El CGPJ ha emitido un informe rechazando que la ley de memoria democr谩tica proponga la ilegalizaci贸n de fundaciones de exaltaci贸n del franquismo

El CGPJ se帽ala el riesgo de que la futura Ley de Memoria establezca una 鈥渢utela asim茅trica鈥 de las v铆ctimas, ignorando que desde hace 80 a帽os unas han sido reparadas y otras, en cambio, abandonadas

Fotograf铆as de personas fusiladas o desaparecidas por el franquismo.

En Espa帽a hay v铆ctimas de primera y v铆ctimas de segunda. Unas son reconocidas, como debe ser en cualquier sociedad democr谩tica. Otras son invisibles y silenciadas, no solo se les niega verdad, justicia y reparaci贸n, sino tambi茅n protecci贸n. Son las v铆ctimas de la Guerra Civil, la dictadura, de la transici贸n y del terrorismo de Estado. La impunidad del franquismo sigue viva a d铆a de hoy hasta tal punto que no hay una verdad oficial dispuesta a asumir los cr铆menes de guerra y de lesa humanidad que llegan hasta nuestros d铆as, porque no han sido ni reconocidos ni investigados.

La apolog铆a del terrorismo es castigada en Espa帽a para proteger la dignidad de sus v铆ctimas, pero en su informe de este lunes el Consejo General del Poder Judicial cree conveniente mirar hacia otro lado frente a la apolog铆a del franquismo, a pesar del da帽o que esta provoca, puesto que legitima asesinatos por razones ideol贸gicas, desapariciones, torturas, humillaciones, purgas, d茅cadas de represi贸n. De este modo avala la existencia de fundaciones franquistas y censura uno de los puntos contemplados en el anteproyecto de la Ley de Memoria que el Gobierno anunci贸 el pasado mes de septiembre pero que a煤n no ha llegado al Congreso, pues estaba a la espera de dicho informe.

El CGPJ tambi茅n se帽ala el riesgo de que la futura ley establezca una 鈥渢utela asim茅trica鈥 de la dignidad de las v铆ctimas, ignorando que desde hace 80 a帽os unas v铆ctimas han sido reparadas y otras, en cambio, silenciadas y abandonadas, y que en muchos lugares de Espa帽a no hubo ni siquiera guerra porque el golpe triunf贸 de inmediato. Eso, sin embargo, no evit贸 persecuci贸n, c谩rcel o asesinatos de decenas de miles de personas por el simple hecho de pensar diferente y no apoyar el golpe.

Adem谩s el 贸rgano judicial condena del anteproyecto la creaci贸n de una Fiscal铆a de Sala para investigar los cr铆menes del franquismo, porque considera que los cr铆menes han prescrito y est谩n cubiertos por la Ley de Amnist铆a. Esto demuestra, de nuevo, la necesidad de derogar dicha ley, como han solicitado diversas organizaciones de derechos humanos y de memoria.

Dicho informe no es vinculante y, teniendo en cuenta que han pasado ya ocho meses -y que las v铆ctimas m谩s directas no tienen tiempo que perder, porque son muy mayores- es hora de que el Gobierno impulse la deliberaci贸n en el Parlamento, donde varias agrupaciones pol铆ticas presentar谩n enmiendas con el objeto de introducir demandas de las familias de las v铆ctimas actualmente no incluidas en el proyecto de ley.

Pero el hecho de que el CGPJ y otros sectores conservadores, de ultraderecha o franquistas critiquen el borrador de la ley no significa que esta est茅 a la altura de los planteamientos establecidos por Naciones Unidas y propios de una democracia europea. Hay aspectos mejorables que ser谩n abordados -seg煤n indican varios representantes pol铆ticos, que presentar谩n enmiendas- en un debate parlamentario que podr谩 resultar interesante e instructivo en materia de derechos humanos.

Como han establecido organizaciones como Amnist铆a Internacional o CEAQUA -entidad que aglutina varias asociaciones personadas en la querella argentina contra los cr铆menes del franquismo- el anteproyecto de la Ley de Memoria no incluye aspectos importantes en materia de verdad, justicia y reparaci贸n. Sigue negando justicia a las v铆ctimas y no contempla alcanzar una verdad oficial.

Adem谩s, evita que sea el Estado el que se encargue de la b煤squeda, localizaci贸n y exhumaci贸n de las personas desaparecidas. Prefiere continuar delegando esa actividad a asociaciones privadas, a trav茅s de subvenciones, y a ayuntamientos. De ese modo, se perpet煤a un modelo en el que el Estado no est谩 presente para oficializar la verdad, ni para garantizar que todas las fosas accesibles sean exhumadas, puesto que todo depender谩 de los proyectos que presenten asociaciones privadas.

As铆 se mantiene un proceso que obliga a las familias a reclamar, buscar, empujar, investigar, recorrer cientos o miles de kil贸metros para buscar archivos, contrastar informaci贸n con otros familiares o insistir a asociaciones privadas para que se localice y exhume. Es un peregrinaje que revictimiza a las v铆ctimas. Quienes tengan el privilegio de poder acceder a buenos contactos tendr谩n m谩s posibilidades de obtener alg煤n tipo de reparaci贸n.

Por eso asociaciones de memoria y de derechos humanos insisten en que el Estado asuma la tarea de garantizar los derechos de las v铆ctimas del franquismo y sus familias. Es deseable que la b煤squeda y exhumaci贸n de las personas desaparecidas deje de estar privatizada. Esa es la raz贸n por la que solicitan la apertura de una oficina institucional que las atienda, que las gu铆e, que las ayude, como ocurre en pa铆ses como Argentina, un ejemplo en materia de reparaci贸n.

鈥淣o puede ser que no haya una oficina para las v铆ctimas de esas caracter铆sticas en Espa帽a, tiene que ser el Estado el que se encargue de ello, con fortaleza, con todos los recursos. Si depende de cada ayuntamiento o comunidad ser谩 insuficiente y habr谩 desigualdades en el trato鈥, me dec铆a en una entrevista hace tres meses Luis Fondebrider, que ha sido durante 36 a帽os director del Equipo de Antrop贸logos de Argentina, una instituci贸n que trabaja en cincuenta y cinco pa铆ses del mundo con un enfoque multidisciplinar y cient铆fico para la b煤squeda y recuperaci贸n de personas desaparecidas.

El Equipo de Antrop贸logos se ha ocupado de casos de violencia pol铆tica, 茅tnica y religiosa, de casos de feminicidio y de atentados contra personas migrantes. Recibe solicitudes de organismos de derechos humanos que quieren investigar ese tipo de violencias, acompa帽an los procesos de b煤squeda y las exhumaciones, y realizan los ex谩menes gen茅ticos.

鈥淟a nueva ley espa帽ola es poco clara con la justicia鈥, indica Fondebrider, 鈥渆l Estado no acompa帽a a las familias de las v铆ctimas como corresponde. No estamos hablando de Burundi ni de Bangladesh, estamos hablando de Espa帽a, un pa铆s con recursos, que forma parte de la Uni贸n Europea y que sin embargo parece que sigue sin tratar la memoria como materia de Estado, esta ley se considera una ley m谩s鈥.

Su opini贸n es compartida por varias asociaciones memorialistas, organizaciones de derechos humanos y la propia Naciones Unidas, que ha insistido a Espa帽a en varias ocasiones para que investigue judicialmente los cr铆menes del franquismo y garantice reparaci贸n a las v铆ctimas.

Han pasado ocho meses desde que Carmen Calvo present贸 el anteproyecto de ley, diciendo que no se pod铆a perder ni un segundo para que la ley se hiciese realidad. Esos ocho meses han estado llenos de segundos y el anteproyecto no ha llegado a煤n al Congreso, debido a la espera del informe no vinculante del Consejo General del Poder Judicial.

Mientras, las v铆ctimas en primera persona y sus hijos e hijas siguen muri茅ndose sin el reconocimiento necesario. Llevan m谩s de cuarenta a帽os esperando la acci贸n de un Estado que hasta ahora no ha garantizado sus derechos ni ha ofrecido a la sociedad la verdad, justicia, reparaci贸n y garant铆as de no repetici贸n que cualquier democracia del siglo XXI merece.

Si lo hubiera hecho, probablemente tendr铆amos ahora un Poder Judicial m谩s acorde con los par谩metros internacionales de derechos humanos. Si se hubiera apostado por dar a conocer de forma oficial los cr铆menes de lesa humanidad del franquismo, por dar visibilidad a las v铆ctimas, por concederles categor铆a de v铆ctimas de terrorismo estatal, nadie cuestionar铆a ahora sus demandas. Por ello conviene que el borrador final de la ley mejore. Para que la sociedad se impregne de cultura de derechos humanos, para no permitir otros cuarenta a帽os m谩s de impunidad, enemiga de la democracia.

