March 24, 2022

No procedemento xudicial, Ecoloxistas en Acci贸n, personada como co-demandada, alegou que s贸 cab铆a o arquivo por non terse sometido o proxecto ao tr谩mite de avaliaci贸n de impacto ambiental.

A organizaci贸n ecoloxista pide 谩 poboaci贸n do Su铆do e o Seixo non baixar a garda pois a a empresa xa ten outro proxecto listo para presentar iniciando de novo o procedemento.

O Tribunal Superior de Xustiza da Galiza ven de notificar a Ecoloxistas en Acci贸n que a empresa Recursos Minerales de Galicia S.L., filial do grupo SAMCA e titular do permiso de investigaci贸n 鈥淎lberta 1鈥, ven de desistir do recurso contencioso-administrativo polo que demandara 谩 Xunta logo de que a administraci贸n galega resolvera arquivar o seu proxecto de explotaci贸n de litio nas Serras do Su铆do e Seixo, que afectaba aos concellos de Beariz, Forcarei, Avi贸n e Cerdedo-Cotobade.

A pesar dos n煤merosos obst谩culos interpostos pola Xunta de Galicia para impedir a personaci贸n dos colectivos ecoloxistas, Ecoloxistas en Acci贸n participou como co-demandada na causa xudicial. Deste xeito a organizaci贸n ecoloxista poido desmontar as pretensi贸ns da empresa e da Xunta de dar aparencia de legalidade a un procedemento viciado desde o inicio ao ter prescindido da avaliaci贸n de impacto ambiental. 鈥脡 demencial que, en pleno s茅culo XXI, a Xunta pretenda autorizar minas ignorando o tr谩mite ambiental e os problemas asociados 谩 contaminaci贸n radioactiva e de metais pesados鈥, sentencian desde Ecoloxistas en Acci贸n.

Non obstante, desde a organizaci贸n ecoloxistas alertan que esta victoria 茅 apenas temporal. A empresa mineira xa est谩 ultimando a documentaci贸n dun novo proxecto co que iniciar谩 de novo o procedemento de pase a concesi贸n de explotaci贸n. Advirten que estar谩n atentos para evitar os atropelos do anterior tr谩mite, no que se lles impediu o personamento aos distintos colectivos ecoloxistas. Isto propiciou que a organizaci贸n ecoloxistas denunciara directamente aos cargos respons谩beis polo penal. 鈥Desta volta realiz谩ronse as advertencias oportunas, pero a continiuidade na obstaculizaci贸n da participaci贸n p煤blica levar谩 a acci贸ns xudiciais contra as propias funcionarias鈥, avisan.

O proxecto agora enterrado supo帽铆a ademais un fraccionamento artificial de proxectos, xa que a pesar de que o proxecto presentado apenas detallaba unha primeira fase subterr谩nea, a empresa pretend铆a explotar sucesivamente media ducia de minas ao longo de 20 kil贸metros, inclu铆ndo varias a ceo aberto. Ao mesmo tempo, a empresa Strategic Minerals, que xa comezou a explotaci贸n da mina da Penouta, pretende continuar a explotaci贸n cara Avi贸n, Bobor谩s e Covelo, onde est谩 tramitando os proxectos 鈥淎lberta 2鈥, 鈥淐arlota鈥, 鈥淢acarena鈥 e 鈥淢aite鈥.