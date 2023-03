–

De parte de CNT-AIT Madrid Ense帽anza E Intervenci贸n Social March 24, 2023 452 puntos de vista

La Universidad de Alcal谩 condenada por vulneraci贸n del derecho a la igualdad

A un trabajador de la UAH se le deneg贸 la posibilidad de teletrabajar despu茅s de que hubiera presentado solicitud amparada en la conciliaci贸n de la vida laboral y familiar.

La totalidad de la plantilla de su Servicio tiene concedido un d铆a de teletrabajo debido al acuerdo vigente en la Universidad. Sin embargo, 茅l hab铆a hecho la solicitud fuera de dicho procedimiento, siendo motivada por la necesidad de desplazarse a otra localidad para que los abuelos cuiden de su hija. Aunque el trabajador rebaj贸 sus pretensiones iniciales y dio la posibilidad a la universidad de teletrabajar el 煤nico d铆a que ambos progenitores coinciden en horario laboral, la respuesta de la universidad fue negativa y, por lo tanto, el trabajador ha tenido que utilizar permisos de asuntos propios y vacaciones para cuidar de su hija hasta el momento en el que se ha publicado la sentencia.

La UAH incumpli贸 lo dispuesto en el Estatuto de los trabajadores, ya que no posibilit贸 ning煤n proceso de negociaci贸n ni alternativa para facilitar la conciliaci贸n de la vida familiar y laboral y ni siquiera respet贸 los plazos previstos para dar respuesta a la solicitud. A nuestro entender, esto no puede responder a otra cosa que no sea la mala fe, ya que, deliberadamente, ha dificultado la conciliaci贸n del trabajador.

El trabajador, afiliado de la CNT-AIT, demand贸 y hemos obtenido una sentencia favorable. La sentencia establece que la denegaci贸n fue inmotivada y, por lo tanto, supone una clara vulneraci贸n del derecho a la igualdad. La resoluci贸n de la UAH no especificaba el motivo por el que el teletrabajo 芦supondr铆a un menoscabo de la calidad necesaria en la prestaci贸n del servicio p煤blico禄.

Adem谩s, la sentencia le concede al trabajador un teletrabajo del 100% de su jornada y condena a la Universidad a indemnizarle con 7501 鈧 por da帽os y perjuicios al probarse vulnerado un derecho fundamental.

Tras estas actuaciones por parte de la Universidad, consideramos que cabe preguntarnos si, al resultar contrarias a derechos fundamentales, tienen alguna consecuencia para quienes toman este tipo de decisiones. Desconocemos si la UAH tomar谩 en consideraci贸n esta sentencia y tratar谩 de evitar volver a ser condenada o si, por el contrario, estima que esta indemnizaci贸n no es m谩s que 芦calderilla禄 y que los derechos fundamentales de su plantilla no son importantes y puede seguir sin hacer reflexi贸n alguna ni autocr铆tica.