Finalizado el conflicto que CNT-AIT Toledo manten铆a con la empresa Trainvision.

La CNT-AIT de Toledo da por finalizado el conflicto que manten铆a con Trainvision. Gracias a la solidaridad y la acci贸n directa llevada a cabo por parte de nuestra organizaci贸n, la empresa decidi贸 negociar las condiciones del despido, eso, sumado a que la compa帽era se traslad贸 de ciudad y no hubiera podido reincorporarse a su puesto en caso de ganar el juicio, sumado a que la cantidad obtenida est谩 muy por encima de lo que inicialmente se le ofrec铆a, ha llevado a ambas partes a un acuerdo que el sindicato acepta si la compa帽era da por satisfechas sus reivindicaciones, como ha sido el caso. Pero no nos confundamos, aceptar el acuerdo no significa que desde el sindicato lo veamos justo, pues ning煤n despido lo es, y menos a煤n cuando se despide a alguien estando en ERTE, y cuando el Ayuntamiento de Toledo se ha convertido en c贸mplice de unas pr谩cticas de explotaci贸n laboral e irregularidades graves contra los trabajadores y trabajadoras que la empresa adjudicataria de ayuntamiento estaba cometiendo.