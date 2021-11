Entrevista a Vicente Zito Lema

Con amor, poesía y memoria seguiremos dando lucha

Mario Hernandez

M.H: Vicente presentás: “Vicente Zito Lema, el violinista del amor & Orquesta volátil” el próximo jueves 4 a las 21:00 en Hasta Trilce en Maza 177 que se repite el sábado 6 de noviembre a la misma hora.

V.Z: Así es. El titulo habíamos quedado de común acuerdo se iba a llamar “Valió la pena” que sintetiza mucho de lo que tiene el espectáculo como canto a la vida por encima de todas las dificultades personales, sociales de las que somos parte. Dificultades que no negamos pero tampoco nos dejamos arrastrar ni a la melancolía, ni al sálvese quien pueda, ni tampoco cerrar los ojos, los oídos y el alma, porque nunca lo hemos hecho. Así que este “Valió la pena” es un canto de vida que creo que es importante en estos momentos tan confusos que se están viviendo incluso como civilización. Es también, lo quiero reconocer, el esfuerzo del violinista del amor que así se llama Nicolás Escalante, que él organizo todo el espectáculo. Desde hace más de dos años estaba trabajando, poniendo música a una serie de textos y poemas míos. Trabajó dos años y le puso música a las 14 canciones que son parte del espectáculo. Después organizó una orquesta.

M.H: ¿Vos cantás en el espectáculo?

V.Z: No canto en el sentido tradicional, pero tampoco digo poemas como cuando estoy solo. Como los antiguos juglares, hago una prosa poética musical. Eso porque varias son canciones. Está “Como en un tango” que tiene un ritmo de tango, escribí especialmente una milonga llamada “Milonga de la mala peste”, está la canción de Haroldo Conti, un entrañable amigo, escribí dos canciones para la gente niña, que son dos cantos infantiles del estilo que hacía García Lorca que tienen contenido de una vida distinta a la que impone el poder, pero que están con una impronta si se quiere infantil porque son dos rondas antiguas, una se llama “Mi caballo negro que blanco que es” y la otra “El barco va”.

En la iniciación hago una performance teatral donde cuento historias que van desde mi niñez a estos 82 años. Es una performance sintética, un poco alocada, pero creo que es muy hermosa y que dura más o menos 5 o 6 minutos. Luego empiezan los poemas/canciones.

Muy feliz por la orquesta que son 14 músicos en escena que se han preparado muy bien, todos ellos grandes músicos, 7 chicos y 7 chicas que han trabajado mucho con toda clase de instrumentos, hay violines, violonchelos, violas, contrabajos, trompetas, piano.

No hablo de la estética, eso lo va a decir luego el que asista, pero es un trabajo muy riguroso que llevó más de dos años hacerlo, yo soy partidario de lo que decía Roberto Arlt: “prepotencia de trabajo”, nadie me va a negar que hemos trabajado mucho y con mucha alegría.

La posibilidad de pasar, como decía mi maestro Pichon-Rivière, “vencer lo siniestro para llegar a lo que llamamos lo sublime”, y lo sublime son los sentimientos, las pasiones de amor, de amistad, de fraternidad, esas palabras que parecen antiguas y que siguen siendo lo que ilumina finalmente la existencia humana.

Esa es la realidad por más que a veces mucha gente equivocada, no quiero hablar que lo hace adrede, pretende salvarse sea como sea, olvidando que el egoísmo solo conduce a la propia destrucción y de los conflictos sociales graves se sale por arriba, con memoria, con conciencia crítica y humildemente lo digo aferrado siempre a la belleza en la que creo cada vez más como posibilidad redentora de todas las tristezas e injusticias que esta forma de reproducir materialmente el mundo nos impone a garrotazos.

M.H: El próximo jueves y sábado en Hasta Trilce. Esto lo digo yo, vamos a asistir a otra puesta en escena de la tragedia griega. Lo digo porque en Hasta Trilce podemos comer muy bien, podemos beber muy bien como en aquella otra tragedia griega, aquel teatro griego que duraba horas y horas donde comían, bebían y veían esas obras que seguramente nos va a mostrar Vicente Zito Lema. Yo ya hace algún tiempo sostengo que Vicente es fundamentalmente un poeta trágico.

V.Z: Muchas gracias. Ser poeta trágico con toda la historia que tiene en la cultura humana me da fuerzas para seguir haciendo las cosas. Lo acabás de definir, no hablo yo desde mí, desde una cuestión estética, pero nadie podrá negar que tengo una obstinada mirada poética del mundo que nunca la he dejado de lado.

Escribí mi primer libro cuando tenía 20 años, ahora cumplo en estos días 82 y ya lo ves nunca abandoné la poesía ni la poesía se fue de mí, y me planto en un escenario, recuerdo a mis amigos desaparecidos que no olvido, pero también canto a los niños y al amor, y trato de contribuir a despertar conciencia, porque insisto, la conciencia nos crece, la memoria nos hace y la belleza nos pertenece.

M.H: Jueves 4 de noviembre a las 21:00 en Maza 177 Hasta Trilce. Donde nos encontraremos compartiendo tu poesía y viviendo ese gran espectáculo que has preparado durante dos años.

V.Z: Muchas gracias, los espero a todos. Y con amor, poesía y memoria seguiremos dando lucha, porque la vida merece ser vivida.