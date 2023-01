Al cumplirse un mes del fallecimiento de Vicente Zito Lema (4/12/2022) reproducimos una carta de su compa帽era, Regine Bermeijer, y sus 煤ltimas dos participaciones en el programa 鈥淐iudad Cultural鈥 que se emite los jueves de 19:00 a 20:00 por FM La Boca (90.1) a prop贸sito del 40掳 aniversario de la Guerra de Malvinas y el 10掳 de la desaparici贸n del trabajador rural, Daniel Solano.

Mario Hernandez

Vicente鈥 驴estar谩s ahora en todas partes? Hoy hace una semana que te fuiste y nos partiste el alma. La despedida en la Biblioteca Nacional fue hermosa y la enorme cantidad de mensajes, recuerdos, poemas, fotos que llegaron casi prenden fuego mi celular, con el fuego de tu querido Prometeo de tanto amor y ni hablar de todos los abrazos de lxs que vinieron a despedirte y a rodearnos con el amor que vos sembraste. Yo creo que ni vos hubieras podido imaginar cu谩nto sembraste y toda la poes铆a y belleza reflejada en los escritos y palabras pronunciadas all铆. Escribir y hablar sobre vos exige belleza, memoria y conciencia. Qu茅 desaf铆o鈥 Hay mucha tarea, Pich贸n lo demanda y nuestras hijas me est谩n ayudando. Hay libros in茅ditos para publicar, obras para ensayar, y queda en pie la promesa de llenar las paredes de la Ciudad con tu poes铆a. Todav铆a no me visitaste en mi sue帽o, debes estar muy ocupado poni茅ndote al d铆a con Rodolfo (Walsh), Haroldo (Conti), Miguel 脕ngel (Bustos), Paco (Urondo), Claudio, Roberto (Santoro), Le贸n (Rozitchner).

Horacio, Eva (Per贸n) y lxs 30.000, entre tantos y tantas que te deben haber esperado con los brazos abiertos.

Por ahora nosotrxs aqu铆 te pensamos todos los d铆as en tus textos, tus fotos, ese disco precioso que hizo Nico y sus orquestas y que est谩 en la nube y que queda para la eternidad, tu eternidad. Queda tambi茅n este, tu Facebook, e Instagram, que igual lo manejaba yo, y lo seguir茅 haciendo para anunciar cada actividad, publicar un poema cada tanto, un recuerdo para que sigas estando entre nosotrxs.

Buen viaje Vicente, aunque no haya puerto, como dec铆as siempre鈥 segu铆 viajando entre nosotros y nosotras, seremos el viento y las olas para empujar tu barca.

Regine alias el Tiro

PD: con gratitud a todos y todas quienes me acompa帽aron en este 煤ltimo tiempo tan dif铆cil.

芦Malvinas fue una prolongaci贸n del terrorismo de Estado禄

Para muchos las Malvinas son un ejemplo del robo hist贸rico de la historia, de la vida, del territorio que ha hecho el pueblo ingl茅s.

-Vicente hay una nueva obra escrita y dirigida por vos 鈥淟as islas en el hospicio鈥.

-En realidad, ser铆an 鈥淟as islas en el manicomio鈥. Lo que pasa es que dud茅 entre un t铆tulo y otro, en algunos lados est谩 de una manera y en otros de la otra. Manicomio y hospicio son equivalentes, aunque hoy en la sociedad argentina creo que manicomio, por la dureza que tiene, va mejor con la realidad cotidiana.

-驴De qu茅 va la obra Vicente?

-A 40 a帽os de la guerra de Malvinas quiero decir, con mi manera de hacer arte, que aquella guerra fue una prolongaci贸n del terrorismo de Estado. Quiero decir tambi茅n que las pestes de la guerra siguen vigentes en todas las otras pestes que ha sufrido nuestro pa铆s, sea la peste blanca, negra, rosa, amarilla鈥 sea la peste 煤ltima o sea esta peste persistente de abrir un hoyo cotidianamente a la gente m谩s humilde de este pa铆s.

Quiero denunciar que la figura del soldadito de Malvinas encerrado en el manicomio con qui茅n hablo en la obra, y con qui茅n hab铆a hablado en la realidad est谩 vivo en cada uno de los sufrientes de este pa铆s, en una sociedad sin sentido y en una civilizaci贸n que apesta a podrido por los cuatro costados.

-Vicente, vos viviste la guerra de Malvinas en el exilio.

-En el exilio con todo el sufrimiento y con todas las disputas fraternales pero 谩speras que se dieron entre los exiliados. Era muy dif铆cil sostener que viv铆amos bajo el terrorismo de Estado, que en el exilio 茅ramos v铆ctimas del terrorismo de Estado y a la vez enfrentar la contradicci贸n que la defensa de una causa noble estaba en manos de un grupo de asesinos.

Para la gente de otros pa铆ses con los que habl谩bamos, yo estaba exiliado en Europa, en Holanda, lo ve铆an como una contradicci贸n sin sentido. Para m铆 y para otros compa帽eros no era sin sentido, porque a la par hab铆a que denunciar las monstruosidades hist贸ricas cometidas por el Imperio Brit谩nico y seguido por el Imperio norteamericano que lo apoy贸 como lo apoya siempre.

Y, por otra parte, hubo una sociedad que, es cierto, en alg煤n momento fue c贸mplice de esa dictadura, pero no quita que para muchos las Malvinas sean un ejemplo del robo hist贸rico de la historia, de la vida, del territorio que ha hecho el pueblo ingl茅s.

Mostrarlo simult谩neamente es lo que quiero hacer en este momento. La dictadura y el terrorismo de Estado existieron, los militares que nos defendieron eran asesinos, pero a la par las islas son parte de nuestra patria.

-Conmemoramos un nuevo aniversario del 24 de marzo y vos dec铆s el terrorismo y la dictadura existieron, sin embargo, ha habido voces que han puesto en duda esos hechos.

-Efectivamente, porque son parte del terrorismo de Estado. No hay mucha disputa. Ser parte del terrorismo de Estado se da de muchas formas, de los que aplicaron la picana, de los que dieron el empuj贸n a la gente, mujeres, hombres, ni帽os que arrojaron de los aviones, fueron los que fusilaban, parte del terrorismo de Estado fueron los que, como denunci贸 Rodolfo Walsh, organizaron y se beneficiaron con esos planes econ贸micos terror铆ficos que destruyeron y marcaron para un futuro un camino econ贸mico de tanta injusticia que pone en riesgo la propia identidad humana.

Nos llevan a terrenos en que se confunde lo humano con lo bestial, porque la pobreza es atroz, por m谩s que se la quiera pintar. Los responsables de la pobreza son los que acumularon la riqueza, as铆 de simple. No hay pobreza sin extrema riqueza y no hay extrema riqueza sin formas de terrorismo, terrorismo del Estado y terrorismo financiero, econ贸mico, bancario, vivimos todav铆a sufriendo las secuelas del terrorismo de Estado, que nace con el propio nacimiento de nuestra naci贸n. Esa es la realidad.

Frente a la monstruosidad ac谩 este viejo poeta sigue creyendo que la memoria nos salva, la conciencia nos crece y la belleza tambi茅n nos pertenece. Peleamos tambi茅n en estas contiendas culturales sin abandonar la belleza, porque es demasiado importante no dejarla en manos de los asesinos.

-Vicente, 驴d贸nde y cu谩ndo podremos ver 鈥淟as islas en el hospicio鈥?

-El viernes 1掳 de abril y el s谩bado 2, en el teatro Hasta Trilce, en Maza 177, a las 21:00. Somos m煤sicos, actores y poetas, todos tomados por esta misma idea. El arte es una forma de defender la vida y es una forma de contribuir a la eterna lucha de los que creemos en la memoria contra los que practican el olvido, la negaci贸n y todas esas formas monstruosas de rendir culto a la muerte.

-Vicente muchas gracias.

-Un abrazo a todos y ojal谩 que podamos contar con tu presencia en el teatro. Abrazo fuerte, en especial a vos Mario.

A 10 a帽os de la desaparici贸n del pe贸n rural Daniel Solano.

芦La desaparici贸n de Daniel Solano se da en el mismo lugar donde naci贸 y cri贸 Rodolfo Walsh禄

M.H: Diez a帽os de la desaparici贸n de Daniel Solano, un tema que te toca muy de cerca.

V.Z.L.: As铆 es. Tengo un recuerdo y un dolor en la medida de que la situaci贸n no pudo esclarecerse por m谩s que las pruebas son abundantes que fue la polic铆a de la provincia de R铆o Negro quien lo secuestr贸 y seguramente lo asesin贸.

Me compromet铆 mucho en esa situaci贸n, como son a veces las cuestiones tambi茅n del destino porque yo estaba en la provincia, recorri茅ndola a partir de una invitaci贸n del sindicato de docentes, UNTER, capacitando en Derechos Humanos y justo hab铆a estado en Choele-Choel cuando nos enteramos de las primeras gestiones que los trabajadores estaban haciendo sin ninguna repercusi贸n.

Me fui a Choele-Choel y con la ayuda del sindicato de docentes organic茅 la primera marcha que se hizo pidiendo por la aparici贸n de Daniel Solano. Luego llegaron el pap谩 y dos hermanitas muy jovencitas que armaron en el medio de la plaza p煤blica con nylon negro y unas maderas una precaria piecita a pesar del fr铆o, no era pleno invierno, pero ya en esa zona en el oto帽o hace fr铆o, y all铆 estaba ese padre sin saber qu茅 hacer contando con el apoyo de un joven sacerdote de la parroquia.

Recuerdo que hicimos lo m谩s que pudimos en esa situaci贸n que a la vez, si se me permite decirlo, me trajo como una angustia mayor porque la desaparici贸n de Daniel se da en el mismo lugar donde naci贸 y se cri贸 Rodolfo Walsh porque su padre era el encargado de ese establecimiento de frutas, de esa plantaci贸n de manzanas.

Cuando llego ah铆 me fue muy dif铆cil ingresar porque la empresa responsable de la situaci贸n no dejaba entrar, pero pude hablar con el ministro de Derechos Humanos de la provincia y me hizo una cita con el gobernador.

Recuerdo que la hija de Rodolfo Walsh y Osvaldo Bayer hab铆an querido entrar el a帽o anterior y la empresa de capitales belgas les hab铆a prohibido la entrada. Como la situaci贸n ahora estaba m谩s alborotada por la denuncia, el gobernador y el ministro de Derechos Humanos de la provincia me permitieron entrar y pude hablar con los compa帽eros de trabajo de Daniel Solano.

La situaci贸n era muy dolorosa porque all铆 donde hab铆a pasado la infancia Walsh, desaparecido durante la 煤ltima dictadura c铆vico militar, ahora, a menos de cien metros, dentro de esa finca gigante, hab铆a desaparecido un trabajador muy humilde de los pueblos originarios de la cultura Qom que todos los a帽os los traen con unos 贸mnibus viejos todos destartalados o con camiones desde Salta hasta R铆o Negro para recoger manzanas y trabajar un poco en la construcci贸n de los cajones donde empacan las frutas.

Toda esa situaci贸n, despu茅s las denuncias, las b煤squedas, todo lo que se hizo y el convencimiento absoluto de que lo secuestr贸 la polic铆a, que lo mat贸 y sin duda est谩 enterrado debajo de la comisar铆a misma y que a pesar de todo lo que se intent贸, el juez no dio la orden, porque la 煤nica forma de saberlo era demoler la comisar铆a de Choele-Choel y el juez insisti贸 que hab铆a que tener m谩s pruebas para hacer semejante acto en el lugar.

M谩s pruebas no hab铆a, solo que lo hab铆an visto de noche con otros compa帽eros, que hab铆a discutido con la polic铆a y que la polic铆a los hab铆a golpeado, que algunos se fueron, que 茅l se qued贸 y nunca m谩s lo volvieron a ver.

Pero tambi茅n recuerdo y fue muy importante el hecho, escrib铆 en la 茅poca y habl茅 por la radio todo lo que humanamente pude, y tal vez la tragedia se acentu贸 y lo ten铆an ya marcado porque Daniel hab铆a completado la escuela secundaria, sab铆a leer, escribir, sumar, restar. 驴A d贸nde voy con eso? Es que precisamente la liquidaci贸n de los salarios eran pr谩cticamente estafas que le hac铆an los due帽os de los frutales de la empresa a sus trabajadores. Y que en la medida que cuando 茅l llega y ve cu谩nto les liquidan como antiguamente se hac铆a, parte le pagaban, pero la mayor parte eran vales para un supermercado que estaba adentro del propio establecimiento, hac铆an compras que pude comprobar eran 100 % m谩s caras que en cualquier otro establecimiento del lugar, con esa antigua costumbre de expoliaci贸n de los trabajadores que las patronales en el campo siempre han estado haciendo como una marca de identidad, de avaricia, de maldad.

Daniel protestaba porque sab铆a leer, escribir, sumar y restar, sin gritos, pero con constancia, que a 茅l y a los dem谩s trabajadores los estaban robando y es en esa circunstancia que el s谩bado quieren un poco de diversi贸n, como todo trabajador, toman algunas copas, la polic铆a que ten铆a como un ret茅n dentro del propio establecimiento viene a decir basta de gritos, basta de fiesta que es un sitio de trabajo.

Era un sitio de trabajo, pero era un lugar donde ellos viv铆an asignados. Ah铆 viene toda la pelea con la polic铆a, nada grave en principio, los disuelven y todos se van, pero Daniel se fue para la muerte y el tormento porque nunca m谩s apareci贸.

Eso es m谩s o menos, a boca de jarro, los recuerdos que me vienen y la tristeza que tambi茅n me viene porque otra vez m谩s, como en las pel铆culas, ganan los malos.

M.H: Quiero preguntarte a vos, 鈥淧epino鈥 Fern谩ndez[1], 驴qu茅 pod茅s comentar sobre la desaparici贸n de Daniel Solano?

P.F: Bueno esto pasa constantemente en el norte para diferentes cosechas, van comunidades ind铆genas, como este muchacho que era de Charenta un lugar que est谩 en Tartagal, en la provincia de Salta, y as铆 pasa en todos lados. Hay gente que no vuelve al pueblo, originarios que no vuelven. Estos muchachos eran trabajadores golondrinas y despu茅s se insertaron en la UTD de Mosconi.

Cerca de 50 testigos viajaron a Choele-Choel para declarar sobre el momento de la fiesta como dice Vicente Zito Lema. Incluso han llevado un equipo de perforaci贸n para tratar de ver en las profundidades qu茅 hab铆a en los pozos porque posiblemente su cuerpo estaba ah铆. Pero esto pasa con muchos muchachos que se van de diferentes lugares tanto de Salta como de Jujuy.

M谩s all谩 que son explotados, actualmente siguen siendo explotados, no tienen un r茅gimen de trabajo, no les pagan las obras sociales ni nada. Estos muchachos declararon todo eso que dice Vicente.

V.Z.L.: Lo escucho a 鈥淧epino鈥, un valeroso referente de la lucha y tambi茅n nombro, que me parece muy justo, al Dr. Heredia con quien tambi茅n colabor茅, hizo un trabajo abnegado enfrentando a esos jueces sin cobrar nada, viajando 茅l mismo desde Salta para ayudar a la familia y merece el reconocimiento y el recuerdo. Tambi茅n hizo un documental que se estren贸, donde yo estuve con 茅l, en la sede de ATE Capital con el apoyo del sindicato y la secretar铆a de Derechos Humanos de ATE.

Tambi茅n los docentes de UNTER colaboraron mucho, me ayudaron a m铆 para poder quedarme en aquellos d铆as para que pudiera colaborar. Y tengo ahora que los recuerdos van llegando, pareciera una novela, un gui贸n, esa noche de lluvia y el pap谩 de Daniel y sus hermanitas muy j贸venes que apenas hablaban en un gran silencio y bajo la lluvia en la plaza, firmes y hablando con el padre dijo: 鈥榶o ya no quiero nada, solo quiero que me den el cuerpo de mi hijo para enterrarlo en Salta鈥.

No quer铆a ni castigo ni nada se conformaba nada m谩s con eso. Cuando me lo dijo recuerdo que me emocion茅 mucho, el dolor de ese hombre parco, silencioso all铆 en el medio de la lluvia apenas cobij谩ndose con unas bolsas de nylon negro.

As铆 como los docentes se comprometieron, tambi茅n es cierto que mucha gente de Choele-Choel que est谩 ligada a esa gran empresa de frutas cuando nos movimos para tratar de conseguir apoyo la verdad que no fue tanto el apoyo.

La realidad es que muchas luchas de los Derechos Humanos se pierden precisamente porque no todos colaboran en la medida que deber铆an hacerlo.

[1] Referente de la Uni贸n de Trabajadores Desocupados (UTD) de Gral. Mosconi, Salta.