽a de Guerrero, para terminar con este terrible c谩ncer鈥.

鈥淟o que queremos es verdad y justicia. Desde nuestro malestar y dolor decimos que el cambio va a llegar primero de las v铆ctimas directas de desapariciones porque del gobierno esperamos poco. Habr谩 una gran revoluci贸n en el pueblo de Guerrero y haremos valer nuestra voz ante instancias internacionales como la ONU, como Amnist铆a Internacional, como la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Vicente.禄

Este d铆a continuaron las b煤squedas. El r铆o Papagayo grita, est谩 pidiendo que le regrese a su defensor, a la persona que lo ha cuidado, que ha velado, expresa Marco.

El puerto de Acapulco se ha convertido en el lugar m谩s inseguro. La violencia ha aumentado en los 煤ltimos d铆as. En este contexto se han desarrollado las b煤squedas del defensor Vicente Su谩stegui.