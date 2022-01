–

Lo que los medios de comunicaci贸n nunca podr谩n admitir abiertamente es que el movimiento democr谩tico y pac铆fico m谩s importante que ha conocido el mundo en a帽os, sin duda el m谩s grande organizado en el apogeo de la pandemia, ha obtenido una tremenda victoria, una victoria que perpet煤a un legado. Agricultores de todas clases, hombres y mujeres, incluidos los de las comunidades adivasi y dalit [ 1 ], han desempe帽ado un papel crucial en la lucha de este pa铆s por la libertad. Y en este 75 潞 aniversario de nuestra independencia, los agricultores, a las puertas Delhi, han reavivado el esp铆ritu de esa gran lucha.

El primer ministro Modi ha anunciado que dar谩 marcha atr谩s y derogar谩 las leyes agr铆colas durante la pr贸xima sesi贸n de invierno del Parlamento. Dice que lo hace despu茅s de no poder persuadir a 芦algunos agricultores, a pesar de todos sus esfuerzos禄. S贸lo una parte, tomese nota, no estaba convencida de que estas tres leyes agr铆colas desacreditadas fueran realmente buenas para ellos. Ni una palabra sobre, o para, los m谩s de 600 agricultores que han muerto en esta lucha hist贸rica. Su fracaso, lo dice claramente, radica 煤nicamente en su capacidad de persuasi贸n, en el hecho de que no logr贸 convencer a esa 芦parte de los agricultores禄 de los m茅ritos de su proyecto.El fracaso no es de las leyes en s铆 ni de c贸mo su gobierno las hizo aprobar en medio de una pandemia.

As铆 que no tenemos m谩s remedio que creer que los partidarios de Khalistan [ 2 ], los 芦antinacionales禄 [ 3 ], Los activistas ocultos que se hacen pasar por agricultores, se han convertido en 芦parte de los agricultores禄 que se negaron a dejarse convencer por los aterradores encantos del Sr. Modi. 驴Se negaron a ser persuadido? Pero, 驴cu谩les fueron las maneras y los m茅todos de persuasi贸n empleados? 驴Negarles la entrada a la capital para exponer sus quejas? 驴Bloquearlos con trincheras y alambre de p煤as? 驴Dispersarlos con ca帽ones de agua? 驴Transformar sus campamentos en peque帽os gulags? 驴Asegurarse de que los medios de comunicaci贸n coludidos difamen a los campesinos todos los d铆as? 驴Atropellarlos con veh铆culos, pertenezcan a un ministro del gobierno central o a su hijo? 驴Es esta la idea de persuasi贸n que tiene este gobierno? Si estos son sus 芦mejores esfuerzos禄, nos estremece la perspectiva de saber cuales puedan ser los peores.

El Primer Ministro ha realizado al menos siete visitas al extranjero solo este a帽o, la 煤ltima para la COP26. Pero nunca tuvo tiempo de desplazarse unos kil贸metros desde su residencia para visitar, a las puertas de Delhi, a decenas de miles de campesinos cuyos sufrimientos han afectado a tanta gente en todo el pa铆s. 驴No habr铆a sido un verdadero esfuerzo de persuasi贸n?

Desde el primer mes de la actual movilizaci贸n, fui bombardeado con preguntas de los medios que se preguntaban 芦驴c贸mo pueden durar tanto?禄. Los campesinos respondieron a esta pregunta. Pero tambi茅n saben que su formidable victoria es solo el primer paso. La derogaci贸n significa que la bota de las grandes empresas no aplastar谩 el cuello de los agricultores por ahora. Pero a煤n deben resolverse una serie de otras cuestiones, que van desde el precio m铆nimo de sostenimiento [ 4 ] y la contrataci贸n p煤blica hasta cuestiones de pol铆tica econ贸mica mucho m谩s amplias.

Los presentadores de televisi贸n nos dicen, como si fuera una revelaci贸n asombrosa, que esta retirada del gobierno tiene algo que ver con las pr贸ximas elecciones parlamentarias que se celebrar谩n en cinco estados el pr贸ximo mes de febrero.

Estos mismos medios no dijeron nada sobre la trascendencia de los resultados de las elecciones parciales, convocadas el 3 de noviembre, en 29 distritos electorales de las Asambleas [de los estados regionales] y 3 distritos electorales del Parlamento [del estado central]. Lea los editoriales de ese per铆odo; vea lo que se analiz贸 en la televisi贸n en ese momento. Hablaban de que los partidos gobernantes generalmente ganaban elecciones parciales, algo de indignaci贸n a nivel local, y no solo contra el BJP [el partido de Modi], y cosas as铆. Pocos editoriales han dicho algo sobre los dos factores que influyen en los resultados de estas encuestas: las protestas campesinas y la mala gesti贸n del Covid-19.

El anuncio de hoy del Sr. Modi muestra que al menos, y finalmente, ha entendido la importancia de estos dos factores. Sabe que ha sufrido enormes derrotas en estados donde el movimiento campesino es fuerte. Estados como Rajasthan e Himachal, pero cuyos medios, que repiten una y otra vez a sus audiencias que todo se desarrolla en Punjab y Haryana, no lo han tenido en cuenta en sus an谩lisis.

Pero, 驴cu谩ndo fue la 煤ltima vez que vimos al BJP o a una formaci贸n de Sangh Parivar [ 5 ] en tercer y cuarto lugar en dos distritos electorales en Rajasthan? 驴O la paliza que recibieron en Himachal, donde perdieron los tres esca帽os en la Asamblea y un esca帽o en el Parlamento?

En Haryana, como denunciaron los manifestantes, 芦todo el gobierno, desde el CM [Ministro Principal] hasta el DM [Magistrado de Distrito]禄 estuvo presente para hacer campa帽a por el BJP. Incluso donde el Congreso present贸 est煤pidamente un candidato contra Abhay Chautala [ 6 ], quien hab铆a renunciado por la cuesti贸n campesina, incluso donde los ministros del gobierno central estuvieron presentes, el BJP perdi贸. El candidato del Congreso perdi贸 su respaldo, pero logr贸 reducir un poco el margen de Chautala, que sin embargo gan贸 por m谩s de 6.000 votos.

En los tres estados, el efecto de las protestas de los agricultores se ha sentido y, a diferencia de los vulgares lacayos de las grandes empresas, el Primer Ministro lo ha entendido. Combinado con el efecto de las protestas en el oeste de Uttar-Pradesh, a las que se sumaron los espantosos asesinatos de Lakhimpur Kheri [ 7 ], que tuvieron el efecto de una bala en el pie para su campo, y con elecciones en este estado en tan solo 90 d铆as, ha visto la luz.

En tres meses, el gobierno del BJP tendr谩 que responder una pregunta, si la oposici贸n tiene suficiente sentido com煤n para plantearla: 驴qu茅 pas贸 con la promesa de duplicar los ingresos de los agricultores en 2022? La 77a edici贸n de la NSS ( National Sample Survey, 2018-19) muestra una disminuci贸n en la participaci贸n de los ingresos del cultivo para las mujeres agricultoras; estamos lejos de duplicar los ingresos generales de las mujeres agricultoras. Tambi茅n muestra una disminuci贸n absoluta de los ingresos reales de la agricultura.

De hecho, los agricultores han logrado mucho m谩s que su firme exigencia de derogar las leyes agr铆colas. Su lucha tuvo una profunda influencia en la pol铆tica de ese pa铆s, al igual que su dif铆cil situaci贸n en las elecciones generales de 2004 [que terminaron con la derrota del entonces gobernante BJP].

Este no es en absoluto el final de la crisis agraria. Es el comienzo de una nueva fase en la batalla por los problemas m谩s amplios que plantea esta crisis. Las protestas de los agricultores no son nuevas, y han sido a煤n m谩s importantes desde 2018, cuando los agricultores adivasi de Maharashtra electrizaron a la naci贸n con su asombrosa marcha desde Nashik a Mumbai, recorriendo 182 kil贸metros a pie. All铆 tambi茅n fueron acusados鈥嬧媔nicialmente de 芦naxalitas urbanos [ 8 ]禄, acusados 鈥嬧媎e no ser 芦verdaderos agricultores禄, etc. Su marcha derrot贸 a sus calumniadores.

El acontecimiento de hoy contiene varias victorias. Una de ellas, y no la menos importante, es que ganaron los campesinos en los medios controlados por los poderes financieros. En la cuesti贸n agr铆cola (como en tantas otras), estos medios funcionaron como pilas AAA (Amplifying Ambani Adani + [ 9 ] ).

Entre diciembre de este a帽o y abril del pr贸ximo, celebraremos el bicentenario de la creaci贸n de dos grandes peri贸dicos (ambos bajo la direcci贸n de Raja Rammohan Roy [ 10 ]) que se podr铆a decir que marcaron el comienzo de una verdadera prensa india, percibida como tal y propiedad de indios. Uno de ellos 鈥 Mirat-ul-Akhbar [Espejo de noticias] 鈥 denunci贸 brillantemente a la administraci贸n Angrezi (brit谩nica)

durante el asesinato de Pratap Narayan Das tras ser condenado al l谩tigo por un juez en Comilla (ahora Chittagong, Bangladesh). El editorial contundente de Roy result贸 en el arresto del juez y su juicio por el tribunal m谩s alto entonces.

El gobernador general [ 11 ] reaccion贸 aterrorizando a la prensa. Al promulgar una nueva ordenanza draconiana, trat贸 de aplicarla. Neg谩ndose a someterse a ella, Roy anunci贸 que cerraba Mirat-ul-Akhbar en lugar de subordinarse a lo que llam贸 leyes y circunstancias degradantes y humillantes. (Y sigui贸 liderando su lucha en otros peri贸dicos).

Fue un periodismo valiente. No el periodismo de connivencia y capitulaci贸n que hemos visto en el tema agr铆cola. Periodismo realizado con un barniz de 芦preocupaci贸n禄 por las mujeres campesinas en editoriales sin firmar, mientras las denuncia en las p谩ginas de opini贸n como unas campesinas adineradas que 芦exigen socialismo para los ricos禄.

El Indian Express, el Times of India, casi todos los peri贸dicos, b谩sicamente dec铆an que eran unos chiflados con los que hab铆a que hablar amablemente. Los editoriales invariablemente terminaban con este llamamiento: no deroguen estas leyes, son realmente buenas. Lo mismo sucedi贸 con gran parte del resto de los medios de comunicaci贸n.

驴Alguna de estas publicaciones le dijo a sus lectores alguna vez -sobre el conflicto entre las mujeres agricultoras y las grandes empresas- que la fortuna personal de Mukesh Ambani (84.5 mil millones de euros seg煤n Forbes 2021), se acerca mucho al PIB del Estado de Punjab ( alrededor de 85,5 mil millones)? 驴Alguna vez dijeron que la riqueza combinada de Ambani y Adani (que alcanz贸 los $ 50.5 mil millones) es mayor que el PIB de Punjab o Haryana?

O existen circunstancias atenuantes. Ambani es el propietario de medios m谩s grande de la India. Y, en los medios que no le pertenecen, probablemente sea el mayor anunciante. No est谩 prohibido evocar la riqueza de estos dos barones de la industria, pero suele ser, generalmente, en tono de alabanza. Este es el periodismo de los lacayos del capital.

Ya hay rumores de que esta inteligente estrategia, la retirada de las leyes, tendr谩 un efecto significativo en las pr贸ximas elecciones a la Asamblea de Punjab. Amarinder Singh [primer ministro saliente de Punjab y l铆der local del Partido del Congreso] lo presenta como una victoria que orquest贸 al dimitir del partido del Congreso y negociar con Modi. Y asegura que cambiar谩 los resultados electorales en esta regi贸n.

Pero los cientos de miles de personas en este estado que participaron en esta lucha saben de qui茅n es la victoria. Los corazones de la gente de Punjab est谩n con aquellos que en los campamentos de protesta soportaron uno de los peores inviernos de Delhi en d茅cadas, un verano abrasador, luego el monz贸n y el trato miserable que les ha dispensado Modi y sus medios de prensa vendidos.

Quiz谩s lo m谩s importante que han logrado los manifestantes es esto: inculcar la resistencia tambi茅n en otras esferas ante un gobierno que simplemente arroja a sus detractores a la c谩rcel, los persigue y los acosa. Este gobierno detiene arbitrariamente a ciudadanos, incluidos periodistas, en virtud de la ley UAPA [la ley de 芦prevenci贸n de actividades il铆citas禄 aprobada en 2019], sanciona a los medios independientes por presuntos 芦delitos econ贸micos禄. Hoy no es solo una victoria para los agricultores. Es una victoria en la batalla por las libertades civiles y los derechos humanos. Una victoria para la democracia en India.

Notas

[ 1 ] El t茅rmino 芦adivasi禄 se refiere a las comunidades tribales del subcontinente indio y el t茅rmino 芦dalit禄 (literalmente 芦oprimidos禄) las comunidades designadas como intocables.

[ 2 ] Nota del editor: Khalist谩n es el nombre del estado que el movimiento separatista sij le gustar铆a crear en Punjab (regi贸n norte de la India).

[ 3 ] Nota del editor: los nacionalistas hind煤es utilizan con frecuencia este calificativo para desacreditar cualquier cr铆tica a su pol铆tica. Esta lista incluye todas las calificaciones utilizadas por estos 煤ltimos y m谩s ampliamente por los principales medios de comunicaci贸n para descalificar al movimiento campesino.

[ 4 ] Sobre este punto, consulte el art铆culo: http://www.contretemps.eu/inde-modi-bjp-capitalisme-agrobusiness-mouvement-paysan/

[ 5 ] Nota del editor: Sangh Parivar (literalmente 芦la familia禄) se refiere a una nebulosa de organizaciones nacionalistas hind煤es. Vea el art铆culo: https://www.contretemps.eu/catastrophe-indienne-bjp-modi/

[ 6 ] NdT: Abhay Chautala, diputado de un partido regional, ha renunciado a su cargo para retirar su apoyo al BJP y mostrar su solidaridad con el movimiento campesino.

[ 7 ] Nota del editor: en octubre de 2021, durante una protesta de campesinos en el distrito de Lakhimpur Kheri (Uttar Pradesh), una caravana de tres autos volc贸 y mat贸 a cuatro manifestantes y un periodista; uno de los conductores y dos activistas del BJP fueron muertos por la multitud en represalia. Se cree que dos de los coches pertenecen a uno de los ministros del gobierno central.

[ 8 ] NdT. : El t茅rmino 芦naxalita禄 se refiere a una insurgencia mao铆sta que comenz贸 en la d茅cada de 1960 contra el gobierno indio, en las zonas rurales. El t茅rmino 芦naxalita urbano禄 es utilizado por los nacionalistas hind煤es para desacreditar a sus cr铆ticos, especialmente en la esfera intelectual.

[ 9 ] Nota del editor: M. Ambani y G. Adani son dos empresarios indios, muy cercanos al BJP, y que se han aprovechado en gran medida del ascenso al poder de Modi para aumentar su influencia y su fortuna.

[ 10 ] NdT: Reformador de principios del siglo XIX.

[ 11 ] Nota del editor: Durante el per铆odo del dominio brit谩nico, el gobernador general fue uno de los cargos m谩s importantes de la administraci贸n colonial.

Palagummi Sainath es el editor de temas rurales de The Hindu y autor de Everybody Loves a Good Drought: Stories From India鈥檚 Poorest Districts.

Texto original: https://lanticapitaliste.org/actualite/international/victoire-historique-des-paysannes-indiennes

Traducci贸n: Enrique Garc铆a

Fuente: https://sinpermiso.info/textos/victoria-historica-de-los-campesinos-indios