Victoria «Cuqui» Rodríguez, con 25 años, es la primera delegada gremial travesti-trans a nivel nacional del Sindicato de Empleadas y Empleados de Comercio de Rosario. Por Diario Femenino

Recibe el llamado de Diario Digital Femenino con calidez y una alegría que contagia. Con entusiasmo nos relata su historia, tiene claro que falta mucho y la lucha es larga, percibimos,de todos modos, el orgullo por lo conquistado.

Dentro de su lucha hacia adentro del Sindicato cuenta sus claras propuestas: Capacitación Ley Micaela a todes les dirigentes, Protocolo contra la violencia hacia las mujeres, Creación de la Secretaría de Diversidad y Cupo Laboral Travesti/Trans, del que es consciente que es un gran avance y lo celebra, pero, como muchas personas, piensa que el para el acceso al trabajo no haría falta una ley de cupo, contar con ese derecho como cualquier persona.

*Reconociendo de la ciudad de Rosario: *

Desde el concejo Deliberante de la ciudad, se me hace entrega de un Beneplácito, por ser la primera delegada Travesti-Trans a nivel nacional del sindicato Empleadxs De Comercio en recibir el carnet de Afiliada con el nombre autopercibido sin tener el cambio registral hecho, que genera un precedente para todo el colectivo.

Considerando que en nuestro país cuenta desde el año 2012 con la Ley 26.743 – Identidad de Género, que en sus artículos 12 y 13 exige el trato digno y respeto a la identidad de género adoptada por las personas, como así también establece que ninguna norma, reglamentación o procedimiento podrá limitar, restringir, excluir o suprimir el ejercicio de derecho a la identidad de género de las personas, debiendo interpretarse y aplicarse las normas siempre a favor del acceso al mismo.

La historia.

Cuqui nos relata los detalles de sus comienzos y cómo accede a la representatividad sindical

“Trabajadora de un call center donde no existía la representación sindical, un clima laboral de maltrato, destrato, hostigamiento y discriminación constantemente.

En el año 2015 el sindicato Empleadas y Empleados de Comercio me nombra delegada de Higiene y Seguridad, donde por primera vez empieza a existir representación gremial en el Call.

En el año 2016 empiezo a formar parte de la “Comisión de Mujeres” del Sindicato, con el objetivo de trabajar y militar por los derechos de las mujeres y disidencias mercantiles.

Después de 3 años de militancia, capacitación y formación decido postularme por primera vez como Delegada Gremial (año 2018), elecciones que se refleja el apoyo de todes les compañeres poniéndome en un primer puesto, una gestión gremial donde se empieza a aplicar perspectiva de género.

Año 2020 me postulo por la reelección, pero en este caso con mi bloque “#Somos” donde quedamos mayoría para poder seguir transformando la realidad de todes les trabajadores.

El carnet.

Posteriormente llegaría el reconocimiento documentado, “Luego de tantos años de lucha el Sindicato de Empleadas y Empleados de Comercio me otorga el carnet de afiliada reconociendo mi género autopercibido, que genera un precedente para todo el colectivo,” expresa con orgullo

Entrevista.

“Cuqui”, entrevistada también por Candela Dolores Moreno Cucco para Sin Cerco, cuenta “Desde mi perspectiva sindicalista trans soy parte del 10% del colectivo que tiene trabajo formal, es el claro reflejo de la falta de derechos y de oportunidades que tenemos y de la falta de voluntad política del ámbito privado para contratar a compañeras del colectivo. Hay que destacar que tenemos un cupo laboral, que lo festejo, pero como juventudes apostamos y militamos para que en un futuro no nos contraten mediante un cupo, sino por una verdadera voluntad de inclusión en el mundo laboral”.

“Recuerdo que cuando empecé a pisar el sindicato todos los carteles de los pasillos, folleterias y hasta el léxico de los dirigentes gremiales era exclusivamente dirigido a «compañeros». Arrastro la teoría de que lo no nombrable es lo no existente. Hoy en día, mediante una gran lucha, cualquier modo de comunicación del gremio es: «compañeras y compañeros». La perspectiva Transfeminista dentro de los sindicatos siempre fue escasa y gracias a la militancia está transformándose a paso lento, de todas maneras, no vamos a dejar de luchar por incluir a todes dentro de la representación, relata

Activismo.

En cuanto a su activismo por los derechos del colectivo travesti-Trans y es militante de la organización “Comunidad Travesti-Trans Rosario”, puntualiza la realización de una actividad impensada “Desde la organización pudimos lograr por primera vez: gracias a la lucha incansable, hacer un conversatorio travesti-trans en un sindicato”, y agrega esto con el objetivo de abordar la situación actual del colectivo, los derechos conquistados y las deudas pendientes en materia de inclusión, derechos y seguridad.

“A lo largo y ancho del país, desde el colectivo estamos reclamando la búsqueda y la aparición con vida de Tehuel, realizando asambleas virtuales, participando en concentraciones en plazas, haciendo actividades artísticas, tratando de llegar a los medios hegemónicos para que la difusión de la búsqueda colme cada rincón del país. El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad está pendiente del caso, en plena comunicación con la familia y dando respuesta de cada accionar a todo el colectivo travesti-trans. Pero debemos recordarle al Ministerio de Seguridad que las vidas trans importan” manifiesta

Para cerrar, insiste con un pedido recurrente durante toda la charla, que repite casi como un mantra, “Les pido a las juventudes que sigamos unidas y aprendiendo de nuestras referentas, para que nos formen y guíen cómo seguir esta lucha travesti-trans. Tenemos voz, ahora sigamos militando para empezar a tener voto en todos los ámbitos, que la sociedad sepa que no nos faltan conocimientos, nos faltan oportunidades”.