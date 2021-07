–

De parte de La Haine July 9, 2021 41 puntos de vista

Alguien est√° llorando,

lamentándose tardíamente

de la estrategia del avance lento

¡Tras las huellas de los héroes nacidos para vencer!!!

Nuestra lucha hist√≥rica est√° llena de volcanes creativos e inteligentes, de combatientes f√©rreos y seguros. Per√ļ fue uno de esos centros del planeta de reproducci√≥n de centenares de combatientes, como en Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Nicaragua, El Salvador… Una jornada particular nos aguarda con V√≠ctor Zavala, el que desde ni√Īo se convirti√≥ en un luchador, con una pedagog√≠a ejemplar en las aulas de la universidad, en los centros de estudio y trincheras capaces de hacer posible el sue√Īo de clase esperado, encuadrado en una lucha a muerte contra la intolerancia autoritaria que produce los mecanismos de represi√≥n f√≠sica, psicol√≥gica y de provocaci√≥n m√°s abominable; el fascismo como religi√≥n, como iglesia, como mentalidad que invade la esfera social y determina las ideas, dividiendo e imponiendo postulados de clase antag√≥nicos, enmascarando la personalidad ideol√≥gica y pol√≠tica de una clase contra otra aplastando a los que de ella salen l√ļcidos y cr√≠ticos, tergiversando su conducta convirtiendo sus vidas a la desesperada imponiendo una resistencia entre la vida y la muerte. A las nuevas generaciones de hoy, a los que nunca han dejado de luchar, que vivimos en una sociedad ‘democr√°tica’ dicen, social y pol√≠ticamente ‘avanzada’ nos cuentan, nos corresponde preguntarnos -si aquellos a√Īos vividos por nuestros padres y abuelos o por compa√Īerxs en el mundo como V√≠ctor- si aquellos enga√Īos y aquella intolerancia se han acabado, si el derecho a la propia dignidad le es reconocido en la misma medida a <<hombres>> a <<mujeres>> a <<diferentes>> a un paria a un desempleadx -habiendo entregado a√Īos de sudor y lucha- como a un rey o cacique, y. si todas las libertades se respetan por igual o carecemos realmente de ellas, preguntarnos qu√© es, qu√© significa la palabra LIBERTAD, habr√≠a que dejar de pelear por el profundo fondo que abarca su nombre, y, por qu√© nosotrxs pertenecientes a una nueva generaci√≥n, √≠bamos a permanecer indiferentes al ejemplo heroico de miles y millones en el mundo de combatientes que justamente reclamaban su libertad?.

Jornada particular de cuando la vida se ensalz√≥ a pu√Īo limpio entre estandartes reivindicativos y actos de justicia contra la furia intolerante, con un combatiente creador incansable en el gran teatro de la guerra popular, que no dud√≥ sumarse al movimiento revolucionario peruano asumiendo el costo de la lucha. Prisionero de guerra por 25 a√Īos seguidos, m√°s otro a√Īo de castigo anterior a la larga condena. Un combatiente que atraves√≥ el vil genocidio fujimorista de 1992 estando dentro del penal, del que sobrevivi√≥, por no ser reconocido tal era la represi√≥n desfigurar f√≠sica y ps√≠quicamente a torturas, matanza indiscriminada dentro del penal en la que fueron asesinadxs decenas de presos pol√≠ticos (l√©ase el anterior art√≠culo ‘Teatro Campesino, dignidad hist√≥rica de V√≠ctor Zavala’). Provocaci√≥n en plan de exterminio; eslab√≥n de luchas, y referente de la d√©cada de los 70 y 80, donde Per√ļ hab√≠a llegado a un estado de degradaci√≥n represiva incalculable. Las contradicciones sociales se agudizan hab√≠a llegado a un momento definitorio, los campos de lucha se ampl√≠an, arte y literatura toma posici√≥n, luchando del lado del pueblo porque a ellos pertenece. Tanto profesorado como estudiantes dieron un gran paso adelante asumiendo sensibilidad y responsabilidades en la guerra popular que se avecinaba. Las llamas vivas

respondieron a la represi√≥n y marginalidad de la clase obrera-campesina extremamente marginada, la lucha se expande, muchas son las organizaciones pol√≠ticas que se entregan a ella como SL y MIRTA entre decenas de otras organizaciones porque ese nuevo d√≠a como anunci√≥ Zavala amanezca. Luch√≥ codo a codo entre cientos de combatientes. Se forj√≥ en la lucha siendo un destacado intelectual, asumi√≥ y defendi√≥ hasta sus √ļltimas consecuencias los intereses de la clase obrero-campesina y el pueblo en general a trav√©s de su arte y docencia aportando para el Per√ļ y allende sus fronteras el Teatro Campesino: su historia permanecer√° imborrable como lecci√≥n para las generaciones venideras. Hago esta reflexi√≥n hoy pronunciando su nombre poblado de un mar de recuerdos y preguntas. Nos ha dejado en la historia una herencia y una responsabilidad: garantizar la continuidad del proceso revolucionario. Se fue una parte de √©l, cierto, pero solo una parte, hace apenitas unos d√≠as de la √ļltima semana del mes de junio. Con profundo amor y respeto rindo este segundo art√≠culo en homenaje al maestro, al compa√Īero de far√°ndula por sus principios e ideario de Teatro Campesino que revolucion√≥ la escena peruana. Siempre presente vivir√° y seguir√° combatiendo entre nosotros con sus textos, sus declaraciones, sus obras, su imagen entra√Īable, sus d√≠as de lucha y fe en la revoluci√≥n porque otro mundo es posible por el que hay que pelear impregnados de optimismo consecuente.

A los y las compa√Īeras que preguntaron en sus comentarios -en el anterior art√≠culo- si V√≠ctor Zavala Cata√Īo hab√≠a muerto les responder√© que: ‚ÄúV√≠ctor Zavala es de los vivos que nunca mueren‚ÄĚ. No deja de ser tan penoso como sorprendente que en Per√ļ, pese al castigo e injusticias sufridas y r√≠os de sangre vertida siga siendo ‚Äútab√ļ‚ÄĚ o ‚Äúsecreto de Estado‚ÄĚ todo lo referente a este entra√Īable y culto actor de teatro, director, fundador de Teatro Campesino, escritor dramaturgo y catedr√°tico de la Universidad Nacional de La Cantuta. Vivi√≥ y naci√≥ en la comunidad ind√≠gena de Huamantanga (en voz quechua): Lugar donde moran los halcones; en cuyo lugar, ‘la conquista’, como en otras comunidades de Latinoam√©rica fue genocidio encarnizado, sometimiento, muerte y dominaci√≥n sin escr√ļpulos, impuso sumisi√≥n dando paso a un nuevo sistema nefasto de dioses de leyenda impreso a un sistema de latifundismo y servidumbre. V√≠ctor vive una d√©cada en su juventud en la que pr√°cticamente en toda Am√©rica Latina se inician movilizaciones campesinas. El paso como profesor por la Universidad de Huamanga, en Ayacucho entre 1964 y 1965, coincidi√≥ con estos movimientos del campesinado en defensa de sus tierras y sus reivindicaciones: su libro responde a esa realidad social. Lucha campesina para librarse de un sistema feudal anulador a veces visto como ‚Äúavanzado‚ÄĚ -semifeudal y semicolonial- prolong√°ndose en los siglos por la explotaci√≥n bajo una √≥ptica capitalista del campo; situaci√≥n que precedi√≥ a la Reforma Agraria que llev√≥ a cabo Velasco Alvarado. En la ‚ÄúIntroducci√≥n‚ÄĚ a la primera edici√≥n de Teatro Campesino en 1969, V√≠ctor pone de relieve que el teatro es el √ļnico medio literario al que todav√≠a el campesino no ha llegado como protagonista: cuando aparece no es √©l mismo sino un fantoche, un ‚Äúindio‚ÄĚ, un ‚Äúserrano‚ÄĚ, un ‚Äúcholo‚ÄĚ, un ‚Äúanimal‚ÄĚ… dentro de una concepci√≥n despectiva de su realidad. En cada una de sus obras se encuentra la denuncia de las situaciones que se producen de quienes en el campo o en la ciudad, se levantan muy de ma√Īana para trabajar mucho y comer poco, retomando del pasado vivencial quechua sus formas tradicionales transmitiendo en ellas sus demandas pol√≠ticas, tomando lo fundamental de B. Brecht ‘aplicar la dial√©ctica cient√≠fica al arte teatral’. Donde sus personajes pretenden exponer en escena y mostrarse como prototipo de un grupo al que representan, en un intento de alejar al espectador del drama privado, para intentar llevarlo a tomar conciencia de un problema social que afecta a una gran parte de la sociedad. Nunca lograron acallar su voz, su obra fue tomando su propio rumbo libre de ataduras desde que fue publicada, conocida, y valorada internacionalmente. El propio Zavala se ha encargado de resumir a lo largo de varios textos su devenir como dramaturgo y como director: ‚ÄúTeatro Campesino fue y sigue siendo ‘Teatro de Autor’‚ÄĚ, y se√Īala, respecto a que si en el Teatro Campesino actuaban los campesinos, no necesariamente. Los interesados en leer y actuar fueron los estudiantes universitarios devenidos como tales de movimiento y vida de campesinos. Tambi√©n en educaci√≥n secundaria sucede igual. Corresponde al fen√≥meno de migraci√≥n que durante d√©cadas del siglo XX, donde la gente del campo se instal√≥ en Lima, la capital del Per√ļ. Se asentaron e influyeron en todos los niveles de la sociedad. Los hijos de estos migrantes, muchos de ellos campesinos que dejaron la sierra, segu√≠an transmitiendo su cultura, su sabidur√≠a y costumbres, generando un sentimiento de arraigo y respeto a la cultura popular.

Los actores de Teatro Campesino, no eran actores profesionales, con una preparaci√≥n acad√©mica (salvo un par de colaboradores que participaron espor√°dicamente en algunas obras) sino b√°sicamente estudiantes, obreros, familiares, profesores, amas de casa y personas que se acercaban al grupo interesados en el trabajo que hac√≠amos. No somos unos simples activistas de la cultura; eso no. No queremos solo divertir al p√ļblico. No. Nosotros no hacemos caridad cultural. No nos contentamos con llevarles un espect√°culo m√°s o menos bien armado a los sectores populares. No. Nos interesa la participaci√≥n de ese p√ļblico en el desarrollo cultural, social y pol√≠tico de nuestro pa√≠s. Hemos comenzado por aplicar las expresiones de ese p√ļblico, de esa masa a nuestros medios art√≠sticos. Tambi√©n con nuestro teatro, queremos trasmitir una posici√≥n, una actitud frente a nuestra realidad hist√≥rica. V√≠ctor hac√≠a que cada personaje al mismo tiempo fuera √ļnico, y nos conmueva por c√≥mo es y por todo lo que le acontece en la historia con una carga emocional y una calidad literaria incuestionables. La filosof√≠a de V√≠ctor era que el ambiente teatral deb√≠a ser creado por los trabajadores del arte esc√©nico; basta un elemento, basta una lona, basta una linterna, basta un mueble, el teatro se hace: ‚ÄúC√≥lera me est√° andando por adentro a m√≠ tambi√©n. No me gusta que caballos alocados de abuso corran por encima de nosotros. Remolino de injusticia quiero torcer para otra parte‚ÄĚ (Con estas palabras Remigio, hijo del protagonista de la obra El despojo, protesta ante las injusticias que han doblegado a su padre Calixto). La cr√≠tica dijo de ella: ‚ÄúEste sentimiento de denuncia recorre como un nervio en tensi√≥n la producci√≥n dram√°tica del peruano V√≠ctor Zavala Cata√Īo (nacido en Huamantanga en 1932). Espec√≠ficamente, esta contribuci√≥n persigue como objetivos esenciales revisar dos rasgos vertebrales de la producci√≥n teatral: por un lado, la representaci√≥n del campesino ind√≠gena como un sujeto pol√≠tico aut√≥nomo, dispuesto a reaccionar revolucionariamente ante los causantes de su opresi√≥n; y, por otro lado, la labor de Zavala como aclimatador de las ense√Īanzas de Bertolt Brecht al contexto de los Andes peruanos para elaborar as√≠ su discurso art√≠stico y pol√≠tico‚ÄĚ. Villag√≥mez en 1985 afirma: ‚ÄúV√≠ctor Zavala forja su dramaturgia sobre la base de dos realidades significativas: la vieja, permanente e indesmayable lucha del campesinado pobre contra la feudalidad; y el aporte de la concepci√≥n proletaria de la producci√≥n teatral sistematizado por Bertolt Brecht‚ÄĚ. Oyendo y releyendo estos aportes de historia pienso, todo lo que tiene en el fondo de com√ļn el Teatro Campesino de Zavala, al que uno junto a la influencia brechtiana, lo com√ļn de clase con Miguel Hern√°ndez; ambos combatientes en el gran teatro de la guerra popular contra el fascismo, todo lo que pudo llegar hacer y representar este poeta de la generaci√≥n del 27 (que muere joven pudri√©ndose en condiciones infrahumanas en uno de los penales infrahumanos como los que tiene Per√ļ) con su entrega po√©tica en los frentes de guerra, centros de trabajo del campo y ciudad, agitando en radios… frentes de lucha directa desarrollando el Teatro de Guerra, en el crea obras que representa entre los combatientes milicianos haci√©ndoles participes sobre la n√≠tida oposici√≥n valorativa entre los personajes positivos: campesinos, b√°sicamente, y los negativos: patrones, caciques, capataces, esbirros, etc. El uruguayo Mauricio Rosencoff, cuyo Teatro de Calabozo, he representado, tambi√©n habla del sue√Īo de la clase m√°s explotada, de los campesinos y harapientos de las tierras uruguayas en todas sus obras. Los Caballos, se represent√≥ en Madrid por Teatro Sandino, dirigida por el magistral actor y director chileno Igor Cantillana exiliado en Suecia (con los que colabor√©), Mauricio a√ļn estaba en calabozo. Al final de la obra simb√≥licamente lanc√© una rosa roja dirigida a sus manos presas, que como V√≠ctor, segu√≠an escribiendo a escondidas (Rosa roja por la libertad de todos los presos pol√≠ticos).

… Porque la vida no puede vivirse

con la incertidumbre clavada

a la raíz de los huesos

como espina emponzo√Īada

(Poeta cubana Excilia Salda√Īa)

NOTA

Respuesta de VZC en un encuentro con el creador Oswaldo Reynoso <<¬ŅC√≥mo ve la situaci√≥n del arte proletario, el arte popular y el arte burgu√©s?. Creo que el arte burgu√©s, as√≠ como se refleja hoy d√≠a, da vueltas en lo mismo. La burgues√≠a es una clase decadente y su arte se queda en el gran espect√°culo de tipo comercial. El arte popular emana de la creatividad de las masas. El gran manantial de todas las artes est√° en la vida diaria del pueblo. El problema es elevarlo con la luz del proletariado. As√≠, el arte estar√° al nivel de la clase proletaria, la nueva y √ļnica clase verdaderamente revolucionaria en el orbe‚ĶY si se trata de que el arte sirva a esa lucha, s√≠ se puede, se debe hacer. Cuando la guerra de ‚ÄúEspa√Īa‚ÄĚ contra el fascismo, muchos pintores hicieron afiches en contra del fascismo. Mir√≥ fue uno de ellos. Las masas hicieron canciones que hasta ahora se cantan. Miguel Hern√°ndez, un gran poeta, escrib√≠a sus poemas en el campo de batalla y los repart√≠a de trinchera en trinchera. En fin, el teatro, como hemos dicho, puede y debe cumplir su papel de tribuna para mover a las masas del pueblo>>.

Hubo una gran campa√Īa solidaria por su libertad, en febrero del 2010, se entreg√≥ una petici√≥n ante los indultos que el gobierno estaba aplicando: ‚ÄúEn el momento actual no podemos juzgar la correcci√≥n o incorrecci√≥n de este indulto. Pero consideramos que igual medida tendr√≠a que tomarse con algunas personas que en raz√≥n de sus ideas pol√≠ticas sufren prisi√≥n ya muchos a√Īos. Tal es el caso del profesor V√≠ctor Zavala Cata√Īo, el dramaturgo m√°s importante del teatro popular peruano contempor√°neo, autor del libro ‚ÄúTeatro Campesino‚ÄĚ, a trav√©s de su labor como poeta, m√ļsico, escritor, director y dramaturgo, a lo largo de su vida V√≠ctor ha puesto en relieve las vivencias m√°s profundas y elevadas del campesinado peruano. Despu√©s de cumplir casi 20 a√Īos de prisi√≥n, a los 77 de edad, consideramos que tiene pleno derecho a este beneficio. Hacemos un llamado al gobierno del Sr. Alan Garc√≠a P√©rez, a las autoridades judiciales, a los intelectuales y artistas conscientes del papel del arte en nuestra sociedad, para que se sumen a esta campa√Īa de solidaridad, y en el m√°s breve plazo el profesor Zavala sea liberado‚ÄĚ.

En otra p√°gina alternativa escribe el peruano V√≠ctor Humareda: ‚ÄúLas c√°rceles en nuestro pa√≠s son pudrideros, lugares de violencia, olvido y ensa√Īamiento estatal donde los presos jam√°s se rehabilitan (no podr√≠an) y sobreviven a duras penas bajo la “ley de la selva” o del m√°s fuerte. Si √©stas son, a groso modo, las condiciones para un preso com√ļn, el problema se agudiza cuando se trata de presos pol√≠ticos; para ellos se ha creado las c√°rceles tumba (con celdas de 2 x 2 y con media hora de sol al d√≠a) o las c√°rceles del destierro (como la de Yanamayo m√°s conocida como “la congeladora”, por las baj√≠simas temperaturas que ah√≠ se registran) para incomunicarlos y alejarlos de sus familias y de los organismos de derechos humanos; o las mazmorras de fusilamiento como ocurri√≥ con El Front√≥n en 1986 a manos del genocida Alan Garc√≠a (en su momento caso condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos) o el Castro Castro en mayo de 1992 a manos del reptil Alberto Kenya Fujimori. El caso de V√≠ctor Zavala Cata√Īo es verdaderamente vergonzoso para la conciencia de este pa√≠s. M√°s de 20 a√Īos preso, con una enfermedad grave a un paso del c√°ncer y casi ciego, no es como se debe castigar a un profesor universitario, dramaturgo y creador del teatro campesino en el Per√ļ. Esto es el equivalente al ensa√Īamiento que las tropas aqueas daban sobre el cad√°ver de H√©ctor vencido por Aquiles (pinch√°ndolo y dej√°ndolo para que sea “pasto de aves y perros salvajes”. V√≠ctor Zavala todav√≠a vive y est√° a la espera de un acto de humanidad, un acto de perd√≥n que nos haga creer que todav√≠a no hemos perdido la condici√≥n de “humanos”. Un minuto m√°s de c√°rcel para V√≠ctor es un minuto m√°s de sanguaza y lodo para la memoria, la paz, la armon√≠a, la historia y la civilizaci√≥n de nuestro pa√≠s que hasta ahora s√≥lo ha probado estar en la barbarie o ser la misma barbarie‚ÄĚ.

PD.

HONOR Y GLORIA AL MAESTRO, PADRE DEL TEATRO CAMPESINO; V√ćCTOR ZAVALA. S√≥lido, firme, invencible. Vivir√°s por siempre en la memoria de las masas populares, en los escenarios sencillos, como las orillas de los r√≠os, bocaminas, plazas, calles barriales, colegios sindicatos de los obreros, canchas de f√ļtbol etc. Que sirvieron a la presentaci√≥n y la acogida de las puestas esc√©nicas El teatro campesino ¬°¬°HASTA SIEMPRE V√ćCTOR!! (Desde Chile, Leonardo Casimiro ‘Trazos robustos’).

Maité Campillo (actriz y directora d` Teatro Indoamericano Hatuey)