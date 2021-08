Vicente Suástegui, “Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos”

Acapulco, Guerrero, 13 de agosto de 2021.- “A nueve días de la desaparición de mi hermano Vicente Iván Suástegui no hemos visto nada, parece que se lo tragó la tierra. No voy a permitir que me lo entregue sin vida, lo quiero vivo, lo quiero de regreso ya”, exigió en conferencia de prensa Marco Antonio Suástegui Muñoz, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa hidroeléctrica La Parota (CECOP).

En rueda de prensa realizada a las 11:40 de la mañana, autoridades comunitarias y organizaciones sociales como el Frente Obradorista por el Rescate del Campo, Turisteros Unidos por la Defensa y el Rescate de la Playa Icacos, Pobladores de Puerto Marqués, Frente Guerrerense Magisterial y Popular, Sindicato Independiente de Capama, Mujeres en Pie de Lucha, Colectivo contra la Impunidad y la Tortura, comisariado Ejidal de Icacos, Organización Lucio Cabañas Barrientos, Ejidatarios de Puerto Marqués, Organización Indígena Campesina Vicente Guerrero, Organización Campesina de la Sierra del Sur e integrantes del CECOP demandaron al gobierno del estado de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, la presentación con vida de Vicente Suástegui, defensor del territorio, desaparecido desde el pasado 5 de agosto.

También señalaron que en Guerrero hay desaparición, asesinatos de luchadores sociales y crímenes de lesa humanidad. Los asesinatos y torturas continúan. “Nos indigna que el gobierno no tenga la capacidad para garantizar la libertad de todas las personas y luchadores sociales y del territorio. Los del CECOP han sido perseguidos y criminalizados por defender la tierra y el agua. No podemos quedarnos callados ante el proceso de cambio de gobierno, hoy el gobierno federal y estatal tienen que hacerse responsables de nuestro compañero Vicente. Exigimos su presentación y no podemos permitir que sigan desapareciendo luchadores sociales; esa lista de impunidad es larga”, exigieron enérgicamente.

El proyecto la Parota no pasará, la tierra no se vende, se ama y se defiende, con esta consigna las organizaciones sociales respaldaron la lucha contra la presa hidroeléctrica que desplazaría a 70 mil familias indirectas de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, consideran que es la razón por la cual desaparecieron a Vicente, uno de los defensores con el temple de un roble. En este sentido, exigen la intervención de la gobernadora electa, Evelyn Salgado Pineda, para dar con el paradero del defensor.

Marco Antonio Suástegui, hermano de Vicente Iván, recordó la movilización que hicieron “aquel 7 de enero de 2018 cuando fui detenido junto con mi hermano, ahí llegaron dos helicópteros de la Marina, el Ejército, la Guardia Nacional, la policía estatal y la policía Investigadora Ministerial, incluso agentes del crimen organizado, pero ahorita no hemos visto nada”. Así mismo, responsabilizó de manera directa al gobernador, Héctor Astudillo, quién asegura, se declaró enemigo del CECOP. “Es un gobernador distante de los pueblos indígenas y de los que defienden la tierra, pero hago responsables a las autoridades si hermano le llega a pasar algo”, sentenció.

Terminó, diciendo que su hermano lo sacaron de su hogar “para poderle tender un 4 y lo levantaron como comúnmente se dice para hacerle daño, a su familia y al movimiento contra la presa la Parota”. Por investigaciones de la familia saben que está vivo y que lo sacaron de Ciudad Renacimiento. “El golpe que le dieron al CECOP es también contra todas las organizaciones y vamos a responder con toda la furia que tiene Guerrero. Con todo el coraje y con todo el pundonor vamos a encontrar a Vicente vivo”, concluyó Marco Antonio.

Vivos se lo llevaron, vivo lo queremos fue la consigna que resonó en la conferencia de prensa y en el volanteo informativo. Aproximadamente a las 12:32 las organizaciones sociales y familiares iniciaron a repartir volantes para dar a conocer y que los habitantes del puerto de Acapulco se solidaricen y brinden información, en la medida de sus posibilidades, sobre el paradero de Vicente, defensor de la tierra y el agua.

El día de mañana, sábado 14 de agosto, a las 6 am, la Comisión Nacional de Búsqueda empezará la búsqueda con vida de Vicente Suástegui, seguirán el domingo y lunes, en diferentes puntos donde se dio la desaparición.