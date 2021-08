Entrevista al poeta Vicente Zito Lema

Hay que practicar la rememoraci贸n

Mario Hernandez

M.H.: Hoy quiero hablar de dos entra帽ables compa帽eros de militancia, Roberto Mario Santucho y el 鈥減elado鈥 Ortega Pe帽a, asesinados, uno por la Triple A, el 鈥減elado鈥, el 31 de julio de 1974; y por los esbirros de la dictadura militar, Roberto Mario Santucho, a mediados de julio de 1976. Los dos fueron compa帽eros de militancia, amigos del poeta Vicente Zito Lema 驴qu茅 nos pod茅s comentar de esas dos personalidades?

V.Z.L.: Siempre que traemos estos recuerdos, que me parece bien, porque hay que mantener viva la memoria, o mejor todav铆a, como dec铆a un amigo en com煤n, al que sol茅s nombrar, Le贸n Rozitchner, m谩s que memoria, hay que practicar la rememoraci贸n, que ser铆a una memoria en actos, no una memoria arqueol贸gica, sino plantearnos, preguntarnos por qu茅 hablar hoy en este caso concreto, de dos personas que murieron hace m谩s de 40 a帽os, cu谩l es el sentido vivo de ese recuerdo.

Esa yo creo que es una gran pregunta que podemos hacernos en estos tiempos, de personas que han tenido una gigantesca 茅tica en sus vidas, una profunda y comprometida manera de entender la realidad como v铆a para un cambio profundo de esa realidad, que fueron en su juventud militantes abnegados, so帽ando construir un mundo que hoy vemos en crisis, y ya no crisis econ贸mica o pol铆tica, sino que nos atrevemos a decir que es una crisis civilizatoria que desnuda como pocas veces en los 煤ltimos a帽os, en los 煤ltimos tiempos, que esta manera de la reproducci贸n material de la existencia, como ense帽aba Marx, est谩 llegando a su fin tal como es.

Que no tenemos claro c贸mo ser谩, pero s铆 sabemos que as铆 no da para m谩s. Porque tambi茅n esta peste desnuda de una forma m谩s que injusta, directamente sin sentido. Porque en la injusticia hay sentido, que son la riqueza para los que producen la injusticia, pero la crisis civilizatoria nos est谩 mostrando que es la propia vida en su conjunto lo que est谩 en disputa.

Y me podr铆an preguntar: 驴Y a Santucho y a Rodolfo Ortega Pe帽a c贸mo los ponemos en este contexto dram谩tico que plante谩s? Mi convencimiento absoluto a pesar de las grandes dificultades, que de las encerronas tr谩gicas como dec铆a otro amigo, ese gran psicoanalista, Fernando Ulloa, de los laberintos cerrados, solo se puede salir por arriba, generando algo nuevo que no tenga las mismas bases insostenibles, directamente inhumanas que estamos viviendo hoy por hoy.

Y yo creo que esos m贸viles profund铆simos que superan una d茅cada que se inscriben como mojones potentes en la construcci贸n de una humanidad verdaderamente humana, movieron las conductas de Roberto Santucho y Rodolfo Ortega Pe帽a. Porque estas grandes disputas sobre si es posible lo humano en un mundo inhumano, estaban ya planteadas en las controversias gigantes de nuestra 茅poca.

Y, parad贸jicamente, habr铆a que preguntarse hoy, que en las crisis de aquellas d茅cadas que estaban anunciadas, pero que hoy, insisto, a partir de esta peste, se desnudan de forma obscena, plantean las mismas disputas y nos demandan los mismos ejemplos de disputa.

Esos ejemplos que tuvieron el cuerpo y el alma de los dos amigos, de los dos compa帽eros a los que estamos trayendo esta noche en un acto de rememoraci贸n. Ortega, Santucho, cada uno a su manera, pero finalmente de la misma manera, profundamente 茅tica y revolucionaria dieron sentido a la vida de muchos.

Aun de aquellos que los vieron con indiferencia o con recelo por disputas menores. No hablo de los que fueron sus enemigos y sus asesinos, porque con ellos las cartas ya estaban plenamente jugadas, pero s铆 hablo de mucha gente que los critic贸, que no vio sus gestos ejemplares.

El riesgo con el que vivieron tratando de construir una vida social que superase el momento hist贸rico. Ellos perduran en nuestra memoria, en nuestra rememoraci贸n porque las disputas de la 茅poca, insisto, en una dimensi贸n m谩s universal, est谩n hoy desnudas bajo esta luz monstruosa de la pandemia.

Qu茅 puedo decir, que los conoc铆 a los dos, que los quise a los dos, que trabajamos juntos. Que para dar un ejemplo Rodolfo Ortega Pe帽a y yo, junto con Matarollo, y Duhalde, fuimos los abogados defensores de Santucho.

En mi caso particular fui y soy amigo de su familia, sigo teniendo v铆nculos cari帽osos con sus hijos y sobrinos. Es una familia con la que tuve trato personal y lo mantengo. En estos d铆as me voy a encontrar justamente con uno de sus hijos. Y hace poquito estuve con uno de sus hermanos. Yo siento un afecto profundo hacia la familia Santucho.

Y, por supuesto, considero que Robi Santucho es un ejemplo para Latinoam茅rica, para todos los que se alzan contra las injusticias del mundo, como dec铆a el Che Guevara, que son capaces de sentir como propio el dolor de otros.

Y en el caso de Ortega igual, un compa帽ero del alma, un amigo con el que jug谩bamos al f煤tbol, enfrent谩bamos atentados juntos, porque nos han puesto bombas en dos sitios en los que est谩bamos juntos. Hemos compartido el periodismo, la defensa de los Derechos Humanos, tambi茅n soy amigo de su familia y sus hijos.

Hablo de lo pol铆tico en general, de lo filos贸fico, pero tambi茅n de lo personal porque todo va de la mano. Los quise mucho, los quiero y los recuerdo de la mejor manera que un hombre grande ya, como yo, puede recordar, tratando de unir en un mismo recuerdo lo que hicieron a nivel de militancia pero tambi茅n recordarlos como amigos, con los que he compartido sue帽os, alegr铆as, un vaso de vino o comernos una empanada fr铆a porque el peligro no daba para m谩s.

M.H.: Y fuiste parte, con Mario Hern谩ndez, Roberto Sinigaglia y el 鈥減elado鈥 de la Gremial de abogados en aquellos a帽os.

V.Z.L.: As铆 es Mario, muy buena memoria la tuya.

M.H.: Siempre recuerdo que Robi te encomend贸 a su hermana.

V.Z.L.: S铆, se hab铆a recibido la hermana de Robi de abogada y vino a Buenos Aires y 茅l como buen hermano y conocedor de este esp铆ritu tan de far谩ndula que a veces uno ve en nuestra Ciudad, me pidi贸 con mucho cuidado, hasta quiz谩s un poco avergonzado, que por favor yo fuera una de las personas que la guiara a Manuela, que era muy jovencita, reci茅n llegada.

M.H.: Luego desaparecida en Tucum谩n.

V.Z.L.: S铆. As铆 fue como la conoc铆 y le ped铆 a mi madre que la cuidara en nuestra casa. Es un recuerdo hermoso el que tra茅s. Me hace bien traerlo a mi memoria.

M.H.: Hace poco me enter茅 que estando secuestrada Manuela en Tucum谩n, le hacen leer la noticia de la muerte de uno de sus hermanos. Y las propias autoridades militares que la ten铆an secuestrada, dicen que lo hizo con una dignidad que los conmovi贸.

V.Z.L.: Ella tambi茅n era una militante revolucionaria, una muchacha dulce, respetuosa, con ansias de estudiar y formarse human铆sticamente, de aportar desde la profesi贸n, pero tambi茅n desde los actos de compromiso porque hab铆a que comprometerse en esa 茅poca.

Y ella pag贸 duro su coraje civil y por qu茅 no decirlo, el amor y el respeto que ten铆a por su hermano.

Como dijiste, mi vida est谩 ligada a la poes铆a, no puedo ni quiero negarlo, y as铆 como recuerdo que habl茅 en el entierro del 鈥減elado鈥 Ortega.

M.H.: Yo no llegu茅 porque me detuvo la polic铆a.

V.Z.L.: S铆, lo sab铆a, a m铆 tambi茅n me cost贸 llegar porque haber hablado ah铆, por haber enfrentado al grupo de sus asesinos, a los pocos d铆as me pusieron una bomba en mi domicilio. Vol贸 todo por los aires.

Pero volviendo a Ortega, yo escrib铆 a partir de esos hechos, un largo texto que se public贸 durante el exilio en Barcelona, en Espa帽a, que recuerdo que Eduardo Luis Duhalde le escribi贸 un pr贸logo y Ricardo Carpani hizo los dibujos del 鈥減elado鈥 Ortega, que se llam贸 鈥淗omenaje鈥 y que luego recog铆 en un libro con otros trabajos de recordaci贸n de compa帽eros. Y de ese poema de homenaje me permito leer el momento final:

A Rodolfo Ortega Pe帽a

Un hombre moral.

Embistiendo de frente contra un orden inmoral.

No hallar谩 respuestas.

Pero si viajar谩 en un taxi negro y amarillo.

Chapa C3710002.

Y al llegar a la esquina de Arenales y Pellegrini.

En la puerta de un local donde se lee Drugstore.

Recibir谩 tantos tiros en la cabeza.

Como para arranc谩rsela.

Como para que nada quede en ella.

Ni los pensamientos.

Ni los recuerdos.

Ni la idea victoriosa de la clase obrera.

Ni la imagen de esa pampa por la que hab铆a

so帽ado cabalgar.

Con cada una de esas voces que le hablaban

al llegar la noche.

Con cada una de las muertes que tanto le dolieron

hasta volverlas vivas.

Hemos debido dejar la patria / aquel paisaje que

era nuestro esp铆ritu.

Nos queda la memoria / los hijos / lo amado鈥

El sol que se aparece por la ventana

ilumina esta pieza donde escribo.

Palabras.

Palabras sin respuesta.

Palabras como un abrazo. No tiene final un poema para el amigo asesinado.

Tampoco tiene final esta lucha que nos envuelve

y desgarra.

La derrota es hoy la gran se帽ora imp铆a que todo

lo corrompe. Pero ella no es eterna.

Volveremos del exilio. Sin pactos

con el exterminador. Sin comercio

de nuestros muertos.

O volver谩n nuestros hijos.

S茅 que tus hijos Rodolfo.

Y mis hijos y los hijos de cada compa帽ero

ver谩n hacerse luz la pesadilla.

Ver谩n hacerse alegr铆a la sangre que dejaste. La

ver谩n crecer y convertirse

en un manzano bello.

Ese manzano.

Erguido y libre. Fuerte y puro como vos.

Recibiendo los dones del cielo y de la tierra.

Ese manzano de naide es m谩s que naide.

Florecer谩.

Lo agitar谩 el viento.

Nos dir谩 que la vida puede m谩s que la muerte.

隆Vamos caballo!

Al茅jate tristeza.

Es hora de andar.

1974-1978

Poema completo

HOMENAJE

A Rodolfo Ortega Pe帽a, in memoriam a los ca铆dos

Pesa escribir. Inundar los pulmones con agua

de la pesadilla (agua sin serenidad / agua que

pretende lavar

los labios del desfallecido). Animarse a caminar

desnudo por el pasto calcinado. Sobre ese espejo

de vigilias

quebradas y en sangre

por las derrotas. 驴Me ayudar谩s t煤

mi amigo? 驴Me ayudar谩s a recoger

en la memoria

estas vastas campanadas de dolor

que nos aturden? (Ah cuerpos y cuerpos que

conozco

y no conozco amontonados en cloacas de 2 x 2

-y la ilusi贸n que sobrevive

la bilis negra de la melancol铆a / el hedor

de la melancol铆a / esa soga en el cuello de

la que tira un cancerbero

l煤gubre

torvo-

Ah cuerpos de la nueva tierra y del nuevo cielo

colgados de los ganchos

mutilados con sierras y cuchillos

fusilados en la penumbra

quemados

dinamitados

convertidos en materia sin nombre / en carro帽a

que husmear谩n los perros

en alg煤n basural).

驴Traer谩s t煤 mi amigo

templanza al esp铆ritu desde la quietud

y el inmenso silencio?

(Desde la quietud y el silencio Dios m铆o

quien era todo el fervor y la alegr铆a de las

palabras鈥)

La tiniebla abraza sus ojos como una amante

ciega

y la congoja

yace devota a nuestro lado.

Tiempo de desgracias.

No est谩 escrito en las paredes de la c谩rcel

que muerte de las muertes que tanto te

dolieron

creci贸

hasta hacerse tuya

hasta comerte entero: tu h铆gado tu lengua

tus manos tu coraz贸n

tu cerebro

pero los sue帽os no. 驴No los sue帽os?

驴Con qui茅n so帽aste que andar铆as ahora

discutiendo

las cosas de los hombres

las cosas de la patria鈥?

Acaso sea con el loco coronel que ya

en el comienzo de esta historia

-y ya ante la traici贸n

abierta-

debi贸 amenazar con pasarse

a la montonera

Ese mismo gobernador amado por la gente orillera

la de la cocina

ese que ahora viste corbata negra

chaqueta de lanilla

y una venda amarilla que cubre su mirada鈥

Vas con 茅l cabalgando en semejante

pampa

y ante el horizonte en oro

de las seis de la tarde

te dir谩 de pronto

lento:

cuando escrib铆 a mi mujer

la Angelita

鈥渆n estos momentos me intiman

que dentro de una hora

tengo que morir鈥

Mi vida

educa a esas amables criaturas

s茅 feliz

ya que no lo has podido ser

en compa帽铆a

del desgraciado鈥︹

Cuando as铆 escrib铆 supe que nada

quedaba para perder

y que mis huesos se blanquear铆an

sin carne

sobre el camposanto.

Imagino lo habr谩s mirado

fijamente

cruzando los brazos sobre el pecho

-era tu costumbre-

y despu茅s contado

que ven铆as en coche y al bajar

a unos 100 metros de la iglesia

del Socorro

gritaste CUIDADO a tu mujer

y fue lo 煤ltimo.

Era tu sangre por la vereda.

Eran tus sue帽os los que se alzaban en vuelo.

All铆 quedaba un hombre destrozado.

Dir铆a Dorrego: Mand茅 que mis funerales fueran

sin fausto.

Dir铆as vos: As铆 igual los m铆os

sin fausto pero tambi茅n sin paz

cosas de la canalla.

Seca es esta mar. Pobre su fermosura. El deseo

de felicidad nos ha sido negado. La estrella

de la justicia

es el lobo salvaje que roe la frente

y se castiga atroz.

El pasado. Voces. Rompiendo lentamente

la b贸veda que aprisiona. Hasta verte emerger:

tambaleante

ciego

en una claridad desconocida. En un paisaje

de nubes siempre en fuego y lamento.

-Aquel paisaje es tambi茅n una laguna

de roc铆o. Un palmar. Y all铆

en el palmar

una mujer en luto / en demencias

saca afuera su alma yacente

la entrega a los p谩jaros de pico fuerte y

alas tenebrosas

y clama junto a vos:

Virgen de Luj谩n graciosa del desdichado

ya no pido piedad de vida por mi hijo

he visto como lo arrastraban encapuchado

por el patio

sin perder su orgullo

malherido

yo gritaba / gritaba

nada m谩s puede hacer.

concede hoy despu茅s de un a帽o

que me devuelvan su cad谩ver.

Ser谩 as铆 menos vasto

el reino del exterminio

donde debo peregrinar.

驴Ser谩 Felipe esa mancha del crimen que se acerca?

De ser 茅l simplemente te habr谩 dicho:

no s茅 si era a m铆 o a otro compa帽ero

de la f谩brica

al que buscaban

eran varios

de fachas matonales

quise resistirme / me aferr茅 a un 谩rbol

ten铆a astillas / ten铆a maderas en las mano

ten铆a un cigarillo que no terminaba

de apagarse.

Despu茅s todo estall贸.

Como estalla una m谩quina cansada.

Una naranja.

Nunca supo 茅l que hab铆as rastreado su aliento

en la espesura.

que te hab铆as reflejado en el vidrio

de su calvario.

En los peque帽os soles que volv铆an

cada ma帽ana a su 谩rbol.

La pesadilla de la fatalidad nos persigue

sin treguas. Su lengua

es enorme. Voraz.

Avanza y suena su viol铆n. Agita un limpio

vestido de gasa

azul y se sonr铆e y baila鈥

El barro es nuestra tierra que espera

el viento y la luz.

No tenemos calma en el coraz贸n.

El odio se aviva en diarias desgracias.

Seguimos llorando a los ca铆dos.

Recogemos su esperanza.

Una mano muy fr铆a acomoda mis cabellos.

Sin socorro.

Se pudo creer por un instante que una especie

divina se dorm铆a

sobre la espalda del r铆o.

Pero eran apenas los desechos de un hombre

enfardados con alambres y se帽as evidentes

de malos tratos

que la corriente aposent贸

en la ribera.

Nada se agitaba en la fragancia del alba

cuando llegaste a su lado.

Ning煤n 谩ngel descendi贸 de las alturas.

S贸lo 茅l que te abraz贸 y dijo:

De ni帽o cre铆a que morir

era convertirse en mariposa

y que esa mariposa

poco a poco

ir铆a cambiando su color

hasta perderse en el espectro de una luna.

Pero lo m铆o fue as铆:

Detenido en el trabajo en pleno d铆a

me reventaron el h铆gado a patadas

tuve un tiro de gracia

desnudo para pudrirme m谩s pronto

fui arrojado en el pajonal de un riacho

lejos de la mujer que amaba

y que sab铆a

iba a ser violada y desaparecida

con suplicio

en una tumba ajena

o en una ci茅naga.

Y vos recordaste:

脡ramos muy pocos ante lo desconocido

buce谩bamos sin tregua en la peor quietud

en el horror

en una ciudad s煤bitamente extranjera

amurallada

y la peque帽a buenaventura que tra铆amos

no alcanz贸 para sus suertes

nuestros deseos no franquearon la bruma

ese s贸tano perverso del poder

esos muros esas celdas que embest铆amos

como toros como monos como caballos.

驴C贸mo toro? 驴C贸mo mono? 驴C贸mo caballo?

驴O c贸mo un hombre moral?

Hijas m铆as: 驴Nombrarlas aqu铆 evitar谩

que nuestra fr谩gil ilusi贸n se cubra

pronto de cal y malezas negras鈥?

Presiento que no han sido elegidas

para la primera felicidad.

Detr谩s de sus ojos asoma la intemperie / el acoso

del exilio.

Sin embargo no dudo que ser谩n alumbradas

por una llama errante

de buen amor.

(Ese viento de calamidades que golpea

las ventanas de la casa

no puede traspasar

el lev铆simo enjambre de poes铆a

que las protege).

驴Saben desde cuando lo s茅鈥?

La madrugada de la partida enfrent茅

por 煤ltima vez

el cielo.

Buscaba una simple alucinaci贸n: el rostro

de un amigo.

Apenas lo distingu铆. Tan crispado. Tan humillado

de soledad. Tan abiertas sus heridas. Tan sucio de

tierra y crujientes insectos.

Volv铆 temblando. Indefenso por el dolor las bes茅.

Su madre las arrop贸 con la suavidad

de un milagro.

Cre铆a que dorm铆an.

Se incorporaron.

Calladas. Mensajeras de una historia

que ya las comprende

Nos abrazaron largo tiempo. Hasta que

el amado amigo

descans贸 a nuestro lado

sin horror

sobre un lecho de arenas.

(驴Y no retrocedieron los demonios de la

culpa? / 驴no perdi贸

su rumbo el asesino que acechaba

mientras mis ni帽as aliviaban a un hombre y

a una mujer abatidos

por el largo duelo鈥?)

Muerte

Sin anuncio / fiera.

Muerte toda la nuestra / 谩rbol negro.

Muerte perra鈥

Esa fue la nueva voz.

Ese fue casi el himno.

El 谩spero lamento que escuchaste.

Mientras avanzaban las sombras.

Eran sombras que quejaban.

Que imprecaban en un pesado aire. En una pesada

tarde.

Despu茅s todo fue silencio.

El silencio eran todos los dolores que crec铆an

sin piedad.

Sin piedad por el silencio. Sin misericordia por

los quejidos.

Por ese roncar como de odio o de pasi贸n

por la vida

del n谩ufrago que relata

la adversidad:

鈥 mientras corr铆amos por esa llanura

de roca pelada

supimos lo que se llama libertad.

Pero nuestra alegr铆a qued贸 atada

al destino

de los otros compa帽eros en prisi贸n.

A pocos kil贸metros estaba el mar.

Durante meses y meses lo hab铆amos olido.

Tocado al tocar la mesa el vaso

la cuchara鈥

Tan azul la ma帽ana elegida / tan azul鈥

La geograf铆a fue adversa.

Nuestra fuerza menor.

Y la primera obligaci贸n del combatiente

es subsistir:

nos entregamos.

Era gente sin honor.

La muerte lleg贸 como un cuchillo de fr铆o

en el o铆do.

Como un rel谩mpago.

En el peque帽o universo

todo era una gran serenidad.

Yo llev茅 varias horas con el pecho abierto.

Desangr谩ndome.

Hasta que no pude imaginar el mar.

Ni saber de qu茅 color era

el trapo con que me tapaban.

Dir铆an despu茅s los asesinos en los diarios:

鈥淟o hecho bien hecho est谩

no hay que disculparse porque no

hay culpa鈥.

O sea: por los campos de concentraci贸n donde

la locura se alaba

como pausa

no hay culpa.

Por la org铆a de torturas / por la matanza de

indefensos / por el sin fin nocturno de horror

y pestilencia /

no hay culpa.

No hay culpa / no hay piedad / no hay justicia /

no hay honor /

no hay bien ni mal en tama帽os verdugos.

Dios m铆o:

驴Qu茅 ramera maldita los pudo parir

a tu imagen y semejanza鈥?

隆Fuera de la especie humana!

Un hombre moral.

Embistiendo de frente contra un orden inmoral.

No hallar谩 respuestas.

Pero si viajar谩 en un taxi negro y amarillo.

Chapa C3710002.

Y al llegar a la esquina de Arenales y Pellegrini.

En la puerta de un local donde se lee Drugstore.

Recibir谩 tantos tiros en la cabeza.

Como para arranc谩rsela.

Como para que nada quede en ella.

Ni los pensamientos.

Ni los recuerdos.

Ni la idea victoriosa de la clase obrera.

Ni la imagen de esa pampa por la que hab铆a

so帽ado cabalgar.

Con cada una de esas voces que le hablaban

al llegar la noche.

Con cada una de las muertes que tanto le dolieron

hasta volverlas vivas.

Hemos debido dejar la patria / aquel paisaje que

era nuestro esp铆ritu.

Nos queda la memoria / los hijos / lo amado鈥

El sol que se aparece por la ventana

ilumina esta pieza donde escribo.

Palabras.

Palabras sin respuesta.

Palabras como un abrazo. No tiene final un poema para el amigo asesinado.

Tampoco tiene final esta lucha que nos envuelve

y desgarra.

La derrota es hoy la gran se帽ora imp铆a que todo

lo corrompe. Pero ella no es eterna.

Volveremos del exilio. Sin pactos

con el exterminador. Sin comercio

de nuestros muertos.

O volver谩n nuestros hijos.

S茅 que tus hijos Rodolfo.

Y mis hijos y los hijos de cada compa帽ero

ver谩n hacerse luz la pesadilla.

Ver谩n hacerse alegr铆a la sangre que dejaste. La

ver谩n crecer y convertirse

en un manzano bello.

Ese manzano.

Erguido y libre. Fuerte y puro como vos.

Recibiendo los dones del cielo y de la tierra.

Ese manzano de naide es m谩s que naide.

Florecer谩.

Lo agitar谩 el viento.

Nos dir谩 que la vida puede m谩s que la muerte.

隆Vamos caballo!

Al茅jate tristeza.

Es hora de andar.

1974-1978